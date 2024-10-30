29 октября ремастер Red Dead Redemption стал доступен на персональных компьютерах. Случилось это спустя 14 лет после официального релиза на PlayStation 3 и Xbox 360. Rockstar сообщила о планах порадовать геймеров довольно давно, поэтому миллионы фанатов популярной серии ожидали от разработчиков настоящего чуда. Все мы знаем, на что способны программисты Rockstar, поскольку Red Dead Redemption 2 продолжает удивлять наличием продвинутой графики даже спустя много лет после своего выхода. Увы, но чуда не случилось. В сети за несколько дней до начала продаж появились сравнительные тесты, авторы которых оказались крайне разочарованы.

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Выяснилось, что Rockstar слегка подтянула графику и в целом отделалась минимальными улучшениями. Текстуры вызывают уныние, а многочисленные настройки не позволяют выжать картинки приличного качества даже на самом мощном компьютере. Мало того, разработчик ещё и требует за сырой продукт 50 долларов. Нет никаких сомнений, что покупатели найдутся, но происходящее сильно разочаровывает. В руках разработчиков находятся популярные серии, но вместо того, чтобы приложить усилия, Rockstar и тому подобные предпочитают отделываться скромными инвестициями. Если вы никогда не играли в Red Dead Redemption, то у вас есть шанс прикоснуться к ней здесь и сейчас. Автор данного материала проходил её на PlayStation 4 и не видит никаких заметных улучшений в версии для ПК по сравнению с оригиналом для консоли.

1080р

2К

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Как бы там ни было, но для запуска пусть и не самой технологически продвинутой игры потребуется видеокарта. В сети можно встретить множество различных тестов, авторы которых используют видеокарты за 100 тысяч рублей и дороже. Нет никаких сомнений, что владелец прокачанной GeForce RTX 4090 может себе позволить и не такие вершины, но куда интереснее выглядят тесты команды Testing Games. Авторы взяли видеокарту GeForce GTX 1060, ну а результат вы можете увидеть выше. Напомним, GeForce GTX 1060 поступила в продажу в 2016 году, поэтому смело может считаться сильно устаревшей. Несмотря на это при использовании технологии масштабирования AMD FSR 3.1 она способна запускать Red Dead Redemption на максимальных настройках графики. Следует добавить, что максимальные и средние настройки почти не отличаются, но в данном случае это уже не важно.

4К

Старая видеокарта в указанном выше режиме выдаёт в среднем до 80 кадров в секунду, что вполне достойно для её возраста. Довольно неплохо GeForce GTX 1060 показывает себя и в 2К, где её удаётся набрать около 50 кадров в секунду. Настройки масштабирования установлены на стандартные, что позволяет снизить количество шумов и искажений графики. А вот переходить в 4К с такой видеокартой мы никому не советуем. Даже после снижения настроек масштабирования удаётся получить около 30 кадров в секунду, тогда как в стандартном режиме фрамрейт постоянно опускается ниже 20 fps. Red Dead Redemption определённо не самая технологичная игра, но даже учитывая это старая видеокарта уже не подходит для разрешения 4К.

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Как видите, за GeForce GTX 1060 просят около 12 тысяч рублей. Решать, стоит ли такая видеокарта 12 000 или нет, вы будете сами, ну а мы заметим, что без технологии масштабирования решения прошлых лет уже не способны запускать новые игры даже в 1080р на средних настройках графики. В данном случае мы видим, что NVIDIA сознательно отказалась от старых видеокарт, тогда как AMD поддерживает большой парк графических чипов без особых проблем. Эксперты пишут, что технология масштабирования красной команды уступает аналогичному решения зелёных. Может и так, но владельцы GeForce GTX 1060 точно не скажут Дженсену Хуангу спасибо, тогда как Лиза Су сделала всё, чтобы привлечь внимание разумных пользователей. Кстати, за те же деньги продаётся и Radeon RX 580. По скоростным показателям видеокарты равны, но последняя имеет на 2 Гб больше памяти. Несмотря на ожидания фанатов AMD, потенциал так и не раскрылся, а значит важна лишь цена и состояние. Как видите, Radeon RX 580 идёт вместе с годичной гарантией, ну а это намного выгоднее, чем покупать кота в мешке. От обмана не застрахован никто, но на ЯндексМаркете вы хотя бы имеете дело с зарегистрированным продавцом, для которого важнее репутация, чем продажа сгоревших видеокарт.

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Если вы хотите получить новую видеокарту, то ничего дешевле GeForce RTX 3050 в продаже нет. Эта видеокарта поддерживает фирменную технологию масштабирования NVIDIA DLSS 2, что позволяет добиваться в играх ещё более значительных результатов. При желании можно запустить алгоритм AMD FSR 3.1, а разница будет сильно зависеть от игрового движка и оптимизации со стороны программистов. За GeForce RTX 3050 просят 22 тысячи рублей, ну а это ровно в 2 раза дороже, чем вам обойдётся GeForce GTX 1060. Если с деньгами туго, то сойдёт и старая видеокарта, ну а когда в кармане есть лишние 10 тысяч, то лучше взять новую видеокарту с полноценной гарантией. Ещё дороже вам обойдётся GeForce RTX 4060, но эта видеокарта не создана для бедных геймеров. Стоимость её стартует с 36 тысяч рублей, а самом она позволяет обеспечить приличное качество графики без необходимости запускать технологию масштабирования.

Если вы обратили внимание, то авторы теста использовали процессор Intel Core i3-10100F. Камень старый и медленный, поэтому мы советуем вам присмотреться к чему-то более актуальному. Например, вас может устроить Ryzen 5 5600. Процессор порядком устарел и часто используется для апгрейда. Выбор в данном сегменте большой, ну а тесты доказывают, что при помощи технологии масштабирования можно существенно сэкономить на видеокарте. Rockstar сильно разочаровала качеством проделанной работы, но если вы никогда не играли в Red Dead Redemption, то можно немного потерпеть. Игра считается одной из самых высокооценённых, а интересный сюжет позволить на время забыть о не самой выдающейся графике и жадности разработчиков.



