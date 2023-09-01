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Размер файла Spider-Man 2 почти в два раза больше, чем у первой игры
Как многие и ожидали, размер утекшего файла Marvel's Spider-Man 2 значительно больше, чем у игр, выпущенных до него.

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С каждым поколением размер файлов игр увеличивается все больше и больше, а пик пришелся на игры поколения PS4 / Xbox One, когда размер таких игр, как Call of Duty Warzone, достигал 250 Гбайт. К счастью, благодаря появлению SSD-накопителей и технологий сжатия размер игр уменьшился до гораздо более приемлемых цифр. Тем не менее, грядущая Marvel's Spider-Man 2 займет почти в два раза больше места, чем первая игра.

В преддверии презентации игры, которая состоится 20 октября, пользователь Twitter 'SpiderManCD' опубликовал изображение ограниченного комплекта Spider-Man 2 PS5, на котором видно, что для игры с открытым миром потребуется не менее 98 ГБ свободного места. Хотя окончательный размер файла может немного отличаться в ту или иную сторону, сиквел, судя по всему, почти вдвое больше первой игры и даже Майлза Моралеса.

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Для сравнения, ремастер первого "Человека-паука" для PS5 занимает около 54 ГБ, а "Майлз Моралес" - 50 ГБ. Эти размеры файлов немного меньше, чем у аналогов для PS4, благодаря использованию технологии сжатия Kraken, разработанной Sony, а это значит, что игра Spider-Man 2, скорее всего, будет очень большой.

Уже известно, что сам игровой мир будет больше, чем в обеих предыдущих играх, и, конечно, мы сможем переключаться между Майлзом и Питером в открытом мире по своему желанию. Тем не менее, будет интересно посмотреть, на что пойдут все эти дополнительные гигабайты.


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