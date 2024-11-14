Когда первые твердотельные накопители только начали захватывать рынок, ключевые производители рассказывали невероятные истории, обещая потенциальным покупателям низкие цены и высокую ёмкость. Именно так, ведь технология обещала настоящий прорыв, но спустя годы можно сделать вывод, что заявления были основаны на ложных выводах. Если обратить внимание на цены, то прорыва не случилось, ведь 1 Гб ёмкости остаётся дорогим, а никакого удешевления за последние несколько лет не наблюдается. Удивительно, но нет движения в плане ёмкости. Кажется, что паровоз с высокими технологиями свернул не туда, но если копнуть как следует, то выясняются крайне любопытные подробности.

Начнём с небольшого анонса. Micron анонсировала очередной сверхъёмкий накопитель. SSD под названием ION 6550, который может предложить целых 60 Тб и поставляется в форм-факторе 2.5 дюйма. Таким образом он имеет размер, сравнимый с жёсткими дисками для ноутбуков, но обладает невероятными возможностями в области хранения и доступа к информации. Устройство поддерживает самый актуальный интерфейс PCIe 5.0 и может читать данные на скорости до 12 Гб/с. Не рекорд, но даже это намного быстрее, чем предлагают 99% всех находящихся на рынке продуктов. Существуют и более ёмкие модели, но данный анонс примечателен тем, что Micron не раскрывает цену нового продукта.

Рядовым пользователям твердотельный накопитель не продают, а отгрузка возможна только в оптовых партиях. Перечислять все возможности такого накопителя мы не будем, но эксперты полагают, что стоимость будет стартовать с 3000 или даже 5000 долларов за один SSD. Для крупного бизнеса, инвестирующего миллиарды долларов в графические ускорители, цена вполне нормальная, но если изучить рынок традиционных накопителей, то можно сделать целый ряд неприятных выводов. Давайте обратимся на «ЯндексМаркет» где достаточно предложений и присутствуют все ключевые технологические новинки. Покупать жёсткий диск малого объёма нет никакого смысла. Подобные устройства крайне медленные и подходят в качестве долговременного хранилища файлов. Именно поэтому мы остановимся на HDD ёмкостью 10 Тб. Здесь за 20 тысяч можно встретить Seagate SkyHawk, предлагающий стандартные для своего класса возможности.

Жёсткий диск подойдёт для дома и сервера и отличается высокой надёжностью. Его хватит для среднего по размерам сайта, либо для создания увесистого файлового архива. Подобные накопители покупают только те, кто понимает их ценность, но всегда можно взять больше. Как видите, за 25 тысяч доступен HDD производства WD. Останавливаться на технических характеристиках нет никакого смысла, ведь в целом подобные продукты мало чем отличаются друг от друга. Записать сюда можно 16 Тб информации, ну а это очень серьёзный задел для любителей торрентов. Главное подключить интернет, обеспечивающий стабильные 1 Гбит/с, поскольку медленный на скорости не выше 100 Мбит/с для наполнения такого жёсткого диска точно не подходит.

Ну и за 40 тысяч продают жёсткий диск объёмом 20 Тб производства Toshiba. Все ключевые производители наращивают ёмкость, а в РФ уже доступны HDD на 24 Тб. Стоят они дорого и интересны только энтузиастам. На самом деле даже 20 Тб занять очень сложно, поэтому такие ёмкие накопители подходят только тем, кто может найти им применение. Повторимся, игры лучше хранить на SSD, тогда как у HDD есть своя ниша. Ещё десять лет назад эксперты писали, что жёсткие диски скоро перестанут выпускаться, но никто из производителей подобной продукции пока не способен даже приблизиться к показателям стоимости на 1 Гб ёмкости, которые предлагают HDD. Давайте рассмотрим несколько твердотельных накопителей и сделаем короткие выводы.

Один из наиболее популярных Kingston NV2 стоит около 12 тысяч рублей, ну а за эту сумму вы получите приличную скорость и достаточно свободного места для записи игр и любых пользовательских файлов. Аналогичная модель ёмкостью 4 Тб стоит ровно в 2 раза дороже, а целом мы видим, что при масштабировании цена увеличивается пропорционально объёму. Данная закономерность верна как для твердотельных накопителей, так и для традиционных жёстких дисков, поэтому искать выгоду бессмысленно. Скорости Kingston NV2 достаточно для любых задач, но мы видим, что SSD объёмом 4 Тб стоит столько же, как HDD, предлагающий свободные 16 Тб.

На самом деле даже больше, ведь технологии в области твердотельных накопителей пошли в довольно необычном направлении. Обратите внимание, SSD Samsung 990 PRO предлагает ёмкость 2 Тб, но стоит 20 тысяч рублей. Происходит это из-за увеличения скоростных характеристик. Данный накопитель позволяет читать информацию на скорости 7000 Мб/с, что в 2 раза выше указанного выше Kingston NV2. В начале материала мы обсуждали SSD производства Micron, который способен обеспечить скорость чтения до 12 Гб/с. Если как следует изучить предложения, то можно найти MSI Spatium M580, предлагающий скорость чтения до 14.6 Гб/с. Как видите, ёмкость осталась без изменений, а это значит, что вы тратите деньги на не совсем рабочую технологию.

Так, если речь идёт о сервере, куда одновременно подключаются десятки и даже тысячи людей, то высокая скорость чтения и записи точно пригодится, а вот использовать всё это дома не выйдет. В играх самый недорогой твердотельный накопитель обеспечит такую же эффективность, как и MSI Spatium M580, ну а покупка подобных устройств интересна только энтузиастам. В синтетических тестах SSD с поддержкой интерфейса PCIe 5.0 будут чувствовать себя уверенно, но разогнать его в привычных задачах современной операционной системе не под силу. Ну а поскольку фанаты самых дорогих комплектующих никуда не делись, то производители готовы предложить и более интересные устройства. Например, Corsair MP700 Pro не только поддерживает PCI-E 5.0, но и предлагает 4 Гб свободного пространства, записывать данные на которое можно на скорости до 12 Гб/с.

Если посчитать все за и против, то можно сделать несколько выводов. Во-первых, жёсткие диски намного дешевле. За 25 тысяч вы можете купить HDD объёмом 16 Тб, тогда как SSD за эту цену будет иметь всего 4 Тб. Но это минимальный уровень, ведь здесь всё зависит от скорости, а самые быстрые твердотельные накопители стоят 80 тысяч рублей и могут предложить всё те же 4 Тб. Во-вторых, Пользовательских SSD с большой ёмкостью в продаже нет, а производители опасаются даже озвучивать цены на продукцию, получающую увеличенное количество свободной памяти. Для компаний, которые имеют в распоряжение миллиардные бюджеты, 5 тысяч долларов за 1 накопитель – это не большая проблема. А вот для тех, кто содержит небольшой сайт и не располагает сумасшедшими деньгами, жёсткие диски остаются важным инструментом хранения информации. Пожалуй, данная технология никуда не денется, ну а если вам нужно много свободного пространства для творчества, то покупать твердотельный накопитель точно не стоит.