Назвать процессор самым лучшим можно, но реального прорыва мы так и не увидели

Тот факт, что дела у Intel идут не самым лучшим образом, давно известен нашим читателям. Компанию могут разделить на несколько частей и продать заинтересованным сторонам. Недавно стало известно о решении избавиться от подразделения Altera, которое не считается системообразующим. Предполагается, что это даст компании нужные средства, позволив остаться на плаву и продолжить разработку новых процессоров. Ожидается, что за долю в Altera Intel может получить до 17 миллиардов долларов, но точных цифр никто не называет. Это не первый актив, который признаётся слишком обременительным, но пока реализация перспективных подразделений и массовые увольнения не принесли американскому чипмейкеру никакой пользы. Миллиарды долларов, которые удаётся выручить от реализации активов, благополучно расходятся по карманам инвесторов, а потенциал Intel стабильно снижается. Похоже, в ближайшее время хороших новостей не будет.

Согласно недавно опубликованным данным, третий квартал стал настоящим подарком судьбы для AMD. Согласно официальным отчётам, красным удалось заработать 1.9 миллиарда долларов, что на 29% больше предыдущего показателя. Оказывается, главная причина таких изменений кроется в нежелании клиентов покупать продукцию Intel. Продажи синих серьёзно снизились, тогда как красные поставили на рынок на целых 25% больше процессоров Ryzen по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Средняя стоимость процессора осталась почти без изменений и подорожала на 3%. Что любопытно, за счёт устойчивых связей Intel продолжает лидировать в сегменте ноутбуков, заработав здесь на целых 8.5% больше, чем кварталом ранее. А вот в настольном сегменте дела у синих идут не очень, ведь доходы здесь ушли вниз на целых 24% с падением продаж на 26%.

Точных данных о том, когда Intel планирует выпустить процессоры следующего поколения, в прессе пока нет. Инсайдеры полагают, что случится это к концу 2026 года, вот только серия Core Ultra 200 просто не способна привлечь внимание потенциальных покупателей. Процессоры нового поколения вызвали настоящее разочарование у фанатов, ну а окончательно похоронить надежды Intel призван процессор Ryzen 7 9800X3D. Продажи нового игрового процессора AMD должны начаться сегодня, ну а обзоры появились вчера во второй половине дня. В сети есть целый ряд интересных тестов, но мы обратимся к авторам TechPowerUp, результаты работы которых выглядят наиболее правдоподобно. Тесты проводились в разрешении 1080р с участием видеокарты GeForce RTX 4090. Как видите, новый камень красных благополучно закрепился на первом месте и демонстрирует максимальные показатели во всех играх.

Кажется, что фанатам тётушки Су впору праздновать победу, но если присмотреться внимательнее, то становится очевидно, что перед нами очередное топтание на месте. Самый быстрый игровой процессор нового поколения получил улучшенную архитектуру Zen 5. Кроме того, изменился подход к размещению 3D V-Cache, не говоря уже об увеличении тактовой частоты по сравнению с аналогом прошлого поколения. Несмотря на всё это Ryzen 7 9800X3D оказывается всего на 5% быстрее Ryzen 7 7800X3D. Учтите, что речь идёт об идеальных условиях, где на руках у пользователя будет чистая операционная система, самая быстрая видеокарта на планете и прокачанная материнская плата с массой настроек. Также этот геймер купит не самую дешёвую оперативную память, а в целом комплект затянет на 4 тысячи долларов или дороже. И вот всё это в разрешении 1080р позволит получить прибавку, заметить которую без специализированных тестов невозможно. Обратите внимание, Ryzen 7 9800X3D выдаёт около 200 кадров в секунду, тогда как на счету Ryzen 7 7800X3D – 193 fps. График с показателями вы можете найти выше, но куда интереснее изучить данные в более сложном разрешении 4К.

Как видите, здесь всё крайне печально. В стоковом варианте Ryzen 7 7800X3D набирает 100.1 fps ну а на счету Ryzen 7 9800X3D целых 101.4 кадра в секунду. Удивительно, но прогресс между поколениями настолько замедлился, что эксперты вынуждены учитывать десятые доли процента. Если так пойдёт и дальше, то прирост в 1% скоро будет считаться настоящей революцией. Пока же можно сделать вывод, что никакого прорыва не случилось. Мало того, если как следует рассмотреть результаты тестов процессоров в разрешении 4К, то можно сделать и более неожиданные выводы. Обратите внимание, Core Ultra 9 285K набирает около 99 кадров в секунду. Нет никаких сомнений, что Ryzen 7 9800X3D быстрее, но можно ли назвать победу в 1% действительно победой, большой вопрос. Как уже было сказано выше, ситуация сложнее, чем может показаться на первый взгляд, ведь авторы теста создали идеальные условия. Если вы принесёте такой камень домой, а после запустите его с видеокартой уровня GeForce RTX 4070 SUPER, то вряд ли заметите заветный 1% даже при помощи специализированных тестов. Результат удручает, хотя у некоторых команд всё более радужно.

Например, у авторов Hardware Unboxed Ryzen 7 9800X3D лидирует с большим отрывом, тогда как Core Ultra 9 285K отстаёт почти на 25%. Такой результат вызывает удивление, ведь обычно авторы данного канала подходят к работе более ответственно. Обзоров вышло много, но суть сводится к тому, что большая часть экспертов не нашла у Ryzen 7 9800X3D ничего выдающегося. Похоже, это самая плохая новость на сегодня.