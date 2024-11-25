Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Core i7-14700K vs Core i7-8700K – сколько процессоры Intel прибавили за 6 лет, и почему AMD лучше

Старые процессоры Intel сильно устарели и уже не способны обеспечить приличную картинку и стабильный фрамрейт
[ ] для раздела Блоги
1
1

Уже достаточно давно ходят споры о том, следует ли покупать самые дорогие комплектующие, или же выгоднее подходить к делу выбора компьютера экономно. Приверженцы флагманов уверяют, что пусть такое железо и стоит дорого, но обладание им имеет массу преимуществ. Прежде всего вы порадуете своё эго, ну а это уже большой плюс. Кроме того, жизненный цикл компьютера окажется длительным, позволяя не думать об апгрейде несколько лет. Что удивительно, спрос на старые флагманы достаточно высокий, а многие пользователи забывают, что дорогие процессоры и видеокарты теряют актуальность ничуть не медленнее бодрых середняков. 

Пользователи, которые относят себя к числу разумных и продуманных, предлагают брать только то, что нужно для запуска игр и требовательных сценариев здесь и сейчас. Мощные процессоры рекомендуется игнорировать, но делать апгрейд компьютера как можно чаще. Это позволяет поддерживать системный блок в актуальном положении, а также не переплачивать за железо слишком много денег. Оба подхода кажутся логичными, ну а сегодня мы посмотрим, как показывают себя старые процессоры Intel, которые ещё совсем недавно считались самыми быстрыми и дорогими. Обратимся к тесту, проведённому на канале TheSpyHood. В качестве эталонного использовался Ryzen 7 7800X3D, тогда как все остальные камни были выпущены Intel. Сравнение начинается с Core i7-14700K, а после опускается всё ниже, достигая старого Core i7-8700K. 

Останавливаться на каждом процессоре, который участвовал в тестах, нет никакого смысла. Давайте изучим самые основные детали, а после сделаем выводы. Начнём с того, что Ryzen 7 7800X3D действительно остаётся самым быстрым из протестированных камней. В некоторых играх Core i7-14700K удаётся приблизиться к конкуренту достаточно близко, но очень часто разрыв между ними достигает критически большой разницы. А вот остальные процессоры демонстрируют не очень высокую производительность. Чем старее камень, тем меньше он генерирует кадров в секунду. Особенно стремительно падает фрамрейт после перехода к Core i7-11700K, ну а Core i7-8700K и вовсе кажется гостем из далёкого прошлого. Можно сделать вывод, что слишком старые процессоры уже не подходят для сборки или апгрейда, а значит покупать их строго не рекомендуется. 

Если много лет назад вы видели на прилавке Core i7-8700K, а также могли смотреть тесты флагмана Intel, то это не повод покупать компьютер с таким камнем на вторичном рынке. Помните, что время старых флагманов давно ушло, а вы потратите деньги, получив низкую производительность и шанс преждевременного выхода из строя. Не секрет, что флагманы потребляют больше энергии, чем обычные процессоры. Это значит, что они также выделяют больше тепла, ну а всё это не идёт на пользу материнской плате. Старые процессоры лучше оставить своим владельцам, ведь в продаже можно встретить решения, которые отлично справляются с требовательными играми. 

Начнём с того, что Ryzen 7 7800X3D и Core i7-14700K стоят больше 50 тысяч рублей. Позволить себе такую роскошь могут единицы, ну а мы уже видели, что оба процессора позволяют достигать максимальных показателей в игровых сценариях. Следует учитывать, что камень Intel в этом плане менее интересен, поскольку создан на «мёртвой» платформе. Недавно в продажу поступили процессоры нового поколения, тогда как Core i7-14700K остался за бортом истории. Камень всё ещё способен справляться с требовательными новинками, но будет стремительно устаревать. А вот Ryzen 7 7800X3D в этом плане смотрится лучше. Он построен на сокете АМ5, а значит одно из следующих поколений AMD позволит усилить мощность компьютера без замены материнской платы. 

Вообще, если вы не готовы тратиться на видеокарту за 300 тысяч рублей, то нет никакого смысла инвестировать в флагманский процессор. Тесты проводились с участием GeForce RTX 4090, ну а флагман NVIDIA слишком дорогой и установлен в 1% игровых систем. Ну а поскольку с менее производительной видеокартой разница между процессорами будет на такой заметной, то мы рекомендуем присмотреться к Ryzen 7 7700X. Он не такой дорогой, как указанные выше решения, но точно понравится тем, кто собирает перспективный системный блок с прицелом на апгрейд. Ryzen 7 7700X также построен на сокете АМ5, что говорит в пользу правильности нашего выбора и свидетельствует о длительном жизненном цикле. 

Мы знаем, что нас читает много фанатов Intel. Если вы один из них, то можете присмотреться к Core i7-12700K. Если ещё раз изучить тесты, то можно заметить, что он показывает себя довольно уверенно, легко обходя все ранее выпущенные процессоры. На фоне Ryzen 7 7700X такой камень смотрится не лучшим образом, но фанаты часто не думают головой, предпочитая делать выбор на основе прежних привычек. Назвать Core i7-12700K плохим мы не будем, но время его ушло, тогда как решения AMD прошлого поколения останутся актуальны ещё достаточно долго. 

Предположим, что вы купили достаточно мощную видеокарту уровня Radeon RX 7800 XT. Что же, в разрешении 2К вы вряд ли заметите разницу между Core i7-14700K и Ryzen 7 7800X3D, хотя даже Ryzen 7 7700X отстанет совсем немного. А ведь такая видеокарта стоит довольно дорого и также доступна не более чем 5% геймеров. Рядовые же пользователи смотрят в сторону GeForce RTX 4060. Видеокарта может тянуть все игры в разрешении 1080р, но не предполагает наличия дорогого процессора. Очевидно, что брать Core i7-11700K и тем более Core i7-8700K не следует, но даже Ryzen 7 7700X слишком мощный для такого графического чипа. Обращайте внимание на решения дешевле. Например, это может быть Ryzen 5 8400F. Камень выполнен на сокете АМ5, поэтому хорошо себя покажет в плане апгрейда и будет демонстрировать здесь и сейчас приличную скорость. И не забывайте, что мощные игровые процессоры Intel последних поколения страдали от поломок. Проблема была решена, но осадок остался, а в итоге куда выгоднее купить камень AMD, предлагающий не только оптимальную производительность, но и не имеющий заметных минусов. 


Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

intel процессоры оптимальные ценовые предложения core i7-14700k core i7-8700k
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор механической клавиатуры Rapoo V500Pro-87
4
Обзор ноутбука ASUS ProArt P16 (H7606WI)
+
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line APMM-750BM
5
Обзор игровой мыши Rapoo VT960Pro
1
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-424 MAX
2
Обзор ноутбука ASUS Zenbook S 16 (2024)
6
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio SuperEQ T44
+
Обзор телевизора Hisense 55E7NQ PRO
10
Обычные камеры, необычные решения: Как видеонаблюдение трансформирует повседневность
2
Обзор корпусного вентилятора Formula V Line Floe Plus ARPW
16
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Северной Корее показали танк M2020, который называют "северокорейской "Арматой"
1
В Индийском океане обнаружена гравитационная аномалия
3
Marvel готовит самый масштабный фильм о Человеке-пауке
+
Генеральный директор Volkswagen утверждает, что закрытие заводов неизбежно
3
Подтверждена блокировка обновления Windows 11 24H2 на ПК с Assassin's Creed и другими играми Ubisoft
4
Stalker 2: Heart of Chornobyl оказалась слишком сложной для многих геймеров
8
Voyager 1 неожиданно включил радиопередатчик, находившийся в состоянии молчания более 40 лет
+
Блогер использовал Tesla Cybertruck для автономного питания дома площадью 464 м²
1
Зеленоградское предприятие «НМ-Тех» намерено в 2025 году запустить четыре производства чипов
+
Главком РВСН Каракаев: "Орешник" может поражать любые цели в Европе, даже высокозащищенные
2
Российский Су-34 поразил американский ЗРК Avenger
+
OpenAI может вести переговоры с Samsung о внедрении своих возможностей ИИ на Galaxy
+
Неопознанный БПЛА был замечен рядом с авианосцем «Королева Елизавета»
1
Hasbro прекращает финансирование фильмов по своим франшизам
+
Глава МИД Франции заявил, что Украина имеет право использовать французское оружие для ударов по территории России
2
AMD считает, что геймеры перейдут с 7800X3D на новый 9800X3D ради «фактора разгона»
16
В США пригрозили санкциями своим союзникам, если они поддержат решение МУС об аресте премьера Израиля
2
Баг в Windows 11 увеличивает системную громкость до 100%
4
В России запустили уникальное производство амаранта
+
NASA выделила $11,5 миллионов для разработки самолета будущего
+

Популярные статьи

"МиГ-41, подвинься" - Китай представил космический истребитель 6-го поколения «Белый император»
60
Почему Су-57 — лучший истребитель пятого поколения. Разбираем все преимущества самолёта
15
Почему Core i5-12490F — лучший процессор для сборки недорогого игрового ПК на конец 2024 года
48
Какие сложности ожидают украинское ПВО в перехвате "Орешника" и почему это не произойдёт
19
Итоги гоночного уик-энда 23-24 ноября
4
О S.T.A.L.K.E.R. 2 и чемоданах - как белорусские блогеры раскрывают мировой заговор
67
PlayStation 6 может стать последней приставкой Sony, а часть вины лежит на руководстве и PS 5 Pro
5
Сколько стоит сборка геймерского ПК для запуска игр в 2K@60 fps с прицелом на апгрейд в 2027 году
11
Китайский истребитель 6th Gen "Белый император" бросает вызов мировым державам
2
Есть ли смысл покупать видеокарты AMD осенью 2024г, и почему иногда у геймеров просто не выбора
10

Сейчас обсуждают

Влад Кузнецов
16:43
Про магазины слышал, что взламывают и уводят данные пользователей. Про банк, особенно такой, как Сбер, в котором просто уйма программистов с трудом верится.
В открытый доступ попали персональные данные 90 % взрослого населения России
si-cat
16:40
Ну если контролируемой считать территорию на которой трупы и металлолом валяются - возможно... Вообще площадь КО - 30т. кв.км. С PR-точки зрения 600 или 800 квадратов - разница невелика...
В ВСУ утверждают, что под их контролем около 800 квадратных километров в Курской области
Александэр
16:37
Наши давным-давно разработали систему посадки разгонных блоков "Байкал", с посадкой блоков по самолетному типу. Только смысла в этом пока нет, дешевле запускать одноразовые разгонные ступени. То что М...
"МиГ-41, подвинься" - Китай представил космический истребитель 6-го поколения «Белый император»
Сергей Гончар
16:36
За штуку баков
Производительность Intel Arc B580 будет на уровне NVIDIA AD106 — инсайд
si-cat
16:34
А это мы ещё "Развесистую Клюкву" не испытывали 🤣🤣🤣
Зеленский: РФ превратила Украину в полигон для «Орешника» и Гераней с термобарическим зарядом
Артем Чередниченко
16:33
Аж бегом все побежали обновляться на 9800X3D )))) Меня и 5800x вполне устраивает, а тем более с 7800X3D нет смысла переходить.
AMD считает, что геймеры перейдут с 7800X3D на новый 9800X3D ради «фактора разгона»
Александэр
16:33
в хвосте дизайнеров?
"МиГ-41, подвинься" - Китай представил космический истребитель 6-го поколения «Белый император»
Сергей Гончар
16:28
Жаль чела, я вот купил себе в интернет магазине видеокарту как новую, а оказалась она б/у, я конечно расстроился, но не сильно жить надо как то.
Производительность Intel Arc B580 будет на уровне NVIDIA AD106 — инсайд
Cowboy Huggies
16:23
Core i7-14700K vs Core i7-8700K – сколько процессоры Intel прибавили за 6 лет, и почему AMD лучше
Сергей Гончар
16:14
Я как сидел на rtx 3060 на 12гб так и буду сидеть на ней, пока не выйдет настоящая бюджетная видеокарта по настоящей бюджетной цене, как бы не расхваливали маркетологи и рекламщики, видеокарты которые...
Производительность Intel Arc B580 будет на уровне NVIDIA AD106 — инсайд
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем