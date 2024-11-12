Агрессивная политика американских властей пойдёт на пользу SMIC и другим производителям чипов из Китая

Китайские производители электроники всё активнее выходят на международный рынок. Xiaomi стабильно входит в тройку лидеров по поставкам смартфонов, тогда как в десятке лучших преобладают исключительно китайские компании. За короткий промежуток времени целый ряд брендов из Поднебесной сумел прочно закрепиться не только в Азии, но и Европе, а всё это приводит к формированию высокой конкуренции. Так сложилось, что десятилетиями конкурировать на полупроводниковом рынке могли только американские, европейские, южнокорейские и японские корпорации, но сегодня мы видим, как лидеры не хотят уступать место под солнцем новичкам. При этом аналогичная ситуация наблюдается не только с процессорами и видеокартам, но и с автомобилями. Китай наращивает производство электрокаров, предлагая низкие цены там, где конкуренты не могут себе позволить даже минимальные скидки.

Торговая война между США и Китаем стартовала несколько лет назад, а всё идёт к тому, что со временем противостояние станет ещё более активным. Америка вводит против оппонента всё более мощные санкции, пытаясь ограничить доступ к ключевым технологиям. К примеру, в 2024 был введён запрет на продажу китайским компаниями литографов, созданным по зрелым технологичным процессам. Более продвинутые запретили поставлять в КНР уже достаточно давно, а в результате нидерландская ASML не досчиталась огромной прибыли, поскольку половину продукции продавала на китайском рынке. Возможности для ограничений масштабны, а на этот раз власти США решили надавить на всех крупных производителей полупроводниковой продукции. Несколько дней назад сообщалось, что дядюшка Сэм потребовал от TSMC прекратить все контакты с китайскими компаниями, заказывающими чипы на базе 7-нм узла и меньше. Похоже, аналогичные требования прозвучали и в адрес Samsung.

Южнокорейский гигант долгое время старался придерживаться своеобразного нейтралитета, но прямое указание из Вашингтона игнорировать нельзя. Инсайдеры полагают, что обе компании уже уведомили всех клиентов из Поднебесной, а после истечения контрактов продукция в адрес китайских компаний прекратит поставляться. По мнению экспертов, это приведёт к самым печальным последствиям для всего рынка полупроводников. Причина в том, что китайские компании приносили TSMC и Samsung огромную прибыль, а после введения новых санкций придётся фиксировать финансовые потери. Рынок полупроводников уже достаточно зрелый, а появление крупных игроков здесь наблюдается крайне редко. В недавнем отчёте аналитики отмечали, что в мире уже происходит перепроизводство. Так, ключевые мощности большинства компаний загружены только на 70%, тогда как нормой здесь считается 85% загруженность. Доходы от производства долгое время позволяли осваивать новые технологии, но в текущем положении делать это становится всё сложнее. Эксперты полагают, что сами китайцы если и пострадают, то смогут пережить новые ограничения.

Прежде всего крупные компании накопили запасов как минимум на год. Сегодня, когда оглашены новые ограничения, все ключевые игроки постараются выжать из отведённого времени максимум. Кроме того, Китай стремительно осваивать новые технологии. Сегодня выпускать продукцию на базе 7-нм узла может только SMIC, но санкции станут хорошим драйвером для развития. Не так давно представители этой китайской компании жаловались на малую загруженность предприятий. Отмечалось, что новые проекты придётся свернуть, поскольку достаточного количества клиентов нет. Судя по всему, власти США решили помочь SMIC, ведь клиенты TSMC и Samsung тут же устремятся на материковый Китай. По мнению аналитиков, запрет пока касается только производственной базы, а не поставок уже готовы чипов. Например, актуальные процессоры AMD и Intel выполнены по 3-нм и 4-нм нормам, но пока никаких ограничений на продажу такой продукцию в Китай нет. Точно также будут поставляться и чипы для смартфонов.

Напомним, Xiaomi 15 Pro стал первым аппаратом, который получил процессор Snapdragon 8 Elite. Производством мобильного чипа занимается американская Qualcomm, ну а эта компания поставляет половину своей продукции в КНР. Трогать такого крупного игрока власти США пока не будут, но есть основания полагать, что со временем Qualcomm потребуется смириться с потерей половины доходов. Это же можно сказать и о видеокартах NVIDIA, которые пользуются в Китае высоким спросом. Как быстро Вашингтон перейдёт к более агрессивным санкциям, пока сказать сложно. Уже принятые решения выглядят неразумно и способны нарушить хрупкий баланс на рынке полупроводников. Разработка новых технологий требует огромных инвестиций, ну а из-за снижения доходов денег на подобные направления просто не будет. К слову, Xiaomi активно работает над мобильным процессором, который должен был выпускаться по 3-нм узлу. Можно сделать вывод, что руководству компании придётся с релизом перспективного чипа повременить.