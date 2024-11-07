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Ryzen 7 5700X3D vs Core i5-14400F – почему процессоры Intel сегодня не подходят для игровых сборок

Тесты доказывают, что Core i5-14400F не способен составить конкуренцию Ryzen 7 5700X3D, а примерно такая же ситуация наблюдается и со всеми процессорами Intel
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Судя по данным продаж за третий квартал 2024 года, рынок настольных процессоров всё больше переходит под контроль AMD. Intel продолжает терять долю, а релиз серии Core Ultra 200 не привёл к заметным изменениям. Процессоры оказались слишком медленными и не способны бросить вызов более дешёвым аналогам AMD. К примеру, сегодня в продаже появился Ryzen 7 9800X3D, камень обходит Core Ultra 9 285K примерно на 13% в идеальных условиях в разрешении 1080р, вот только стоит он намного дешевле и не нуждается в материнской плате за 500 долларов и дороже. 

Даже преданные фанаты Intel пересаживаются на решения конкурирующей компании, но сегодня часть рынка синие удерживают за счёт решений среднего ценового сегмента. Здесь решающая роль отводится Core i5-14400F, который получил целых 10 ядер. Какое-то время маркетинговый ход работал, но в итоге многие пользователи узнали, что дополнительные 4 ядра не приносят заметной прибавки к производительности, а сегодня у Core i5-14400F есть несколько опасных конкурентов. Сегодня мы разберём тестирование, проведённое на канале RandomGaminginHD. В качестве соперника для Core i5-14400F выступает Ryzen 7 5700X3D, ну а в конце материала мы изучим цены и сделаем вывод, если у камня Intel какая-то перспектива. 

Как видите, только в Black Myth: Wukong оба процессора демонстрируют аналогичную производительность, тогда как в других играх камень AMD уходит далеко вперёд. Разница порой превышает 20%, ну а всё это точно не идёт на пользу успешным продажам процессоров Intel. Если вспомнить недавний скандал со сгорающими на ровном месте флагманами, то ситуация становится ещё более плачевной, а сегодня американский чимпейкер не способен предложить потенциальным покупателям действительно конкурентоспособный продукт. Важно учитывать, что речь идёт о процессорах примерно одного класса, а значит потенциальные покупатели будут выбирать между медленным Core i5-14400F и быстрым Ryzen 7 5700X3D. Пожалуй, выбор очевиден.

Если обратить внимание на цены, то можно заметить, что оба процессора стоят примерно одинаково. По логике вещей, Intel должна была продавать свой камень дешевле, но сегодня у синих так много проблем, что падение маржи считается критически недопустимым. Скидок не будет, а итоги тестирования не оставляют Core i5-14400F никаких шансов на успех. Добавим, что оба процессора принадлежат к устаревшим поколениям. Ryzen 7 5700X3D требует материнскую плату с сокетом АМ4, тогда как новые поколения выпускаются под сокет АМ5. Точно такая же ситуация и с Core i5-14400F, сокет LGA 1700 которого сильно устарел. Таким образом владельцы компьютеров на базе одного из этих процессоров уже не могут рассчитывать на апгрейд без замены процессоры, материнской платы и оперативной памяти. 

Именно поэтому многие эксперты советуют вместо Ryzen 7 5700X3D брать Ryzen 5 7500F. Он не такой быстрый, но гораздо интереснее с точки зрения потенциала для апгрейда. К сожалению, цена самого процессора ничего не решает. Так, вам придётся потратить в 2 раза больше денег на оперативную память и материнскую плату, если вы решитесь собирать ПК на базе сокета АМ5. Для зажиточных энтузиастов такое решение оправдано, тогда как рядовые пользователи хотят максимально эффективно потратить свои деньги. Сборка ПК на базе окажется дешевле, в чём вы можете убедиться по ссылке. 

Многие эксперты ставят на одну планку Core i5-14600KF и Ryzen 7 7700. На первый взгляд оба процессора равнозначны, поскольку стоят одинаково и в играх демонстрируют близкую производительность. Вот только камень Intel останется на вашем ПК мёртвым грузом, поскольку сокет LGA 1700 не обновляется, ну а Ryzen 7 7700 построен на новом АМ5. Такой сокет будет поддерживать следующую серию процессоров, которая выйдет на рынок в 2026 году, а значит у владельцев системного блока есть отличная возможность увеличить быстродействие без слишком больших инвестиций. Именно поэтому противостояние Core i5-14600KF и Ryzen 7 7700 кажется очевидным, ведь сегодня у Intel нет конкурентоспособных процессоров, способных на равных бороться с решениями AMD в своём ценовом сегменте. 

Но и это не всё, ведь решающее значение для игрового компьютера имеет именно видеокарта. Автор тестов использовал GeForce RTX 4080 SUPER, но стоит такая видеокарта крайне дорого и точно не по карману рядовых любителям видеоигр. Чаще всего геймеры могут себе позволить GeForce RTX 4060, но с такой видеокартой разница между процессорами даже разных сегментов почти не будет отличаться от номинальной. Именно по этой причине важно обращать внимание на несколько ключевых моментов. Прежде всего процессор должен соответствовать видеокарте и наоборот. От мощного камня в паре с бюджетным графическим чипом не будет никакой пользы. Кроме того, следует учитывать разрешающую способность вашего монитора. В 1080р разницу между процессорами действительно можно отыскать, тогда как в 4К даже самый дорогие и мощные процессоры с большим трудом опережают модели, стоимость которых в несколько раз ниже. Отсылаем вас к масштабному тестированию процессоров, в котором в разрешении 4К флагманский Ryzen 7 9800X3D обходит решения до 200 долларов не более, чем на 5%.


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Теги

intel процессоры оптимальные ценовые предложения тесты ryzen 7 5700x3d core i5-14400f
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