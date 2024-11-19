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Bublik1
Когда начнётся сезон альткоинов, и почему Dogecoin так сильно подорожал
Успех Dogecoin обусловлен целым рядом факторов, а приход к власти Трампа может стать сигналом для рынка альткоинов

Согласно оценкам аналитиков, с 1 января курс Bitcoin вырос на 115%. Несколько дней назад за 1 ВТС давали 92 тысячи долларов, что позволило первой криптовалюте занять лидирующие позиции на рынке по показателю доходности. Многие эксперты полагают, что мы стоим на пороге бычьего цикла, в рамках которого цифровое золото может стать дороже 100 000 и даже 150 тысяч долларов, а обычно это означает подъём для всего рынка. Вот только на этот раз мы видим, что многие активы никак не реагируют на подорожание Bitcoin. Аналитики выяснили, что 30% из всех самых дорогих альткоинов не только не прибавили в цене, но и ушли в минус. Некоторые подешевели всего на несколько процентов, но есть и такие, капитализация которых снизилась до 80%. На этом фоне наступление сезона альткоинов выглядит крайне сомнительно, поскольку только небольшая часть активов демонстрирует устойчивый рост. Что любопытно, особенно успешными остаются мемкоины, который часто называются мусорными активами. 

Например, Dogecoin только за месяц прибавил почти 170%, тогда как с начала года собачья криптовалюта стала дороже в более чем три раза. Высокий спрос на такие монеты удивляет, ведь они не обладают внутренней ценностью в виде инфраструктурных проектов, способных приносить долговременную прибыль. Обратите внимание, за месяц Bitcoin прибавил 33.5% тогда как Ethereum подорожал всего на 17%. Начало бычьего цикла никак не сказалось на BNB, а из крупных активов только Solana демонстрирует уверенный рост. Аналитики полагают, что многие участники рынка высказывают своё разочарование происходящими изменениями на рынке, называя несколько причин замедления роста альткоинов. Прежде всего следует обратить внимание на слабый спрос на стейблкоины. Долгое время подобные активы активно использовали в спекулятивных целях, но после краха UST мошенников здесь стало меньше, а торги чаще всего обслуживают интересы крупных торговых компаний и рядовых пользователей. 

Но дело не только в этом, ведь сегодня ликвидности, поступающей от стейблкоинов больше, чем было в 2021 году. И вот здесь и кроется вторая причина, ведь за последние два года количество подобных активов увеличилось в несколько раз. Слишком высокое разнообразие тоже плохо для рынка, а в результате инвесторы предпочитают использовать проверенные активы, что мешает развитию инфраструктуры стейблкоинов и альткоинов. Эксперты уверены, что значительные изменения в данном секторе ожидаются с приходом к власти Трампа. Победивший на выборах миллиардер намерен устранить все бюрократические противоречия, стоящие на пути популяризации криптовалют. Будет принято новое законодательство, а многие финансисты полагают, что Трамп включит печатный станок, насытив рынок триллионами долларов. Считается, что именно благодаря этому в 2021 наблюдался стремительный рост альткоинов, ведь сегодня лёгких денег на рынке почти не осталось. Это значит, что инвесторы вынуждены ограничивать вложения в рискованные активы, ну а возможность получения кредитов под низкие проценты позволит крупному бизнесу влить в альткоины огромные суммы денег. 

Похоже, некоторые компании не готовы так долго ждать, а многие уверены в необходимости наращивать активны здесь и сейчас. Правда, по большей части происходит это в области Bitcoin. Как стало известно, несколько дней назад крупную сделку реализовало руководство MicroStrategy, купившее 51 780 монет на сумму порядка 4.6 миллиарда долларов. Это стало самой крупной сделкой в истории американской компании, ну а её основатель заявил, что намерен продолжить инвестиции в цифровое золото. Майкл Сэйлор напомнил о недавней продаже 13.6 миллиона акций, что позволило привлечь достаточно капитала для закрытия такой крупной сделки. Таким образом на счету MicroStrategy находится 331 тысяча монет, оценочная стоимость которых равна 30 миллиардов долларов. При этом потрачено на покупку всех этих ВТС было всего 16.5 миллиарда долларов, что позволяет говорить о чрезвычайно успешных инвестициях. Курс акций MicroStrategy уже продемонстрировал рост, а особенно интересной кажется инициатива главы компании. По словам Майкла Сэйлора, оптимальным выбором будет превратить компанию в цифровой банк, обслуживающий интересы инвесторов, желающих купить Bitcoin. Средства будут предлагаться из личного фонда MicroStrategy, а с этой целью будет выпущен пакет акций, позволяющий увеличить капитализацию компании выше 100 миллиардов долларов. 

Такая инициатива создаст высокий спрос на первую криптовалюту, что окажет позитивное влияние на ценообразование. Считается, что это также приведёт к подорожанию альткоинов, ну а всё это пойдёт рынку на пользу. Есть мнение, что на пути к резкому росту находится Dogecoin. Илон Маск уже в первой половине 2025 может начать продавать автомобили за мемкоины, а создание департамента DOGE и вовсе вызвало ажиотаж на рынке. Если хотя бы часть инициатив миллиардера будет реализована, то альткоины ожидает успешный год, а аналитики рекомендуют уже сегодня задуматься об инвестициях в наиболее привлекательные проекты. 

#илон маск #криптовалюты #dogecoin #альткоины
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