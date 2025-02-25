Xiaomi заметно увеличила жизненный цикл своей продукции с помощью выхода обновлений безопасности и даже новых операционных систем

Известно, что существует множество причин, подталкивающих людей к приобретению нового смартфона. Эксперты указывают на появление функций, открывающих перед пользователями новые горизонты. Например, в последние годы мы всё чаще слышим о том, как умные алгоритмы улучшат жить каждого отдельно взятого человека. Возможно, через какое-то время прогнозы аналитиков действительно сбудутся, а пока ИИ способен давать советы, искать информацию в интернете и выполнять другие задачи, не предлагая никаких значительных прорывов. Работающая на удалённом сервере программа умеет решать математические задачи по фотографии, но всё это интересно небольшой части населения, тогда как до полной интеграции телефона с машиной пока далеко. Эксперты отмечают, что пользователи всё чаще обращают внимание на качество камер. Не случайно продукция Apple пользуется высоким спросом, ведь последние поколения iPhone занимают ведущие строчки в мировых фото-рейтингах. Вопрос спорный, являются ли яблочные смартфоны лучшими в своём классе, но в данном случае важно лишь то, что армия фанатов верит в маркетинговые уловки разработчика, продолжая инвестировать десятки миллиардов долларов в дорогостоящие гаджеты.

Кто-то обращает внимание на качество дисплея, но здесь требуются более сложные инструменты, ведь даже недорогие телефоны предлагают вполне неплохие экраны. В итоге только небольшая часть пользователей интересуется реальными характеристиками того или иного смартфона, что подтверждает правильность маркетинговой бизнес-модели Apple. Не так важно, сколько внутри телефона оперативной памяти и какой установлен процессор, ведь любой владелец актуального яблочного гаджета знает, что его аппарат легко справляется с любыми стоящими перед ним задачами. И вот здесь и возникает проблема, на которую многие производители не обращают внимание. Дело в том, что существует такое понятие, как техническая поддержка, во время которой смартфон получает актуальные обновления безопасности и новую операционную систему. У Apple здесь всё просто: 5 лет телефон получает новую ОС, а потом ещё какое-то время – обновления безопасности. Только после этого жизненный цикл аппарата завершается, хотя даже после этого большая часть приложений в цифровом магазине продолжит работать на телефоне без особых проблем.

Устройства, работающие на операционной системе Android, в этом плане сильно отстают. Многие китайские компании вообще игнорируют данную проблему, предпочитая продавать одноразовые трубки, которые в лучшем случае могут получить одно или два обновления безопасности. На самом деле даже Samsung не спешит догонять американского конкурента. Телефоны, стоимость которых не превышает 300 долларов, имеют небольшой жизненный цикл, тогда как с флагманами дела идут заметно лучше. До недавнего времени жизненный цикл смартфонов южнокорейской компании не превышал 3-5 лет, но выпущенные в 2024 и 2025 годах аппараты могут претендовать на 7 лет полноценной поддержки. Пока неясно, насколько такие заявления соответствуют действительности, но есть ещё один производитель, который стремится улучшить имидж за счёт увеличения жизненного цикла смартфонов. Речь идёт о Xiaomi. На календаре конец февраля, а разработчик уже умудрился выпустить и разослать новую операционную систему HyperOS 2 на десятки миллионов телефонов по всему миру. Доступна не только китайская, но и глобальная версия, ну а особенно интересен подход к устройствам, выпущенным несколько лет назад.

Ранее подобные аппараты не могли похвастать длительной поддержкой, но сегодня Xiaomi стремится исправить ситуацию. Как стало известно, совсем скоро HyperOS 2 выйдет на целый ряд устройств серии Mi 11. Это Mi 11, Mi11 Pro, Mi11 Ultra и Mi 11 Lite 5G NE. Таким образом, выпущенные в начале 2021 года телефоны продолжат оставаться актуальными ещё целый год. После этого разработчик обещает ещё до второй половины 2026 года рассылку обновлений безопасности, а в итоге жизненный цикл обычного Mi 11 приблизится к пяти годам. Это меньше, чем у Apple, но речь идёт о довольно старом аппарате, тогда как новинки последних лет получат более длительную поддержку. Инсайдеры отмечают, что долгое время Xiaomi не могла расширить поддержку из-за особенностей Android. Сложно сказать, насколько подобные заявления соответствуют реальности. Сегодня HyperOS построена на базе условно-бесплатной AOSP, ну а внутри также находится операционная система Android, пусть и немного отличная от ранее используемой.

Есть хорошие новости и для владельцев аппаратов Mi 11T и 11T Pro. Инсайдеры указывают на то, что обе модели получат HyperOS 2 в этом году, но не могут назвать точные сроки выхода новой ОС. В первом случае операционная система начнёт рассылаться в марте, ну а во втором – ближе к осени. А вот Mi 11 Lite 4G и Mi 11 Lite 5G, а также некоторые другие аппараты данной серии останутся за бортом. Всё же мы говорим о бюджетных телефонах, которые не предполагают длительного жизненного цикла. Сегодня мы видим усилия некоторых ведущих производителей смартфонов, которые готовы включиться в гонку с Apple. Очевидно, что жизненный цикл крайне важен, поскольку позволяет поддерживать безопасность аппарата в актуальном состоянии долгое время. Кроме того, он предполагает появление новых функций, а также рост доверия со стороны пользователей. Для понимания проблемы следует обратить на официальные данные по вторичному рынку смартфонов. Здесь доминирующее положение занимают старые серии iPhone. Ну а одна из причин кроется в том, что даже iPhone 12 поддерживается производителем. В мире, где активность хакеров становится всё более агрессивной, важна безопасность, а значит всё больше рядовых потребителей будет обращать внимание на официальную поддержку со стороны производителя смартфона.