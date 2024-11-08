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Bublik1
Глава SMIC заговорил о новом полупроводниковом кризисе, связанном с переизбытком мощностей
Оказывается, ключевые игроки накопили слишком много продукции, а производства расширились без учёта реального спроса на рынке

2021 год стал одним из самых сложных в истории для полупроводниковой промышленности. Острый дефицит мощностей привёл к ажиотажному спросу, удовлетворить который оказалось возможно только спустя более чем год. Ситуация усугублялась бумом майнинга. Производство видеокарт достигало рекордных показателей, а большую часть скупили люди, использующие графические чипы для извлечения прибыли. По информации экспертов, на самом деле возможность выпускать чипы у крупных игроков оставалась, а главная проблема заключалась в нехватке сопутствующих компонентов. Это наиболее простые микросхемы, используемые в каждом электронном продукте. В 2022 дефицит сошёл на нет, но происходящее сегодня кажется аналитикам не менее тревожным. Оказывается, десятки крупных производителей накопили значительные объёмы продукции. Многие опасаются повторения 2021 года, поэтому намеренно создают запасы на полгода бесперебойной сборки самой различной продукции. 

Особенно активны в этом стали производители автомобилей, для которых кризис 2021 года оказался особенно сложным, поскольку основные мощности обслуживали выпуск видеокарт для майнеров, а также процессоров для смартфонов и ПК. Ну а поскольку сегодня идёт активное расширение производственных мощностей, то аналитики наблюдают обратный процесс, вызывающий переизбыток полупроводников на рынке. Любопытной информацией на эту тему поделились представители китайского полупроводникового гиганта SMIC. Напомним, речь идёт о самом крупном производителе чипов в Китае, сумевшем обеспечить себе лидерство за счёт целого ряда прорывов. Например, именно эта компания выпускает мобильные процессоры для смартфонов Huawei. В настоящее время решения соответствуют нормам 7-нм узла, но есть информация о том, что в 2025 компания перейдёт на 5-нм технологический процесс. Так вот, китайский гигант сделал прогноз, который задаст тон развитию полупроводниковой отрасли на ближайшие годы. В компании заявили, что избыточные мощности на рынке зрелых узловых микросхем (проще говоря микросхем, созданных по технологиям предыдущих поколений) сохранятся до 2025 года. По словам генерального директора SMIC Чжао Хайцзюня, это заставляет компанию проявлять осторожность в вопросах расширения производства. 

Как уже было сказано выше, в последние годы SMIC и другие китайские компании существенно нарастили производство. Одной из причин этого является продолжающееся обострение торгового конфликта между США и Китаем. В условиях ограничений китайские компании были вынуждены обеспечивать собственное производство, а в некоторых случаях и прийти на замену ушедшим иностранным поставщикам. Особенно успешно решалась проблема производства полупроводниковой продукции на основе зрелых узлов с шагом 16-нм и выше. Аналитики пишут, что такие чипы пользуются значительным спросом и будут находиться на рынке ещё несколько десятилетий. За последние несколько лет китайские компании активно закупали оборудование для выпуска чипов по зрелым узлам, а сегодня обеспечивают больше половины всей продукции такого уровня. В рамках отчёта Чжао Хайцзюнь отметил, что уровень загрузки мощностей по отрасли в среднем составляет около 70%, что значительно ниже оптимальных 85%. Такие цифры говорят о том, что на рынке наблюдается избыток мощностей, а в ближайшее время ожидать изменений не приходится. Мало того, избыток мощностей может даже усилиться, что окажет на рынок разрушительное действие. 

Добавим, что за последние несколько лет существенно расширяли производство не только китайские компании. Так, TSMC больше не использует 7-нм узлы для производства чипов для смартфонов и видеокарт. Это позволило менее крупным игрокам получить доступ к продвинутым технологиям. Кроме того, тайваньская компания расширяется у себя на родине и строит несколько заводов в США. Активно осваивает технологии и южнокорейская Samsung. Возможности этой компании довольно значительны, а ввод в строй фабрик с перспективными технологическими процессами также высвобождает огромные мощности для самых различных клиентов. Несмотря на все сложности, SMIC удалось продемонстрировать значительный рост прибыли. По итогам третьего квартала 2024 года выручка компании увеличилась на 34%, достигнув 2.17 миллиарда долларов, что близко к прогнозируемым аналитиками 2,2 миллиарда долларов. Этот рост был в значительной степени обеспечен локализацией производства, что позволило SMIC привлечь больше международных клиентов, заинтересованных в том, чтобы перенести производство микросхем на китайские мощности. Чжао Хайцзюнь полагает, что тенденция замещения импортных компонентов замедлится в 2025 году, поскольку отечественные компании уже заняли свою нишу на рынке.

Известно, что в 2024 году капитальные затраты SMIC достигли 7.3 миллиарда долларов, что почти вдвое превышает уровень 2021 года. Такие крупные вложения связаны с усилением производства в условиях продолжающейся торговой напряжённости, а также с желанием укрепить собственные позиции на рынке. Учитывая острую нехватку клиентов и постоянно увеличивающийся переизбыток мощностей SMIC вынуждена пересматривать свои планы. По словам Чжао Хайцзюня, сейчас компания не планирует запуск новых проектов, и дальнейшие расширения находятся под вопросом. По итогам третьего квартала чистая прибыль SMIC выросла на 58%, достигнув 148.8 миллиона долларов, хотя и не дотянула до ожиданий аналитиков, которые предполагали результат на уровне 199.71 миллиона долларов. В компании прогнозируют, что рост выручки замедлится и в четвёртом квартале увеличится всего на 2% по сравнению с предыдущим кварталом. Аналитики пишут, что избыток мощностей ощущают и другие игроки, ну а очередной кризис уже не за горами. Скорее всего, для конечных пользователей происходящее станет самым настоящим подарком, поскольку цены на полупроводники на фоне острой конкуренции могут пойти вниз. 

#технологии #полупроводники #smic
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