Сирия отказалась от сотрудничества с Россией по модернизации порта Тартус. Новый сирийский кабинет пересмотрел инвестиционное соглашение, заявив о намерении взять управление портом под местный контроль и самостоятельно заняться его развитием.

В 2019 году Сирия заключила договор с российской компанией «Стройтрансгаз» о модернизации порта Тартус. Планировалось вложить $500 млн за четыре года, но с приходом новых властей контракт разорвали.

Переходное правительство Сирии аннулировало соглашение с Россией, решив, что доходы от порта теперь будут работать на местную казну. Руководитель таможни Тартуса Рияд Джуди заявил, что управление портом возвращается под сирийский контроль. Модернизацией оборудования займутся своими силами.

Как отметил Джуди, техника, которой пользовались, давно требовала обновления, но этого так и не сделали, несмотря на условия контракта. Положение, по его словам, аховое: высокие сборы и логистические трудности почти парализовали работу порта.

Соглашение 2019 года отводило России управление портом на 49 лет. Инвестиции в $500 млн должны были превратить Тартус в современный хаб. Но что-то пошло не так: порт не обновился, а расценки стали заоблачными.

После ухода Башара Асада в декабре 2024 года в Сирии всё поменялось. Новое временное правительство возглавил Мухаммед аль-Башир — человек из «Правительства Спасения Сирии», которое ранее управляло оппозиционными территориями.

Политические перемены ударили и по внешней торговле. К концу 2024 года российские компании заморозили поставки пшеницы в Сирию. Гендиректор «СТГ Инжиниринг» Дмитрий Трифонов заявил, что готовы вернуться к сотрудничеству, если с властями наладят контакт.