Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Как заставить видеокарты Radeon RX 5700 XT и GeForce GTX 1080 Ti тянуть новые игры в 1080p@60 fps

Обе видеокарты неплохо справляются с требовательными новинками в 1080р, но дополнительный буст можно придать за счёт технологии масштабирования FSR 3
[ ] для раздела Блоги
+
+

Производители видеокарт мечтают, чтобы мы с вами покупали самые дорогостоящие модели, а также меняли начинку компьютеров хотя бы через поколение. Следует признать, что геймеры и сами не против такого апгрейда, вот только стоят комплектующие с каждым годом всё дороже. Если ещё 5 лет назад вы могли купить одну из самых быстрых видеокарт за 700 долларов, то сегодня за эту сумму можно рассчитывать на доступ к решениям, обеспечивающим максимальные настройки графики только в разрешении 2К. Даже это очень неплохо, но обычно геймеры не готовы платить за развлечения так много. 

Ранее купленные видеокарты медленно устаревают, новые дорогие, ну а многие любители видеоигр полагают, что самое время обратить внимание на вторичный рынок. Там можно встретить решения на любой вкус и кошелёк, ну а сегодня мы рассмотрим две видеокарты, каждая из которых пользовалась огромным спросом и до сих пор считается эталонной в своём классе. Речь о Radeon RX 5700 XT и GeForce GTX 1080 Ti. Первая стала жертвой майнеров и глупости руководства AMD. Несмотря на то, что видеокарта выпускалась меньше года, она до сих пор вызывает тёплые чувства у геймеров. Если бы производство Radeon RX 5700 XT продолжалось, то положение красной команды было бы не таким печальным, но в данном случае остаётся только удивляться недальновидности руководства графического подразделения AMD. Что до GeForce GTX 1080 Ti, то видеокарта в меньшей степени пострадала от майнеров и предлагала двукратный прирост быстродействия между поколениями. На достижение таких вершин NVIDIA сегодня не способна, ну а мы посмотрим, как обе видеокарты чувствуют себя в актуальных играх. 

Остановимся на тестировании, проведённом на канале NJ Tech. Дополнительно в тесте участвовала также и GeForce RTX 3060. Были использованы максимальные настройки графики в разрешении 1080р. Как видите, в нескольких играх все три видеокарты уже не способны обеспечить стабильные 60 кадров в секунду. Нужно учитывать, что речь идёт о самых высоких графических настройках, а значит на средневысоких всё будет не так плохо. При этом есть много новых игр 2024 года, в которых все три видеокарты выдают больше 60 fps. Если сравнивать чистую производительность, то как минимум в половине случаев быстрее оказывается Radeon RX 5700 XT. А вот GeForce GTX 1080 Ti, получившая 11 Гб памяти, занимает только третье место. Более новая GeForce RTX 3060 часто вторая, но есть игры, в которых она немного обходит видеокарту AMD. Пожалуй, только в Alan Wake 2 разница между ними такая большая, демонстрируя преимущество продукции NVIDIA. 

Как уже отмечалось выше, тесты представлены с максимальными настройками в разрешении 1080р и доказывают, что все три видеокарты неплохо подходят для запуска новых игр. В некоторых случаях придётся сбросить настройки графики, но в целом до завершения жизненного цикла всем видеокартам ещё очень далеко. На самом деле всё ещё лучше, чем можно было рассчитывать, ведь у AMD есть технология масштабирования под названием FSR 3. Она не идеальна, но использование её позволяет существенно увеличить фрамрейт. У NVIDIA есть аналогичная технология, но только у AMD данный алгоритм поддерживает видеокарты обоих производителей. Как видите, в обычном режиме в игре God of War Ragnarök все три видеокарты давали от 40 до 50 кадров в секунду, ну а после активации FSR 3 фрамрейт увеличился в два раза. Лучше всего в таком режиме себя чувствует Radeon RX 5700 XT, которая смогла догнать соперниц в не самом оптимальном для себя сценарии. В Horizon Forbidden West двукратного прироста количества кадров в секунду не наблюдается, но даже в этом случае владельцы старых видеокарт получают заметный буст. Можно сделать вывод, что сегодня Radeon RX 5700 XT и GeForce GTX 1080 Ti остаются в строю, позволяя любителям видеоигр запускать требовательные новинки с минимальными компромиссами.

Пожалуй, самое время изучить, сколько обе видеокарты стоят в российской рознице. Radeon RX 5700 XT обойдётся дороже 21 тысячи рублей, тогда как за GeForce GTX 1080 Ti просят на две тысячи больше. Продавцы прекрасно знают о реальной производительности видеокарт и при формировании цен смотрят тесты. Старые видеокарты дешевеют очень медленно, ну а в сравнении с новой GeForce RTX 3060, обе не кажутся слишком выгодными. Как уже отмечалось выше, каждая из бывших в употреблении видеокарт могла работать на ферме. Мы не знаем условия эксплуатации, хотя продавцы дают гарантию сроком 90 дней. Это лучше, чем ничего, но ничто не сравниться с полноценной гарантией от магазина. За GeForce RTX 3060 придётся выложить больше 33 тысяч рублей, ну а такая доплата оправдана только желанием снизить риски в будущем. Если вы не опасаетесь, что подержанная видеокарта сломается в самый неподходящий момент, то можете смело брать Radeon RX 5700 XT. Она не только самая быстрая среди всей троицы, но и лучше всего реагирует на запуск технологии масштабирования. В сложных сценах FSR 3 помогает поднять фрамрейт выше 60 fps, но в некоторых случаях лучше оставить всё без изменений. Причина в том, что технология масштабирования активно развивается. Каждый разработчик внедряет свои уникальные алгоритмы, ну а в некоторых случаях игры реагируют на такие новшества не лучшим образом. На заднем плане появляется рябь и размытость, а в итоге визуальная составляющая сильно страдает. Окупается ли это после двукратного буста, должен решать каждый геймер самостоятельно.

Не стоит забывать, что в продаже есть видеокарты, которые обеспечивают приличное количество кадров в секунду даже в разрешении 2К. Если не смотреть на совсем дорогие решения, то на ум приходят Radeon RX 7800 XT и GeForce RTX 4070 SUPER. Первая обходится на целых 10 тысяч рублей дешевле и привлекает дополнительными 4 Гб видеопамяти. Эксперты уверены, что в 2К достаточно 12 Гб памяти, ну а в тестах видеокарта NVIDIA немного вырывается вперёд. Учитывая, что автор данного материала использовал процессор Ryzen 5 7600X, то погрешность в тестах значительно меньше. Напомним, многие эксперты делают важную ошибку, используя для тестов не самых дорогих видеокарт мощные процессоры и наоборот. В данном случае Ryzen 5 7600X отлично вписывается в средний бюджет и позволит в будущем усилить игровой компьютер за счёт покупки более нового процессора и видеокарты без замены материнской платы и оперативной памяти. 


Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

видеокарты оптимальные ценовые предложения тесты geforce gtx 1080 ti radeon rx 5700 xt
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-424 MAX
2
Обзор ноутбука ASUS Zenbook S 16 (2024)
6
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio SuperEQ T44
+
Обзор телевизора Hisense 55E7NQ PRO
10
Обычные камеры, необычные решения: Как видеонаблюдение трансформирует повседневность
2
Обзор корпусного вентилятора Formula V Line Floe Plus ARPW
11
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6000 XPG Lancer Blade RGB (AX5U6000C3016G-DTLABRWH) объемом 32 Гбайт
8
Обзор внешних аккумуляторов Ugreen Nexode 100W 12000mAh Power Bank и Nexode 200W 25000mAh Power Bank
9
Обзор и тестирование графического дисплея XP PEN Artist Pro 24 (Gen2) 4K
3
Обзор комплекта вентиляторов Formula V Line Air Bridge Plus
6
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стоимость монеты Hamster Kombat взлетела на 270% всего за сутки на фоне роста BTC
+
Завод MAN в Санкт-Петербурге сменил название на «Романов» и в декабре представит новый грузовик
+
Синоптик «Фобос»: метеорологическая зима в Москве начнется не раньше конца ноября
+
Легенда бокса Майк Тайсон выходит на ринг.
+
В Китае стартовал мегапроект по созданию самой крупной солнечной электростанции мощностью 8 ГВт
+
Планы AMD на 2025–2026 годы: новые Ryzen APU, Strix Halo, Fire Range, Krackan и серия Radeon RX 8000
+
Intel отказала клиенту в гарантии на Core i9-14900K из-за использования жидкого металла
+
SsangYong официально возвращается в Россию под новым брендом KG Mobility
+
TSMC получила запрет на развертывания производства 2-нм чипов за пределами Тайваня
+
Оптоволоконный дрон "Князь Вандал Новгородский" поразил M1 Abrams в Курской области
+
NYT: Россия собрала 50-тысячную группировку в Курской области, включив в неё северокорейские войска
+
Автор канала JerryRigEverything проверил на прочность обычную версию iPhone 16
+
WSJ: США передадут Киеву дефицитные зенитные ракеты Patriot и NASAMS количеством 500 единиц
+
«Газпром» продал принадлежавшие ему 34% акций Latvijas gaze
+
Эксперт Смоленко: Российские удары по "Мотор-Сич" и "Южмашу" прервали ракетную программу Киева
+
Новый термоинтерфейс позволит отводить до 3 кВт тепла с площади в 16 квадратных сантиметров
+
Marvel пытается вернуть величие - Кевин Файги анонсировал возвращение культовых героев
+
Microsoft сняла запрет обновления ПК с Voicemeeter до Windows 11 24H2, но с одним условием
+
В Geforce Now с 2025 года вводится почасовой лимит
+
Французы извлекают уроки из СВО и используют БПЛА для поддержки артиллерии
+

Популярные статьи

Оригинальный Geforce 3 Ti против игр 2004-2005 годов - мои тесты
+
Итоги гоночного уик-энда 9-10 ноября
+
Жизнь после радиации — почему японские города смогли возродиться, а Чернобыль стал зоной отчуждения
+
О нижнем интернете, диванных экспертах и PlayStation 5 Pro Enhanced
+
Почему тесты видеокарт и процессоров почти бесполезны, и можно ли собрать игровой ПК за 100 000р
+
ТОП-9 суперкулеров для процессоров Intel и AMD, актуальных в 2024 и 2025 году
+
11 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умный привод окон и массажное кресло Сяоми
+
Какой будет новая команда Трампа и как он планирует управлять страной во второй раз
+
История ТОС-1А «Солнцепек» — разрушительная мощь и уникальные технологии
+
Биткоин добрался до $80 тыс, но через год может стоить и все $200 тыс, если аналитики окажутся правы
+

Сейчас обсуждают

Kaabar
07:35
Цукерберг: - ок, куплю мегаяхту..
За последние 5 лет самолёты миллионеров и политиков привели к увеличению выбросов СО2 на 46%
Ezdiumno_ru
07:34
Так округлые края (как в заголовке) или углы (как в тексте). Перемешали все в кашу. Да и размеры в дюймах криво смотрятся на русскоязычном ресурсе. Вы уж определитесь. :)
Galaxy S25 Ultra получит круглые края, четыре расцветки и основной 1-дюймовый 200 МП сенсор
Дима Черкаска
07:18
Из за 80к не обеднеют)
В ходе апгрейда, блогер неудачно снял крышку с клиентского Ryzen 9 9950X за 80 000 рублей
Roditch
07:04
DDR5 уже несколько лет как вышла...
Процессоры AMD Zen 6 сохранят совместимость с сокетом AM5 и выйдут до середины 2027 года
Roditch
07:00
Статья про то, как виртуально собрать комп для игр ориентируясь на всё самое дорогое из прайса.
«Как тебе такое, Илон Маск» — собираем мощнейший игровой компьютер за 650000 рублей
Alex Z
06:54
хохлы заплатят репорации
Удар ФАБ-3000 по позиции ВСУ в Курской области "зачистил" территорию площадью 1 квадратный километр
Феодосий Иванов
06:53
Майкрософт: Вы наконец то накопили деньги со столовки и собрали себе пк? Молодцы! А он поддерживает вин11? Нет?! Фуу! Просто выкеньте это дерьмо, и купите новое, и пофиг, что вы не можете.
Microsoft больше не приветствует установку Windows 10 и рекомендует перейти на Windows 11
Владимир Селезнёв
06:50
Какие чипсеты на ам4 не поддерживают 5800 3d скажем? Даже b350 у меня такой камень работает. Всё ограничение было связано с самой ёмкостью памяти Биос, куда на бюджетных матерях влезало ограниченное к...
Процессоры AMD на базе Zen 6 сохранят совместимость с AM5 и выйдут не ранее конца 2026 года
Эдуард Кузнецов
06:46
Чуют где прибыль.
Европейские ритейлеры распродали запасы процессоров AMD Ryzen 9800X3D за несколько часов
Эдуард Кузнецов
06:41
Они ниже по списку, не вместились просто.
В Tom's Hardware назвали 13 лучших процессоров для игр в ноябре 2024 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем