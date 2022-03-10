Бесплатная лицензия Windows 11 на первой весенней распродаже со скидками до 90%
Многие наши читатели до сих пор не понимают, как магазин Keysoff может продавать лицензионное программное обеспечение по таким низким ценам. Кто-то уверяет, что это обычная подделка, предлагая скачивать пиратские версии с торрентов, ну а другие пытаются во всём разобраться. И первые и вторые сегодня смогут получить исчерпывающую информацию по этому поводу. Важно понимать, что магазин Keysoff – это онлайн-платформа, занимающаяся продажей использованных лицензий, которые покупаются у крупных компаний, которые не могут воспользоваться огромными пакетами в полной мере. Например, организация Х купила у Microsoft 10 000 лицензионных ключей Windows 10, но решила, что может использовать только 5000. Представители компании Х обращаются в Keysoff, куда и продают все ключи.
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Всё это значит, что лицензии не только являются легальными, но и могут без опаски использоваться как частными лицами, так и небольшими компаниями. Ну а специалисты Keysoff знают происхождение каждого ключа, поэтому всегда готовы заменить его на другой в случае непредвиденных обстоятельств. А вообще многие из нас забыли, что зима закончилась, а значит пришло время первой весенней распродажи. Сегодня мы рассмотрим наиболее популярные пакеты, ну а специально для наших читателей предлагается получить лицензионную Windows 11 в подарок. Для этого нужно добавить один из указанных ниже офисных продуктов в корзину, а после оплаты к вам на почту отправят сразу два ключа.
- Прежде всего предлагаем вам обратить внимание на самый продвинутый пакет Microsoft Office 2021 Pro к которому вам абсолютно бесплатно дарят Windows 11 Pro. Это самая максимальная версия, цена которой зафиксирована на уровне 47.92 доллара. Покупая её, вы получаете самые последние версии офисного программного обеспечения и операционной системы производства Microsoft с гарантированным обслуживанием сроком до 10 лет.
- Многие пользователи не могут или не хотят переходить на новую версию операционной системы. Это вызвано тем, что Windows 11 имеет ряд кардинальных отличий в дизайне и функциональных особенностях, а также не поддерживает большую часть актуальных процессоров. Получается, что у этих пользователей просто нет возможности переходить на одиннадцатую версию ОС. Именно для них существует пакет Microsoft Office 2021 Pro, где в качестве подарка предлагается Windows 10 Pro. Цена аналогична, ну а после апгрейда вы всегда можете бесплатно обновиться до более новой версии операционной системы.
- Для любителей экономии предлагается пакет Microsoft Office 2019 Pro, в котором можно получить в подарок лицензионную Windows 11 Pro. Стоит такое удовольствие всего 34.08 доллара, ну а в результате вы получите актуальную версию офисного ПО и самую популярную и востребованную версию настольной ОС.
- Как мы уже писали выше, не все хотят и могут установить одиннадцатую версию операционной системы. Специально для них придуман пакет Microsoft Office 2019 Pro с подарочной Windows 10 Pro. Те же 34.08 доллара, ну а выбор, как и прежде, зависит только от вас.
- Время для суперэкономии, ведь пожизненная лицензия Microsoft Office 2016 Pro вместе с бесплатной Windows 10 Pro предлагается по цене в 28.44 доллара. Сегодня это лучшее предложение на рынке, не упустите.
- Точно такой же пакет Microsoft Office 2016 Professional Plus, но с подарков в виде Windows 11 Professional. А ведь здесь в комплекте самая последняя версия ОС всего за 28.44 доллара. Узнать больше.
|Продукт
|Цена в долларах США
|Ссылка на товар
|Microsoft Office 2021 Pro + Windows 10 Pro
|47.92
|Перейти в магазин KeysOff
|Microsoft Office 2021 Pro + Windows 11 Pro
|47.92
|Перейти в магазин KeysOff
|Microsoft Office 2019 Pro + Windows 10 Pro
|34.08
|Перейти в магазин KeysOff
|Microsoft Office 2019 Pro + Windows 11 Pro
|34.08
|Перейти в магазин KeysOff
|Microsoft Office 2016 Pro + Windows 10 Pro
|28.44
|Перейти в магазин KeysOff
|Microsoft Office 2016 Pro + Windows 11 Pro
|28.44
|Перейти в магазин KeysOff
ПО со скидкой 50%
- В некоторых случаях вам может понадобиться только операционная система, поэтому ищите выгодные предложения ниже со скидками в 50%. Для получения дисконта используйте купон «SOLE50». Windows 10 Professional (32/64 Bit) поставляется в дисковой версии (CD-KEY). Это значит, что вы можете не думать о процедуре привязки лицензии к материнской плате. Если вам понадобиться улучшить ваш компьютер – смело меняйте всё, а купленный ключ можно без проблем реактивировать. Цена такого удовольствия составляет всего 7.58 доллара.
- Хотите сразу два таких ключа? Берите Windows 10 Professional CD-KEY (32/64 Bit) за 11.73 доллара, где одна лицензия обойдётся в смешные 5.9 доллара.
- Windows 10 Home пользуется популярностью у заботливых родителей, которые переживают о безопасной работе своих детей в сети интернет. Один ключик стоит 8.16 доллара.
- Не хотите ждать ещё несколько месяцев, пока Microsoft соблаговолит обновить десятую версию до финальной? Тогда вот вам пакет Windows 11 Professional CD-KEY. Пожалуй, это лучшее предложение для тех, кто предпочитает часто обновлять свой компьютер, ведь дисковая версия не имеет никаких ограничений и стоит 17.71 доллара. Узнать больше.
|Продукт
|Купон
|Цена в долларах США
|Ссылка на товар
|Windows 10 Professional 32/64 CD-KEY
|SOLE50
|7.58
|Перейти в магазин KeysOff
|Windows 10 Professional 32/64 CD-KEY 2 ключа
|SOLE50
|11.73
|Перейти в магазин KeysOff
|Windows 10 Home
|SOLE50
|8.16
|Перейти в магазин KeysOff
|Windows 11 Professional CD-KEY
|SOLE50
|17.71
|Перейти в магазин KeysOff
ПО со скидкой 60%
- Лучше скидки в 50% есть только скидка в 60%. Если вы с этим согласны, то покупайте один из ключей ниже. Вводите купон «SOLE60» во время оформления. Мы не знаем, что вы собираетесь делать с пятью ключами Microsoft Office 2021 Pro Plus. Очевидно, что вы разберётесь и без нас, ну а стоит такой пакет 73.8 доллара. С ним можно с лёгкостью обеспечить весь офис лицензионным офисным программным обеспечением.
- Две версии Microsoft Office Home and Student предлагаются по цене в 31.48 доллара и 32.79 доллара. Первая – выпущена в 2016 году, ну а вторая – в 2019. Обе прекрасно справляются со своими задачами и востребованы у студентов по всему миру.
- Office 2019 Home and Business для ОС Windows востребована намного меньше, но мы уверены, что некоторые наши читатели найдут ей хорошее применение, ведь стоит такая лицензия всего 45.10 доллара.
- Office 2019 Home and Business предназначена только для операционной системы macOS. Отсюда и такая высокая стоимость в 103.72 долларов. Ничего не поделаешь, за элитарность приходиться платить.
- Полноценный аккаунт Microsoft Office 365 Professional Plus сроком на 1 год обойдётся в 13.84 доллара. Он включает все облачные сервисы и уже давно является бестселлером, поскольку имеет массу преимуществ перед настольными версиями. Правда лицензию нужно покупать каждый год.
- А вот ключи к Microsoft Visio Professional 2019 и Microsoft Project Professional 2019 покупают куда реже. Они являются узкоспециализированными. Несмотря на это, выполнять некоторые задачи без них просто невозможно, поэтому мы предлагаем присмотреться к данным продуктам тем, кто знает толк в подобном ПО. Первый ключ стоит 17.48 доллара, ну а второй – 20.54 доллара. Узнать больше.
|Продукт
|Купон
|Цена в долларах США
|Ссылка на товар
|Microsoft Office 2021 Pro Plus 5 лицензий
|SOLE60
|73.8
|Перейти в магазин KeysOff
|Microsoft Office 2016 Home and Student
|SOLE60
|31.48
|Перейти в магазин KeysOff
|Microsoft Office 2019 Home and Student
|SOLE60
|32.79
|Перейти в магазин KeysOff
|Microsoft Office 2019 Home and Business (macOS)
|SOLE60
|103.72
|Перейти в магазин KeysOff
|Microsoft Office 2019 Home and Business (Windows)
|SOLE60
|45.10
|Перейти в магазин KeysOff
|Microsoft Office 365 Professional Plus
|SOLE60
|13.84
|Перейти в магазин KeysOff
|Microsoft Visio Professional 2019
|SOLE60
|17.48
|Перейти в магазин KeysOff
|Microsoft Project Professional 2019
|SOLE60
|20.54
|Перейти в магазин KeysOff
ПО со скидкой 90%
- Хотите настоящих весенних скидок? Получите! Ниже можно купить несколько популярных утилит, каждая из которых поставляется с 90% скидкой. Никаких купонов и других условий. Ну а первая программа – это FilePane – Drag and Drop Utility. Перед вами мощный инструмент для наведения порядка на компьютере под macOS. К сожалению, операционная система производства Apple имеет массу недостатков, которые заметны при переходе с Windows. Данная утилита решает это изящно и просто и стоит 6.14 доллара.
- OmniPlayer VIP является идеальной заменой сразу нескольким программам. Здесь вам и мультформатный проигрыватель, и видеоплеер, и утилита для создания обложек и плейлистов. Программа предназначена для macOS и получила цену в 10.24 доллара.
- А вот с Adguard знакомы многие наши читатели. Одно время блокировщик рекламы имел урезанную бесплатную версию. Здесь предлагается полная версия, которую можно использовать на Windows/macOS/Android/iOS и всего за 10.24 доллара.
- Alfred 4 считается одним из самых мощных средств для настройки компьютера под управлением macOS. Перечислять все функции мы не будем, отметив лишь тот факт, что утилита способна получить доступ в самые закрытие участки системы, предлагая гораздо больше, чем вам может понадобиться. Цена пакета – 35.86 доллара. Узнать больше.
|Продукт
|Цена в долларах США
|Ссылка на товар
|FilePane
|6.14
|Перейти в магазин KeysOff
|OmniPlayer
|10.24
|Перейти в магазин KeysOff
|Adguard
|10.24
|Перейти в магазин KeysOff
|Alfred 4
|35.86
|Перейти в магазин KeysOff
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