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Бесплатная лицензия Windows 11 на первой весенней распродаже со скидками до 90%

Отличная возможность получить полноценную лицензионную операционную систему в подарок в рамках весенней распрожаже в магазине Keysoff
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Многие наши читатели до сих пор не понимают, как магазин Keysoff может продавать лицензионное программное обеспечение по таким низким ценам. Кто-то уверяет, что это обычная подделка, предлагая скачивать пиратские версии с торрентов, ну а другие пытаются во всём разобраться. И первые и вторые сегодня смогут получить исчерпывающую информацию по этому поводу. Важно понимать, что магазин Keysoff – это онлайн-платформа, занимающаяся продажей использованных лицензий, которые покупаются у крупных компаний, которые не могут воспользоваться огромными пакетами в полной мере. Например, организация Х купила у Microsoft 10 000 лицензионных ключей Windows 10, но решила, что может использовать только 5000. Представители компании Х обращаются в Keysoff, куда и продают все ключи. 

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Всё это значит, что лицензии не только являются легальными, но и могут без опаски использоваться как частными лицами, так и небольшими компаниями. Ну а специалисты Keysoff знают происхождение каждого ключа, поэтому всегда готовы заменить его на другой в случае непредвиденных обстоятельств. А вообще многие из нас забыли, что зима закончилась, а значит пришло время первой весенней распродажи. Сегодня мы рассмотрим наиболее популярные пакеты, ну а специально для наших читателей предлагается получить лицензионную Windows 11 в подарок. Для этого нужно добавить один из указанных ниже офисных продуктов в корзину, а после оплаты к вам на почту отправят сразу два ключа. 

  • Прежде всего предлагаем вам обратить внимание на самый продвинутый пакет Microsoft Office 2021 Pro к которому вам абсолютно бесплатно дарят Windows 11 Pro. Это самая максимальная версия, цена которой зафиксирована на уровне 47.92 доллара. Покупая её, вы получаете самые последние версии офисного программного обеспечения и операционной системы производства Microsoft с гарантированным обслуживанием сроком до 10 лет.
  • Многие пользователи не могут или не хотят переходить на новую версию операционной системы. Это вызвано тем, что Windows 11 имеет ряд кардинальных отличий в дизайне и функциональных особенностях, а также не поддерживает большую часть актуальных процессоров. Получается, что у этих пользователей просто нет возможности переходить на одиннадцатую версию ОС. Именно для них существует пакет Microsoft Office 2021 Pro, где в качестве подарка предлагается Windows 10 Pro. Цена аналогична, ну а после апгрейда вы всегда можете бесплатно обновиться до более новой версии операционной системы.
  • Для любителей экономии предлагается пакет Microsoft Office 2019 Pro, в котором можно получить в подарок лицензионную Windows 11 Pro. Стоит такое удовольствие всего 34.08 доллара, ну а в результате вы получите актуальную версию офисного ПО и самую популярную и востребованную версию настольной ОС.
  • Как мы уже писали выше, не все хотят и могут установить одиннадцатую версию операционной системы. Специально для них придуман пакет Microsoft Office 2019 Pro с подарочной Windows 10 Pro. Те же 34.08 доллара, ну а выбор, как и прежде, зависит только от вас.
  • Время для суперэкономии, ведь пожизненная лицензия Microsoft Office 2016 Pro вместе с бесплатной Windows 10 Pro предлагается по цене в 28.44 доллара. Сегодня это лучшее предложение на рынке, не упустите.
  • Точно такой же пакет Microsoft Office 2016 Professional Plus, но с подарков в виде Windows 11 Professional. А ведь здесь в комплекте самая последняя версия ОС всего за 28.44 доллара. Узнать больше. 
Продукт Цена в долларах США Ссылка на товар 
Microsoft Office 2021 Pro + Windows 10 Pro 47.92 Перейти в магазин KeysOff
Microsoft Office 2021 Pro + Windows 11 Pro 47.92 Перейти в магазин KeysOff
Microsoft Office 2019 Pro + Windows 10 Pro 34.08 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Office 2019 Pro + Windows 11 Pro 34.08 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Office 2016 Pro + Windows 10 Pro 28.44 Перейти в магазин KeysOff
Microsoft Office 2016 Pro + Windows 11 Pro 28.44 Перейти в магазин KeysOff

ПО со скидкой 50%

  • В некоторых случаях вам может понадобиться только операционная система, поэтому ищите выгодные предложения ниже со скидками в 50%. Для получения дисконта используйте купон «SOLE50». Windows 10 Professional (32/64 Bit) поставляется в дисковой версии (CD-KEY). Это значит, что вы можете не думать о процедуре привязки лицензии к материнской плате. Если вам понадобиться улучшить ваш компьютер – смело меняйте всё, а купленный ключ можно без проблем реактивировать. Цена такого удовольствия составляет всего 7.58 доллара.
  • Хотите сразу два таких ключа? Берите Windows 10 Professional CD-KEY (32/64 Bit) за 11.73 доллара, где одна лицензия обойдётся в смешные 5.9 доллара.
  • Windows 10 Home пользуется популярностью у заботливых родителей, которые переживают о безопасной работе своих детей в сети интернет. Один ключик стоит 8.16 доллара.
  • Не хотите ждать ещё несколько месяцев, пока Microsoft соблаговолит обновить десятую версию до финальной? Тогда вот вам пакет Windows 11 Professional CD-KEY. Пожалуй, это лучшее предложение для тех, кто предпочитает часто обновлять свой компьютер, ведь дисковая версия не имеет никаких ограничений и стоит 17.71 доллара. Узнать больше. 
Продукт Купон Цена в долларах США Ссылка на товар 
Windows 10 Professional 32/64 CD-KEY SOLE50 7.58 Перейти в магазин KeysOff 
Windows 10 Professional 32/64 CD-KEY 2 ключа SOLE50 11.73 Перейти в магазин KeysOff 
Windows 10 Home  SOLE50 8.16 Перейти в магазин KeysOff
Windows 11 Professional CD-KEY SOLE50 17.71 Перейти в магазин KeysOff 

ПО со скидкой 60%

  • Лучше скидки в 50% есть только скидка в 60%. Если вы с этим согласны, то покупайте один из ключей ниже. Вводите купон «SOLE60» во время оформления. Мы не знаем, что вы собираетесь делать с пятью ключами Microsoft Office 2021 Pro Plus. Очевидно, что вы разберётесь и без нас, ну а стоит такой пакет 73.8 доллара. С ним можно с лёгкостью обеспечить весь офис лицензионным офисным программным обеспечением.
  • Две версии Microsoft Office Home and Student предлагаются по цене в 31.48 доллара и 32.79 доллара. Первая – выпущена в 2016 году, ну а вторая – в 2019. Обе прекрасно справляются со своими задачами и востребованы у студентов по всему миру.
  • Office 2019 Home and Business для ОС Windows востребована намного меньше, но мы уверены, что некоторые наши читатели найдут ей хорошее применение, ведь стоит такая лицензия всего 45.10 доллара.
  • Office 2019 Home and Business предназначена только для операционной системы macOS. Отсюда и такая высокая стоимость в 103.72 долларов. Ничего не поделаешь, за элитарность приходиться платить.
  • Полноценный аккаунт Microsoft Office 365 Professional Plus сроком на 1 год обойдётся в 13.84 доллара. Он включает все облачные сервисы и уже давно является бестселлером, поскольку имеет массу преимуществ перед настольными версиями. Правда лицензию нужно покупать каждый год.
  • А вот ключи к Microsoft Visio Professional 2019 и Microsoft Project Professional 2019 покупают куда реже. Они являются узкоспециализированными. Несмотря на это, выполнять некоторые задачи без них просто невозможно, поэтому мы предлагаем присмотреться к данным продуктам тем, кто знает толк в подобном ПО. Первый ключ стоит 17.48 доллара, ну а второй – 20.54 доллара. Узнать больше.
Продукт  Купон Цена в долларах США Ссылка на товар 
Microsoft Office 2021 Pro Plus 5 лицензий SOLE60 73.8 Перейти в магазин KeysOff
Microsoft Office 2016 Home and Student SOLE60 31.48 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Office 2019 Home and Student SOLE60 32.79 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Office 2019 Home and Business (macOS) SOLE60 103.72 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Office 2019 Home and Business (Windows) SOLE60 45.10 Перейти в магазин KeysOff
Microsoft Office 365 Professional Plus SOLE60 13.84 Перейти в магазин KeysOff
Microsoft Visio Professional 2019 SOLE60 17.48 Перейти в магазин KeysOff
Microsoft Project Professional 2019 SOLE60 20.54 Перейти в магазин KeysOff

ПО со скидкой 90%

  • Хотите настоящих весенних скидок? Получите! Ниже можно купить несколько популярных утилит, каждая из которых поставляется с 90% скидкой. Никаких купонов и других условий. Ну а первая программа – это FilePane – Drag and Drop Utility. Перед вами мощный инструмент для наведения порядка на компьютере под macOS. К сожалению, операционная система производства Apple имеет массу недостатков, которые заметны при переходе с Windows. Данная утилита решает это изящно и просто и стоит 6.14 доллара.
  • OmniPlayer VIP является идеальной заменой сразу нескольким программам. Здесь вам и мультформатный проигрыватель, и видеоплеер, и утилита для создания обложек и плейлистов. Программа предназначена для macOS и получила цену в 10.24 доллара.
  • А вот с Adguard знакомы многие наши читатели. Одно время блокировщик рекламы имел урезанную бесплатную версию. Здесь предлагается полная версия, которую можно использовать на Windows/macOS/Android/iOS и всего за 10.24 доллара.
  • Alfred 4 считается одним из самых мощных средств для настройки компьютера под управлением macOS. Перечислять все функции мы не будем, отметив лишь тот факт, что утилита способна получить доступ в самые закрытие участки системы, предлагая гораздо больше, чем вам может понадобиться. Цена пакета – 35.86 доллара. Узнать больше. 
Продукт Цена в долларах США Ссылка на товар 
FilePane 6.14 Перейти в магазин KeysOff
OmniPlayer 10.24 Перейти в магазин KeysOff 
Adguard 10.24 Перейти в магазин KeysOff 
Alfred 4 35.86 Перейти в магазин KeysOff 
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