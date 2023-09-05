Starfield получила мод для замены технологии FSR 2

Starfield существует всего несколько дней, но моддеры уже вовсю трудятся. Уже появились десятки модов для игры, включая инструмент для замены FSR2 на DLSS или Intel Xe Super Sampling.

Мод Starfield Upscaler был выложен вскоре после того, как для покупателей, оформивших предварительный заказ, открылся ранний доступ к игре. Bethesda не включила DLSS или XeSS в игру на официальном уровне, но, как и во многих других играх, мод может это исправить.

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Мод совместим как с Xbox Game Pass версией игры на ПК, так и со Steam-версией. Конечно, DLSS совместим только с графическими процессорами Nvidia RTX, но Intel XeSS должен работать на всех марках, как и в FSR 2.

Игроки отмечают, что FSR 2 неплохо работает в Starfield. Однако для тех, кто предпочитает альтернативу в лице DLSS, теперь есть возможность ее замены.