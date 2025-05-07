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Почему NVIDIA не стала делать громкого анонса GeForce RTX 5060, и какой будет народная видеокарта

Информация о GeForce RTX 5060 появилась на сайте NVIDIA в виде скромного пресс-релиза, а на этот раз компания даже не стала баловать геймеров внутренними тестами
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Когда дело доходит до выпуска нового продукта на рынок, производители стремятся устроить настоящее шоу. Потенциальных покупателей долго готовят к важному событию, засыпая утечками и различными слухами. Прикормленные блогеры щедро публикуют самые невероятные новости, среди которых встречаются как фейковые, так и относительно реалистичные. В конце концов, за недели до релиза пресса уже знает почти всё, ну а для презентации остаются наиболее сочные детали. Знаковые продукты удостаиваются отдельного мероприятия, но в целом потратить полчаса на анонс – это не самая большая проблема. Особенно, если речь касается массового продукта, который разойдётся тиражом в несколько миллионов единиц. 

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Обычно NVIDIA чётко следовала этому правилу, стараясь донести до геймеров ценность любого графического чипа. Мы прекрасно знаем, что у каждой ценовой категории есть своя аудитория, тогда как устройства за 300-350 долларов являются наиболее массовыми. Вот только на этот раз презентация GeForce RTX 5060 прошла настолько тихо, что её не заметила значительная часть геймеров. На самом деле, даже технологические ресурсы отделались несколькими строками, полностью скопировав пресс-релиз на официальном сайте. Всё просто, ведь ничего хорошего о новой видеокарте сказать разработчик не может, ну а писать плохое глупо с экономической точки зрения. В апреле в продажу поступили две видеокарты серии GeForce RTX 5060 Ti. Получившая 16 Гб видеопамяти оставила неплохие впечатления, предлагая достаточную для запуска почти всех требовательных игр в 2К потенциал. А вот версия, которой выделили всего 8 Гб, села в лужу. В сложных сценариях такого количества памяти оказывается недостаточно, что приводит к сильным потерям и просадкам. 

Эксперты отмечают, что даже в народном 1080р GeForce RTX 5060 Ti с 8 Гб памяти чувствует себя некомфортно, а руководство NVIDIA прекрасно осознаёт происходящее. Ну а поскольку маржа стоит превыше всего, то там решили сделать так, чтобы видеокарта на рынке продавалась, но информации о ней было как можно меньше. Руководство компании препятствовало появлению тестов, а в итоге рядовые пользователи так и не поняли, что красивые цифры соответствуют старшей модели, получившей 16 Гб памяти. Что же, пришло время самого бюджетного сегмента. На самом деле видеокарта за 300 долларов не кажется дешёвой. Ещё совсем недавно это был средний ценовой сегмент, но аппетиты у Дженсена Хуанга растут, поэтому недорогих видеокарт больше не будет. Вчера сведения о GeForce RTX 5060 появились на официальном сайте. Поразительно, но релизу такого важного для компании продукта даже не выделили отдельной страницы. Пресс-релиз длиной в десять строк затерялся среди рядовых анонсов и не сразу привлёк внимание прессы. 

И всё же, анонс состоялся, хотя ничего нового мы о самой массовой видеокарте ближайших нескольких лет не узнали. Сообщается, что продажи GeForce RTX 5060 стартуют 19 мая, а сама она будет предлагаться за 300 долларов. В Европе цены окажутся выше, но пока неясно, насколько. На сайте NVIDIA напоминают, что речь идёт о семействе Blackwell и главный упор делают на технологии. Там напоминают о трассировке лучей, а также заявляют, что с помощью DLSS 4 можно получить больше 100 кадров в секунду во всех играх. Новинка удостоилась 8 Гб скоростной памяти GDDR7 и уже ставшей нормой 128-битной шины. Многие наши читатели знают, что технология масштабирования четвёртого поколения может похвастать агрессивными алгоритмами, что позволяет увеличивать количество кадров на выходе в 4 раза по сравнению с обычным режимом. Представители NVIDIA не смогли пройти мимо такого потенциала, поэтому тут же заявили, что в таком сценарии GeForce RTX 5060 будет ровно в 2 раза быстрее GeForce RTX 4060. Ничего удивительного, ведь примерно такие же цифры мы видели при сравнении старших графических чипов двух поколений. В пресс-релизе делается акцент на том, что новая видеокарта окажется намного быстрее GeForce GTX 1660 или GeForce RTX 2060. Якобы, время избавиться от решений прошлого уже давно пришло, ну а этим летом опробовать новинку сможет чуть ли не каждый геймер.

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В данном случае неясно, сможет ли NVIDIA насытить рынок достаточным количеством видеокарт, ведь пока все ранее выпущенные новинки сталкивались с дефицитом. Спрос медленно снижается, но GeForce RTX 5060 точно станет самой востребованной. Или нет, ведь геймеры давно ждут чего-то более мощного. Если учитывать, что GeForce RTX 5060 Ti с 16 Гб памяти оказалась до 20% быстрее GeForce RTX 4060 Ti, то надеяться на некий потенциал GeForce RTX 5060 не приходится. По самым скромным оценкам такая видеокарта будет на 10-15% превосходить GeForce RTX 4060, ну а такое количество окажется незаметно на фоне высоких требований к играм. Если предположить, что по скоростным данным GeForce RTX 5060 будет примерно равна GeForce RTX 4060 Ti (версии с 8 Гб памяти), то даже в 1080р геймеров ждут проблемы. Без DLSS 4 не обойтись, ну а трассировка лучей в 2К возможна только с использованием самых агрессивных сценариев масштабирования. 

В этом случае картинка начинает пестрить артефактами, заметить которые можно без особого труда. Играть в таком режиме – это не самое приятное удовольствие, ну а это ещё раз доказывает, что GeForce RTX 5060 создана для народного 1080р. Судя по техническим характеристикам, физически видеокарта получила примерно на 30% больше ядер CUDA и будет потреблять на 30 Вт больше. Похоже, без таких изменений новинка вообще бы не получила никакого прироста производительности. Тестов GeForce RTX 5060 в сети нет, но крайне сомнительный релиз свидетельствует о том, что показать NVIDIA сегодня нечего. Нет никаких сомнений, что с использованием технологии масштабирования видеокарта нового поколения точно обойдёт свою предшественницу. Вот только обычно геймеры такие агрессивные сценарии не включают, ну а автоматические настройки дают незначительную разницу, которая может оказаться не выше математической погрешности. Рекомендовать новую видеокарту нельзя, вот только альтернатив всё равно нет. 

AMD планирует выпустить Radeon RX 9060 XT, но мы с вами прекрасно знаем, что Лиза Су не хочет или не может производить много видеокарт. В данном случае причины не важны, ведь мы уже видели, что Radeon RX 9070 XT остаётся в дефиците, впрочем, как и Radeon RX 9070. Ну а Radeon RX 9060 XT получит версию на 16 Гб и 8 Гб памяти. В теории, если бы Radeon RX 9060 XT@16 Гб стоила бы те же 300 долларов, то она могла бы стать хитом. Ну а так мы увидим привычный паритет с разницей в несколько процентов. Можно констатировать, что грандиозные заявления AMD снова оказались пустышкой, ну а дядюшка Хуанг благоразумно ничего никому не обещал. GeForce RTX 5060 тихо появится на прилавках магазинов и со временем вытеснит GeForce RTX 4060. Никаких революционных проектов нам производители не готовят, поэтому остаётся только выбирать. Если у вас есть деньги, то присмотритесь к GeForce RTX 5070, ну а владельцам GeForce RTX 5060 остаётся включать DLSS 4 во всех играх. 

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