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Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК

Всё просто, ведь старый интерфейс часто приводит к потерям фрамрейта, а экономия на видеопамяти делает покупку новой видеокарты бесполезной
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Статистика свидетельствует о том, что значительная часть пользователей не спешит с покупкой нового компьютера. Многие люди предпочитают выжимать из старого кремния все соки, а только после этого решаются на апгрейд. Приходится снижать настройки графики не в самых требовательных играх, наслаждаясь прохождением новинок исключительно на YouTube. Даже на нашем сайте находятся люди, до сих пор гоняющие на процессорах Intel, выпущенных 10 и более лет назад. Некоторые наши читатели рассказывают и о более старых сборках, вот только очень часто такая машина с трудом подходит в качестве устройства для набора текста. Требования к браузерам растут, а в результате медлительность и экономия оборачивается против своего владельца. 

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Но всё это очевидно и без длительного разбора. Старые процессоры не подходят для установки Windows 11, тогда как многие актуальные игры просто не заработают без соответствующих технологий, которые начали внедряться относительно недавно. Представим себе, что один из наших читателей устал мириться со слишком медленным ПК и решил приобрести замену, либо сделать апгрейд. Дело хорошее, но и здесь достаточно подводных камней, всплывающих на поверхность слишком поздно. Если точнее, то проблемы вы заметите только тогда, когда заплатите деньги, получив новую головную боль вместо игровой машины для развлечений. Например, вы понимаете, что не тянете слишком дорогой процессор. Мало того, многочисленные блогеры уверяют, что даже недавно вышедшие игры не сильно зависят от процессора. Причина в игровых приставках, внутри которых находятся сильно устаревшие чипы. Может показаться, что достаточно взять недорогой камень, но на поверку такой подход приводит к настоящей катастрофе. Сегодня мы рассмотрим тестирование, проведённое на канале Hardware Unboxed, а после сделаем некоторые выводы. 

Итак, вы пошли в магазин и купили Ryzen 5 5600Х. Это процессор ничуть не хуже того, что установлен в PlayStation 5 Pro, за которую просят 100 000 рублей. В консоли такой камень смотрится неплохо, ведь разработчики игр вынуждены оптимизировать код под конкретное оборудование, тогда как в мире персональных компьютеров ничего подобного нет. Предположим, что вы прислушались к голосу разума, купив более солидный Ryzen 7 5700X3D. Этот процессор может дать фору даже новинкам 2025 года, но немногие знают о необходимости учитывать наличие актуальных интерфейсов. Не так давно мы разбирали эту же тему, но тогда касались продукции AMD. Если вам лень переходить по ссылке и читать длинный текст, то мы напомним, что при подключении Radeon RX 9060 XT к старой материнской плате видеокарта значительно теряла в производительности. Особенно, когда речь шла о версии, получившей 8 Гб памяти. Эксперты выяснили, что в требовательных новинках связка Radeon RX 9060 XT@8 Гб и материнская плата, ограниченная PCIe 3.0 приводит к плачевным результатам. 

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Radeon RX 9060 XT имеет версию, получившую 16 Гб памяти, ну а авторы канала Hardware Unboxed выяснили, что она не сильно теряет в производительности даже при подключении к старому интерфейсу. Сегодня пришло время выяснить, как обстоят дела с GeForce RTX 5060 Ti. Видеокарта NVIDIA также имеет версии с 8 Гб и 16 Гб памяти, ну а мы попытаемся понять, если вообще смысл брать более дешёвый вариант. Прежде всего нужно понимать, что даже не самые новые процессоры типа Ryzen 5 5600Х обладают возможностью работы с интерфейсом PCIe 4.0. Вам потребуется материнская плата с чипсетом В550, а значит не всё с камнями под сокет АМ4 так однозначно. И всё же, если у вас в наличии не самый новый системный блок, но вы решаете разогнать его за счёт GeForce RTX 5060 Ti, то самое время задуматься о логике подобного шага. Скриншоты выше и ниже доказывают, что компьютер с интерфейсом PCIe 3.0 плохо подходит для сборки современного компьютера. 

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Особенно это заметно, когда речь идёт о GeForce RTX 5060 Ti@8 Гб. При переходе с PCIe 3.0 на PCIe 4.0 наблюдается значительный рост фрамрейта, тогда как переключение с PCIe 4.0 на PCIe 5.0 такого эффекта уже не даёт. Процессоры с поддержкой самого нового интерфейса появились 4 года назад, но материнские платы с PCIe 5.0 до сих пор стоят дорого, поэтому встретить нечто подобное в массовом сегменте пока не выйдет. К счастью, между PCIe 4.0 и PCIe 5.0 разница небольшая, а значит вы смело можете взять материнскую плату, поддерживающую интерфейс PCIe 4.0. Вообще, если обратить внимание на тесты, проведённые авторами других популярных каналов, то можно выяснить, что подобные потери фиксируются в нескольких играх. Другими словами, даже появившиеся на прилавках магазинов совсем недавно игры прекрасно работают на старых материнских платах, но никто точно не скажет вам, какой именно тайтл несёт неприятные сюрпризы. Похоже, требующих новые интерфейсы игр становится только больше, а значит PCIe 3.0 действительно лучше обходить стороной. 

Если вы уже собрали ПК на старом интерфейсе, либо просто нет денег на новый системный блок, то и выбора нет тоже. Ну а в случае, если вы прямо сейчас изучаете выгодные предложения, то учитывайте всё сказанное выше. Что примечательно, в требовательных сценариях GeForce RTX 5060 Ti с 16 Гб памяти отлично показывает себя даже при подключении к интерфейсу PCIe 3.0. Согласно официальным данным GeForce RTX 5060 Ti@8 Гб и GeForce RTX 5060 Ti@16 Гб полностью идентичны и отличаются только размером видеопамяти. Ну а тесты доказывают, что более дорогая демонстрирует лучшие показатели. Требования к играм постоянно увеличиваются, ну а эксперты уверены, что сегодня геймерская видеокарта должна иметь не менее 12 Гб памяти. Что примечательно, но аналогичные выводы были сделаны относительно двух версий Radeon RX 9060 XT. Похоже, мы становимся свидетелями явной тенденции, игнорировать которую уже нельзя. Давайте суммируем всё сказанное выше:

  • Собирать новый ПК нужно только под материнскую плату, поддерживающую PCIe 4.0 и выше. PCIe 5.0 можно назвать идеальной, но подобные комплектующие слишком дорогие и не оправдывают вложений. PCIe 4.0 способна раскрыть видеокарту и вызывает незначительное падение фрамрейта, укладывающееся в пределы допустимых значений. 
  • При апгрейде ПК нужно учитывать наличие старого интерфейса. Если есть возможность, лучше сразу перейти на PCIe 4.0. Ну а если этого не сделать, то даже новые и на вид мощные видеокарты будут работать не так хорошо, как вы ожидали. 
  • Брать сегодня видеокарту с 8 Гб памяти – это ошибочный и крайне неосмотрительный шаг. Стоит признать, что стоит такая видеокарта дешевле, но экономия приведёт к заметным просадкам. В некоторых играх разница превышает 50%, ну а это даёт хорошую почву для размышлений. 
  • Представлены тесты в разрешении 2К, тогда как в 1080р разница может быть не так заметна. И всё же, требования к играм растут, а значит даже в народном разрешении с GeForce RTX 5060 Ti@8 Гб будет некомфортно. 
  • Ну а поскольку видеокарту геймеры покупают на 4 года и даже больше, то попытки сэкономить сегодня приведут к потерям фремрейта уже завтра. Такой шаг не оправдан с точки зрения здравого смысла, а значит связка GeForce RTX 5060 Ti@8 Гб и PCIe 3.0 – это худшее, что может прийти вам в голову. 

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Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Китя.
12:22
На интел переходи выйдет он скоро Intel Nova Lake его называют убийца амуде. и вроде по ходу на ам5 это последняя серия процев 9ххх. а дальне новый сокет ам6.
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