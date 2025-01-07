Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
dayX
Президент IIHF: федерации важно вернуть сборную России, но она не будет рисковать турнирами
Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что организация не готова рисковать безопасностью турниров и игроков ради скорейшего допуска российских и белорусских спортсменов. Окончательное решение планируется принять в феврале, но осторожность и взвешенность останутся приоритетами IIHF.

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что вопрос возвращения российских и белорусских хоккеистов на международные турниры будет обсуждаться в феврале. Но, как подчеркнул глава организации, ни игроки, ни турниры не будут подвергнуты риску ради поспешного решения.

— Мы не станем рисковать ни безопасностью участников, ни стабильностью соревнований. Окончательное решение будет принято в феврале, и мы готовы ждать до последнего момента, — отметил Тардиф.

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов не сдержался и резко отреагировал на слова Тардифа. По его мнению, рассуждения о безопасности выглядят, мягко говоря, странно.

— О каком риске идет речь? Наши хоккеисты играют в европейских и североамериканских клубах, и ничего экстраординарного не происходит. Придумали какую-то ерунду, чтобы тянуть время, — заявил Крикунов.

Министр спорта России Михаил Дегтярев, в свою очередь, поблагодарил Люка Тардифа за открытую позицию, но не скрывал разочарования затянувшейся паузой.

— Мировой спорт нуждается в честной конкуренции. Мы должны оставаться союзниками, а не превращаться в противников, — сказал министр.

Напомним, российские и белорусские сборные были отстранены от турниров IIHF в феврале 2022 года. Формальной причиной стало обеспечение безопасности. Федерация до сих пор считает это решение оправданным.

#хоккей #iihf #люк тардиф #министр спорта россии #президент международной федерации
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ИИ на пороге подрыва стелс-технологий многомиллиардных атомных подлодок
24
Стартовало производство грузовика «Урал-80», способного изменить рынок
6
В Кремле заявили об отсутствии планов встречи Путина с Шольцем или Трампом
+
Появились кадры схватки якутского бойца с военным ВСУ, снятые с воздуха беспилотником
+
В Минобороны прокомментировали новое наступление украинских формирований в Курской области
10
С тех пор как в Тольятти начались продажи Lada Aura (аналог Toyota Camry) - продана только 1 машина
18
На фоне спада продаж Tesla китайские электромобили BYD и Xiaomi завоевывают рынок
+
Разработчики российского истребителя шестого поколения ставят акцент на скрытность
+
Россия сосредоточится на гиперзвуковых технологиях в 2025 году, включая системы «Орешник»
1
Через 13 лет после выхода The Elder Scrolls V: Skyrim количество загрузок модов превысило 2 млрд раз
+
Эксперт Машовец: ВСУ не удержат Великую Новоселку из-за утраты контроля над логистикой
1
Серебряная монета достоинством в 200 рублей и весом в три кг выставлена на торги за 1,8 млн рублей
+
ВВС США продолжают испытания маломасштабного демонстратора BWB: первый полет ожидается в 2027 году
2
В Якутии построят новую железнодорожную магистраль протяженностью 2000 км
2
Представлено концептуальное изображения смартфона Vivo X200S, оснащенного Dimensity 9400+
+
ASRock на CES 2025 впервые продемонстрирует материнские платы со скрытым размещением кабелей и разъёмов
+
30 января Apple объявит о своей прибыли за 4 квартал 2024 года
+
Samsung сможет претендовать на лидерство, закупая 2-нанометровые чипы у корейского производителя
+
Nvidia готовит технологию, которая даст больше рисованного нейросетями контента в видеоиграх
1
Need for Speed: Underground 2 великолепен благодаря Unreal Engine 5
2

Популярные статьи

Топ да не тот: краткий обзор кулера Thermalright Peerless Assassin 120 SE
12
8 древних корпусов для ПК, которые отлично подойдут для горячих комплектующих 2025 года
57
"28 дней спустя", "28 недель спустя": краткий обзор фильмов
4
Что выбрать в 2025 году - Xbox one X против Xbox series S
7
Андервольт и выбор комплектующих на рынке, с оценкой новой платформы Intel
17
Сборка ретро-ПК - часть 5: в поисках оптимальной конфигурации для API Glide
26
Справочник по существующим видам Xbox one X Limited Edition
+

Сейчас обсуждают

Виталик Вакулин
05:10
Свежо предание, да вертится с трудом
В Якутии построят новую железнодорожную магистраль протяженностью 2000 км
valentin1939
04:55
Хоспади, дай ума этому человеку)
Как я избавлялся от лишнего веса в самодельном компактном ПК из ATX комплектующих
valentin1939
04:49
Я все с этого корпуса ржу)))Франкенштейн блин)
Как шина PCI-Express влияет на FPS и почему я предпочитаю Intel и NVIDIA вместо AMD
Кызахстанчево
04:39
пусть прибалтика вообще исчезнет
Производство шпрот в Латвии обвалилось до критического уровня вследствие антироссийских санкций
Кызахстанчево
04:38
понятие убыточность в современном мире, в мире маркетологов выглядят как нереализовавшиеся мечты, против реальных потерь.
Тарифный план ChatGPT Pro оказался убыточным для OpenAI из-за высокой активности пользователей
Кызахстанчево
04:37
отправить самолет в воздушное пространство страны, в ту область которая отбивается от бпла, в общем вот к чему приводит внутренняя цензура азербайджана, когда никто не в курсе что происходит за предел...
Алиев настаивает на привлечении к ответственности виновных в крушении лайнера AZAL
Олег Власов
04:36
В хорошем корпусе нужна болгарка,а если корпус дешёво-бумажный-проще выкинуть и взять новый.
8 древних корпусов для ПК, которые отлично подойдут для горячих комплектующих 2025 года
Олег Власов
04:32
У меня такой-же,только чёрный на боковой стенке 4-140мм вентиля ко всем прочим в охладе Вау.
8 древних корпусов для ПК, которые отлично подойдут для горячих комплектующих 2025 года
Yвесёделерчuk
04:18
Проблема не в осознании. Государство себя обеспечивает экспортом природных ресурсов со времён Варшавского договора и до этого поставками в дружественную Германию, и т.п. Запрет частного бизнеса и граж...
Власти Индии готовы снизить таможенные пошлины ради развития национальной электронной промышленности
Kromichael
03:40
Вот блин, амд тоже считает что 7900 XTX слабее чем 4080, нож в спину( И 4060 Ти лучше чем 7700XT несмотря на все потуги местной блогероты выставить 4060 Ти в худшем свете). Знает амд как дела на само...
Как шина PCI-Express влияет на FPS и почему я предпочитаю Intel и NVIDIA вместо AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем