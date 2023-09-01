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Игра Astro Bot Rescue Mission будет портирована на PSVR2
Похоже, что Sony, возможно, захочет выпустить игру для своей VR-гарнитуры текущего поколения

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Пару дней назад появилась информация о подаче компанией Sony новых заявок на регистрацию товарных знаков в США и Европе, связанных с любимым, но недостаточно представленным IP Astro Bot. После выхода игры Astro's Playroom для PS5 геймеры практически ничего не слышали об этом талисмане. Тем не менее, согласно одной из утечек, производитель консолей планирует выпустить платформер для PSVR первого поколения "Astro Bot Rescue Mission" на текущих системах.

После того как на прошлой неделе стало известно, что PlayStation запатентовала название Astro Bot в США и Европе, известный инсайдер индустрии Shpeshall_Nick написал в Twitter, что "не уверен, что это связано, но я слышал, что они делают PSVR2-порт Astro".

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Astro Bot Rescue Mission - это VR-платформер, выпущенный в 2018 году для гарнитуры PlayStation VR первого поколения от Sony. На тот момент игра получила всеобщее признание как критиков, так и фанатов, многие считали ее системным хитом для платформы.

К сожалению, из-за особенностей конструкции первой PSVR ни одна из игр, выпущенных для нее, не могла быть напрямую перенесена на PSVR2. Таким образом, полюбившаяся многим игра так и осталась так сказать "за бортом" на устаревшей платформе.

Хотя было бы интересно увидеть совершенно новую игру, созданную специально для PSVR2, выход ремастера Astro Bot Rescue Mission должен дать этому отличному платформеру второй шанс произвести впечатление на новую аудиторию. 

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#astro bot rescue mission
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