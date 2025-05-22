Вчера вечером случилось крайне важное событие в мире криптовалют. Удивительно, но обыватели вообще ничего не заметили, а многие профильные издания отделалась небольшой ремаркой. А между тем курс Bitcoin впервые в истории превысил 110 тысяч долларов. После небольшого отката цифровое золото продолжило движение вверх, ну а многие аналитики говорят о приближении очередного бычьего цикла. Всё это поразительно совпадает с ростом Индекса страха и жадности, увеличивая динамику роста и оптимистичные настроения на рынке. Как видно из графика, всего за месяц стоимость первой криптовалюты увеличилась на 26%, ну а это поразительная динамика по какой-то причине не отразилась на других активах. Если говорить о недельной динамике, то Bitcoin прибавил больше 8%, тогда как ни один другой токен из первой десятки не смог продемонстрировать аналогичных показателей. Мало того, часть альткоинов осталась без видимых изменений, ну а другая и вовсе устремилась вверх. Не дорожают мемные монеты, что ставит аналитиков в тупик, создавая непривычный фон на рынке цифровых активов.

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Эксперты не делают громких заявлений, ну а это свидетельствует о том, что людям просто нечего сказать. Некоторые пытаются давать прогнозы, но сегодня политика настолько сильно влияет на курс первой криптовалюты, что любые предсказания не поспевают за мыслями в голове у Трампа. В какой-то момент президент США занял место Илона Маска, который до недавнего времени выступал главной движущей силой на рынке. Аналитики и рядовые пользователи ловили каждое слово миллиардера, ну а сегодня конъюнктура тарифов и политика сдерживания Китая играет первую скрипку. Сложно сказать, будет ли Bitcoin и дальше дорожать. Даже если и так, то перспективы для роста остальных активов туманны. Нужны серьёзные изменения и большие суммы денег, ну а инвесторы пока не готовы рисковать, вливая средства в туманное будущее. Проще говоря, основная часть финансовой пирамиды сосредоточилась у подножья Bitcoin, тогда как ещё совсем недавно солидные суммы доставались собачьим криптовалютам. При этом эксперты фиксируют целый ряд противоречий, некоторым из которых мы сегодня уделим больше внимания.

Прежде всего нужно помнить, что новые монеты появляются на рынке благодаря неустанной работе фермеров. Согласно оценкам экспертов, ровно год назад на добычу одного ВТС в среднем по рынку тратилось порядка 45 тысяч долларов. Цифра неточная, поскольку вычисляется сложно и может меняться в зависимости от использования той или иной методики подсчёта. Как бы там ни было, но в начале 2025 года для получения одной монеты приходилось затрачивать уже больше 85 тысяч долларов. Доходность во многом определяется местом расположения фермы и наличием актуального оборудования. Новое железо обладает высокой мощностью при низком удельном потреблении (в пересчёте за 1 затраченный кВт), тогда как купленное 5 и более лет назад тянет фермера вниз. Согласно более актуальным подсчётам, на конец апреля добыча 1 ВТС обходилась больше 100 тысяч долларов, но сюда не были включены некоторые статьи расходов. Например, необходимость оплачивать работу специалистов, поддерживающих ферму в рабочем состоянии. Кроме того, требуется проводить профилактику, а это влечёт за собой закупку комплектующих, замену вышедших из строя установок и вынужденный простой того или иного сегмента.

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Некоторые специалисты отрасли утверждают, что при таком раскладе на добычу одной монеты затрачивается порядка 150 тысяч долларов, а значит почти все участники рынка работают в минус. На самом деле последние данные вызывают некоторые сомнения, поскольку основываются на непроверенных оценках и неких предположениях. Как бы там ни было, но генерация 1 ВТС сильно подорожала, а особенно это заметно в США, где стоимость электричества продолжает увеличиваться. При этом именно эта страна занимает лидирующее положение на рынке. Многие майнеры размещаются в Техасе, ну а в последние годы из-за жары летом там принудительно отключают фермы от источников электричества. В регионе наблюдается острая нехватка мощностей, ну а Америка теряет статус рая для майнеров. Что любопытно, пока в данном регионе наблюдаются проблемы, Россия укрепляет свои позиции. Отмечается, что промышленный майнинг в России стремительно превращается в один из заметных сегментов цифровой экономики страны. По оценке экспертов и участников рынка, Россия сохраняет за собой второе место в мире по объёму промышленных мощностей, задействованных в добыче криптовалют.

Как уже было сказано выше, США всё ещё вне досягаемости, но темпы роста и динамика подключений в РФ намного выше. При этом ключевым сдерживающим фактором остаются санкции. Многие эксперты уверены, что после снятия ограничений в РФ устремится фермеры со всего мира, полагаясь на стабильную законодательную базу, не самые высокие налоги по миру и низкую стоимость электроэнергии. Ну а пока всё это только теория, российские бизнесмены контролируют практически весь местный рынок добычи. Специалисты констатируют, что инвестиции в строительство дата-центров, закупку оборудования и развитие инфраструктуры продолжают поступать, несмотря на геополитическую нестабильность и санкционное давление. Как и в США, российские фермеры концентрируются в нескольких регионах, а на фоне крупных игроков появляется всё больше новичков, вливающих в железо и строительство инфраструктуры огромные суммы. Ниже вы можете изучить таблицу, включающую наиболее заметные компании. Первые места занимают BitRiver и Intelion. Общими усилиями в 2024 году они заработали 16 миллиардов рублей, при этом не все добытые монеты продаются сразу, а значит выручка носит отложенный характер.

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BitRiver, действующая под юрлицом ООО «Битривер Рус», уверенно удерживает лидерство. Сеть имеет 15 дата-центров, размещённых в регионах с дешёвой электроэнергией. Такой подход стал определяющим и даёт значительное преимущество по сравнению с другими игроками. Фермы в Иркутской области и ЯНАО позволили компании добиться годовой выручки в 10.3 миллиарда рублей. Общая мощность достигла 533 МВт, из которых более 30 МВт обеспечиваются за счёт утилизации попутного нефтяного газа. При других условиях этот ресурс сжигался бы без экономических последствий, ну а грамотный подход позволяет получить средства буквально из воздуха. BitRiver намерена расширяться и дальше, что, впрочем, не вызывает удивления. Intelion, работающая как АО «Интелион Дата», не только уверенно вошла в тройку лидеров, но и продемонстрировала рекордный рост. Компания нарастила выручку на 3.9 миллиарда рублей за год, доведя её до 6.2 миллиардов. Свою деятельность она ведёт сразу в нескольких областях, включая Тульскую, Тверскую и Мурманскую, а суммарная мощность достигла 298 МВт. Особенность Intelion заключается в постановке акцента на вертикальной интеграцию и строительство дата-центров под ключ, в том числе для ИИ-вычислений. В рамках партнёрства с Росэнергоатомом Intelion реализует амбициозный проект у Калининской АЭС.

Среди компаний, не входящих в число гигантов, заметную динамику демонстрируют Promminer, Sibmain, Stella и R7miner. Так, Promminer (ООО «ПРОММАЙНЕР») зафиксировала выручку в 4.8 миллиарда рублей, расширяя присутствие в Кемерово и Воронеже. Sibmain, работающая в Красноярском крае, обеспечила стабильную эксплуатацию 80 МВт и заработала почти 2.9 миллиарда рублей. Интересно, что Stella делает ставку на возобновляемую энергетику, поскольку её дата-центры напрямую подключены к мощной Богучанской ГЭС. В итоге выручка компании составила 2.5 миллиарда, поскольку стоимость энергии в данном случае ниже, чем в среднем по рынку. R7miner, мощности которой концентрируются в Челябинской области, запустила собственный дата-центр в Троицке и активно работает над расширением. Выручка в 2.5 миллиарда рублей и потенциал размещения до 10 тысяч ASIC свидетельствует о том, что инвесторы и дальше продолжат вливать деньги в наращивание мощностей. Также стоит отметить CryptoReactor в Братске, Майнинг Кластер, GIS Mining и BitCluster, которые, несмотря на меньшие показатели, вносят вклад в диверсификацию инфраструктуры. Например, BitCluster расширяет бизнес не только в России, но и за рубежом. Прежде всего речь идёт об Эфиопии и Парагвае, что говорит о попытке выхода на глобальные рынки.

Точных данных о том, сколько российским фермерам обходится добыча 1 ВТС, в сети нет. Подобные сведения компании предпочитают не разглашать, ну а ставки велики, поскольку без вложений в расширение мощностей конкуренты быстро уйдут вперёд. Не менее важную роль играет законодательная стабильность, о чём уже было сказано выше. Принятый в августе 2024 года федеральный закон стал переломным моментом для отрасли. Впервые промышленный майнинг был официально признан частью экономики, что позволило легализовать деятельность операторов, упростить налоговое регулирование и обеспечить правовую защиту инвесторов. Ассоциация промышленного майнинга (АПМ), объединяющая свыше 80% рынка, активно участвовала в разработке нового законодательства и продолжает взаимодействовать с государственными органами. Данные из таблицы доказывают, что индустрия стала источником стабильных налоговых поступлений, при этом генерируя рабочие места и становясь драйвером для развития высокотехнологичных решений, в смежных областях. Прежде всего речь о нейросятех, поскольку мощности майнеров могут быть задействованы не только для добычи криптовалют. Эксперты отмечают, что после снятия санкций Россия получит огромные инвестиции, что отвечает интересам развития цифровой отрасли страны.