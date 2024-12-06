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Остался ли ещё потенциал у GeForce RTX 3050 и сколько стоит вход в мир видеоигр c 60 fps@1080р

Судя по тестам, в требовательные новинки с GeForce RTX 3050 придётся включать технологию масштабирования, тогда как популярные шутеры позволяют играть без особых проблем.
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Глядя на ажиотаж, который возникает вокруг продажи дорогих видеокарт и процессоров, может показаться, что вас окружают миллионеры. Все вокруг покупают видеокарты за 300 тысяч рублей, разгоняя процессоры, которые стоят дороже 100 000 тысяч. Статистика свидетельствует, что речь идёт об энтузиастах, количество которых крайне незначительно. Владельцев скоростных компьютеров всего 3-5%, тогда как большая часть геймеров предпочитает не тратить слишком много денег на развлечения. 

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Но и это не всё, ведь это только кажется, что все вокруг интересуются самыми актуальными играми, имеющими заоблачные требования. Например, через несколько дней в продажу поступит Indiana Jones and the Great Circle, для запуска которой в разрешении 1080р с трассировкой лучей вам понадобится видеокарта уровня GeForce RTX 4070 SUPER. К счастью, многие наши читатели предпочитают многопользовательские шутеры, где мощная видеокарта вообще не требуется. Если вы один из этих людей, то самое время изучить наиболее выгодные видеокарты, стоимость которых не превышает 30 тысяч рублей. 

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Согласимся, что даже это много, но к счастью есть и менее дорогие решения, с некоторыми из которых мы ознакомимся. Обратимся к тестированию, проведённому на канале PC Support & Gaming Test. Блогер использовал реалистичные параметры, а значит у рядового пользователя на компьютере будет примерно такой же фреймрейт. В качестве процессора задействовался Core i5-12400F, тогда как видеокарта ограничивалась GeForce RTX 3050. Настройки графики меняются в зависимости от требований той или иной игры, но в целом указанный выше комплект годится не только для покорения Grand Theft Auto V, но и для запуска S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. В новой игре GeForce RTX 3050 едва не дотягивает до 60 кадров в секунду, но логика здесь заключается в использовании технологии масштабирования.

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Если вас устраивает The Witcher 3: Wild Hunt с улучшенной графикой, то можно обойтись без включения спорной технологии, тогда как с Cyberpunk 2077 недорогая видеокарта точно не справится. Все классические игры последних лет видеокарта тянет очень неплохо, но всегда есть ложка дёгтя, способна испортить целое ведро мёда. С виду кажется, что технология масштабирования почти идеальна, но если присмотреться, то налицо размытие заднего фона и визуальные огрехи по всему экрану. Чаще всего картинка будет нормальной, но у тех, кто не может себе позволить видеокарту за 100 тысяч, выбор не очень большой. 

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Как видите, за Core i5-12400F просят почти 18 тысяч рублей. Это довольно старый процессор Intel, который всё ещё справляется со своими задачами и решительно не подходит для прокачанной сборки. На самом деле выбор его вызывает вопросы, поскольку Ryzen 5 5600 намного дешевле. Процессор AMD предлагает аналогичную производительность, но может понравиться тем, кто думает об апгрейде старого компьютера. Допустим, у вас стоит системный блок, где уже много лет трудится Ryzen 5 1600. Поскольку между процессорами существует обратная совместимость, вы можете не менять материнскую плату, что позволит повысить производительность компьютера без переплат. Core i5-12400F так не может, а в целом процессоры Intel не подходят для апгрейда, поскольку сокет здесь меняется каждые два года. Для сравнения, у AMD сокет АМ4 оставался в строю больше семи лет. 

Что до GeForce RTX 3050, то в российской рознице за эту видеокарту просят 24 тысячи рублей. Как вы могли убедиться, запускать шутеры и популярные игры прошлых лет можно без включения DLSS, тогда как с новинками технология масштабирования считается обязательной. Видеокарта не имеет значительного потенциала, но учитывая резкое падение курса национальной валюты, она стоит довольно недорого. Хотелось бы дешевле, но в этом случае речь будет идти о совсем слабых видеокартах. 

Вообще, цены не выглядят логично, в чём мы можем убедиться на примере GeForce GTX 1660 SUPER. Видеокарта немного слабее GeForce RTX 3050 и предлагает всего 6 Гб памяти, но стоит ровно столько же. Учитывайте, что GeForce GTX 1660 SUPER вышла на 3 года раньше и уже не выпускается серийно. Жизненный цикл её завершится совсем скоро, но она ещё и не имеет доступа к технологии масштабирования DLSS. NVIDIA могла бы порадовать геймеров, но сочла нужным это делать. В итоге владельцам GeForce GTX 1660 SUPER придётся полагаться на AMD, которая щедро позволяет видеокартам конкурента увеличивать количество кадров в секунду за счёт использования технологии масштабирования FSR. GeForce GTX 1660 SUPER – это не лучший выбор, но если вы встретите такую видеокарту дешевле 20 тысяч рублей, то можете купить именно её. 

Не радуют ценами флагманы прошлых лет. Например, за GeForce GTX 1080 Ti просят почти 30 тысяч рублей, а это дороже, чем стоит новая GeForce RTX 3050. Вполне возможно, что GeForce GTX 1080 Ti годами копала криптовалюту в шахте, где подвергалась высоким температурам и в целом провела сложную и насыщенную жизнь. Потенциал такой видеокарты может быть уже израсходован, поэтому покупка её таит неприятные сюрпризы. GeForce GTX 1080 Ti быстрее GeForce RTX 3050, но она также не имеет поддержки технологии масштабирования DLSS. Статистика показывает, что FSR встречается в меньшем количестве игр, поэтому кажущаяся более скоростной GeForce GTX 1080 Ti может в итоге оказаться медленнее за счёт отсутствия поддержки официальной технологии NVIDIA. Radeon RX 5700 ХТ поддерживает FSR из коробки, а с виду кажется, что перед нами совершенно новая модель. Продавец даёт полноценную гарантию сроком на 1 год, а это самое выгодное предложение, которое только можно встретить. Radeon RX 5700 ХТ намного быстрее GeForce RTX 3050, но обычно количество акционных товаров не очень большое, а к моменту, когда вы прочтёте наш материал, выгодных предложений уже не останется. 

И завершим наш материал на Radeon RX 6600. Видеокарта изначально задумывалась как компромиссное решение, но в итоге быстро перестала выпускаться и сегодня почти не представлена на рынке. Просят за Radeon RX 6600 больше 30 тысяч, а сама она слегка уступает Radeon RX 5700 ХТ. Главным преимуществом Radeon RX 6600 считается поддержка трассировки лучей, но включение данной технологии приводит к резкому падению количества кадров в секунду. Именно поэтому геймеры предпочитают обходиться без волшебных лучей, ну а Radeon RX 5700 ХТ не только быстрее, но и дешевле. Учитывайте, что продукцию AMD не покупают также активно, как и аналоги NVIDIA. Именно поэтому многие наши читатели предпочтут GeForce RTX 3050. Как вы могли убедиться, с использованием технологии масштабирования такая технология ещё способна показать себя с лучшей стороны, а на этом у нас всё. 


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