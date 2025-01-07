Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что организация не готова рисковать безопасностью турниров и игроков ради скорейшего допуска российских и белорусских спортсменов. Окончательное решение планируется принять в феврале, но осторожность и взвешенность останутся приоритетами IIHF.

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что вопрос возвращения российских и белорусских хоккеистов на международные турниры будет обсуждаться в феврале. Но, как подчеркнул глава организации, ни игроки, ни турниры не будут подвергнуты риску ради поспешного решения.

— Мы не станем рисковать ни безопасностью участников, ни стабильностью соревнований. Окончательное решение будет принято в феврале, и мы готовы ждать до последнего момента, — отметил Тардиф.

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов не сдержался и резко отреагировал на слова Тардифа. По его мнению, рассуждения о безопасности выглядят, мягко говоря, странно.

— О каком риске идет речь? Наши хоккеисты играют в европейских и североамериканских клубах, и ничего экстраординарного не происходит. Придумали какую-то ерунду, чтобы тянуть время, — заявил Крикунов.

Министр спорта России Михаил Дегтярев, в свою очередь, поблагодарил Люка Тардифа за открытую позицию, но не скрывал разочарования затянувшейся паузой.

— Мировой спорт нуждается в честной конкуренции. Мы должны оставаться союзниками, а не превращаться в противников, — сказал министр.

Напомним, российские и белорусские сборные были отстранены от турниров IIHF в феврале 2022 года. Формальной причиной стало обеспечение безопасности. Федерация до сих пор считает это решение оправданным.