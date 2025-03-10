Если вы обратите внимание на технические характеристики GeForce RTX 5090, то сможете заметить некоторые странности, которые сразу же бросаются в глаза. Так, флагман получил 32 Гб видеопамяти и 512-битную шину. По мнению экспертов, всё это не оказывает решающего значения на производительность в играх. Проще говоря, если бы GeForce RTX 5090 получила 24 Гб памяти GDDR7, скорость которой составляет 28 Гбит/с, и 384-битную шину, то от этого быстродействие видеокарты не изменилось бы. Зачем в таком случае самая дорогая настольная видеокарта получила такие излишества? Может показаться, что NVIDIA просто сделала геймерам подарок. Любители видеоигр не только запускают требовательные новинки в разрешении 4К, но и не могут жить без синтетических тестов. Здесь 32 Гб скоростной памяти и широкая шина могут раскрыть весь свой потенциал, позволяя поразить менее удачливых геймеров количеством виртуальных попугаев.

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Данная теория звучит красиво, но некоторые эксперты уверены, что Дженсен Хуанг проектировал GeForce RTX 5090 таким образом, чтобы она пользовалась высоким спросом прежде всего в профессиональном сегменте. Простой пример, если сравнивать GeForce RTX 5090 с GeForce RTX 4090, то можно выяснить, что новый флагман примерно на 20% быстрее в разрешении 2К и на 30% превосходит графический чип прошлого поколения в 4К. Мало? Вот только если обратить внимание на более сложные тесты, то потенциал флагмана раскрывается более полно. Эксперты пишут, что в сценариях с обучением ИИ GeForce RTX 5090 показывает себя просто невероятно, предлагая двукратный прирост по сравнению с GeForce RTX 4090. Ну а если вспомнить, что флагман прошлого поколения часто использовался для облачных вычислений, то становится понятно, куда пропали все GeForce RTX 5090, которые должны были пылиться на полках магазинов уже несколько месяцев.

Согласитесь, что платить за игровую видеокарту 2000 долларов – это уже перебор. А между тем, если изучить предложения на мировых рынках, то можно заметить, что встретить флагман NVIDIA дешевле 4000 крайне проблематично. Дядюшка Хуанг обещает избранным геймерам продавать ограниченное количество видеокарт в месяц, но никто не знает, кому и сколько. Даже партнёры NVIDIA серьёзно подняли начальные рекомендованные цены, а всё говорит о том, что перед нами очередная афера, главным действующим лицом которой стал Дженсен Хуанг. Напомним, в 2021 году нам то и дело твердили о дефиците полупроводников, из-за которого выпуск видеокарт сократился. По итогам 2021 выяснилось, что только NVIDIA выпустила в 2 раза больше видеокарт, чем годом раньше, тогда как AMD умудрилась поставить в адрес Sony просто невероятное количество графических чипов. В начале 2022 Дженсен Хуанг радостно рассказывал инвесторам, что средняя стоимость одной видеокарты стартовала с 1000 долларов. Глава зелёных сетовал на снижение спроса, а также указывал на тот факт, что майнить на видеокартах скоро станет невозможно. Требовалось найти новое применение дорогостоящей продукции, ну а сегодня мы видим очередной пузырь в виде умных алгоритмов, размеры которого поражают воображение.

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По разным оценкам, инвестиции в обучение ИИ уже превысили триллион долларов, но это только начало, ведь конка продолжается, а рядовые геймеры стали жертвами происходящих изменений. Простой пример, поставки GeForce RTX 5090 в Китай запрещены, но спрос делает своё дело, а в результате рынок Поднебесной стал одним из самых крупных в мире. Инсайдеры утверждают, что большая часть флагманов NVIDIA текущего поколения утекает именно в КНР, где за одну видеокарту готовы платить от 5000 долларов в крупной партии из сотен и даже тысяч единиц. Точные объёмы поставок остаются неизвестны, поскольку информацию не разглашает ни одна сторона. Дженсен Хуанг помалкивает, ну а поставщикам не выгодно быть слишком разговорчивыми, как не выгодно следовать требованиям американских властей. Авторы The Information связались с несколькими поставщиками и на условиях анонимности подтверждают все указанные выше факты. Утверждается, что никакого дефицита GeForce RTX 5090 нет, ну а геймеры не могут купить видеокарты только потому, что центры обработки данных в Китае готовы платить за них любые деньги.

Даже если за флагман приходиться выкладывать 5000 долларов, это всё равно выгоднее приобретения профессионального решения прошлого поколения, за которое на китайском рынке просят от 20 тысяч долларов. Особенно важно, что китайские компании получают значительные государственные субсидии, что позволяет им не считаться с расходами, выполняя поставленные властями цели. Ну а поскольку нужно догнать и обогнать США, то неудивительно, что под эти задачи бросаются любые ресурсы. Инсайдеры поговаривают, что дефицит GeForce RTX 5090 будет наблюдаться долго, а это одна из причин, из-за которой в продаже нет других графических чипов, созданных на архитектуре Blackwell. Как уже отмечалось выше, Дженсен Хуанг не зря усилил характеристики нового флагмана, а также предвидел высокий спрос на мировом рынке. Маржа превосходит самые смелые ожидания, ну а именно поэтому выпускать слишком много GeForce RTX 5080 и GeForce RTX 5070 нет никакого смысла.

Предполагается, что дефицит перестанет докучать геймерам к началу лета, но на фоне всех озвученных данных подобные прогнозы уже не кажутся надёжными. Как долго мы не увидим видеокарт актуального поколения по рекомендованным ценам, остаётся только догадываться, но в данном уравнении есть неизвестные параметры, с которыми приходится считаться даже дядюшке Хуангу. Так, серия Radeon RX 9070 поступила на глобальный рынок в большом количестве, а Radeon RX 9070 ХТ в пять и даже десять раз больше, чем GeForce RTX 5070 Ti. Для NVIDIA важно не только высокая маржа, но и рыночная доля. Отдать тётушке Су несколько процентов – это не самая большая проблема, но на подходе Radeon RX 9060 ХТ. Стоить такая видеокарта будет около 300 долларов, ну а это самый массовый сегмент, потеря которого грозит долговременными проблемами. Кроме того, не следует сбрасывать со счетов и самих геймеров. Сегодня большая часть любителей видеоигр благоволит NVIDIA. Вот только если слишком долго держать миллионы людей на голодном пайке, то рано или поздно армия геймеров уйдёт к конкурентам. Такое уже происходило раньше, но тогда рынок был меньше и не так остро реагировал на сиюминутные перепады.

Есть сотни тысяч людей, которые годами приобретают флагманы, поскольку могут себе это позволить. Сегодня ситуация уникальная, ведь часто даже у перекупщиков нет GeForce RTX 5090 дешевле 5000 долларов. Это совершенно другой ценовой диапазон, не говоря уже о том, что в РФ за флагман просят почти 700 тысяч рублей. Дженсен Хуанг заигрался. В какой-то момент доходы и маржа для него стали ключевыми факторами, ну а о геймерах думают по остаточному принципу. Вот только после того, как майнеры ушли, NVIDIA ещё несколько лет восстанавливала доверие геймеров. Вполне возможно, что пузырь ИИ сдуется к концу 2025 года, ну а дядюшке Хуанга снова придётся поворачиваться к геймерам лицом. Сегодня у AMD есть уникальный шанс завалить рынок видеокартами по рекомендованной стоимости. Сможет ли Лиза Су воспользоваться такой возможностью, покажет время. Первая поставка серии Radeon RX 9070 обнадёживает. Спрос такой высокий, что видеокарт на всех не хватает, а значит нужно предпринимать больше усилий, оправдывая доверие геймеров.