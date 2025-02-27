Без разблокировки загрузчика кастомные версии HyperOS 2 не поддерживаются

Сегодня мы видим, как всё больше производителей смартфонов старается продлить жизненный цикл своей продукции за счёт длительной программной поддержки. Новые модели гарантированно получат несколько версий операционной системы, а также будут оставаться актуальными за счёт выхода обновлений безопасности. Всё это несомненно окажет влияние на конечный выбор пользователей. Известно, что ведущие позиции по уровню поддержки занимает техника Apple. Владельцы iPhone могут не волноваться о безопасности целых 7 лет, тогда как на Android ничего подобного нет. Представители Samsung уверяют, что намерены увеличить жизненный цикл флагманов до семи лет, а не отставать от тренда пытается и Xiaomi. В феврале полноценная версия HyperOS 2 уже начала поступать на смартфоны 2024 годы выпуска, при этом новую операционную систему получают аппараты стоимостью до 500 долларов.

Ничего подобного раньше не происходило, но даже в этом случае политику китайской компании нельзя называть идеальной. Прежде всего важно учитывать значительные различия между подходом к реализации своей продукции со стороны Apple и Xiaomi. Даже если вы купите телефон, который предлагается на американском или европейском рынках, то вряд ли заметите значительные отличия от трубок, доступных в российской рознице. Операционная система и другие важные обновления приходят всем одновременно, тогда как китайский производитель выпускает слишком много различных моделей. В итоге на рынке можно встретить товары, предназначенные для китайского или индийского рынков, а также глобальные и европейские версии. Аналогичным образом распространяются и прошивки. Например, для одной и той же модели, выпущенной на китайском и европейском рынках ОС может содержать заметные отличия, касающиеся ключевых функций и сроков обновления.

Иногда китайская прошивка для смартфона есть, тогда как глобальная и вовсе отсутствует. Чаще всего китайская версия начинает рассылаться на несколько месяцев раньше, а всё это ставит пользователей в невыгодные условия. Разработчикам нужно поддерживать на плаву огромное количество моделей, ну а оптимизация занимает много времени. В таких условиях гораздо проще забыть о существовании бюджетных и среднебюджетных смартфонов, ну а всё это не идёт на пользу конечным потребителям. В качестве выхода предлагается покупка нового телефона, но далеко не все могут себе позволить менять аппарат каждые 3 года. Вторичный рынок переполнен продукцией Apple, поскольку даже спустя 4 года после выхода использовать такое устройство можно без опасений за личную безопасность. И всё же, есть и более эффективные решения, ведь существуют команды энтузиастов, оптимизирующие китайские прошивки для широкого круга пользователей. Сегодня обойдёмся без ссылок, остановившись на открывающемся перед владельцами смартфонов китайской компании возможностями. Простой пример, команда Xiaomi.eu выпустила большое обновление, предлагая скачать полноценную HyperOS 2 для 33 различных моделей. Все версии включают русский, а также наиболее популярные языки стран Европы.

Учитывайте, что официально глобальная прошивка доступна на 10-12 телефонов, тогда как у энтузиастов моделей в 2-3 раза больше. Известно, что команда Xiaomi.eu разрабатывает оптимизированные прошивки на базе китайских версий, которые прошли несколько этапов тестирования. Все прошивки дорабатываются, а финальные версии содержат минимальное количество ошибок. Чаще всего это проблемы, которые так или иначе присутствуют в оригинальных образах, исправление которых задержалось по разным причинам. Команда Xiaomi.eu неплохо себя зарекомендовала, но на пути у владельцев телефонов может стать ещё одна проблема. Всё дело в том, что Xiaomi ограничила возможности для разблокировки телефона. Потребуется уникальный аккаунт, а также специализированное приложение. Запросы рассматриваются долго, ну а применить те или иные изменения пользователь должен за строго отведённое время. Если уложиться в срок не удаётся, то разблокировать загрузчик на данном аппарате уже никогда не получится. Именно поэтому энтузиастам советуют покупать новые смартфоны, поскольку на тех, что доступны на вторичном рынке, уже могла быть произведена неудачная попытка разблокировки загрузчика.

Познакомиться с полным списком смартфонов, для которых вышла кастомная HyperOS 2, вы можете ниже. Не все эксперты признают правильность установки сторонних прошивок. За последние годы команды энтузиастов сильно продвинулись. Например, такие операционные системы не только не уступают в стабильности оригинальным, но и научились обновляться по воздуху. И всё же, команды энтузиастов замечены за удалением тех или иных приложений, а значит в любом случае прошивка имеет отличия от оригинальной. Не всегда это заметно конечному пользователю, а в целом ощутимых различий в производительности между различными версиями прошивок найти сложно. Также среди энтузиастов распространена практика установки так называемого «чистого» Android. Что примечательно, поддержка версий оригинальной операционной системы продолжается даже после того, как разработчик отказывается выпускать собственную прошивку. Это увеличивает жизненный цикл, хотя многим не нравится аскетический интерфейс Android от Google. Выбор за вами, ну а мы советуем изучить все возможности, поскольку далеко не всем нравится ждать выхода оригинальной прошивки 6 и более месяцев.