Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Даже GeForce RTX 4090 за 250 000р не способна обеспечить 60 fps@4K в STALKER 2: Heart of Chornobyl
STALKER 2: Heart of Chornobyl претендует на звание самой требовательной игры 2024 года

STALKER 2: Heart of Chornobyl можно смело назвать одной из самых скандальных игр в истории. Разработчики долго кормили фанатов слухами, откровенно побираясь и уговаривая покупать бессмысленный контент в специализированном цифровом магазине. Фанаты долго терпели такой подход, но в какой-то момент даже самые преданные геймеры перестали верить в реальность планов GSC Game World. Годами ничего лучше криво нарисованного батона и скриншота аномалии разработчики предложить не могли, но в итоге получили прямое финансирование со стороны Microsoft. Благодаря этому удалось собрать команду, способную выпустить хотя бы какой-то готовый продукт. Предполагалось, что STALKER 2: Heart of Chornobyl станет доступна к концу 2022 года, но руководство студии умело использовало политические интриги и начало СВО для извлечения выгоды. 

Риторика GSC Game World стала откровенно русофобской, что стало полной неожиданностью для многих фанатов на территории России. Сегодня, когда игра уже полностью готова и вот-вот поступит в продажу, звучат предложения о её запрете на Территории РФ. Скорее всего, подобные планы реализованы не будут, но прибыли с российских фанатов разработчики получат очень мало. Игра появится в продаже 20 ноября и станет полностью бесплатна для подписчиков PC Game Pass. Каким окажется продолжение одной из самых известных серий на постсоветском пространстве, остаётся только доказываться, но системные требования выглядят довольно любопытно. Прежде всего известно, что игра на старте будет поддерживать технологии масштабирования DLSS 3 и FSR 3.1. Это хорошо, ведь без этой технологии туго придётся даже владельцам дорогих видеокарт. Согласно опубликованным официальным системным требованиям, для запуска STALKER 2: Heart of Chornobyl на минимальных настройках графики в 1008р достаточно и видеокарты уровня GeForce GTX 1060 или Radeon RX 580. Выжать больше 30 кадров в секунду в этом случае не выйдет, как и получать удовольствие, а значит понадобится более мощное железо. 

Что же, если у вас на компьютере установлены видеокарты типа GeForce RTX 4060 или Radeon RX 5700 XT, то в том же 1080р вы можете рассчитывать на средние настройки графики и стабильные 60 кадров в секунду. Похоже, одна из самых популярных видеокарт NVIDIA начала устаревать намного быстрее, чем ожидали эксперты, ведь ещё недавно потенциала GeForce RTX 4060 было достаточно для запуска любых требовательных новинок на максимальных настройках графики в 1080р. Но есть и хорошие новости, ведь игра предъявляет минимальные требования к процессору, а значит владельцы не самого мощного железа смогут обойтись только апгрейдом видеокарт. Для запуска игры в 1080р понадобится всего 16 Гб оперативной памяти, но сама игра будет весить солидные 160 Гб. Разработчики указывают на необходимость покупки твердотельного накопителя, что в последнее время становится нормой. 

А вот поиграть в 2К на высоких настройках графики уже не так просто. Понадобится видеокарта уровня GeForce RTX 4070 или Radeon RX 6800 ХТ, а также 32 Гб оперативной памяти. Что до 4К, то здесь требования ещё выше и ограничиваются GeForce RTX 4080 или Radeon RX 7900 ХТХ. Для более сложных разрешений понадобится довольно мощный процессор уровня Ryzen 7 7700Х, но особый интерес представляют опубликованные тесты STALKER 2: Heart of Chornobyl. И вот здесь и возникают заметные противоречия, ведь согласно опубликованным системным требованиям, GeForce RTX 4080 должна генерировать стабильные 60 кадров в секунду на самых высоких графических настройках в 4К. Или не должна, ведь в итоге даже GeForce RTX 4090 не способна обеспечить такой высокий фрамрейт. Флагман NVIDIA выдаёт около 54 fps, а значит сегодня в продаже нет ни одной видеокарты, которая бы тянула STALKER 2: Heart of Chornobyl без заметных компромиссов. 

В этом случае на помощь приходят технологии масштабирования. Тесты проводятся только с продукцией NVIDIA, поэтому пока не совсем ясно, как поведут себя видеокарты AMD. Как видите, новую игру в 4К лучше не запускать, тогда как в 2К только GeForce RTX 4070 Ti SUPER и более дорогие решения способны обеспечить больше 60 кадров в секунду. Стоит такая видеокарта больше 100 000 рублей и не по карману большей части геймеров. Будем надеяться, что STALKER 2: Heart of Chornobyl не только требует мощное железо, но и способна предложить качественный геймплей и высокий уровень графики. На игровых форумах многие российские геймеры заявляют, что не станут скачивать и тем более покупать продукт от ярых русофобов. Команде разработчиков в данном случае уже всё равно, поскольку деньги получены и освоены. Игра будет доступна по подписке, ну а это привлечёт много людей со всего мира. Согласно опубликованным данным, получить стабильно высокий фрамрейт в STALKER 2: Heart of Chornobyl без включения технологии масштабирования не выйдет. Сегодня многие эксперты сходятся во мнении, что технология ещё сырая и не годится для массового использования. Добавим, что тесты проводились без трассировки лучей, ну а это ещё один камень в огород команды разработчиков. 

#geforce rtx 4090 #видеоигры #stalker 2: heart of chornobyl
1
Показать комментарии (1)
NVIDIA представила первые тесты S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские ученые анонсируют создание летающих беспилотных грузовиков для нефтяной отрасли
6
В России запланировано строительство первой энергетической установки с нулевым уровнем выбросов
4
Intel отказала владельцу Core i9-14900K в гарантийном обслуживании из-за использования жидкого металла
5
Благодаря параллельному импорту в российских С-70 используются передовые западные чипы
4
В Польше отец и сын нашли клад монет 16-17 веков стоимостью более $120000
2
Украинская разведка: сбитый российский дрон С-70 "Охотник" напичкан западными технологиями
13
Роскосмос готовит ответ многоразовой ракете Илона Маска - в 2025 запускается проект "Кузнечик"
6
Представлен прототип китайского воздушно-космического истребителя шестого поколения White Emperor B
3
Android 15 получит полноценную поддержку VRR
+
Samsung выпустит One UI 7 Beta на следующей неделе
2
Инсайдеры назвали уже двух персонажей, которые точно появятся в новой трилогии The Witcher 4
1
Caviar выпустила смартфоны iPhone 16 Pro в честь Джобса, Трампа и Маска
2
ГК «Элемент» начинает поставки микроэлектроники для российских самолётов
+
Учёные зафиксировали необычный быстрый радиовсплеск в "мёртвой" галактике
+
Учёные выяснили, что личинки мучного хрущака научились поедать пластиковые отходы и пенопласт
+
Программа предварительного тестирования One UI 7 может стартовать в ближайшие дни
+
Microsoft снова принудительно обновляет Windows, не спрашивая пользователей
2
В сеть попала фотография кабины истребителя J-20, продемонстрированная на авиасалоне в Чжухае
2
Путин утвердил комплекс мер, ориентированных на развитие Дальнего Востока и Арктического региона
2
Ремейки Max Payne 1-2 могут показать на The Game Awards 2024 - XBOX получила маркетинговые права
2

Популярные статьи

Лучшие фильмы с участием Микки Рурка (субъективное мнение)
11
Почему сборка ПК своими руками выгоднее готового компьютера, и что нужно знать рядовым геймерам
32
Итоги гоночного уик-энда 9-10 ноября
1
О мошенниках на маркетплейсах и что я купил на день холостяка 11.11
10
Об улучшении картинки и FPS в играх - PSSR, DLSS, FSR, RSR, XeSS, NIS, ReShade, Magpie и другие
14
Обзор Chimbalix 24.5 и тест Mesa3D, или почему Linux нежизнеспособен в настольном сегменте
29
Как заставить видеокарты Radeon RX 5700 XT и GeForce GTX 1080 Ti тянуть новые игры в 1080p@60 fps
7
Какую видеокарту купить тем геймерам, которые не готовы отдать 40000 рублей за GeForce RTX 4060
19
Обзор игровой мыши Rapoo VT960Pro
+
Почему Турция, мобилизовав миллион солдат, отказалась от войны на стороне Германии
+

Сейчас обсуждают

valderm
11:50
стоит ли овчинка выделки? проц можно бу купить за 1-1.5к руб., но более менее рабочая мать под него на А320 чипе от 3.5к руб.
Возвращение Ryzen 3 1200 - для каких случаев подойдет старый процессор в 2024 году
ExtenZ
11:46
i3-10105 лучше
Возвращение Ryzen 3 1200 - для каких случаев подойдет старый процессор в 2024 году
Евгений Мерзляков
11:45
Разумеется он тут же слетел с гарантии
Блогер dosdude1 модифицировал твердотельный накопитель Mac mini 4, увеличив его объем до 2 ТБ
Eppius
11:32
Это пугало огородное ничего уже не решает.
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон назвал условие для отправки войск на территорию Украины
Evgeny Chezarin
11:29
Написать свой конфиг? Прислуживать тебе? По делу, ты только что подтвердил свое пребывание на дегенаративном уровне восприятия, не только предмета дискуссии, но и внутреннем.
Почему сборка ПК своими руками выгоднее готового компьютера, и что нужно знать рядовым геймерам
Eppius
11:27
Правила нашего мира должным образом не понимает никто. А ИИ вообще ничего не понимает
Исследование показало, что даже самый продвинутый ИИ не до конца понимает правила работы нашего мира
Святослав Глущенко
11:22
чет вообще нет уверенности, что она будет нормально интегрироваться со всем. непонаслышке вообще говорю, так как сам не так давно с сяоми перешел на видеонаблюдение от триколора, уверен теперь, что с ...
Apple планирует выпустить камеру для умного дома в 2026 году
linux4ever
11:22
Твинкам не подаю.
Обзор Chimbalix 24.5 и тест Mesa3D, или почему Linux нежизнеспособен в настольном сегменте
si-cat
11:22
"Мы" 🤣🤣🤣Сходи - помоги. С дивана-то оно куда как проще мычать 🤣
США начинают поставки Украине новейших ракет для высокоточных ударов по средствам ПВО
Александр
11:21
Проснись, зелю уже выпустили из бункера, поняв что он как неуловимый Джо, который нахрен никому не нужен.
Военкор Коц: Пока нет никаких предпосылок добровольного ухода ВСУ из Курской области
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем