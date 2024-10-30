Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

GeForce GTX 1060 vs Red Dead Redemption – как заставить старую видеокарту запускать игры в 2К

Выход есть, ведь AMD предлагает технологию FSR 3.1, обеспечивающую приличный рост фрамрейта без видимых искажений качества графики
[ ] для раздела Блоги
1
1

29 октября ремастер Red Dead Redemption стал доступен на персональных компьютерах. Случилось это спустя 14 лет после официального релиза на PlayStation 3 и Xbox 360. Rockstar сообщила о планах порадовать геймеров довольно давно, поэтому миллионы фанатов популярной серии ожидали от разработчиков настоящего чуда. Все мы знаем, на что способны программисты Rockstar, поскольку Red Dead Redemption 2 продолжает удивлять наличием продвинутой графики даже спустя много лет после своего выхода. Увы, но чуда не случилось. В сети за несколько дней до начала продаж появились сравнительные тесты, авторы которых оказались крайне разочарованы. 

реклама



Выяснилось, что Rockstar слегка подтянула графику и в целом отделалась минимальными улучшениями. Текстуры вызывают уныние, а многочисленные настройки не позволяют выжать картинки приличного качества даже на самом мощном компьютере. Мало того, разработчик ещё и требует за сырой продукт 50 долларов. Нет никаких сомнений, что покупатели найдутся, но происходящее сильно разочаровывает. В руках разработчиков находятся популярные серии, но вместо того, чтобы приложить усилия, Rockstar и тому подобные предпочитают отделываться скромными инвестициями. Если вы никогда не играли в Red Dead Redemption, то у вас есть шанс прикоснуться к ней здесь и сейчас. Автор данного материала проходил её на PlayStation 4 и не видит никаких заметных улучшений в версии для ПК по сравнению с оригиналом для консоли. 

1080р

реклама



Как бы там ни было, но для запуска пусть и не самой технологически продвинутой игры потребуется видеокарта. В сети можно встретить множество различных тестов, авторы которых используют видеокарты за 100 тысяч рублей и дороже. Нет никаких сомнений, что владелец прокачанной GeForce RTX 4090 может себе позволить и не такие вершины, но куда интереснее выглядят тесты команды Testing Games. Авторы взяли видеокарту GeForce GTX 1060, ну а результат вы можете увидеть выше. Напомним, GeForce GTX 1060 поступила в продажу в 2016 году, поэтому смело может считаться сильно устаревшей. Несмотря на это при использовании технологии масштабирования AMD FSR 3.1 она способна запускать Red Dead Redemption на максимальных настройках графики. Следует добавить, что максимальные и средние настройки почти не отличаются, но в данном случае это уже не важно. 

Старая видеокарта в указанном выше режиме выдаёт в среднем до 80 кадров в секунду, что вполне достойно для её возраста. Довольно неплохо GeForce GTX 1060 показывает себя и в 2К, где её удаётся набрать около 50 кадров в секунду. Настройки масштабирования установлены на стандартные, что позволяет снизить количество шумов и искажений графики. А вот переходить в 4К с такой видеокартой мы никому не советуем. Даже после снижения настроек масштабирования удаётся получить около 30 кадров в секунду, тогда как в стандартном режиме фрамрейт постоянно опускается ниже 20 fps. Red Dead Redemption определённо не самая технологичная игра, но даже учитывая это старая видеокарта уже не подходит для разрешения 4К. 

реклама



Как видите, за GeForce GTX 1060 просят около 12 тысяч рублей. Решать, стоит ли такая видеокарта 12 000 или нет, вы будете сами, ну а мы заметим, что без технологии масштабирования решения прошлых лет уже не способны запускать новые игры даже в 1080р на средних настройках графики. В данном случае мы видим, что NVIDIA сознательно отказалась от старых видеокарт, тогда как AMD поддерживает большой парк графических чипов без особых проблем. Эксперты пишут, что технология масштабирования красной команды уступает аналогичному решения зелёных. Может и так, но владельцы GeForce GTX 1060 точно не скажут Дженсену Хуангу спасибо, тогда как Лиза Су сделала всё, чтобы привлечь внимание разумных пользователей. Кстати, за те же деньги продаётся и Radeon RX 580. По скоростным показателям видеокарты равны, но последняя имеет на 2 Гб больше памяти. Несмотря на ожидания фанатов AMD, потенциал так и не раскрылся, а значит важна лишь цена и состояние. Как видите, Radeon RX 580 идёт вместе с годичной гарантией, ну а это намного выгоднее, чем покупать кота в мешке. От обмана не застрахован никто, но на ЯндексМаркете вы хотя бы имеете дело с зарегистрированным продавцом, для которого важнее репутация, чем продажа сгоревших видеокарт. 

реклама



Если вы хотите получить новую видеокарту, то ничего дешевле GeForce RTX 3050 в продаже нет. Эта видеокарта поддерживает фирменную технологию масштабирования NVIDIA DLSS 2, что позволяет добиваться в играх ещё более значительных результатов. При желании можно запустить алгоритм AMD FSR 3.1, а разница будет сильно зависеть от игрового движка и оптимизации со стороны программистов. За GeForce RTX 3050 просят 22 тысячи рублей, ну а это ровно в 2 раза дороже, чем вам обойдётся GeForce GTX 1060. Если с деньгами туго, то сойдёт и старая видеокарта, ну а когда в кармане есть лишние 10 тысяч, то лучше взять новую видеокарту с полноценной гарантией. Ещё дороже вам обойдётся GeForce RTX 4060, но эта видеокарта не создана для бедных геймеров. Стоимость её стартует с 36 тысяч рублей, а самом она позволяет обеспечить приличное качество графики без необходимости запускать технологию масштабирования. 

Если вы обратили внимание, то авторы теста использовали процессор Intel Core i3-10100F. Камень старый и медленный, поэтому мы советуем вам присмотреться к чему-то более актуальному. Например, вас может устроить Ryzen 5 5600. Процессор порядком устарел и часто используется для апгрейда. Выбор в данном сегменте большой, ну а тесты доказывают, что при помощи технологии масштабирования можно существенно сэкономить на видеокарте. Rockstar сильно разочаровала качеством проделанной работы, но если вы никогда не играли в Red Dead Redemption, то можно немного потерпеть. Игра считается одной из самых высокооценённых, а интересный сюжет позволить на время забыть о не самой выдающейся графике и жадности разработчиков. 


Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

видеокарты оптимальные ценовые предложения geforce gtx 1060 red dead redemption amd fsr 3.1
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обычные камеры, необычные решения: Как видеонаблюдение трансформирует повседневность
3
Обзор корпусного вентилятора Formula V Line Floe Plus ARPW
6
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6000 XPG Lancer Blade RGB (AX5U6000C3016G-DTLABRWH) объемом 32 Гбайт
5
Обзор внешних аккумуляторов Ugreen Nexode 100W 12000mAh Power Bank и Nexode 200W 25000mAh Power Bank
9
Обзор и тестирование графического дисплея XP PEN Artist Pro 24 (Gen2) 4K
3
Обзор комплекта вентиляторов Formula V Line Air Bridge Plus
5
Ретроклокинг: Abit SH6 – безальтернативное оверклокерское решение
61
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F8 SSD Plus
12
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A1250GL PCIE5
1
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line Crystal Z8
9
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Санкт-Петербурге в 2025 году стартует дорожный мегапроект «КАД-2»
4
Теперь Windows 11 и 10 позволяют получить прямой доступ к файлам на Android-смартфоне без кабеля
9
Разработчики обещают, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 будет идеальная для современной игры оптимизация
8
Турция представила свой самый большой военный корабль – авианосец Mugem
4
Показаны шесть типов анимации разблокировки отпечатков пальцев для Xiaomi ThePaper OS 2
3
Hyundai представила концепцию бесшумного боевого танка-невидимку на водородном топливе
10
Ученые впервые засняли на камеру образование молекулы воды из воздуха
+
Bloomberg раскрыл цепочку параллельного импорта, которая принесла РФ сотни миллионов долларов
4
На «Уралвагонзаводе» заметили редкую модификацию Т-90А с мощным прицелом
+
Инженеры из США нашли новый способ улучшить безопасность полетов, вдохновившись крыльями птиц
+
Линус Торвальдс: 90% современного искусственного интеллекта является маркетингом
2
Владельцам графических процессоров Nvidia рекомендовано обновить драйвер прямо сейчас
6
В России завершилась комплексная модернизация трактора 6-го тягового класса Ростсельмаш 2400
+
Xiaomi собирается отказаться от 8 ГБ ОЗУ в своих лучших телефонах, и причина искусственный интеллект
1
ВС РФ получат новейшую бикалиберную РСЗО "Возрождение"
1
Оверклокеры бьют мировые рекорды на процессоре Core Ultra 9 285K, достигнув тактовой частоты 7,5 ГГц
9
Фанаты GTA 6 обнаружили большой постер игры в офисе Rockstar North
+
Информатор обнародовал цены доступных моделей смартфонов Motorola Moto G05 и Moto G15
+
Первые тесты выявили крайне низкую производительность Core Ultra 5 245K в играх
2
В России создан новый бронебойный патрон для АК-74М – испытания показали высокую эффективность
+

Популярные статьи

Почему даже в конце 2024г дорогие производительные SSD формата PCIe 5.0 бесполезны для геймеров
41
Чем флагманы отличаются от бюджетных смартфонов, и сколько ОЗУ должно быть в актуальном телефоне
5
Бестселлер со скрытым потенциалом: обзор комплекта памяти Adata XPG Lancer Blade 6000C30
27
Как пережить год в «Звездолете» - история секретного марсианского эксперимента СССР
10
Обзор корпусного вентилятора Formula V Line Floe Plus ARPW
6
Обычные камеры, необычные решения: Как видеонаблюдение трансформирует повседневность
3
Подборка атмосферного аниме на Хэллоуин: зомби-музыка и вампирши-геймеры
4
Как Хэллоуин изменил современные игры - от геймдизайнерских экспериментов до безумных марафонов
3
GeForce GTX 1060 vs Red Dead Redemption – как заставить старую видеокарту запускать игры в 2К
1

Сейчас обсуждают

Фартовый
19:08
Дрон всего лишь доставил просроченному чёрную метку.
Российский дрон нанес удар по зданию Генштаба ВСУ в Киеве
grazer08
19:01
Бублик не "Капитан очевидность", а целый "Генерал ясен х…й" 🤣
Почему даже в конце 2024г дорогие производительные SSD формата PCIe 5.0 бесполезны для геймеров
grazer08
18:58
Согласен, сейчас QLC действительно имеют меньший ресурс, но разрабы и маркетологи всё равно будут гнуть своё и переведут со временем всех на PCI-E 5 и QLC, якобы в угоду объёма и дешевизны (а сейчас у...
Почему даже в конце 2024г дорогие производительные SSD формата PCIe 5.0 бесполезны для геймеров
Sammie Vanhalen
18:43
Потому что это BigData, ценный нынче товар.
Теперь Windows 11 и 10 позволяют получить прямой доступ к файлам на Android-смартфоне без кабеля
Alex Z
18:42
сосалкер скачаем с тор шопа и обоссым
Разработчики обещают, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 будет идеальная для современной игры оптимизация
Alex Z
18:42
врать это их национальная идея)))
Разработчики обещают, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 будет идеальная для современной игры оптимизация
cibershot
18:41
AMD надо за донаты разрешать зеленым пользоваться своими технологиями, слишком они добрые. Хуанг давно бы денег попросил. Кто бы мог подумать AMD дарит вторую жизнь древним картам нвидии!! Не хуанг
GeForce GTX 1060 vs Red Dead Redemption – как заставить старую видеокарту запускать игры в 2К
grazer08
18:40
404 продолжает геноцид собственного народа, а "новость" от СБУ - очередная какаха для показухи своей "работы". Фашисткие ушлёпки, что с этих пидарков взять!
СБУ: Харьковский учёный с территории Украины помогал РФ модернизировать конструкцию "Гераней"
Алексей Кузнецов
18:35
О том и речь - зачем сажать людей в бочку, если абсолютно точно известно, что их не запустить. Тяжелый носитель профукан и деньги тоже.
Как пережить год в «Звездолете» - история секретного марсианского эксперимента СССР
Родион Вестов
18:25
Водород хороший выбор. Если взорвётся, то от танка и экипажа ничерта не останется. Хохлы например в таком случае смогут сказать, что танка и не было. Единственный минус, когда будут люк с экипажем зав...
Hyundai представила концепцию бесшумного боевого танка-невидимку на водородном топливе
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем