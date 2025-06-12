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Почему вам не нужна видеокарта с 8 Гб памяти и как старая материнка с PCIe 3 обнуляет любой апгрейд

Тесты доказывают, что при использовании старого интерфейса PCIe 3.0 падение фреймрейта с некоторыми видеокартами достигает критических значений
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Рано или поздно даже самый мощный компьютер начинает работать медленно. Игры требуют всё больше ресурсов, ну а в итоге нужно менять видеокарту или процессор. И вот здесь приходится делать непростой выбор, способный повлиять на конечный результат. Предположим, что вы купили или собрали системный блок на базе процессора Intel. Что же, выбор невелик, ведь синие не отличаются излишним пониманием проблем пользователей, предпочитая менять сокет каждые два года. Это значит только одно: приобретённый три года назад ПК придётся основательно перебирать. Без замены материнской платы провести апгрейд уже не выйдет. Добавьте сюда проблемы с оперативной памятью. Скорее всего, на старом ПК установлена DDR4, а значит кажущаяся простой операция приведёт к заметным расходам. 

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Ну а поскольку понадобится заменить ещё и видеокарту, то гораздо проще продать ваш старый системный блок, собрав новую машину с нуля. С процессором AMD всё обстоит иначе. К примеру, в вашем игровом ПК трудится старичок Ryzen 5 1600X. Камень уже не способен справляться со стоящими перед ним задачами, а значит, нуждается в замене. На выбор есть целая россыпь, начиная от Ryzen 5 5600X и заканчивая Ryzen 7 5700X3D. Первый стоит недорого, но может обеспечить стабильную скорость работы компьютера, тогда как второй настолько быстрый, что не уступает новинкам 2024 года средней ценовой категории.

Благодаря длительному использованию сокета заменить можно даже старый Ryzen 5 1600X, ну а это отличная новость, ведь в этом случае удастся серьёзно сэкономить. Не самый мощный Ryzen 5 5600X отлично справится с актуальными играми, а тесты доказывают, что в последние годы наблюдается снижение влияния процессора на использование ресурсов ПК. Другими словами, процессор всё ещё важен, ведь слишком медленный превращает систему в улитку, но в целом любой современный камень может раскрыть потенциал даже самой прокачанной видеокарты. При этом разница между флагманами за 60 тысяч рублей и всё тем же Ryzen 5 5600X невелика, а эксперты советуют не переплачивать.

Согласитесь, что всё это звучит логично. Вы тратите совсем немного денег на процессор, направив всю основную сумму на видеокарту. Идея простая и часто кажется рядовым пользователям спасительной. На первый взгляд всё так и есть, ведь за счёт экономии на одной части ПК удаётся существенно поднять производительность всей системы. Или нет? Судя по всему, не всё так однозначно, о чём рассказывают авторы канала Hardware Unboxed.

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Если вы помните, то уже какое-то время назад в сети появились споры о том, нужно ли обращать внимание на наличие актуальных интерфейсов, или же эта мелочь не играет заметной роли. Предположим, что вместо Ryzen 5 1600X вы на свою старую материнскую плату установили Ryzen 5 5600X. Это даст вашему ПК необходимый буст, но выше PCIe 3.0 не прыгнуть. Даже если вы собираете компьютер с нуля, то ваш взгляд может упасть на материнскую плату с чипсетом В450 (или более старую), а в итоге совершенно новый системный блок окажется заведомо устаревшим.

В сети есть множество тестов, авторы которых приходят к противоположным выводам. Похоже, решающим становится фактор использования того или иного графического чипа, а также особенности драйверов, напрямую влияющие на работу видеокарты. И всё же проблема существует, о чём мы с вами и поговорим.

Не так давно в продажу поступила Radeon RX 9060 XT. Доступны две модели: с 8 Гб и 16 Гб видеопамяти. Видеокарты только кажутся похожими, но на самом деле сильно отличаются друг от друга. Цифры разнятся как в игровых, так и синтетических тестах, а особенно различия заметны в чрезвычайно ресурсоёмких сценариях, где нужно больше 8 Гб памяти. В этом случае возникают просадки, падения фреймрейта и другие неприятные последствия. Похоже, владельцам старых ПК нужно ещё и обращать внимание на поддержку актуальных интерфейсов. На канале Hardware Unboxed пришли к интересным выводам. Прежде всего порадуем тех, кто уже купил или только планировал приобрести Radeon RX 9060 XT с 16 Гб памяти. Похоже, даже если ваша материнская плата поддерживает только PCIe 3.0, то заметной разницы в работе по сравнению с актуальным PCIe 5.0 не будет.

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А вот тем, кто пожадничал, придётся туго. К сожалению, авторы теста не сделали единого графика, позволяющего упростить понимание полученной информации, поэтому придётся обращать внимание на детали. Все игры запускались в разрешении 2К с максимальными настройками графики. При этом активно работала технология масштабирования FSR в режиме Quality. Однако такие настройки активировались не везде.

Например, в F1 25, когда авторы выставили графику на максимальную и не включили трассировку лучей, то даже разница между PCIе 5.0 и PCIе 4.0 составила 30%. Использование интерфейса PCIе 3.0 привело к падению в 40%, ну а это критически высокие показатели. В той же игре, после включения трассировки лучей и снижения настроек графики Radeon RX 9060 XT@8 Гб перестала демонстрировать катастрофическое отставание при использовании разных интерфейсов. В этом случае разница между PCIе 5.0 и PCIе 3.0 не превысила 25%, но даже это очень много. Что любопытно, различия между PCIе 5.0 и PCIе 4.0 в таком сценарии немного превысили 10%, ну а это уже не так критично.

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Тесты в Monster Hunter Wilds, Marvel's Spider-Man и других играх вы можете изучить самостоятельно. Суть заключается в том, что использование трассировки лучей позволяет снизить потери фреймрейта при использовании интерфейса PCIе 3.0, но здесь в глаза бросаются другие цифры. Как мы уже писали выше, Radeon RX 9060 XT@16 Гб прекрасно работает с любым интерфейсом и не демонстрирует заметных просадок при переходе с PCIе 5.0 на PCIе 3.0. Это хорошая новость, но есть данные, которые заставляют задуматься о ценности видеокарт с 8 Гб видеопамяти. 

Многие эксперты пишут, что смотреть в сторону подобной продукции в 2025 году нецелесообразно. Похоже, это действительно так. Обратите внимание на количество кадров в секунду по первому и последнему показателю. Для понимания, там указан фрамрейт видеокарт с 8 Гб и 16 Гб соответственно видеопамяти на материнской плате с интерфейсом PCIе 3.0. Только PCIе 3.0! И вот тут и наступает прозрение, ведь в этом случае разница часто оказывается равна 100% и даже выше. Например, в указанных выше Monster Hunter Wilds и Marvel's Spider-Man – это 115%. 

Что всё это значит? Если перед вами стоит выбор между Radeon RX 9060 XT@16 Гб и Radeon RX 9060 XT@8 Гб, никогда не смотрите в сторону той, что имеет меньше памяти. Использование старых интерфейсов способно оказать негативное влияние на количество кадров в секунду, ну а экономия приводит к двукратному падению фреймрейта. При этом вы будете сидеть и удивляться тому, как медленно работает ваш компьютер. Кажется, что в эталонных и синтетических тестах всё отлично, но в реальных играх количество кадров в секунду на мониторе вашего ПК продолжит снижаться.

Точно такой же выбор стоит и перед владельцами других видеокарт. Например, GeForce RTX 5060 Ti. Тестов с использованием различных интерфейсов в сети немного, но проблема в требовательных играх и высоких разрешениях. Уже в 2К просадки у версии с 8 Гб памяти могут достигать критических значений, а в 4К вытянуть видеокарту не способна даже технология масштабирования. Нужно признать, что видеокарты с 16 Гб памяти дорогие. Это так, но выбор невелик, ведь потери у экономных геймеров оказываются настолько большими, что логики в покупке такой видеокарты вообще нет.

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