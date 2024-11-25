Уже достаточно давно ходят споры о том, следует ли покупать самые дорогие комплектующие, или же выгоднее подходить к делу выбора компьютера экономно. Приверженцы флагманов уверяют, что пусть такое железо и стоит дорого, но обладание им имеет массу преимуществ. Прежде всего вы порадуете своё эго, ну а это уже большой плюс. Кроме того, жизненный цикл компьютера окажется длительным, позволяя не думать об апгрейде несколько лет. Что удивительно, спрос на старые флагманы достаточно высокий, а многие пользователи забывают, что дорогие процессоры и видеокарты теряют актуальность ничуть не медленнее бодрых середняков.

Пользователи, которые относят себя к числу разумных и продуманных, предлагают брать только то, что нужно для запуска игр и требовательных сценариев здесь и сейчас. Мощные процессоры рекомендуется игнорировать, но делать апгрейд компьютера как можно чаще. Это позволяет поддерживать системный блок в актуальном положении, а также не переплачивать за железо слишком много денег. Оба подхода кажутся логичными, ну а сегодня мы посмотрим, как показывают себя старые процессоры Intel, которые ещё совсем недавно считались самыми быстрыми и дорогими. Обратимся к тесту, проведённому на канале TheSpyHood. В качестве эталонного использовался Ryzen 7 7800X3D, тогда как все остальные камни были выпущены Intel. Сравнение начинается с Core i7-14700K, а после опускается всё ниже, достигая старого Core i7-8700K.

Останавливаться на каждом процессоре, который участвовал в тестах, нет никакого смысла. Давайте изучим самые основные детали, а после сделаем выводы. Начнём с того, что Ryzen 7 7800X3D действительно остаётся самым быстрым из протестированных камней. В некоторых играх Core i7-14700K удаётся приблизиться к конкуренту достаточно близко, но очень часто разрыв между ними достигает критически большой разницы. А вот остальные процессоры демонстрируют не очень высокую производительность. Чем старее камень, тем меньше он генерирует кадров в секунду. Особенно стремительно падает фрамрейт после перехода к Core i7-11700K, ну а Core i7-8700K и вовсе кажется гостем из далёкого прошлого. Можно сделать вывод, что слишком старые процессоры уже не подходят для сборки или апгрейда, а значит покупать их строго не рекомендуется.

Если много лет назад вы видели на прилавке Core i7-8700K, а также могли смотреть тесты флагмана Intel, то это не повод покупать компьютер с таким камнем на вторичном рынке. Помните, что время старых флагманов давно ушло, а вы потратите деньги, получив низкую производительность и шанс преждевременного выхода из строя. Не секрет, что флагманы потребляют больше энергии, чем обычные процессоры. Это значит, что они также выделяют больше тепла, ну а всё это не идёт на пользу материнской плате. Старые процессоры лучше оставить своим владельцам, ведь в продаже можно встретить решения, которые отлично справляются с требовательными играми.

Начнём с того, что Ryzen 7 7800X3D и Core i7-14700K стоят больше 50 тысяч рублей. Позволить себе такую роскошь могут единицы, ну а мы уже видели, что оба процессора позволяют достигать максимальных показателей в игровых сценариях. Следует учитывать, что камень Intel в этом плане менее интересен, поскольку создан на «мёртвой» платформе. Недавно в продажу поступили процессоры нового поколения, тогда как Core i7-14700K остался за бортом истории. Камень всё ещё способен справляться с требовательными новинками, но будет стремительно устаревать. А вот Ryzen 7 7800X3D в этом плане смотрится лучше. Он построен на сокете АМ5, а значит одно из следующих поколений AMD позволит усилить мощность компьютера без замены материнской платы.

Вообще, если вы не готовы тратиться на видеокарту за 300 тысяч рублей, то нет никакого смысла инвестировать в флагманский процессор. Тесты проводились с участием GeForce RTX 4090, ну а флагман NVIDIA слишком дорогой и установлен в 1% игровых систем. Ну а поскольку с менее производительной видеокартой разница между процессорами будет на такой заметной, то мы рекомендуем присмотреться к Ryzen 7 7700X. Он не такой дорогой, как указанные выше решения, но точно понравится тем, кто собирает перспективный системный блок с прицелом на апгрейд. Ryzen 7 7700X также построен на сокете АМ5, что говорит в пользу правильности нашего выбора и свидетельствует о длительном жизненном цикле.

Мы знаем, что нас читает много фанатов Intel. Если вы один из них, то можете присмотреться к Core i7-12700K. Если ещё раз изучить тесты, то можно заметить, что он показывает себя довольно уверенно, легко обходя все ранее выпущенные процессоры. На фоне Ryzen 7 7700X такой камень смотрится не лучшим образом, но фанаты часто не думают головой, предпочитая делать выбор на основе прежних привычек. Назвать Core i7-12700K плохим мы не будем, но время его ушло, тогда как решения AMD прошлого поколения останутся актуальны ещё достаточно долго.

Предположим, что вы купили достаточно мощную видеокарту уровня Radeon RX 7800 XT. Что же, в разрешении 2К вы вряд ли заметите разницу между Core i7-14700K и Ryzen 7 7800X3D, хотя даже Ryzen 7 7700X отстанет совсем немного. А ведь такая видеокарта стоит довольно дорого и также доступна не более чем 5% геймеров. Рядовые же пользователи смотрят в сторону GeForce RTX 4060. Видеокарта может тянуть все игры в разрешении 1080р, но не предполагает наличия дорогого процессора. Очевидно, что брать Core i7-11700K и тем более Core i7-8700K не следует, но даже Ryzen 7 7700X слишком мощный для такого графического чипа. Обращайте внимание на решения дешевле. Например, это может быть Ryzen 5 8400F. Камень выполнен на сокете АМ5, поэтому хорошо себя покажет в плане апгрейда и будет демонстрировать здесь и сейчас приличную скорость. И не забывайте, что мощные игровые процессоры Intel последних поколения страдали от поломок. Проблема была решена, но осадок остался, а в итоге куда выгоднее купить камень AMD, предлагающий не только оптимальную производительность, но и не имеющий заметных минусов.



