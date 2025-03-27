Если сравнивать опыт владения игровой приставкой и персональным компьютером, то консоли многим геймерам кажутся более удобными и простыми. Так, вам нужно выбрать понравившуюся игру из коллекции, а после просто дождаться её запуска. От вас не требуют вносить настройки, делая выбор между графикой высокого и среднего качества. Приставка эффективно оптимизирует контент, а в результате вы получите максимум из возможного. Иногда в интернете мы можем видеть сравнение картинки с PlayStation 5 и ПК в новых играх. Эксперты приходят к выводу, что ПК способен генерировать более качественное изображение, выходя таким образом на первое место. Вот только всё те же эксперты забывают сказать, что игровой компьютер работал на видеокарте стоимостью 300 тысяч рублей. За такие деньги можно купить не только игровую приставку, но и приобрести целый вагон блокбастеров, включая два джойстика и тому подобные радости рядового геймера.

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Таким образом с точки зрения первоначальных инвестиций консоль кажется выгоднее, но не всё так очевидно. Благодаря проникновению технологий масштабирования потенциал недорогих видеокарт становится всё более заметным, что позволяет увеличить жизненный цикл не самых дорогих решений. В связи с этим можно сделать вывод, что особенно важным для владельца ПК становится участие в настройке параметров той или иной игры. Слепо запускать требовательные новинки, как это происходит на консолях, самонадеянно, ну а мы изучим результаты тестирования, проведённого на канале PC Support & Gaming Test. Автор взял видеокарту GeForce RTX 4060, процессор Core i5-12400F, а после прогнал всё это через актуальные игры, не забыв включить технологию масштабирования. Сам автор пытается выяснить, насколько DLSS превосходит FSR, но нас в данном случае интересуют другие итоги, о чём и поговорим ниже.

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Начнём с выводов, сделанных автором теста. Актуальные версии DLSS и FSR практически не отличаются друг от друга по количеству генерируемых кадров. Если речь пойдёт о видеокартах NVIDIA нового поколения, то там разница может быть легко зафиксирована, но GeForce RTX 4060 получила только часть потенциала DLSS 4, ну а в таком режиме она примерно равна FSR 4. Качество картинки также отличается мало, ну а детали нужно искать с лупой в руке. Делать это бессмысленно, поскольку неровности изображения не бросаются в глаза, а это ключевой параметр, определяющий ценность данных технологий. Важно учитывать, что в некоторых случаях влияние DLSS и FSR заметно больше, ну а очень часто пользователь не задумывается о том, какие переменные он выбирает перед запуском игры. Обратите внимание на скриншоты выше и ниже. Итак, в некоторых играх технологии масштабирования жизненно важны. Без них не только не удастся выжать привычные геймерам 60 кадров в секунду, но и получить картинку приличного качества.

Например, в Black Myth: Wukong с видеокартой GeForce RTX 4060 удаётся получить немногим больше 70 кадров в секунду. Если бы технологи масштабирования оказались выключены, то фрамрейт оказался бы ниже 40 fps. Это значит, что в этой игре без DLSS и FSR уже не обойтись, но существуют тайтлы, которые не требуют участия умных алгоритмов. Так, в Forza Horizon 5 даже на самых высоких графических настройках количество кадров держится выше 100, а без DLSS и FSR картинка оставалась бы такого же качества, а фрамрейт был бы равен 60 fps. Таким образом можно сделать вывод, что слепо активировать умные алгоритмы бессмысленно. Самым разумным выбором будет изучение тестов в интернете. Помните, даже самые свежие игры уже кто-то протестировал. Блогеры выявили оптимальные параметры, поэтому вам не нужно тратить время на поиск лучших настроек. Можно увидеть, сколько примерно на вашей видеокарте в той или иной новинке будет fps, а это хорошая новость для тех, кто не любит эксперименты.

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Смотрите, даже получившая серьёзное обновление Grand Theft Auto V Enhanced Edition не нуждается в DLSS и FSR. А ведь в тесте используется видеокарта GeForce RTX 4060, которая стоит довольно недорого. При этом с активной технологией масштабирования можно получить стабильно выше 130 кадров в секунду. Если вы всё ещё не готовы полностью доверять умным алгоритмам, то совершайте переход плавно. Авторы тестов и эксперты в интернете часто категоричны. Всё подаётся таким образом, что у геймеров есть только два выбора. Так, либо мы повально перейдём на DLSS и FSR, получив прибавку фрамрейта, либо вынуждены будем снижать настройки качества и даже разрешение. В лучшем случае остаётся только отправиться в магазин за очередным флагманом, позволяющим тянуть новинки без участия технологий масштабирования. На самом деле и здесь не всё очевидно. Например, даже GeForce RTX 5090, которая в РФ стартует с 400 тысяч рублей, в некоторых играх без DLSS 4 не может выдавать картинку максимального качества в разрешении 4К. GeForce RTX 5070, стоимость которой стартует со 100 тысяч рублей, неплохо подходит для 2К, но владельцам мониторов с разрешением 4К почти всегда придётся активировать умные алгоритмы.

Идеальных видеокарт не существует, ну а поведение владельцев ПК должно отличаться от тех, кто купил себе игровую консоль. Вообще, указанная выше PlayStation 5 уже не считается актуальной. В продаже присутствует PlayStation 5 Pro, которая предлагает лучшую картинку, но стоит дороже. Таким образом даже в мире консолей геймеров вынуждают двигаться, но пока только в финансовом плане. GeForce RTX 4060 нельзя назвать хорошей видеокартой. Она всего на 10% быстрее GeForce RTX 3060, ну а эта видеокарта, в свою очередь, прибавила всё те же 10% по сравнению с GeForce RTX 2060. Прогресс замедлился, но положение не такое трагичное, как пытаются представить отдельные эксперты. Владелец GeForce RTX 4060 может выбирать, включая технологии масштабирования только там, где это требуется. Ну а когда речь идёт не о самой требовательной игре, то нет никакого смысла портить впечатление, ведь благодаря разумной настройке можно получить больше за те же деньги. Кстати, авторы тестов часто указывают на самые прожорливые с точки зрения потребления ресурсов настройки. Снизив несколько переменных удаётся даже без технологий масштабирования получить картинку высокого качества с минимальными компромиссами.



