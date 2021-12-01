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Кибернеделя в магазине ключей KeysOff – Windows 10 всего $7 и Office 2021 за $35 со скидкой до 62%

Большая часть распродаж завершились, но только не в магазине KeysOff, где сезон больших скидок в самом разгаре
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Позади большая распродажа 11.11 и невероятный марафон скидок «Чёрной пятницы». Кажется, что самое время запастись терпением, ведь новых скидок придётся ждать не раньше, чем через месяц. Возможно, кто-так и поступает, но только не магазин KeysOff. Если вы не успели купить лицензионную операционную систему или офисное программное обеспечение, то самое время вспомнить о существовании Киберпонедельника. Удивлены, ведь на дворе уже не 29 число? Что же, магазин KeysOff решил дать покупателям гораздо больше времени, продлив распродажу на всю неделю. Это позволит не огорчаться из-за невнимательности, ведь все акционные предложения доступны с огромными скидками. К примеру, только в рамках Cyber Week Sale можно получить Windows 10 всего за 7 долларов или Microsoft Office за 22 доллара.

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  • Начнём с самой популярной операционной системы. Windows 11 Professional позволяет получить доступ к последней версии  ОС без лишних движений. Вам не придётся ждать, пока Microsoft откроет сезон бесплатных обновлений, ведь новая ОС уже здесь. Активация ключа происходит онлайн, а цена полноценной ОС равняется всего 15.63 доллара.
  • Кто сказал, что нужно платить больше 15 долларов за ключ к более новой версии ОС? Если вас устраивает Windows 10 Professional, то можно ощутимо сэкономить, ведь данный ключ  стоит всего 7.43 доллара. Никаких ограничений, а уже в 2022 году каждый владелец Windows 10 Professional сможет абсолютно бесплатно обновиться до Windows 11.
  • Любителям экономить можно предложить комплект из двух ключей Windows 10 Pro Professional. Данный пакет не только более выгоден за счёт сниженной цены до 11.53 доллара (5.76 за 1 лицензию), но и идеально подходит для тех, кто планирует купить несколько компьютеров, оборудовав игровое или рабочее место.
  • Не менее высоким спросом пользуется Microsoft Office 2021 Pro Plus. Это самый новый офисный пакет, отражающий современные тенденции в создании документов и работе с таблицами. Как всегда, в комплекте и другие полезные приложения, включающие создание диаграмм, презентации и многое другое. Стоимость пакета составляет 35.11 доллара.
  • Решили сэкономить на офисном ПО? Берите Microsoft Office 2016 Professional Plus. Абсолютное большинство пользователей не заметит никакой разницы, а документы, созданные в любой из указанных версий, полностью совместимы. Возможно, у вас не будет некоторых специализированных функций, которые требуются на предприятиях, но для домашнего компьютера данная версия офисного ПО будет не хуже более новой 2021 года и стоит всего 21.78 доллара.
  • Microsoft Office 2019 Professional Plus – это самая настоящая золотая середина: больше функций по разумной цене. Вообще выгода не такая уж большая, но ведь и разница между версиями незначительная, и незаметна даже при пристальном изучении. Цена данного пакета зафиксирована на отметке 25.88 доллара. 
Продукт Цена в долларах США Ссылка на товар 
Windows 11 Professional 15.63 Перейти в магазин KeysOff
Windows 10 Professional 7.43 Перейти в магазин KeysOff 
Windows 10 Professional (на 2 ПК) 11.53 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Office 2021 Professional Plus (онлайн) 35.11 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Office 2016 Professional Plus (только по телефону) 21.78 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Office 2019 Professional Plus (только по телефону) 28.96 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Office 2016 Professional Plus (онлайн) 25.88 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Office 2019 Professional Plus (онлайн) 33.06 Перейти в магазин KeysOff 

ПО со скидкой 50%

Не каждый день выпадает возможность купить программное обеспечение с 50% скидкой. В рамках Кибернедели KeysOff дарит такой шанс всем нашим читателям. Не забудьте ввести специальный код «SOLE50», ведь на сайте по ссылке цена отличается от указанной ниже.

  • Наиболее оптимальным вариантом можно назвать Windows 11 Home. Система отлично подойдёт для тех, кто использует свой компьютер для учёбы, игр и развлечений. ОС не ограничивает пользователей, но исключает некоторые ненужные элементы, что позволит отлично себя чувствовать не на самом мощном железе. Стоимость Windows 11 Home составит 16.91 доллара.
  • Windows 10 Home значительно дешевле и представляет собой отличную альтернативу для тех, чей процессор не подходит для более новой версии ОС. Никто не запрещает вам в будущем бесплатно перейти на Windows 10, однако сделать это можно будет только на версию «Home». Ну а данный продукт оценён в 8.16 доллара.
  • Планируете собрать несколько систем? В таком случае экономия будет ещё больше, ведь два ключа Windows 10 Home обойдутся вам в 13.57 доллара. Получается, что одна лицензия стоит всего 6.8 доллара.
  • Далеко не всем нашим читателям подходят домашние версии. В таком случае стоит обратить внимание на Windows 10 Enterprise 2019 LTSC. Разница в цене между «Home» и Enterprise минимальна и составляет всего 9.13 доллара. Перечислять все преимущества данной ОС нет смысла, ведь многие пользователями годами используют такой пакет, осознано выбирая профессиональный подход к построению рабочего места.
  • Windows Server 2019 Standard стоит немного дороже, но в данном случае это компенсируется уникальными возможностями операционной системы. Пожалуй, это одна из самых популярных ОС, ведь где ещё вы найдёте специализированный пакет для поддержания стабильной работы своего сервера за 16.06 доллара?
  • В случае, если вам требуется открыть полноценный офис, разместив там 5 рабочих мест, то идеальным вариантом будет пакет из пяти 5 ключей. Это выгодно и просто, а онлайн-активации упростит процедуру. Пакет Windows 11 Professional на 5 ключей стоит 41.96 доллара.
Продукт  Купон Цена в долларах США Ссылка на товар 
Windows 11 Home SOLE50 16.91 Перейти в магазин KeysOff 
Windows 10 Home SOLE50 8.16 Перейти в магазин KeysOff 
Windows 10 Home (2 ключа) SOLE50 13.57 Перейти в магазин KeysOff 
Windows 10 Enterprise 2019 LTSC SOLE50 9.13 Перейти в магазин KeysOff 
Windows Server 2019 Standard SOLE50 16.06 Перейти в магазин KeysOff 
Windows 11 Professional (5 ключей) SOLE50 41.96 Перейти в магазин KeysOff

ПО со скидкой 60%

  • Часть программного обеспечения в магазине KeysOff доступна с 60% скидкой. В данном случае речь идёт о пакетах, включающих как ОС, так и офисное ПО. Для активации скидки нужно ввести код «SOLE60» во время осуществления покупки.
  • Два следящих пакета стоят почти одинаково, предлагая разный подход к построению рабочего и домашнего пространства:
  • Windows 10 Professional + Office 2019 Pro Plus – 34.38 доллара
  • Windows 10 Home + Office 2019 Pro – 34.43 доллара 
  • Пакеты ниже выступают в качестве отличной альтернативы, но включают более новую версию офисного ПО:
  • Windows 10 Pro + Office 2021 Pro Plus – 43.05 доллара
  • Windows 10 Home + Office 2021 Pro Plus – 44.11 доллара
  • Ещё четыре пакета имеют аналогичные указанным выше версии офисного ПО, но отличаются самой свежей операционной системой:
  • Windows 11 Pro + Office 2019 Pro Plus – 41.41 доллара
  • Windows 11 Home + Office 2019 Pro Plus – 40.99 доллара 
  • Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus – 51.49 доллара
  • Windows 11 Home + Office 2021 Pro Plus – 51.08 доллара
  • Решили сэкономить? Тогда ваш выбор Windows 11 Pro + Office 2016 Pro Plus. Здесь вас ждёт самая новая версия операционной системы, а вот офис вполне годный, хотя и 2016 года. Но и цена ниже: 34.44 доллара. 
Продукт  Купон Цена в долларах США Ссылка на товар 
Microsoft Windows 10 Pro + Microsoft Office 2019 Professional Plus SOLE60 34.38 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Windows 10 Home + Microsoft Office 2019 Professional Plus SOLE60 34.43 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Windows 10 Pro + Microsoft Office 2021 Professional Plus SOLE60 43.05 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Windows 10 Home + Microsoft Office 2021 Professional Plus SOLE60 44.11 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Windows 11 Pro + Microsoft Office 2019 Professional Plus SOLE60 41.41 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Windows 11 Home + Microsoft Office 2019 Professional Plus SOLE60 40.99 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Windows 11 Pro + Microsoft Office 2021 Professional Plus SOLE60 51.49 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Windows 11 Home + Microsoft Office 2021 Professional Plus SOLE60 51.08 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Windows 10 Pro + Microsoft Office 2016 Professional Plus SOLE60 34.44 Перейти в магазин KeysOff 

ПО со скидкой 60%

  • На этом список продукции, доступной в магазине KeysOff, не исчерпывается. Так, купон «SOLE60» позволяет получить скидку в 62% на следующие версии ПО и ОС.
  • За 5 ключей Microsoft Office 2021 Pro Plus нужно заплатить всего 73.80 доллара. Это самая низкая цена в этом году, не говоря уже о том, что в таком случае одна лицензия обойдётся вам дешевле 15 долларов.
  • Офисный пакет Microsoft Office 2016 Home and Student стоит 31.48 доллара, но есть немного новее и слегка дороже Microsoft Office 2019 Home and Student за 32.79 доллара.
  • Программное обеспечение для macOS традиционно стоит дороже. К примеру: за Office 2016 Home and Business придётся отдать немалые 61.50 доллара, ну а более новая версия Office 2019 Home and Business затянет на все 103.73 доллара.
  • Office 2019 Home and Business для Windows оценена в 45.10 доллара.
  • Microsoft Visio Professional 2019 и Microsoft Project Professional 2019 нужны в исключительных случаях, но вы вполне можете оказаться из тех, кому это ПО крайне необходимо. Что же: придётся заплатить 17.48 доллара за первую и 20.55 доллара за вторую версию.
Продукт  Купон Цена в долларах США Ссылка на товар 
Microsoft Office 2021 Professional Plus (5 ключей)
SOLE60
73.80 Перейти в магазин KeysOff
Microsoft Office 2016 Home and Student SOLE60 31.48 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Office 2019 Home and Student SOLE60 32.79 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Office 2016 Home and Business (macOS) SOLE60 61.50 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Office 2019 Home and Business (macOS) SOLE60 103.73 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Office 2019 Home and Business (Windows) SOLE60 45.10 Перейти в магазин KeysOff
Microsoft Visio Professional 2019
SOLE60
17.48 Перейти в магазин KeysOff
Microsoft Project Professional 2019
SOLE60
20.55 Перейти в магазин KeysOff
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