Таким низким спрос на процессоры Intel не был ещё никогда

Не секрет, что Intel испытывает сильное давление со стороны инвесторов. По данным главы компании, значительная часть проблем возникла по вине команды Байдера. Оказывается, Белый дом обещал выделить в качестве кредитных и безвозмездных инвестиций десятки миллиардов долларов, но не перечислил ни копейки. Эксперты пишут, что Вашингтон сегодня не верит, что деньги будут потрачены эффективно, рассматривая возможность продажи Intel по частям заинтересованным покупателям. Для конечного пользователя ничего не изменится, ну а новое руководство сможет взять контроль над бизнесом и более эффективно распорядится производственной и инженерной базой. Сложно сказать, на каком этапе находятся переговоры, и какое решение будет принято на высшем уровне. Судя по всему, у Intel и без этого достаточно проблем, которые нужно решать здесь и сейчас.

Например, есть все основания ставить крест на перспективной фабрике в Магдебурге. Инвестиции в неё составили несколько миллиардов евро, а средства были частично получены от правительства Германии. На фоне дефицита наличности американская компания может принять решение заморозить стройку, ну а это приведёт к настоящему коллапсу и необходимости выплатить огромную неустойку заинтересованным сторонам. Intel то и дело сокращает штат сотрудников, лишаясь прослойки эффективных инженеров и менеджеров, а все ставки, похоже, были сделаны на настольную архитектуру Arrow Lake. Вы уже могли видеть тесты процессоров на базе серии Core Ultra 200. Например, Core Ultra 5 245K умудряется отставать от Core i5-14600K, а между тем это прямой наследник линейки высокопроизводительных решений с разблокированным множителем для энтузиастов. Ещё более разочаровывающе себе показывает Core Ultra 9 285K. Новый флагман не способен обойти Core i9-14900K в игровых сценариях и только в синтетических тестах демонстрирует заметный отрыв. Ryzen 7 7800X3D остался самым быстрым игровым процессором, что вызвало сильное разочарование у фанатов американского чипмейкера.

С момента релиза многие эксперты гадали, как отреагируют на всё это рядовые геймеры. Что же, сегодня первые итоги пришли из Германии. В этой стране продукция AMD всегда пользовалась высоким спросом, но сегодня ситуация для Intel уже перешла критическую черту. По данным аналитиков, за прошедшую неделю в крупной компьютерной сети Mindfactory доля процессоров Intel составила всего 5%. Ну а остальные 95% благополучно достались Лизе Су, под руководством которой AMD демонстрирует невероятные успехи. Такого соотношения сил не было никогда, ведь даже в самые неудачные годы ни один производитель не опускался на самое дно потребительской корзины. Наиболее продаваемым процессором синих стал Core i5-13400. Камень заинтересовал 21 пользователя, тогда как в 30 наиболее популярных процессоров входят Core i9-14900KF и Core i7-14700K. Спрос здесь выражается в штуках и никак не влияет на общую картину. По данным аналитиков, всё настолько плохо, что немецких покупателей сети Mindfactory вообще не заинтересовал ни один камень серии Core Ultra 200.

Если внимательно присмотреться к списку, то можно сделать вывод, что дела у AMD идут не так радужно, как принято считать. Важно понимать, что контроль большей части рынка – это ещё не всё, ведь нужно ещё и получать высокий средний доход с каждого отгруженного продукта. Данный показатель называется маржа и отражает способность производителя генерировать предсказуемую прибыль. Ну а статистика подтверждает, что новая серия Ryzen 9000 не вызвала у покупателей энтузиазма. Высоким спросом пользуются процессоры серии Ryzen 7000 и Ryzen 5000, ну а прибыль здесь ощутимо ниже ожиданий инвесторов. Стоимость пересматривалась несколько раз, а значит по некоторым позициям доходы и вовсе продемонстрируют отрицательные показатели. AMD выгодно продавать процессоры серии Ryzen 9000, но желающих покупать новинки почти нет. Ryzen 5 9600Х закрепился на тринадцатом месте, тогда как более производительные и дорогие решения нового поколения плетутся в хвосте потребительской корзины. Всё это окажет негативное влияние на квартальный отчёт за финансовый 2024 год. Напомним, несколько дней назад Лиза Су уже оглашала итоги третьего квартала. Информация вызвала разочарование инвесторов, поскольку руководитель компании заявили о снижении доходов. О проблемах с получением прибыли у AMD пока речь не идёт, но низкая маржа может сыграть с производителем злую шутку.