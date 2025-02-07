По крайней мере так полагают инсайдеры, но точных данных на этот счёт всё ещё нет

Осенью 2024 года стало известно о масштабном сокращении производственных мощностей для графических чипов серии GeForce RTX 40. Сообщалось, что GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080 SUPER и большая часть других продуктов NVIDIA больше не будет выпускаться серийно. Причина проста и кроется в желании очистить полки перед релизом настольной графики следующего поколения. Получилось не очень, поскольку новинки оказались в остром дефиците, а поставщики, ритейлеры и перекупщики пытаются "урвать" свою часть прибыли. Страдают исключительно конечные покупатели, ну а такое положение может продлиться ещё несколько месяцев. Инсайдеры пишут, что на начало января массово выпускался только один графический чип прошлого поколения. Речь идёт о GeForce RTX 4060. Не исключено, что GeForce RTX 4060 Ti так же не была снята с производства, но в данном случае это не так важно.

Согласно новым утечкам, NVIDIA решила как можно быстрее отказаться от настольной графики прошлого поколения, сконцентрировавшись на новинках серии GeForce RTX 50. В 2025 должно появится 6 различных моделей. GeForce RTX 5090 и GeForce RTX 5080 мы уже видели. GeForce RTX 5070 Ti появится в конце февраля, тогда как примерно в это же время или немного позднее заглянет GeForce RTX 5070. Последняя будет стоить 550 долларов, ну а это больше, чем готовы потратить рядовые геймеры. Сегодня любители видеоигр предпочитают GeForce RTX 4060, но на смену народной видеокарте идут новинки нового поколения. Это GeForce RTX 5060 Ti и GeForce RTX 5060, споры о дате релиза которых продолжаются уже достаточно давно. Инсайдеры узнали о значительном сокращении поставок GeForce RTX 4060 в Китае. Уже в феврале партнёры NVIDIA начнут получать на 60% меньше графических чипов, ну а именно этот факт считается главным доказательством скорого официального запуска новинок.

Что же, даже сейчас не всё так очевидно. Начнём с того, что характеристики GeForce RTX 5070 мы знаем уже достаточно давно. Видеокарта была продемонстрирована в ходе презентации в начале января, а также несколько раз засветилась в сети. Даже несмотря на это продажи её стартуют спустя полтора месяца после анонса, ну а мы говорим о ключевом продукте NVIDIA. Как правило, флагманы покупают единицы, а главная прибыль формируется из менее дорогих решений. GeForce RTX 5070 отлично вписывается в такую логику, ну а разговоры о скором релизе GeForce RTX 5060 явно преувеличены. Обратите внимание на таблицу ниже. Удивительно, но инсайдеры до сих пор не знают даже приблизительных характеристик этой видеокарты. Указывается шина памяти и количество видеопамяти, но такие детали очевидны, тогда как более точные данные не раскрываются. Обычно это означает только одно: графический чип ещё не имеет финальной версии. Проще говоря, даже руководство NVIDIA не знает, какой будет GeForce RTX 5060, не говоря уже о многочисленных партнёрах компании. Практически всегда после появления первых инженерных образцов инсайдеры раскрывают характеристики графических чипов, но на этот раз ничего подобного не происходит.

Что до сокращения производственных мощностей, то это ещё не доказательство выхода GeForce RTX 5060 в марте. Графический чип для GeForce RTX 4090 перестали выпускать серийно в начале ноября, ну а релиз флагмана нового поколения состоялся только спустя 2 месяца после таких событий. Учитывая, что GeForce RTX 4060 представляет собой массовое решение, дефицит начнёт ощущаться очень нескоро, ну а значит до начала лета видеокарт точно хватит. Как уже было сказано выше, инсайдеры спорят о сроках релиза, но точных данных пока нет. Что примечательно, GeForce RTX 4060 даже спустя полтора года после начала продаж стоит 300 долларов. Для NVIDIA такая логика не характерна, по крайней мере ещё несколько поколений назад вся продукция получала скидки спустя год после релиза. Сегодня ничего подобного не происходит, ну а инсайдеры пишут, что GeForce RTX 5060 может стать дороже и требовательнее к питанию, чем GeForce RTX 4060. Рядовым пользователям, покупающим недорогие видеокарты, остаётся только запастись терпением, поскольку в сегменте до 400 долларов ничего интересного пока не происходит. В марте ожидается релиз настольной графики AMD нового поколения, но в продажу поступит одна или две модели, стоимость которых точно будет выше 400 долларов.