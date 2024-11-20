Причина в том, что крупные майнеры постоянно расширяются, что приводит к снижению эффективности добычи без покупки нового оборудования

Аналитики отмечают, что ни один крупный инвестор не будет вливать в тот или иной актив деньги без получения консультации от специалистов в данной области. Не всегда инвестиции приносят деньги, ведь рынок может повернуться в обратном направлении, но крупные игроки предпочитают тратить деньги туда, где можно извлечь не только высокую прибыль, но и вернуть средства в случае необходимости.

Именно поэтому сегодня мы видим, как дорожает Bitcoin, тогда как значительная часть альткоинов либо топчется на месте, либо уходит вниз. Предполагается, что приход к власти Трампа откроет дорогу дешёвым кредитам за счёт вливания в экономику нескольких триллионов долларов, ну а пока многие инвесторы предпочитают цифровое золото другим активам.

На момент написания данного материала курс первой криптовалюты установился на отметке 92 500 долларов за 1 монету, а сегодня ночью за 1 ВТС давали немногим больше 94 тысячи долларов. Эксперты пишут о восходящей тенденции. Стремительно набирать темпы роста дорого и неэффективно, поэтому Быки предпочитают двигаться волнообразно. За счёт рыночных инструментов курс поднимается на несколько тысяч долларов, после чего наблюдается небольшой откат. Чаще всего курс уже не возвращается к начальной отметке, постоянно повышаясь на несколько сотен или даже тысяч долларов. Так продолжается неделями или даже месяцами, что позволяет использовать восходящую бычью тенденцию без значительных финансовых вливаний.

Особенно интересен в этом плане индекс «Страха и жадности». По мнению специалистов, он точно фиксирует настроения на рынке и позволяет сделать вывод о том, в какую сторону в ближайшее время двинется первая криптовалюта. Сегодня показатели находятся в области сильной жадности, но в истории были моменты, когда индекс уходил до экстремальной жадности. Многие аналитики пишут, что в настоящее время Bitcoin находится в самом начале восходящего тренда, а значит рекордная жадность ещё впереди.

Как бы там ни было, но происходящее на рынке оказывает влияние не только на доходы крупных инвесторов, но и майнеров. Если вы ещё помните, весной этого года за счёт халвинга доходность фермеров снизилась ровно в 2 раза, что привело к значительным изменениям на рынке криптовалюты. Как видите, летом индекс «Страха и жадности» опускался до критически низких значений, поскольку майнеры активно распродавали свои активы. Средств от добычи на покрытие всех обязательств не хватало, а особенно было трудно фермерам, проживающим в странах с дорогим электричеством. В ходе резкого повышения стоимости энергоносителей в Европе не осталось крупных и даже средних по размеру ферм, но даже майнерам в США приходилось несладко.

По оценкам аналитиков, номинальная стоимость 1 ВТС на конец лета 2024 достигала 60 тысяч долларов. Именно столько тратил средний майнер на электричество для добычи одной монеты. В то же время называлась и другая сумма. Отмечалось, что каждый Bitcoin обходится в 80 тысяч долларов. Сюда включались не только расходы на электричество, но и закупка нового оборудования, обслуживание и аренда помещения с содержанием штата сотрудников.

Для каждого региона цифры могут быть разными. Например, на севере России копать криптовалюту намного дешевле, чем в Москве, не говоря уже о более высоких заработных платах сотрудникам дата-центров в столице. По мнению аналитиков, сегодня почти все майнеры фиксирует значительную прибыль. За счёт того, что многие фермеры распродали большую часть активов, значительных вливаний на рынок не наблюдается, а двукратное сокращение количества ВТС в каждом блоке позволяет существенно замедлить эффект пресыщения рынка. На этом фоне заметно подорожание акций публичных майнинговых компаний в США. По данным JPMorgan, за первую половину ноября котировки крупных фермерских хозяйств увеличились на 33%, что в денежном выражении равно 8 миллиардам долларов. Ключевым толчком к росту стали выборы президента США, но эксперты рекомендуют небольшим и малым добывающим хозяйствам не расслабляться.

Оказывается, растёт не только стоимость первой криптовалюты, но и её хешрейт. Данный показатель определяет совокупную мощность подключённого к добыче оборудования, а аналитики фиксируют 2% рост за первые две недели ноября. Показатель не рекордный, но нужно учитывать, что мощность и без того достигает пиковых значений, а каждый процент обходится майнерам в сотни миллионов долларов. По состоянию на середину ноября хешрейт ВТС достиг 718 Eh/s, а всего 14 компаний по добыче Bitcoin в США генерируют 28% мировых мощностей. Специалисты JPMorgan уверены, что пока индекс «Страха и жадности» находится на высоких отметках, майнеры могут активно распродавать накопления без видимых рисков для падения курса. Активных инвесторов становится всё больше, а восходящий тренд толкает курс первой криптовалюты к отметке в 100 000 долларов.

Пока же можно сделать вывод, что после тяжёлой весны и лета 2024 года майнеры могут выдохнуть, ведь добыча снова стала профицитной, а за счёт продажи монет можно ощутимо увеличить общую доходность. По крайней мере так кажется на первый взгляд. В реальности аналогичной деятельностью занимаются десятки компаний, а в итоге дополнительную прибыль получают единицы, тогда как доходы неактивных участников рынка продолжают падать.