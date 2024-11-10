Каждый раз, когда состоится релиз новой серии процессоров или видеокарт, в интернете появляется множество тестов от известных экспертов, основательно изучающих скрытые и очевидные детали комплектующих. Тесты проводятся в близких к идеальным условиям. Многие эксперты не скрывают, что используют тестовые системные блоки только для запуска бенчмарков. Мало того, часто операционная система перед проведением тестов переустанавливается, а порой в распоряжение редакции есть несколько близких по параметрам компьютеров, которые позволяют ускорить процесс. При этом довольно часто создаются нереалистичные условия, воссоздать которые на своём компьютере геймеры не могут.

Например, выходит серия недорогих процессоров. Хорошая новость, ведь конкуренция приведёт к падению стоимости решений прошлого поколения, позволив сэкономить на сборке ПК или апгрейде. Вот только даже самые недорогие процессоры будут тестироваться на самой дорогой видеокарте. Для Ryzen 5 возьмут GeForce RTX 4090, а примерно аналогичная ситуация при тестировании видеокарт. Когда речь заходит о народной GeForce RTX 4060, то по непонятной причине её ставят на Ryzen 7 7800X3D, а в придачу разгоняют оперативную память и используют флагманскую материнскую плату. Эталонные тесты оторваны от реальности и уже давно бесполезны. Ничего лучше в интернете нет, и только небольшая часть блогеров ещё пытается соответствовать актуальным тенденциям. К сожалению, таких авторов немного, а большая часть из них никогда не будет популярна.

Стоит учитывать, что тесты многих блогеров вызывают самые различные подозрения и содержат массу ошибок. В итоге надёжных источников мало, а всё это вызывает разочарование. Но дело не только в этом. Смотрите, когда вы запускаете требовательную игру, то первым делом заходите в настройки. Очень часто выясняется, что компьютер не способен тянуть новинку на максимальных настройках графики. Авторы тестов решительно игнорируют реальность, выставляя самые высокие настройки. Из подобных роликов можно узнать, что видеокарта или процессор могут выдавать около 35 кадров в секунду в 2К в той или иной игре, а на этом полезная информация заканчивается. Очевидно, что играть с таким низким фрамрейтом не очень хочется, поэтому игра автоматически предложит вам средневысокие настройки графики. Обычно геймеры относятся к таким настройкам спокойно, тогда как авторы тестов обсолютно не понимают потребностей рядовых пользователей. Получается, что массовый геймер даже близко не видит картинку, которую рекламируют разработчики игр и не может получить фрамрейт, указанный в тестах.

Это очевидный минус, но ключевой момент заключается в том, что снижение графики с максимальных на средневысокие не приводит к катастрофе. Если смотреть популярных блогеров, то может показаться, что нужно либо страдать на низком фрамрейте, стоически выдерживая падение количества кадров в секунду ниже 20 fps, либо бежать за новым процессором, видеокартой и оперативной памятью. На самом деле не всё так однозначно, ведь в реальной жизни всё намного проще. Сегодня мы соберём игровой компьютер, который максимально соответствует требованиям массового геймера. Сделаем его максимально перспективным и попробуем уложиться в 100 тысяч рублей. Согласимся, что сумма не самая демократичная, но дешевле ничего хорошего собрать не выйдет. Начнём с процессора. Если вы хотите перспективную сборку с возможностью апгрейда, то сразу же переходите на сокет АМ5. Проблема здесь в стоимости материнских плат и оперативной памяти. При аналогичной цене на процессор за эти комплектующие вы заплатите на 15-20 тысяч рублей больше, ну а такой устроит не каждого пользователя. С АМ5 у вас останется возможность простой замены процессора, но мы предлагаем остановиться на АМ4. Многие диванные эксперты уверяют, что жизненный цикл платформы завершён. Следует признать, что новых процессоров под этот сокет AMD выпускать больше не будет, но и уже готовых решений достаточно для неплохого задела на будущее. Например, для сборки за 100 тысяч рублей идеально подойдёт Ryzen 7 5700X3D. Он сможет раскрыть потенциал даже дорогих видеокарт, вот только рядовые геймеры такое мощное железо всё равно не покупают. В итоге камень останется актуален ещё 4 года и даже больше, позволяя усиливать ПК за счёт замены видеокарты.

Главная особенность Ryzen 7 5700X3D заключается в его высокой производительности в играх, ну а ключевое достоинство в поддержке недорогих комплектующих. Поскольку мы хотим собрать максимально быструю сборку по разумной цене, то тратиться на материнскую плату не станем. Gigabyte B450M-K идеально впишется в наш бюджет. Материнская плата основана на достаточно старом чипсете В450 и не поддерживает самые продвинутые интерфейсы. Собирать игровую систему для энтузиаста на такой материнской плате не рекомендуется, но массовый геймер не сумеет раскрыть потенциал даже такого бюджетного решения. Внутри есть настройки для работы с таймингами оперативной памяти, ну а обычно пользователи в BIOS не заходят. Для всего остального потенциала Gigabyte B450M-K будет достаточно, а о некоторых нюансах выбранной материнской платы мы поговорим ниже. Добавим, что процессору требуется система охлаждения. Брать дорогой кулер не стоит, ну а Deepcool AG400 BK ARGB в данном случае – это почти идеальный выбор. Заявленная эффективность отвода тепла выше TDP процессора, а при желании можно взять и более дешёвую систему охлаждения без подсветки.

Читатели нашего сайта то и дело рассказывают о своих достижениях в области разгона комплектующих. Принято считать, что неплохим потенциалом обладает оперативная память, но рядовые пользователи предпочитают в такие сложности не вдаваться. Автор данного материала при покупке предыдущего ПК тщательно настроил тайминги оперативной памяти, что дало около пяти процентов буста в играх. Примерно год назад случайно сбились настройки BIOS, но желания восстанавливать тайминги ОЗУ не возникло. По ощущениям фрамрейт остался без изменений, ну а тесты точно подтвердят, что вместо 105 кадров в секунду в той или иной игре, теперь стало всего 100 fps. Поскольку рядовые пользователи игнорируют сложные настройки, то мы рекомендуем не тратить деньги на овреклокерский комплект ОЗУ. Берём Patriot Viper Elite II, который прекрасно справляется с поставленными задачами и подходит для игровой сборки. Стоит такой комплект на несколько тысяч дешевле более дорогих решений, ну а самое главное не прогадать с количеством ОЗУ. У нас здесь две планки по 16 Гб, что точно хватит для самых требовательных игр с одновременным запуском браузера и стабильной работы операционной системы.

Сегодня в продаже есть масса дорогих твердотельных накопителей. Цены на самые скоростные поражают воображение, вот только производители предпочитают игнорировать тему реальной пользы 14 000 МБ/с для геймера. Если поискать ответы на данный вопрос в интернете, то можно найти тесты, авторы которых доказывают бесполезность использования скоростных SSD. Как мы уже знаем, тесты проводятся не флагманских комплектующих, но даже в этом случае заметного прироста нет. Учитывая всё это, рядовому пользователю остаётся только экономить, ведь имиджевые решения хороши только для энтузиастов и блогеров. Kingston NV2 отлично себя зарекомендовал и обеспечивает приличную скорость чтения до 3500 Мб/с. В рознице можно встретить твердотельные накопители, предлагающие в несколько раз более солидную скорость, но никакого влияние на игровые сценарии подобные устройства не оказывают. Ну а Kingston NV2 стоит 12 тысяч рублей и обходится почти в 2 раза дешевле SSD, поддерживающих максимальную скорость интерфейса PCIe 4.0. Добавим, что выбранная нами материнская плата не поддерживает интерфейс PCIe 4.0. Таким образом установить сюда более скоростной накопитель не выйдет, ну а Kingston NV2 соответствует максимальным возможностям системы. SSD имеет ёмкость 2 Тб. Для игр и стандартных сценариев точно хватит, ну а для всего остального нужно покупать жёсткий диск. Останавливаться на этом вопросе мы не будем, продолжив тему в одном из следующих материалов.

Поскольку мы планируем уложиться в определённый ценовой порог, то брать дорогую видеокарту нельзя. Если обратить внимание на статистику Steam, то рядовой геймер предпочитает решения до 300 долларов, ну а здесь лидирующие позиции занимает GeForce RTX 4060. Видеокарта NVIDIA обеспечивает близкое к максимальному качество изображения в разрешении 1080р и не рекомендуется для запуска требовательных игр в 2К. Авторы тестов выясняют, что в этом случае фрамрейт снизится ниже 40 fps, только никто не сказал, что мы не можем играть на средневысоких настройках графики. Качество изображения здесь очень даже приличное, ну а это позволит сэкономить на покупке более дорогой видеокарты. Не забывайте, что у NVIDIA есть технология масштабирования. DLSS 3 работает не идеально. Иногда её активация вызывает искажения визуальной части, но чаще всего такая технология обеспечивает не меньше 50% количества кадров в секунду с минимальными потерями. Таким образом вы легко получите доступ к любым играм в разрешении 2К, что противоречит всем рекомендациям профессионалов.

У нас получилась экономичная сборка, позволяющая купить не самый мощный и дорогой блок питания. Слишком усердствовать в экономии мы не будем, взяв Deepcool PF750. Данный бренд имеет хорошую репутацию, ну а сам блок питания предлагает приличный запас мощности. 750 Вт нам точно не понадобится, а значит почти всегда Deepcool PF750 будет работать бесшумно. Из бонусов прилагается поддержка стандарта энергоэффективности 80+ Standart, что также говорит о качестве продукта. Можно было бы купить небольшой корпус, но в таком случае не всегда получается обеспечить эффективный отвод тепла от комплектующих. Остановимся на Cougar MX410 Mesh-G RGB, который сочетает удобство, большое пространство для творчества и обладает всеми нужными интерфейсами. Системный блок предлагает интересный дизайн, а встроенные вентиляторы будут отводить тепло с высокой эффективностью. Благодаря встроенной подсветке корпус понравится любителям красивых огоньков, но при желании все эти излишества можно и отключить. Если подсчитать стоимость всех комплектующих, то получится примерно 95 тысяч рублей. Вместе с доставкой будет ровно 100 тысяч, а значит мы уложились в поставленные требования. Игровой компьютер сможет запускать игры не только в 1080р, но и справится с 2К, а достаточное количество оперативной памяти и свободного пространства на твердотельном накопителе позволит не думать об апгрейде ещё несколько лет. Учитывайте, что видеокарту всё равно придётся менять, но ваша GeForce RTX 4060 точно справится с требовательными новинками до релиза серии GeForce RTX 60.