Время, когда я активно занимался сборкой компьютеров, давно ушло в прошлое, но иногда мне всё же приходится давать ценные советы старым знакомым. Больше месяца меня никто не беспокоил, а вчера позвонил один из многочисленных родственников. Обычно я даю советы за деньги, но тут пришлось поработать бесплатно. Что поделаешь, ведь семья – это самое важное. Если сомневаетесь, спросите у Доминика Торетто, этот парень точно не соврёт. Так вот, задача была простая. Нужно было собрать игровой ПК, который будет тянуть все игры в разрешении 1080р на максимальных настройках графики. Так вышло, что будущий владелец геймерской машины год назад купил недешёвый монитор. На тот момент он не ориентировался в подробностях, поэтому взял народное 1080р, как и советовал продавец.

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Сегодня мой родственник более внимателен, но в целом монитор его полностью устраивает. Может быть он просто никогда не пользовался чем-то более серьёзным… На самом деле это не так важно, ведь задача ясна, а под это дело выделялось около 100 тысяч рублей. Допускались небольшие отклонения, чем я, как вы узнаете позднее, конечно же, воспользовался. Звонивший попросил меня не перегружать его сложными терминами и в целом не хотел вдаваться в подробности. Он просто знал, что я в этом деле разбираюсь, поэтому предоставил мне полный карт-бланш. Прекрасно, ведь в этом случае можно выбрать наиболее соответствующие актуальным потребностям комплектующие. В любом случае для наших читателей я поясню логику установки каждой детали. Но, приступим.

Если у вас есть время, то я предлагаю вам почитать две моих свежих статьи. Речь идёт о тестировании GeForce RTX 5060 Ti и Radeon RX 9060 XT при подключении к интерфейсу PCIe 3.0. Выяснилось, что модели, получившие 8 Гб видеопамяти, сильно теряют, когда речь идёт об устаревших материнских платах. Разница в одних и тех же играх между PCIe 3.0 и PCIe 4.0 достигает 40%, тогда как PCIe 5.0 уже не может похвастать чем-то особенным. Другими словами, в требовательных сценариях видеокарты с 8 Гб памяти не способны работать так, как обещает разработчик. Количество кадров в секунду снижается, а данное утверждение актуально для обеих видеокарт. Это значит, что нам потребуется процессор, поддерживающий актуальные интерфейсы, плюс подходящая под подобные запросы материнская плата. Я остановился на Ryzen 5 7500F. Он недорогой и довольно шустрый. По скорости он не может соревноваться с камнями за 25 тысяч рублей, но этого и не требуется. Причина в том, что игры перестали зависеть от процессора. Виноваты консоли, в которых скрываются крайне примитивные чипы. Игроделы игнорируют необходимость оптимизации, поэтому сверхмощные процессоры на ПК не дают ожидаемого эффекта. Это значит, что покупать дорогой камень нет никакого смысла, ну а Ryzen 5 7500F обладает всеми необходимыми характеристиками. Он поддерживает актуальный сокет АМ5 и выдаёт неплохие показатели в игровых сценариях. Цена не может не радовать, поскольку я всё же ограничен определённой суммой денег.

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Звонивший родственник ничего не знает о разгоне. В его светлую голову не придёт идея о необходимости настраивать тайминги на оперативной памяти, поэтому я не вижу ни одной причины для выбора дорогой материнской платы. Даже Asus PRIME B650M-K превышает запросы пользователя, но ниже опускаться я не буду. Плата включает все актуальные интерфейсы, обеспечивая доступ к скоростной ОЗУ и даже обладает потенциалом для апгрейда. Например, в 2026 году AMD планирует выпустить новую серию процессоров на сокете АМ5. Это значит, что мы можем легко заменить установленный камень просто обновив BIOS. Цена Asus PRIME B650M-K не кусается, а сама она подходит для выбранного ранее Ryzen 5 7500F.

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Когда я писал выше о том, что мой знакомый не предъявлял никаких запросов относительно будущего ПК, то я немного лукавил. На самом деле он острожное спросил о скорости твердотельного накопителя. Сегодня на его ПК трудится не самый быстрый SSD с интерфейсом SATA 3. Я попытался ему рассказать о том, что от высокой скорости нет проку в играх, но пояснять такие сложные вещи было не кому. В результате мы сошлись на том, что накопитель будет очень быстрым и не слишком дорогим. Что же, я остановился на Kingston FURY Renegade. 7300 Мб/с – чтение и 7000 Мб/с – запись. Мне кажется, что это довольно неплохо. Выше вы можете рассмотреть и другие параметры. Например, SSD обладает чрезвычайно высокой выносливостью, позволяя записать 2000 Тб данных. При стандартном сценарии – это затянется на 30 или даже 50 лет. Время наработки на отказ достигает 1.8 миллиона часов, а сам производитель давно зарекомендовал себя с лучшей стороны. Как я уже писал выше, для игр такая скорость не нужна, но раз существует тенденция увеличения пропускной способности, то почему мы должны от неё отказываться? Тем более, что стоит такой накопитель недорого. Я брал 2 Тб, поскольку меньше покупать нет никакого смысла. Пользователь скачивает игры, фильмы и сериалы, а значит нужен небольшой запас хотя бы на пару лет.

С оперативной памятью всё просто. 16 Гб мало, а значит нужно смотреть в сторону 32 Гб. Это даст владельцу большой запас на 5 лет вперёд, обеспечив нормальную работу всех компонентов системы. Самая дешёвая ОЗУ не идеальна в игровых сценариях, ну а дорогая не даёт ожидаемого прироста. Я выбрал нечто среднее в лице Kingston DDR5. Здесь вам и 5600 МГц, и невысокая стоимость. Кроме того, как я уже писал выше, данный бренд отлично себя зарекомендовал, а все три составляющие внушают определённую уверенность в светлое будущее нашей сборки. При желании, Kingston DDR5 даже можно разогнать, но я сомневаюсь, что будущий владелец станет такими вещами заниматься.

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С видеокартой много думать не пришлось. Актуальное поколение AMD слишком дорогое, а значит мне ничего не оставалось, кроме как остановиться на GeForce RTX 5060 Ti. Я выбрал версию с 16 Гб памяти, которая хорошо показывает себя в любых сценариях. Памяти мало не будет, ну а цена пусть немного и кусается, но не оставляет в кошельке глубоких рубцов. Вы поняли о чём я. GeForce RTX 5060 Ti для запуска любых требовательных игр в разрешении 1080р хватит на долго, а новый владелец даже не станет включать технологии масштабирования. Это хорошая новость, ведь даже DLSS 4.0 грешит артефактами и может разочаровать геймера. Выбранная видеокарта лишена слабых мест и за свои деньги обеспечивает максимальную производительность. Увы, но в последние годы прирост скоростных показателей между поколениями сильно замедлился. Это касается не только GeForce RTX 5060 Ti, но и более дорогих решений. Выбора у геймеров нет, а в целом за свои деньги видеокарта обеспечит стабильные 100 кадров в секунду почти во всех играх. Что ещё нужно рядовому геймеру?

Мне разрешили немного превысить бюджет, поэтому я остановился на таком блоке питания, который точно своего владельца не подведёт. Соглашусь, что можно было сэкономить на материнской плате, оперативной памяти и блоке питания, но тогда бы получилась совершенно иная машина, а я хотел обеспечить высокую стабильность по минимальной цене. Deepcool PL750D под такое запросы подходит идеально. У него больше мощности, чем требует системный блок, ну а поддержка стандарта энергоэффективности 80+ Bronze – это ещё один плюс в копилочку. Блок питания тихий и очень надёжный. Большую часть времени он будет потреблять в 2 (или даже в 3) раза меньше заявленных 750 Вт, что увеличит его жизненный срок до десяти лет.

На самом деле корпус можно выбрать по остаточному принципу. Я обычно брал просторную коробку, а после устанавливал туда систему отвода тёплого воздуха. Правильное охлаждение не помешает, но в данном случае я не стал рисковать. Владелец не хочет ничего менять в своём компьютере, а значит нужен такой системный блок, в котором уже всё установлено заранее. Мне понравился Powercase Mistral X4 Mesh LED. Он не бросается в глаза, а при желании подсветку можно отключить. При этом у него есть все актуальные интерфейсы ввода/вывода (включая USB 3.2), а внутри уже стоят 4 кулера. Жарко не будет, а значит выбранные комплектующие смогут работать при нормальной температуре.

Если посчитать все детали, то вышло немногим меньше 107 тысяч рублей. Сюда нужно добавить ещё систему охлаждения, но я этот момент сознательно упускаю. Дело в том, что собирать ПК будет специалист, к которому мой знакомый все детали и отнесёт. У мастера есть нужный кулер на процессор, а сам он не только проведёт сборку, но и установит операционную систему. За это придётся доплатить, но в целом услуга полезная и востребованная. Мне кажется, что за 110 тысяч ничего лучше не собрать, хотя многие читатели со мной не согласятся. Часто звучат призывы брать бюджетный процессор с примитивной материнской платой, направляя все деньги на видеокарту. В теории, таким образом можно было уместить в 110 тысяч даже GeForce RTX 5070. Компьютер бы стал определённо быстрее, но я подумал, что в 1080р прибавка 20% к 100 кадрам в секунду окажется незаметна. В тестах – да, но кого вообще волнуют виртуальные попугаи в наше время? Меня не очень, ведь в играх многое зависит от оптимизации движка, разрешения и многих других факторов. Ну а выбранная материнская плата открывает возможности для простого апгрейда. 32 Гб памяти позволят не думать о необходимости экономии на запущенных в тот или иной момент времени приложениях. Всё вместе гарантирует стабильность и высокую скорость и точно стоит уплаченных денег.

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