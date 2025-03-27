Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Почему DLSS и FSR – это не заговор NVIDIA и AMD, и для кого вообще придумали настройки графики

Если подумать, то даже потенциала GeForce RTX 4060 достаточно для запуска любых игр, но не всегда технологии масштабирования вообще нужны
[ ] для раздела Блоги
+
+

Если сравнивать опыт владения игровой приставкой и персональным компьютером, то консоли многим геймерам кажутся более удобными и простыми. Так, вам нужно выбрать понравившуюся игру из коллекции, а после просто дождаться её запуска. От вас не требуют вносить настройки, делая выбор между графикой высокого и среднего качества. Приставка эффективно оптимизирует контент, а в результате вы получите максимум из возможного. Иногда в интернете мы можем видеть сравнение картинки с PlayStation 5 и ПК в новых играх. Эксперты приходят к выводу, что ПК способен генерировать более качественное изображение, выходя таким образом на первое место. Вот только всё те же эксперты забывают сказать, что игровой компьютер работал на видеокарте стоимостью 300 тысяч рублей. За такие деньги можно купить не только игровую приставку, но и приобрести целый вагон блокбастеров, включая два джойстика и тому подобные радости рядового геймера. 

реклама



Таким образом с точки зрения первоначальных инвестиций консоль кажется выгоднее, но не всё так очевидно. Благодаря проникновению технологий масштабирования потенциал недорогих видеокарт становится всё более заметным, что позволяет увеличить жизненный цикл не самых дорогих решений. В связи с этим можно сделать вывод, что особенно важным для владельца ПК становится участие в настройке параметров той или иной игры. Слепо запускать требовательные новинки, как это происходит на консолях, самонадеянно, ну а мы изучим результаты тестирования, проведённого на канале PC Support & Gaming Test. Автор взял видеокарту GeForce RTX 4060, процессор Core i5-12400F, а после прогнал всё это через актуальные игры, не забыв включить технологию масштабирования. Сам автор пытается выяснить, насколько DLSS превосходит FSR, но нас в данном случае интересуют другие итоги, о чём и поговорим ниже. 

реклама



Начнём с выводов, сделанных автором теста. Актуальные версии DLSS и FSR практически не отличаются друг от друга по количеству генерируемых кадров. Если речь пойдёт о видеокартах NVIDIA нового поколения, то там разница может быть легко зафиксирована, но GeForce RTX 4060 получила только часть потенциала DLSS 4, ну а в таком режиме она примерно равна FSR 4. Качество картинки также отличается мало, ну а детали нужно искать с лупой в руке. Делать это бессмысленно, поскольку неровности изображения не бросаются в глаза, а это ключевой параметр, определяющий ценность данных технологий. Важно учитывать, что в некоторых случаях влияние DLSS и FSR заметно больше, ну а очень часто пользователь не задумывается о том, какие переменные он выбирает перед запуском игры. Обратите внимание на скриншоты выше и ниже. Итак, в некоторых играх технологии масштабирования жизненно важны. Без них не только не удастся выжать привычные геймерам 60 кадров в секунду, но и получить картинку приличного качества. 

Например, в Black Myth: Wukong с видеокартой GeForce RTX 4060 удаётся получить немногим больше 70 кадров в секунду. Если бы технологи масштабирования оказались выключены, то фрамрейт оказался бы ниже 40 fps. Это значит, что в этой игре без DLSS и FSR уже не обойтись, но существуют тайтлы, которые не требуют участия умных алгоритмов. Так, в Forza Horizon 5 даже на самых высоких графических настройках количество кадров держится выше 100, а без DLSS и FSR картинка оставалась бы такого же качества, а фрамрейт был бы равен 60 fps. Таким образом можно сделать вывод, что слепо активировать умные алгоритмы бессмысленно. Самым разумным выбором будет изучение тестов в интернете. Помните, даже самые свежие игры уже кто-то протестировал. Блогеры выявили оптимальные параметры, поэтому вам не нужно тратить время на поиск лучших настроек. Можно увидеть, сколько примерно на вашей видеокарте в той или иной новинке будет fps, а это хорошая новость для тех, кто не любит эксперименты. 

реклама



Смотрите, даже получившая серьёзное обновление Grand Theft Auto V Enhanced Edition не нуждается в DLSS и FSR. А ведь в тесте используется видеокарта GeForce RTX 4060, которая стоит довольно недорого. При этом с активной технологией масштабирования можно получить стабильно выше 130 кадров в секунду. Если вы всё ещё не готовы полностью доверять умным алгоритмам, то совершайте переход плавно. Авторы тестов и эксперты в интернете часто категоричны. Всё подаётся таким образом, что у геймеров есть только два выбора. Так, либо мы повально перейдём на DLSS и FSR, получив прибавку фрамрейта, либо вынуждены будем снижать настройки качества и даже разрешение. В лучшем случае остаётся только отправиться в магазин за очередным флагманом, позволяющим тянуть новинки без участия технологий масштабирования. На самом деле и здесь не всё очевидно. Например, даже GeForce RTX 5090, которая в РФ стартует с 400 тысяч рублей, в некоторых играх без DLSS 4 не может выдавать картинку максимального качества в разрешении 4К. GeForce RTX 5070, стоимость которой стартует со 100 тысяч рублей, неплохо подходит для 2К, но владельцам мониторов с разрешением 4К почти всегда придётся активировать умные алгоритмы. 

Идеальных видеокарт не существует, ну а поведение владельцев ПК должно отличаться от тех, кто купил себе игровую консоль. Вообще, указанная выше PlayStation 5 уже не считается актуальной. В продаже присутствует PlayStation 5 Pro, которая предлагает лучшую картинку, но стоит дороже. Таким образом даже в мире консолей геймеров вынуждают двигаться, но пока только в финансовом плане. GeForce RTX 4060 нельзя назвать хорошей видеокартой. Она всего на 10% быстрее GeForce RTX 3060, ну а эта видеокарта, в свою очередь, прибавила всё те же 10% по сравнению с GeForce RTX 2060. Прогресс замедлился, но положение не такое трагичное, как пытаются представить отдельные эксперты. Владелец GeForce RTX 4060 может выбирать, включая технологии масштабирования только там, где это требуется. Ну а когда речь идёт не о самой требовательной игре, то нет никакого смысла портить впечатление, ведь благодаря разумной настройке можно получить больше за те же деньги. Кстати, авторы тестов часто указывают на самые прожорливые с точки зрения потребления ресурсов настройки. Снизив несколько переменных удаётся даже без технологий масштабирования получить картинку высокого качества с минимальными компромиссами. 


Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd nvidia видеокарты dlss geforce rtx 4060 fsr
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk WIFI
1
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B860 Tomahawk WIFI
10
Ретроклокинг: VIA – третий игрок на Socket 370
44
Обзор и тестирование процессорной СВО Formula V Line Oasis L360 ARGB WH
7
Обзор портативной Bluetooth-колонки Tronsmart Mirtune S100
3
Обзор ноутбука ASUS Zenbook DUO (UX8406С)
2
Обзор и тестирование блока питания MSI MEG Ai1600T PCIE5
8
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5080 Suprim SOC
70
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A13 240
3
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A13 360
4
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В США начинают использовать дроны без GPS благодаря системе Raptor от Maxar
+
Live Science: Международная команда ученых обнаружила на дне океанов уникальный вид плутония
+
Смартфоны следующей серии Honor Magic 8 будут обладать дисплеями как 6,3 дюйма, так и 6,6 дюйма
+
Ryzen 7 7700 признан лучшим игровым CPU по соотношению цены и производительности в 2025 году
13
Анонсирован список устройств Xiaomi, поддерживающих HyperOS 2.2
+
Google выпустила стабильную версию Android Auto 14 с исправлением ошибок
+
У модмейкера удалили видео на Youtube за создание слишком реалистичной карты GTA 6
+
Realme GT 7 Pro станет самым быстро заряжаемым в мире смартфоном батареей емкостью 7000 мАч
1
Правительство РФ поручило создателям «Эльбруса» разработать процессор для российской консоли
22
Windows блокирует драйвер, применяющийся в популярном ПО для управления подсветкой и вентиляторами
1
Microsoft намекает на возможные изменения, связанные с обновлением Windows 11 25H2
4
Электрохимическое устройство превращает CO₂ в кислород с эффективностью 98%
3
Samsung S26 Ultra будет оснащëн двумя объективами на 200 МП и аккумулятором ёмкостью 5500 мАч
+
Пролежавший 5 лет на дне Темзы iPad помог раскрыть серию преступлений
+
Патч KB5053643 для Windows 10 приносит исправления для Проводника, принтеров, решает другие проблемы
+
Генеральный директор AMD Лиза Су подтвердила возможный выход Strix Halo для настольных ПК
+
Компания «Яковлев» получила от Росавиации одобрение на серийное производство самолётов МС-21
2
Samsung 9100 Pro занял 1-е место в тестировании более чем 30-ти высокопроизводительных SSD
3
Уже в 2026 году Qualcomm представит 2-нм техпроцесс TSMC для производства SM8950 и SM8945
+
be quiet! выпускает реверсивные вентиляторы в серии Light Wings
3

Популярные статьи

Почему геймерам не нужна видеокарта за 100 000р, и сколько стоит билет в 1080р@60 fps в 2025г
88
Выбираем оптимальный процессор для видеокарт GeForce RTX 4060 и Radeon RX 7600 XT весной 2025 года
23
Краткий обзор новых фильмов 2025 года (субъективное мнение)
4
Десять причин, почему я раз и навсегда отказался от пиратских игр
84
Лучшие фильмы с Джереми Реннером (субъективное мнение)
5
ТОП-10 возмутительных ситуаций, связанных с компанией NVIDIA и ее продукцией
30
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce4 MX440 - квенсистенция мистера Хуанга
57
Как Epic Games и Тим Суини изменили игровой мир и сделали Xbox великим
4
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk WIFI
1
Почему DLSS и FSR – это не заговор NVIDIA и AMD, и для кого вообще придумали настройки графики
+

Сейчас обсуждают

Робин Гудеичь
12:50
пфф, ну ок, интел? У них XeSS.
Почему геймерам не нужна видеокарта за 100 000р, и сколько стоит билет в 1080р@60 fps в 2025г
sdfwer789
12:49
трули
Reuters: 25% пошлины Трампа на иностранные авто в США чреваты ростом цен и потерей рабочих мест
sdfwer789
12:48
Читаю эту балалайку периодически. Как Европа пробует в импортозамещение. Один раз я так даже сам попробовал на Linux перейти, до сих пор вспоминаю и дрожь берет.
Reuters: 25% пошлины Трампа на иностранные авто в США чреваты ростом цен и потерей рабочих мест
Робин Гудеичь
12:46
ты што, там же священные технологии - ДЛСС и ЛУЧИ
Почему геймерам не нужна видеокарта за 100 000р, и сколько стоит билет в 1080р@60 fps в 2025г
Никита Машук
12:44
Так же рзогнанный 14600 который в смятку его уничтожает и греется при этом намного более приемлимо...
Ryzen 7 7700 признан лучшим игровым CPU по соотношению цены и производительности в 2025 году
Серж Диезз
12:44
Это тебе надо дрищенко, ты жалуешься что всратый амд за 2 копейки купить не можешь ботовод
Ryzen 7 7700 признан лучшим игровым CPU по соотношению цены и производительности в 2025 году
v3r3r
12:41
Интел скатился в какое-то днище. Обычный i5-12400 даёт сингл 713 и мульти 5018. За 5 лет никакого прогресса.
Инженерный образец настольного процессора Meteor Lake-S протестировали в CPU-Z
Робин Гудеичь
12:37
Может потому что новая RX9070 уже как бы стоит 65к?
Почему геймерам не нужна видеокарта за 100 000р, и сколько стоит билет в 1080р@60 fps в 2025г
Overseer man
12:35
Дополнительные 2 глаза в комплекте идут?
Asus выпустила профессиональный монитор ProArt OLED PA32UCDM с 4K-разрешением и частотой 240 Гц
v3r3r
12:34
Мда, Гнусмас уже не торт... Но найдутся же "энтузиасты", кто это к-хм... г-но купит ))) Потом ещё на форумах всех унижать будут, мол я 3D вижу, а ты нет, нищеброд )))
3D-возможности монитора Samsung Odyssey 3D оказались под большим вопросом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем