До завершения жизненного цикла Windows 10 осталось примерно полгода. Удивительно, ведь десять лет назад руководители Microsoft уверяли, что эта операционная система станет последней в портфолио компании. Якобы, за счёт выпуска гибких обновлений удастся поддерживать ОС в актуальном состоянии, насыщая новыми функциями и возможностями. Увы, но желание заработать взяло верх над обещаниями, но в какой-то момент Софтверный гигант пошёл ещё дальше. Да, если у вас на компьютере установлена Windows 10, то вы без проблем можете обновиться до Windows 11. Это бесплатно, ну а разработчики указывают именно на этот фактор, когда говорят о целесообразности завершении жизненного цикла «Десятки». Якобы, все желающие могут без проблем получить актуальную операционную систему, но в реальности такая возможность есть не у всех.

реклама





Сразу после релиза Windows 11 выяснилось, что данная ОС сможет работать только на процессорах, поддерживающих определённые технологии шифрования и выпущенных после 2018 года. Энтузиасты нашли выход, создавая инструменты для установки на старое железо, но в этом случае высоки риски, что ваш ПК и вовсе не будет получать обновления безопасности. Рядовые пользователи чаще всего предпочитают обращаться к специалистам, а в результате десятки миллионов людей оказались в заложниках и не могут решить, как им поступить. Установить Windows 11 нельзя, ну а слишком долго сидеть на Windows 10 – опасно. Все мы помним, каким стремительным был закат Windows 7. Уже спустя полгода разработчики перестали выпускать под старую ОС новые версии программного обеспечения. Браузеры ещё какое-то время работали, ну а мощный удар по геймерам нанесли создатели видеоигр, отказавшиеся от поддержки Windows 7. Нечто подобное мы увидим совсем скоро, но статистика говорит о том, что большая часть геймеров категорически не согласна с решениями Microsoft.

Перед вами статистика Steam. В последнее время мы видим коррекцию некоторых показателей, но в данном случае важно лишь то, что больше половины всех геймеров продолжают использовать стремительно устаревающую операционную систему в качестве основной. Несомненно, что среди этих людей есть обладатели современных компьютеров. Это значит только одно: когда разработчики видеоигр начнут отказываться от Windows 10, то миллионы геймеров быстро перейдут на Windows 11. И всё же, немалая часть любителей видеоигр предпочитает нетребовательные шутеры. Здесь достаточно старого процессора и не самой мощной видеокарты. Что делать всем этим людям, сказать сложно, ведь выбора им никто не предоставляет. Эксперты пишут, что пользоваться устаревшей операционной системой можно будет какое-то время, но с соблюдением определённых условий. Давайте изучим некоторые рекомендации. Прежде всего отмечается важность защиты операционной системы от вирусов и других вредоносных объектов. Windows 10 уже несколько лет не получает новых функций, но благодаря обновлениям безопасности встроенный антивирус остаётся актуальным. Осенью защита перестанет обновляться, а значит вам понадобиться дополнительный антивирус. Подойдёт любой популярный продукт, возможности которого по мнению специалистов не уступают встроенному в Windows.

реклама





Кроме того, нужно внимательно следить за обновлениями браузера. Как только ведущие разработчики откажутся от поддержки старой операционной системы, нужно будет перейти на альтернативные инструменты сёрфинга в интернете. Таковые имеются, но менее популярны, чем Яндекс и Хром. В целом работать на стремительно устаревающей ОС опасно, поскольку без надёжной защиты и актуальных патчей с исправлениями существующих уязвимостей ваш ПК станет лёгкой жертвой для хакеров. Ну а поскольку проблема действительно существует, то многие аналитики ожидают всплеска популярности комплектующих и ноутбуков в ближайшие несколько лет. Судя по тому, как геймеры вяло переходят на Windows 11, можно сделать вывод, что темпы к концу года не сильно изменятся. Microsoft озвучит факт завершения жизненного цикла «Десятки», что вынудит миллионы геймеров установить новую ОС, но многие предпочтут проигнорировать указанные выше опасности. Как уже отмечалось, толчком к переходу на Windows 11 станет отказ разработчиков от поддержки устаревшей операционной системы, а значит вторая половина 2026 года станет лучшим временем для производителей компьютерной техники.

Что любопытно, большая часть геймеров пусть и имеет частично устаревшие процессоры, но позаботилась о значительном количестве оперативной памяти. 83% всех пользователей Steam имеют 16 Гб или 32 Гб ОЗУ, тогда как меньше четырёх и вовсе ни у кого нет. Не менее интересны показатели по количеству ядер процессоров. Так, если актуальными считать процессоры, включающие 6 и больше ядер, то можно сделать вывод, что больше 80% геймеров имеют на руках вполне неплохое железо, способное справляться с любыми играми. Ну а если вспомнить, что для Windows 11 достаточно 4 Гб оперативной памяти, то больше 90% геймеров в теории имеют подходящее для любых сценариев железо. И вот здесь и становится ясно, что Microsoft вводит искусственные ограничения, поскольку ничем другим объяснить озвученные выше решения невозможно. Больше 90% геймеров обладают не самыми древними компьютерами, но часть из этих людей всё равно отправится в магазин за новым ПК. На этом фоне возникает вопрос, а куда смотрят люди, которым не безразлична зелёная повестка?

Согласно статистике ООН, каждый год человечество генерирует более 50 миллионов тонн электронных отходов. Эксперты пишут, что цифры продолжат расти, а в итоге к 2030 году объём e-waste превысит 74 миллиона тонн. Для сравнения, это почти в два раза больше, чем в 2014 году. Причина проста: технологии обновляются всё быстрее, срок службы устройств сокращается, а ремонтировать их становится дороже, чем купить новое. Согласно источникам в ООН, только 20% электронных отходов перерабатывается официально, а остальное отправляется на свалки или нелегальные перерабатывающие предприятия, где токсичные вещества загрязняют окружающую среду. Сегодня весь мир говорит о редкоземельных металлах, вот только для создания одного смартфона нужно сразу 30 разных ресурсов. Современный ПК переполнен электронными частями, ну а действия Microsoft плохо вписываются в зелёную повестку и приведут к увеличению электронных отходов. Никакого давления на Софтверного гиганта власти США и других стран не оказывают, ну а в результате пользователей вынудят платить деньги за то, что им не нужно, а это несомненно приведёт к повышенному давлению на окружающую среду.