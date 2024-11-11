Производители видеокарт мечтают, чтобы мы с вами покупали самые дорогостоящие модели, а также меняли начинку компьютеров хотя бы через поколение. Следует признать, что геймеры и сами не против такого апгрейда, вот только стоят комплектующие с каждым годом всё дороже. Если ещё 5 лет назад вы могли купить одну из самых быстрых видеокарт за 700 долларов, то сегодня за эту сумму можно рассчитывать на доступ к решениям, обеспечивающим максимальные настройки графики только в разрешении 2К. Даже это очень неплохо, но обычно геймеры не готовы платить за развлечения так много.

Ранее купленные видеокарты медленно устаревают, новые дорогие, ну а многие любители видеоигр полагают, что самое время обратить внимание на вторичный рынок. Там можно встретить решения на любой вкус и кошелёк, ну а сегодня мы рассмотрим две видеокарты, каждая из которых пользовалась огромным спросом и до сих пор считается эталонной в своём классе. Речь о Radeon RX 5700 XT и GeForce GTX 1080 Ti. Первая стала жертвой майнеров и глупости руководства AMD. Несмотря на то, что видеокарта выпускалась меньше года, она до сих пор вызывает тёплые чувства у геймеров. Если бы производство Radeon RX 5700 XT продолжалось, то положение красной команды было бы не таким печальным, но в данном случае остаётся только удивляться недальновидности руководства графического подразделения AMD. Что до GeForce GTX 1080 Ti, то видеокарта в меньшей степени пострадала от майнеров и предлагала двукратный прирост быстродействия между поколениями. На достижение таких вершин NVIDIA сегодня не способна, ну а мы посмотрим, как обе видеокарты чувствуют себя в актуальных играх.

Остановимся на тестировании, проведённом на канале NJ Tech. Дополнительно в тесте участвовала также и GeForce RTX 3060. Были использованы максимальные настройки графики в разрешении 1080р. Как видите, в нескольких играх все три видеокарты уже не способны обеспечить стабильные 60 кадров в секунду. Нужно учитывать, что речь идёт о самых высоких графических настройках, а значит на средневысоких всё будет не так плохо. При этом есть много новых игр 2024 года, в которых все три видеокарты выдают больше 60 fps. Если сравнивать чистую производительность, то как минимум в половине случаев быстрее оказывается Radeon RX 5700 XT. А вот GeForce GTX 1080 Ti, получившая 11 Гб памяти, занимает только третье место. Более новая GeForce RTX 3060 часто вторая, но есть игры, в которых она немного обходит видеокарту AMD. Пожалуй, только в Alan Wake 2 разница между ними такая большая, демонстрируя преимущество продукции NVIDIA.

Как уже отмечалось выше, тесты представлены с максимальными настройками в разрешении 1080р и доказывают, что все три видеокарты неплохо подходят для запуска новых игр. В некоторых случаях придётся сбросить настройки графики, но в целом до завершения жизненного цикла всем видеокартам ещё очень далеко. На самом деле всё ещё лучше, чем можно было рассчитывать, ведь у AMD есть технология масштабирования под названием FSR 3. Она не идеальна, но использование её позволяет существенно увеличить фрамрейт. У NVIDIA есть аналогичная технология, но только у AMD данный алгоритм поддерживает видеокарты обоих производителей. Как видите, в обычном режиме в игре God of War Ragnarök все три видеокарты давали от 40 до 50 кадров в секунду, ну а после активации FSR 3 фрамрейт увеличился в два раза. Лучше всего в таком режиме себя чувствует Radeon RX 5700 XT, которая смогла догнать соперниц в не самом оптимальном для себя сценарии. В Horizon Forbidden West двукратного прироста количества кадров в секунду не наблюдается, но даже в этом случае владельцы старых видеокарт получают заметный буст. Можно сделать вывод, что сегодня Radeon RX 5700 XT и GeForce GTX 1080 Ti остаются в строю, позволяя любителям видеоигр запускать требовательные новинки с минимальными компромиссами.

Пожалуй, самое время изучить, сколько обе видеокарты стоят в российской рознице. Radeon RX 5700 XT обойдётся дороже 21 тысячи рублей, тогда как за GeForce GTX 1080 Ti просят на две тысячи больше. Продавцы прекрасно знают о реальной производительности видеокарт и при формировании цен смотрят тесты. Старые видеокарты дешевеют очень медленно, ну а в сравнении с новой GeForce RTX 3060, обе не кажутся слишком выгодными. Как уже отмечалось выше, каждая из бывших в употреблении видеокарт могла работать на ферме. Мы не знаем условия эксплуатации, хотя продавцы дают гарантию сроком 90 дней. Это лучше, чем ничего, но ничто не сравниться с полноценной гарантией от магазина. За GeForce RTX 3060 придётся выложить больше 33 тысяч рублей, ну а такая доплата оправдана только желанием снизить риски в будущем. Если вы не опасаетесь, что подержанная видеокарта сломается в самый неподходящий момент, то можете смело брать Radeon RX 5700 XT. Она не только самая быстрая среди всей троицы, но и лучше всего реагирует на запуск технологии масштабирования. В сложных сценах FSR 3 помогает поднять фрамрейт выше 60 fps, но в некоторых случаях лучше оставить всё без изменений. Причина в том, что технология масштабирования активно развивается. Каждый разработчик внедряет свои уникальные алгоритмы, ну а в некоторых случаях игры реагируют на такие новшества не лучшим образом. На заднем плане появляется рябь и размытость, а в итоге визуальная составляющая сильно страдает. Окупается ли это после двукратного буста, должен решать каждый геймер самостоятельно.

Не стоит забывать, что в продаже есть видеокарты, которые обеспечивают приличное количество кадров в секунду даже в разрешении 2К. Если не смотреть на совсем дорогие решения, то на ум приходят Radeon RX 7800 XT и GeForce RTX 4070 SUPER. Первая обходится на целых 10 тысяч рублей дешевле и привлекает дополнительными 4 Гб видеопамяти. Эксперты уверены, что в 2К достаточно 12 Гб памяти, ну а в тестах видеокарта NVIDIA немного вырывается вперёд. Учитывая, что автор данного материала использовал процессор Ryzen 5 7600X, то погрешность в тестах значительно меньше. Напомним, многие эксперты делают важную ошибку, используя для тестов не самых дорогих видеокарт мощные процессоры и наоборот. В данном случае Ryzen 5 7600X отлично вписывается в средний бюджет и позволит в будущем усилить игровой компьютер за счёт покупки более нового процессора и видеокарты без замены материнской платы и оперативной памяти.



