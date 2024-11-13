STALKER 2: Heart of Chornobyl претендует на звание самой требовательной игры 2024 года

STALKER 2: Heart of Chornobyl можно смело назвать одной из самых скандальных игр в истории. Разработчики долго кормили фанатов слухами, откровенно побираясь и уговаривая покупать бессмысленный контент в специализированном цифровом магазине. Фанаты долго терпели такой подход, но в какой-то момент даже самые преданные геймеры перестали верить в реальность планов GSC Game World. Годами ничего лучше криво нарисованного батона и скриншота аномалии разработчики предложить не могли, но в итоге получили прямое финансирование со стороны Microsoft. Благодаря этому удалось собрать команду, способную выпустить хотя бы какой-то готовый продукт. Предполагалось, что STALKER 2: Heart of Chornobyl станет доступна к концу 2022 года, но руководство студии умело использовало политические интриги и начало СВО для извлечения выгоды.

Риторика GSC Game World стала откровенно русофобской, что стало полной неожиданностью для многих фанатов на территории России. Сегодня, когда игра уже полностью готова и вот-вот поступит в продажу, звучат предложения о её запрете на Территории РФ. Скорее всего, подобные планы реализованы не будут, но прибыли с российских фанатов разработчики получат очень мало. Игра появится в продаже 20 ноября и станет полностью бесплатна для подписчиков PC Game Pass. Каким окажется продолжение одной из самых известных серий на постсоветском пространстве, остаётся только доказываться, но системные требования выглядят довольно любопытно. Прежде всего известно, что игра на старте будет поддерживать технологии масштабирования DLSS 3 и FSR 3.1. Это хорошо, ведь без этой технологии туго придётся даже владельцам дорогих видеокарт. Согласно опубликованным официальным системным требованиям, для запуска STALKER 2: Heart of Chornobyl на минимальных настройках графики в 1008р достаточно и видеокарты уровня GeForce GTX 1060 или Radeon RX 580. Выжать больше 30 кадров в секунду в этом случае не выйдет, как и получать удовольствие, а значит понадобится более мощное железо.

Что же, если у вас на компьютере установлены видеокарты типа GeForce RTX 4060 или Radeon RX 5700 XT, то в том же 1080р вы можете рассчитывать на средние настройки графики и стабильные 60 кадров в секунду. Похоже, одна из самых популярных видеокарт NVIDIA начала устаревать намного быстрее, чем ожидали эксперты, ведь ещё недавно потенциала GeForce RTX 4060 было достаточно для запуска любых требовательных новинок на максимальных настройках графики в 1080р. Но есть и хорошие новости, ведь игра предъявляет минимальные требования к процессору, а значит владельцы не самого мощного железа смогут обойтись только апгрейдом видеокарт. Для запуска игры в 1080р понадобится всего 16 Гб оперативной памяти, но сама игра будет весить солидные 160 Гб. Разработчики указывают на необходимость покупки твердотельного накопителя, что в последнее время становится нормой.

А вот поиграть в 2К на высоких настройках графики уже не так просто. Понадобится видеокарта уровня GeForce RTX 4070 или Radeon RX 6800 ХТ, а также 32 Гб оперативной памяти. Что до 4К, то здесь требования ещё выше и ограничиваются GeForce RTX 4080 или Radeon RX 7900 ХТХ. Для более сложных разрешений понадобится довольно мощный процессор уровня Ryzen 7 7700Х, но особый интерес представляют опубликованные тесты STALKER 2: Heart of Chornobyl. И вот здесь и возникают заметные противоречия, ведь согласно опубликованным системным требованиям, GeForce RTX 4080 должна генерировать стабильные 60 кадров в секунду на самых высоких графических настройках в 4К. Или не должна, ведь в итоге даже GeForce RTX 4090 не способна обеспечить такой высокий фрамрейт. Флагман NVIDIA выдаёт около 54 fps, а значит сегодня в продаже нет ни одной видеокарты, которая бы тянула STALKER 2: Heart of Chornobyl без заметных компромиссов.

В этом случае на помощь приходят технологии масштабирования. Тесты проводятся только с продукцией NVIDIA, поэтому пока не совсем ясно, как поведут себя видеокарты AMD. Как видите, новую игру в 4К лучше не запускать, тогда как в 2К только GeForce RTX 4070 Ti SUPER и более дорогие решения способны обеспечить больше 60 кадров в секунду. Стоит такая видеокарта больше 100 000 рублей и не по карману большей части геймеров. Будем надеяться, что STALKER 2: Heart of Chornobyl не только требует мощное железо, но и способна предложить качественный геймплей и высокий уровень графики. На игровых форумах многие российские геймеры заявляют, что не станут скачивать и тем более покупать продукт от ярых русофобов. Команде разработчиков в данном случае уже всё равно, поскольку деньги получены и освоены. Игра будет доступна по подписке, ну а это привлечёт много людей со всего мира. Согласно опубликованным данным, получить стабильно высокий фрамрейт в STALKER 2: Heart of Chornobyl без включения технологии масштабирования не выйдет. Сегодня многие эксперты сходятся во мнении, что технология ещё сырая и не годится для массового использования. Добавим, что тесты проводились без трассировки лучей, ну а это ещё один камень в огород команды разработчиков.