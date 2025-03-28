Благодаря технологиям масштабирования можно получить больше fps за те же деньги. Неплохо, ведь качество картинки при этом снижается незначительно, а преимущества намного превышают потери. Мы с вами уже убедились, что потенциала GeForce RTX 3050 достаточно для любых требовательных новинок в 1080р на высоких настройках графики, ну а жизненный цикл GeForce RTX 4060 заметно увеличился за счёт правильной настройки и грамотного использования DLSS. Умные алгоритмы открывают перед геймерами новый возможности, но многие любители видеоигр предпочитают игнорировать такие технологии, отдавая предпочтение мощным видеокартам.

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И вот здесь повода для радости нет, ведь подобная продукция чрезвычайно дорогая и даже находится в дефиците. Например, GeForce RTX 5090 поступила в розницу от 2000 тысяч долларов, но была раскуплена в первые часы. С тех пор поставки стали выше, но даже в США встретить флагман NVIDIA по цене ниже 3000 долларов невозможно. В прессе пишут, что в MicroCenter продают одну из моделей производства ASUS за 3719 долларов. Якобы, желающих её приобрести нет. Владеющие значительными средствами энтузиасты, уже давно используют GeForce RTX 5090 по назначению, ну а у рядовых геймеров таких денег нет. Отмечается, что стоимость самой быстрой видеокарты будет снижаться, но такой прогноз вызывает улыбку. Даже за 2000 тысячи флагман NVIDIA 95% геймерам не по карману, а в итоге большая часть любителей видеоигр вынуждена идти на компромиссы.

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В России из-за санкций и продолжающегося дефицита купить GeForce RTX 5090 дешевле 400 тысяч почти невозможно, ну а мы изучим менее дорогие решения, углубившись в проблему детальнее. Смотрите, если вы сегодня хотите получить пропуск в мир 4К на высоких настройках графики, то в качестве билета придётся рассмотреть GeForce RTX 5070 Ti. Пожалуй, эта видеокарта максимально соответствует указанным требованиям, имея в наличии 16 Гб памяти и внушительный потенциал. И всё бы ничего, но стоит такое решение в российской рознице чрезвычайно дорого. На ЯндексМаркете предлагается модель производства MSI за 160 тысяч рублей. Согласитесь, что платить такие деньги за доступ к играм – это самое настоящее безумие. При этом рекомендованная стоимость GeForce RTX 5070 Ti в Европе стартует с 820-850 евро, а значит даже концу осени встретить её на российских полках дешевле 110 тысяч окажется проблематично. Дефицит видеокарт снижается, но рекомендованные цены слишком высокие и почти не меняются даже спустя два года после релиза того или иного графического чипа.

Некоторые эксперты в качестве альтернативы предлагают присмотреться к GeForce RTX 5070. Нужно признать, что такая видеокарта действительно способна справляться с играми в 4К на высоких настройках графики, но только в том случае, если включить DLSS. Четвёртое поколения данного алгоритма увеличивает количество кадров в секунду в 2-3 раза. Вот только чем более агрессивные алгоритмы вы используете, тем заметнее становится негативное влияние на изображение. Отдалённые объекты покрываются дымкой, текстуры теряют плотность, а тесты доказывают, что менее агрессивные алгоритмы предпочтительнее. В итоге GeForce RTX 5070 за 100 тысяч плохо подходит для 4К, хотя стоимость и этой видеокарты сильно завышена. В США за неё рекомендуют просить 550 долларов, тогда как в Европе NVIDIA продаёт её за 620-650 евро. Видеокарт по такой цене не найти, но речь именно о рекомендациях производителя.

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Смотреть на более дорогие решения от дядюшки Хуанга нет никакого смысла, ну а мы заметим, что из-за дефицита дорожают видеокарты, находящиеся в рознице достаточно давно. Например, GeForce RTX 4070 SUPER, которую ещё недавно можно было встретить за 70 тысяч рублей, приобрести дешевле 100 тысяч проблематично. Эта видеокарта по своим скоростным показателям почти соответствует указанной выше GeForce RTX 5070. Как видите, геймеры разбирают и GeForce RTX 4070 SUPER, ведь данная модель у продавца присутствует в одном экземпляре. Стоимость видеокарт NVIDIA продолжает бить рекорды, но если попытаться поискать альтернативы, то можно прийти к неожиданным выводам.

Прежде всего мы обратим внимание на Radeon RX 7800 XT. Как видите, за эту видеокарту просят около 70 тысяч рублей, ну а она медленнее GeForce RTX 4070 SUPER на 5-7%. В реальных играх заметить разницу вам не удастся, ну а разница в цене не оставляет геймерам выбора. Даже 70 тысяч за видеокарту – это много. И всё же, если вы сегодня находитесь в поиске решения, которое не опустошит ваши карманы, то самое время задуматься о переходе на AMD. Добавим, что Radeon RX 7800 XT поддерживает технологию масштабирования, ну а FSR примерно равна DLSS. Нет никаких сомнений, что наценка на указанную выше GeForce RTX 4070 SUPER вызвана ажиотажем вокруг настольной графики NVIDIA нового поколения. Возможно, для кого-то просто дело принципа владеть такой видеокартой, но разумные геймеры обычно голосуют рублём. В данном случае приходится переплатить 30 тысяч рублей, не получая решительно никакого преимущества.

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Кстати, если смотреть дальше, то ситуация становится ещё интереснее. Radeon RX 7900 XT доступна за 90 тысяч, ну это лучшее предложение, которое нам только удалось найти. По своим скоростным характеристикам такая видеокарта немного уступает GeForce RTX 5070 Ti, но обойдётся на 70 тысяч рублей дешевле. Как мы с вами уже поняли, для запуска требовательных игр в 4К с трассировкой лучей и высокими настройками графики обе видеокарты не подходят. Что до 2К, то Radeon RX 7900 XT сможет генерировать стабильно больше 100 кадров в секунду, полностью оправдывая инвестиции. Вообще, если изучить тесты на крупных технологических сайтах, то создаётся странное впечатление. Может показаться, что существуют только максимально высокие настройки графики. Экспертам не приходит в голову оценить скоростные показатели в более реалистичных сценариях, ну а рядовые геймеры часто экспериментируют. Если снизить некоторые настройки, то Radeon RX 7900 XT подойдёт для 4К, ну а это делает такую видеокарту ещё более привлекательной.

А вот Radeon RX 7900 XTX сильно разочаровывает. За 150 тысяч флагман AMD прошлого поколения интересен только энтузиастам. Видеокарта быстрее GeForce RTX 5070 Ti, но данный факт уже никого не волнует, ведь не так давно в продажу поступило новое поколение настольной графики от тётушки Су. Radeon RX 9070 ХТ немного быстрее Radeon RX 7900 XT, но получила рекомендованную цену в 750 долларов. Она ставит крест на целесообразности существования Radeon RX 7900 XTX, ну а старые видеокарты кое-как продаются только потому, что рынком правит дефицит. Как только поставки стабилизируются, логики в приобретении Radeon RX 7900 XTX не будет, а продавцам придётся сильно снизить цены и на Radeon RX 7900 XT. Многочисленные эксперты предлагают подождать. Скорее всего, к началу осени видеокарты подешевеют, но уже сегодня мы видим, что альтернативы есть. Продукция AMD выгоднее, ну а с массовым приходом на российский рынок серии Radeon RX 9070 положение начнёт меняться ещё более стремительно.

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