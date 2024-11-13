Требования к видеоиграм постоянно растут. Через несколько дней в продажу поступит STALKER 2: Heart of Chornobyl, для запуска которой в 4К потребуется видеокарта уровня GeForce RTX 4090. Что удивительно, но даже флагман NVIDIA не способен тянуть новинку на максимальных настройках графики в разрешении 4К, обеспечивая стабильные 60 кадров в секунду. Разработчики не комментируют причины подобного явления и рекомендуют геймерам играть только с активной технологией масштабирования. Идея прекрасная, но многим экспертам кажется, что студии пытаются сократить время, необходимое на оптимизацию и переложить свои обязанности на плечи умных технологий.

Как мы могли убедиться из нашего недавнего материала, AMD FSR 3.1 очень неплохо справляется со своими задачами, что позволяет даже на старых видеокартах уровня Radeon RX 5700 XT и GeForce GTX 1080 Ti запускать требовательные новинки 2024 года. И всё же, существует множество причин, вынуждающих отказаться от подобных решений, о чём мы с вами и поговорим. Прежде всего подержанные видеокарты имеют минимальный срок гарантии. Например, продавцы на «ЯндексМаркете» обещают 90 дней, тогда как купленные с рук видеокарты и вовсе не имеют гарантии. Это влечёт за собой минимальную ответственность со стороны продавца, ведь покупатель должен довериться слову человека, с которым он общался при помощи переписки. Ну а это открывает перед мошенниками большие перспективы, позволяя зарабатывать там, где другие теряют и разочаровываются. Считается, что покупка подержанной видеокарты с рук – это самое глупое решение, которое только может прийти в голову геймера.

Даже если предложение кажется выгодным, следует от него отказаться, поскольку уверенности в честности продавца у нас нет. Известные блогеры рассказывают истории о том, как мошенники скупают старые и уже сгоревшие видеокарты, а после подменяют тесты и отправляют доверчивым геймерам заведомо не рабочие решения. В связи с этим рекомендуется провести полноценные тесты видеокарты перед покупкой. Потратьте несколько часов своего времени, а в результате вы получите относительную уверенность в том, что видеокарта рабочая. Было бы неплохо видеокарту разобрать, посмотрев состояние графического чипа и видеопамяти, но на такие условия продавцы, как правило, идут с неохотой. Даже если вы всё сделали верно, убедившись в том, что видеокарта нормально держит тактовые частоты и укладывается в заявленные производителем температуры, это ещё ничего не означает.

Проблема в том, что продавец не расскажет вам, в каких условиях эксплуатировалась видеокарта. Она могла копать криптовалюту на ферме или подвергаться ремонту. Любой из этих сценариев неприемлем, а очень многое зависит от предыдущего владельца. Он мог игнорировать температурный режим, а в итоге запас прочности графического чипа окажется ниже среднего. Выявить такие проблемы способен только эксперт, ну а именно поэтому предпочтительнее обращать внимание на новую продукцию. Давайте изучим несколько видеокарт, которые относительно неплохо подходят для запуска требовательных игр в разрешениях 1080р, 2К и 4К. Помните, что требования постоянно увеличиваются, а значит материал продолжит оставаться актуальным не больше полугода и нуждается в коррекции.

Прежде всего предлагаем вам взглянуть на GeForce RTX 3050. Эта видеокарта может запускать все игры в 1080р на средних настройках графики, но мы рекомендуем включать её вместе с NVIDIA DLSS 2. Данная технология масштабирования немного устарела, но даже в этом случае позволит вам получить не меньше чем на 50% больше кадров в секунду. Многочисленные тесты доказывают, что без последствий для графики технология масштабирования не обходится, но такова цена экономии. За 24 тысячи ничего лучше встретить нельзя, ну а дороже доступна GeForce RTX 4060. В большинстве игр такая видеокарта обеспечит стабильные 60 кадров в секунду в 1080р на высоких графических настройках. Это хорошая новость, ведь пока можно обойтись без не самой удачной DLSS. Как видите, такая видеокарта обойдётся ощутимо дороже и считается минимальным уровнем, позволяющим наслаждаться играми без компромиссов. По крайней мере, если разрешение вашего монитора не выше 1080р.

Ну а поскольку многие наши читатели владеют монитором с разрешением 2К, то следует обратить внимание на Radeon RX 7700 XT и Radeon RX 7800 XT. Первая стоит дешевле и имеет 12 Гб видеопамяти, тогда как вторая предлагает увеличенную производительности по разумной стоимости. Radeon RX 7700 XT могла бы стать одной из наиболее популярных видеокарт в своём сегменте, но прошлые ошибки AMD склоняют геймеров к выбору альтернативных решений. Что до Radeon RX 7800 XT, то она обладает достаточно высокой производительностью для запуска любых игр в 2К без использования технологии масштабирования. Думайте сами, готовы ли вы тратить на это 65 тысяч рублей. Часто геймеры смотрят в сторону флагманов прошлых поколений, но подобные решения могут находиться на финальных стадиях своего жизненного цикла и стоить слишком дорого.

Для энтузиастов, которые хотят получить максимально высокую отдачу от потраченных денег, в наличии Radeon RX 7900 XT. Эта видеокарта не раскроет все требовательные новинки в 4К на максималках, но стоит не так дорого, как флагманы NVIDIA. Она может предложить 20 Гб скоростной памяти и с минимальными компромиссами ещё долго будет обеспечивать приличное качество графики в сверхвысоком разрешении.

GeForce RTX 4090 создана для тех, у кого водятся лишние деньги. Такая видеокарта предлагает ультимативный уровень графики и самые лучшие игровые впечатления. За цену одной GeForce RTX 4090 вы можете купить целых три Radeon RX 7900 XT, поэтому выбор не из лёгких. Если для покупки флагмана NVIDIA вам придётся взять кредит или залезть в долги, то лучше обратите внимание на видеокарту AMD. Тесты доказывают, что визуально картинка в 4К между ними почти не отличается, а значит переплата не оправдана. Помните, что любая из таких видеокарт доступна на вторичном рынке. Перед тем, как вы хотите сэкономить, хорошенько подумайте, ведь мошенники не дремлют, а вернуть деньги будет почти невозможно. Не самые старые видеокарты должны включать полноценную коробку с документами и гарантию. Если ничего этого нет, то стоить такая видеокарта должна существенно дешевле.