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Многие наши читатели до сих пор не понимают, как магазин Keysoff может продавать лицензионное программное обеспечение по таким низким ценам. Кто-то уверяет, что это обычная подделка, предлагая скачивать пиратские версии с торрентов, ну а другие пытаются во всём разобраться. И первые и вторые сегодня смогут получить исчерпывающую информацию по этому поводу. Важно понимать, что магазин Keysoff – это онлайн-платформа, занимающаяся продажей использованных лицензий, которые покупаются у крупных компаний, которые не могут воспользоваться огромными пакетами в полной мере. Например, организация Х купила у Microsoft 10 000 лицензионных ключей Windows 10, но решила, что может использовать только 5000. Представители компании Х обращаются в Keysoff, куда и продают все ключи.

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Всё это значит, что лицензии не только являются легальными, но и могут без опаски использоваться как частными лицами, так и небольшими компаниями. Ну а специалисты Keysoff знают происхождение каждого ключа, поэтому всегда готовы заменить его на другой в случае непредвиденных обстоятельств. А вообще многие из нас забыли, что зима закончилась, а значит пришло время первой весенней распродажи. Сегодня мы рассмотрим наиболее популярные пакеты, ну а специально для наших читателей предлагается получить лицензионную Windows 11 в подарок. Для этого нужно добавить один из указанных ниже офисных продуктов в корзину, а после оплаты к вам на почту отправят сразу два ключа.

Прежде всего предлагаем вам обратить внимание на самый продвинутый пакет Microsoft Office 2021 Pro к которому вам абсолютно бесплатно дарят Windows 11 Pro . Это самая максимальная версия, цена которой зафиксирована на уровне 47.92 доллара. Покупая её, вы получаете самые последние версии офисного программного обеспечения и операционной системы производства Microsoft с гарантированным обслуживанием сроком до 10 лет.

к которому вам абсолютно бесплатно дарят . Это самая максимальная версия, цена которой зафиксирована на уровне 47.92 доллара. Покупая её, вы получаете самые последние версии офисного программного обеспечения и операционной системы производства Microsoft с гарантированным обслуживанием сроком до 10 лет. Многие пользователи не могут или не хотят переходить на новую версию операционной системы. Это вызвано тем, что Windows 11 имеет ряд кардинальных отличий в дизайне и функциональных особенностях, а также не поддерживает большую часть актуальных процессоров. Получается, что у этих пользователей просто нет возможности переходить на одиннадцатую версию ОС. Именно для них существует пакет Microsoft Office 2021 Pro, где в качестве подарка предлагается Windows 10 Pro . Цена аналогична, ну а после апгрейда вы всегда можете бесплатно обновиться до более новой версии операционной системы.

где в качестве подарка предлагается . Цена аналогична, ну а после апгрейда вы всегда можете бесплатно обновиться до более новой версии операционной системы. Для любителей экономии предлагается пакет Microsoft Office 2019 Pro , в котором можно получить в подарок лицензионную Windows 11 Pro. Стоит такое удовольствие всего 34.08 доллара, ну а в результате вы получите актуальную версию офисного ПО и самую популярную и востребованную версию настольной ОС.

, в котором можно получить в подарок лицензионную Стоит такое удовольствие всего 34.08 доллара, ну а в результате вы получите актуальную версию офисного ПО и самую популярную и востребованную версию настольной ОС. Как мы уже писали выше, не все хотят и могут установить одиннадцатую версию операционной системы. Специально для них придуман пакет Microsoft Office 2019 Pro с подарочной Windows 10 Pro . Те же 34.08 доллара, ну а выбор, как и прежде, зависит только от вас.

с подарочной . Те же 34.08 доллара, ну а выбор, как и прежде, зависит только от вас. Время для суперэкономии, ведь пожизненная лицензия Microsoft Office 2016 Pro вместе с бесплатной Windows 10 Pro предлагается по цене в 28.44 доллара. Сегодня это лучшее предложение на рынке, не упустите.

Точно такой же пакет Microsoft Office 2016 Professional Plus, но с подарков в виде Windows 11 Professional. А ведь здесь в комплекте самая последняя версия ОС всего за 28.44 доллара. Узнать больше.

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В некоторых случаях вам может понадобиться только операционная система, поэтому ищите выгодные предложения ниже со скидками в 50%. Для получения дисконта используйте купон «SOLE50». Windows 10 Professional (32/64 Bit) поставляется в дисковой версии (CD-KEY). Это значит, что вы можете не думать о процедуре привязки лицензии к материнской плате. Если вам понадобиться улучшить ваш компьютер – смело меняйте всё, а купленный ключ можно без проблем реактивировать. Цена такого удовольствия составляет всего 7.58 доллара.

поставляется в дисковой версии (CD-KEY). Это значит, что вы можете не думать о процедуре привязки лицензии к материнской плате. Если вам понадобиться улучшить ваш компьютер – смело меняйте всё, а купленный ключ можно без проблем реактивировать. Цена такого удовольствия составляет всего 7.58 доллара. Хотите сразу два таких ключа? Берите Windows 10 Professional CD-KEY (32/64 Bit) за 11.73 доллара, где одна лицензия обойдётся в смешные 5.9 доллара.

за 11.73 доллара, где одна лицензия обойдётся в смешные 5.9 доллара. Windows 10 Home пользуется популярностью у заботливых родителей, которые переживают о безопасной работе своих детей в сети интернет. Один ключик стоит 8.16 доллара.

пользуется популярностью у заботливых родителей, которые переживают о безопасной работе своих детей в сети интернет. Один ключик стоит 8.16 доллара. Не хотите ждать ещё несколько месяцев, пока Microsoft соблаговолит обновить десятую версию до финальной? Тогда вот вам пакет Windows 11 Professional CD-KEY. Пожалуй, это лучшее предложение для тех, кто предпочитает часто обновлять свой компьютер, ведь дисковая версия не имеет никаких ограничений и стоит 17.71 доллара. Узнать больше.

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Лучше скидки в 50% есть только скидка в 60%. Если вы с этим согласны, то покупайте один из ключей ниже. Вводите купон «SOLE60» во время оформления. Мы не знаем, что вы собираетесь делать с пятью ключами Microsoft Office 2021 Pro Plus. Очевидно, что вы разберётесь и без нас, ну а стоит такой пакет 73.8 доллара. С ним можно с лёгкостью обеспечить весь офис лицензионным офисным программным обеспечением.

Очевидно, что вы разберётесь и без нас, ну а стоит такой пакет 73.8 доллара. С ним можно с лёгкостью обеспечить весь офис лицензионным офисным программным обеспечением. Две версии Microsoft Office Home and Student предлагаются по цене в 31.48 доллара и 32.79 доллара. Первая – выпущена в 2016 году, ну а вторая – в 2019. Обе прекрасно справляются со своими задачами и востребованы у студентов по всему миру.

предлагаются по цене в 31.48 доллара и 32.79 доллара. Первая – выпущена в 2016 году, ну а вторая – в 2019. Обе прекрасно справляются со своими задачами и востребованы у студентов по всему миру. Office 2019 Home and Business для ОС Windows востребована намного меньше, но мы уверены, что некоторые наши читатели найдут ей хорошее применение, ведь стоит такая лицензия всего 45.10 доллара.

для ОС Windows востребована намного меньше, но мы уверены, что некоторые наши читатели найдут ей хорошее применение, ведь стоит такая лицензия всего 45.10 доллара. Office 2019 Home and Business предназначена только для операционной системы macOS. Отсюда и такая высокая стоимость в 103.72 долларов. Ничего не поделаешь, за элитарность приходиться платить.

предназначена только для операционной системы macOS. Отсюда и такая высокая стоимость в 103.72 долларов. Ничего не поделаешь, за элитарность приходиться платить. Полноценный аккаунт M icrosoft Office 365 Professional Plus сроком на 1 год обойдётся в 13.84 доллара. Он включает все облачные сервисы и уже давно является бестселлером, поскольку имеет массу преимуществ перед настольными версиями. Правда лицензию нужно покупать каждый год.

сроком на 1 год обойдётся в 13.84 доллара. Он включает все облачные сервисы и уже давно является бестселлером, поскольку имеет массу преимуществ перед настольными версиями. Правда лицензию нужно покупать каждый год. А вот ключи к Microsoft Visio Professional 2019 и Microsoft Project Professional 2019 покупают куда реже. Они являются узкоспециализированными. Несмотря на это, выполнять некоторые задачи без них просто невозможно, поэтому мы предлагаем присмотреться к данным продуктам тем, кто знает толк в подобном ПО. Первый ключ стоит 17.48 доллара, ну а второй – 20.54 доллара. Узнать больше.

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