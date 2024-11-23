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Есть ли смысл покупать видеокарты AMD осенью 2024г, и почему иногда у геймеров просто не выбора

Чаще всего продукция AMD дешевле и быстрее, но иногда случается так, что следует обратить внимание на продукцию NVIDIA.
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Рынок настольных видеокарт полностью контролирует NVIDIA. Дженсен Хуанг единолично устанавливает цены на свою продукцию, но самое главное, что он может это делать без оглядки на конкурентов. Благодаря этому в продаже появились решения за 2000 долларов, которые в России успешно продаются за 300 тысяч рублей и даже дороже. Вы могли не раз слышать, как эксперты и рядовые геймеры ругают главу американской компании. Пожалуй, большая часть обвинений абсолютно заслужена, ведь из дружественной фанатам видеоигр компании NVIDIA превратилась в настоящего монстра, для которого ценность имеют только деньги, а не доверие потенциальных покупателей. Эксплуатируется идея, в рамках которой геймерам отводится нишевая роль. Выбора у нас с вами всё равно нет, ну а на днях стало очевидно, что Дженсен Хуанг решил реализовать ещё одну схему, позволяющую ему увеличить доходность графического подразделения. 

Выяснилось, что NVIDIA прекращает или снижает объёмы производства видеокарт текущего поколения. Представители компании не стали распространяться на эту тему в подробностях, остановившись на том, что в ближайшие месяцы нас ожидает дефицит продукции на складах и полках магазинов. NVIDIA не скрывает, что делается это для того, чтобы обеспечить более успешный старт для настольной графики нового поколения. Если бы на рынке были достойные конкуренты, то подобные фокусы дядюшка Хуанг проворачивать бы точно не смог, но сегодня у нас есть только AMD. Лиза Су разрывается между несколькими прибыльными подразделениями, а её стратегия в области настольной графики кажется сомнительной и неэффективной. Красные потеряли большую часть рынка и сегодня не способны никак повлиять на происходящее. Ну а эксперты и геймеры по привычке ругают Дженсена Хуанга, продолжая покупать продукцию зелёных. Может быть следовало бы остановиться и посмотреть по сторонам?

Сегодня мы разберёмся в том, если вообще логика в приобретении видеокарт производства AMD. Начнём с самого скоростного решения в виде Radeon RX 7900 XTX. Если судить по заявлениям представителей производителя, то видеокарта могла быть быстрее, но было принято решение ограничить её энергопотребление. Вполне возможно, что это так, но именно неспособность выпускать самые быстрые видеокарты сильно ограничивает потенциал AMD. Видеокарта быстрая и может легко тянуть почти все игры в разрешении 4К на стабильных 60 кадрах в секунду, но энтузиасты всё равно покупают флагманы NVIDIA. Следует учитывать, что в ближайшие 2 года перспектив закрепиться в топовом сегменте у AMD нет. Представители компании заявляют, что намерены сосредоточится на наиболее массовых направлениях, ну а это значит, что Radeon RX 7900 XTX так и останется самой производительной видеокартой AMD. Она быстрая и на фоне аналогов NVIDIA смотрится интересно, но рынок любит победителей, а в данном случае Лиза Су – это аутсайдер сегмента настольной графики. 

Следует признать, что видеокарты AMD чаще всего быстрее и дешевле аналогов NVIDIA. Зелёные берут верх с помощью более эффективной реализации трассировки лучей, но в последнее время такая технология интересует геймеров всё меньше. Именно поэтому следует присмотреться к Radeon RX 7900 XT. За 90 тысяч рублей она предлагает уровень, доступный решениям NVIDIA за 120 тысяч и дороже. Radeon RX 7900 XT всё ещё остаётся в 4К, хотя максимальные настройки в новых играх уже не гарантированы. Придётся покопаться в настройках, либо включить высокие, но даже в этом случае качество графики будет очень впечатляющим. Видеокарта имеет 20 Гб GDDR6, ну а это говорит о том, что в рамках своего жизненного цикла она точно не будет испытывать нехватку видеопамяти. Radeon RX 7900 XT может стать интересна тем, кто не хочет переплачивать за бренд, предпочитая тратить деньги разумно. Добавим, что за последнее время курс рубля сильно просел, что взвинтило цены на продукцию зелёных. А вот Radeon RX 7900 XT не подорожала, а значит остаётся не только быстрой, но и чрезвычайно выгодной. 

Radeon RX 7800 XT ещё месяц назад стоила примерно на 5 тысяч рублей дешевле, но конкуренты производства NVIDIA за это время подорожали намного больше. Видеокарта AMD не рекомендуется для запуска игр в разрешении 4К, поскольку не имеет для этого достаточно мощности. Важно помнить, что сегодня обе компании предлагают технологию масштабирования. Она не идеальна, но при небольшом компромиссе со своим зрением позволяет получать картинку приличного качества даже в 4К. В целом Radeon RX 7800 XT не создана для 4К, но при желании владельцы такой видеокарты могут прикоснуться к самому высокому разрешению дисплея. Radeon RX 7800 XT получила 16 Гб видеопамяти, ну а относительно высокая производительность и хороший потенциал делают её привлекательной для геймеров.  

Не менее интересно смотрится и Radeon RX 7700 XT. Купить такую видеокарту можно дешевле 50 тысяч рублей, ну а это единственное решение на рынке по такой цене, позволяющее выставить средневысокие настройки графики в 2К. Во многих играх она легко справляется и с максималками, ну а наличие 12 Гб видеопамяти в данном сегменте приятно выделяет её на фоне конкуренток из зелёного лагеря. Radeon RX 7700 XT – это определённо одна из лучших видеокарт на рынке, покупатели которой точно останутся довольны. Как вы уже можете знать, чем дешевле видеокарта, тем ниже у неё производительность. Radeon RX 7700 XT не претендует на лавры флагманов, но для тех, у кого есть только 50 тысяч рублей, она может стать идеальным решением. 

А вот Radeon RX 7600 смотрится посредственно. Видеокарта ничем не выделяется и имеет стандартные 8 Гб видеопамяти. Она тянет игры в 1080р, но делает точно также, как и зелёные конкуренты. Именно поэтому спрос на неё минимальный, ведь часто продукция NVIDIA в данном сегменте дешевле и даже быстрее. Называть такую видеокарту однозначно провальной мы бы не стали, но сомнительное позиционирование и нулевой рост быстродействия между поколениями делают своё дело. Radeon RX 7600 не интересна геймерам и даже самой AMD.

А вот в сегменте от 20 000 до 25 тысяч рублей у красных всё очень плохо. В наличии Radeon RX 6500 XT, но рекомендовать такую видеокарту мы вам не можем. Причина в том, что она медленная и сильно уступает аналогам NVIDIA. На самом деле дело даже не в цене и низкой производительности, ведь Radeon RX 6500 XT крайне недружелюбна к старым компьютерам. Она покажет себя относительно неплохо, только в том случае, если ваша материнская плата поддерживает интерфейс PCIe 4.0 и выше. В том случае, если в наличии только PCIe 3.0, то Radeon RX 6500 XT будет работать ещё на 15% медленнее. Покупать её мы вам не советуем, ну а в данном случае без прямого сравнения с продукцией NVIDIA не обойтись. Помните, что у зелёных есть GeForce RTX 3050, которая за ту же цену предлагает намного больше возможностей. С такой видеокартой вы сможете запускать все игры в 1080р на средневысоких настройках графики. Кроме того, покупателям недорогих видеокарт не остаётся ничего, кроме работы с технологией масштабирования, ну а с DLSS GeForce RTX 3050 покажет себя ещё лучше, гарантируя высокие настройки графики в народном разрешении ещё как минимум несколько лет. Как видите, выбор есть, а значит следует внимательно изучать предложения на рынке, а не слепо следовать трендам. 

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