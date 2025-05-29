По мнению экспертов, Switch 2 будет генерировать графику уровня PlayStation 4, предлагая сильно устаревшую по качеству картинку, которая даже 10 лет назад не считалась актуальной. Отмечается, что за счёт использования технологии масштабирования Nintendo удастся обеспечить стабильные 30 и больше кадров в секунду в разрешении 1080р, хотя такие подробности фанатов японской компании не очень интересуют. Что любопытно, PlayStation 5 часто сравнивают с находящимися в продаже настольными видеокартами. Например, версия PlayStation 5 Pro предлагает скоростные характеристики, сравнимые с GeForce RTX 4070, тогда как Switch 2 можно сравнить с Radeon RX 460.

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Это удивительно, но внутри самой ожидаемой приставки находится видеокарта, которая устарела как минимум на 10 лет и не способна генерировать графику высокого качества. В те времена наиболее популярными были Radeon RX 470 и Radeon RX 480, но обе ощутимо быстрее Radeon RX 460. На самом деле Switch 2 окажется ещё медленнее, ведь в реальности получить заветные 2 TFLOPS получится только возле телевизора с подключением к основному блоку. В портативном виде геймеров ждёт от 0.5 TFLOPS до 1 TFLOPS, ну а это уровень бюджетных смартфонов. Например, чип Apple A17 Pro, встречающийся в iPhone 15 Pro и Pro Max, выдаёт около 3.6 TFLOPS. Snapdragon 8 Gen 2 генерирует около 2 TFLOPS, тогда как не самый дорогой Samsung Galaxy A54 может похвастать мощностью 1 TFLOPS. Всё это значит, что ждать от игровой приставки чего-то особенного не приходится. Nintendo предложит графику позапрошлого поколения, где минимальное количество текстур будет скрываться за мультяшной картинкой и обрабатываться агрессивными алгоритмами уровня настольной DLSS.

Аналитики уверены, что Switch 2 ожидает успех, ведь фанаты по всему миру готовы платить за такое чудо технологической мысли больше 500 долларов и даже не заметят, что игры подорожали и стоят теперь 60 и 80 долларов. Всё это доказывает, что массовому геймеру не нужна графика заоблачного качества. Вся эта красивая реклама флагманских видеокарт за 400 тысяч рублей плохо вписывается в реалии, а в итоге нужно собирать такой компьютер, который максимально отражает потребности рядового любителя видеоигр. Брать Switch 2 мы вас не призываем, а вот обратить внимание на актуальный игровой ПК – самое время. Именно так, ведь рубль укрепился, дефицита видеокарт нет, а в результате мощная машина будет стоить намного дешевле, чем в марте и даже апреле. Давайте начнём с процессора. Актуальные игровые тесты свидетельствуют о двух тенденциях: А) процессоры перестали наращивать производительность между поколениями; Б) для игр достаточно недорогого камня, тогда как преимущество от покупки флагмана заметно только в синтетических тестах. Именно поэтому остановимся на Ryzen 5 5600X.

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У этого процессора есть масса преимуществ, о которых мы и поговорим. Прежде всего он чрезвычайно недорогой. Кроме того, этот камень обеспечивает стабильное быстродействие и не нуждается в хорошем охлаждении. Для него подойдёт бюджетная материнская плата и оперативная память прошлого поколения. Увы, но с новыми материнскими платами Ryzen 5 5600X не работает, что снижает привлекательность в плане апгрейда. Это минус, но прирост быстродействия между поколениями стал почти не заметен, а в играх новые камни, которые стоят в 2 раза дороже и требуют соответствующего железа, почти не влияют на количество кадров в играх. Прямым аналогом здесь выступает Ryzen 5 9600X. В синтетических тестах между процессорами целая пропасть, но в играх с использованием недорогой видеокарты разница минимальна. Как уже отмечалось, Ryzen 5 9600X потребует вложений в материнскую плату и ОЗУ, тогда как Ryzen 5 5600X всё это без надобности.

Смотрите, за 8 тысяч рублей в наличии GIGABYTE B550M DS3H. В продаже есть материнские платы под выбранный процессор даже за 6 тысяч рублей, но в данном случае мы предлагаем заплатить за доступ к более скоростному интерфейсу PCIe 4.0. Прежде всего со старым PCIe 3.0 видеокарты теряют в быстродействии. Кроме того, вам может захотеться купить быстрый твердотельный накопитель. Ну и наша плата ещё и включает два слота подключения для SSD форм-фактора M.2. Например, со временем вам понадобится расширить ёмкость накопителя, ну а здесь это можно сделать легко и просто. Довольно часто в данной ценовой категории материнские платы предлагают только один слот подключения. Выбранная материнская плата обладает расширенными настройками для разгона процессора и оперативной памяти, хотя рядовых геймеров такие детали обычно не волнуют.

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Можно было бы взять брендовую ОЗУ, а после сидеть над ней неделями, выжимая оптимальные тайминги вместо запуска интересных игр. Некоторым нравится, но массовому потребителю такие процедуры чаще всего не интересны, поэтому берём обычную оперативную память производства Reletech. Здесь вас ждут привычные DDR4-3200, а цены приятно радует глаз. Производитель заявляет о том, что использовал чипы Samsung, ну а это ещё одна причина сделать правильный выбор. Мы остановились на двух линейках по 16 Гб, поскольку меньшее количество способно приводить к неприятным последствиям. Операционная система со временем начинает тормозить, программы вступают друг с другом в конфликт, а геймеры кроме игр удерживают в запущенном состоянии браузер и другие приложения. 32 Гб точно не будут лишними, а в нашем случае всё это стоит чрезвычайно недорого.

Брать суперскоростной SSD нет никакого смысла. Давно известно, что подобные накопители не оказывают никакого влияния на работу игр. Важно только наличие самого твердотельного накопителя, тогда как разница между флагманскими и бюджетными моделями в реальных сценариях не превышает несколько секунд. Kingston NV3 можно назвать оптимальным выбором, поскольку он предлагает возможность записи данных на скорости до 6000 Мб/с и чтения до 5000 Мб/с. Это намного больше, чем вам понадобится, но цена всё ещё остаётся народной. Ресурс данного SSD ограничивается 160 Тб, что хватит на ближайшие 15 лет. Время наработки на отказ достигает 2 миллиона часов, а в целом перед нами бодрый середняк от хорошо себя зарекомендовавшего производителя. Берём сразу 2 Тб. Игры становятся всё больше, ну а кроме этого вам может захотеться записать в память сериалы, фильмы или домашнее видео. Kingston NV3 ощутимо дешевле более дорогих представителей от той же Samsung, но в играх между ними вообще не будет никакой разницы.

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Ну и самое главное в игровом ПК – это видеокарта. В данном случае важно помнить о том, что на рынке не существует идеальных предложений, ведь многое зависит от конечной стоимости. В настоящее время на прилавках РФ самой выгодной можно назвать Radeon RX 7700 XT. Она включает 12 Гб памяти и может тянуть любые игры в разрешении 2К с минимальными компромиссами. Radeon RX 7700 XT останется актуальной много лет, ну а владелец её понемногу начнёт переходить в 1080р, либо включит технологию масштабирования. С FSR 3.1 ещё долго можно сидеть в 2К, ну а сама технология уже давно переросла период взросления, предлагая высокое качество изображения с минимальными негативными эффектами. Radeon RX 7700 XT выгодна именно за счёт низкой цены, ведь сегодня купить такую видеокарту вы можете за 43 тысячи рублей.

В случае, если вам по каким-либо причинам не нравится продукция AMD – купите GeForce RTX 5060 Ti. Обе видеокарты примерно равны, но у последней всего 8 Гб памяти. В сети есть тесты от авторитетных экспертов, где недостаточное количество видеопамяти называется ключевым минусом. Выходит, что GeForce RTX 5060 Ti получила заведомо ограниченный жизненный цикл, теряя фрамрейт в сложных сценариях. Разница по сравнению с той же Radeon RX 7700 XT может превышать 20% и больше, ну а это довольно критичный показатель. Обе видеокарты стоят одинаково, но для фанатов продукции NVIDIA в продаже есть GeForce RTX 5060 Ti@16 Гб, демонстрирующая более уверенные показатели в играх. Важно учитывать, что чаще всего она не будет быстрее Radeon RX 7700 XT, но на целых 9 тысяч дороже. Что выбрать, вы должны решить самостоятельно. Кстати, на стороне актуального поколения настольной графики NVIDIA технология DLSS 4.0, тогда как Radeon RX 7700 XT не поддерживает самые новые алгоритмы AMD FSR 4.0.

В сети много пишут о том, что нужно брать блок питания с запасом. Пожалуй, но в таком случае неясно, каким должен быть этот запас. Для нашей сборки покупка сверхмощного блока питания не имеет смысла, но и отказываться от качественного продукта мы не станем. Остановимся на Deepcool PF750, который обеспечит стабильную работу всей системы. Если вы купите видеокарту за 100 000 рублей, то блок питания придётся менять, но обычно у рядового геймера таких средств нет. 750 Вт точно хватит для любых задач, ну а Deepcool PF750 обеспечит поддержку стандарта энергоэффективности 80+ Standart. Не рекорд, но в целом неплохо для компьютера без претензии на уникальность. В данном случае важна ещё и цена, ну а здесь с этой переменной всё в порядке.

Выбор корпуса чуть ли не самый простой, но многие геймеры пытаются экономить, делая не самый лучший выбор. На самом деле даже бюджетные модели имеют неплохую эргономику, но поставляются без дополнительной системы охлаждения. Ну а это очень важно, ведь с игровой видеокартой внутри системного блока бывает очень жарко. ZALMAN N4 Rev.1 – неплохой выбор. Здесь есть сразу 6 вентиляторов и ещё два можно установить дополнительно. Корпус нельзя назвать компактным, но зато он имеет много места для подключения и обладает всеми нужными интерфейсами. Если подсчитать, сколько всего денег затянула наша сборка, то получится около 82 тысяч рублей. Округлим до 80 тысяч, ну а это значит, что за такую сумму можно сегодня получить доступ ко всем играм в 2К с минимальными компромиссами. Очень неплохо, ведь ещё в марте за такую сборку пришлось бы вывались около 110 тысяч рублей.