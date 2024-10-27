2024 год должен был стать одним из самых насыщенных на анонсы процессоров, видеокарт и тому подобной продукции полупроводниковой промышленности. Аналитики строили смелые теории, ну а пользователи надеялись усилить свои компьютеры за счёт более прокачанных решений. На календаре конец октября, а из крупных релизов остался только выход игровой приставки. Увы, но и здесь всё довольно сложно. PlayStation 5 Pro будет стоить заметно дороже находящейся сегодня в продаже консоли, а успех её сильно зависит от способности и желания разработчиков улучшить графику в уже ранее вышедших играх. В теории такой шаг увеличит продажи, но требует дополнительных инвестиций. Даже в случае успеха, PlayStation 5 Pro – это не совсем тот релиз, которого ожидали владельцы игровых компьютеров, поэтому сосредоточимся на разочарованиях 2024 года.

реклама





Сложно сказать, какая компания больше расстроила фанатов в этом году. Пусть рейтинг составляет кто-то другой, ну а мы коснёмся наиболее крупных провалов и неудавшихся релизов. Начнём с NVIDIA. Неясно, планировал ли вообще Дженсен Хуанг изначально выпускать настольную графику на архитектуре Blackwell в конце 2024 года. Скорее всего, об этом мы уже не узнаем. Но даже если такие планы и были, то они разбились о суровую реальность. Напомним, графические ускорители нового поколения должны были поступить клиентам ещё летом, но DGX B200 сильно подвёл разработчиков. Эксперты пишут о конструктивных проблемах, результатом которых становилась деформация готовой серверной стойки. NVIDIA пришлось отзывать все уже поставленные графические ускорители, а после в авральном режиме менять конструкцию. Крупные аналитики пишут, что всё это удалось сделать за 3 месяца, называя произошедшее настоящим технологическим чудом.

Может и так, но результат ошибки инженеров почувствовали на себе геймеры. По мнению инсайдеров, команда инженеров NVIDIA была занята решением проблем DGX B200, что поставило крест на релизе серии GeForce RTX 50. Согласно официальным данным, анонс настольной графики следующего поколения состоится в рамках выставки CES 2025. Дженсен Хуанг выступит за день до открытия технологической платформы, ну а старт продаж намечен на конец января 2025 года. Очевидно, что первыми на прилавки попадут самые дорогие видеокарты, а значит наследница GeForce RTX 4060 станет доступна только к весне. Всё это уже само по себе вызывает разочарование, но есть и более тревожные новости. По данным инсайдеров, архитектура Blackwell не стала самой удачной, а главным минусом её считается повышенное потребление энергии. Например, GeForce RTX 5090 потребует не меньше 550 Вт, ну а подключаться такая видеокарта к компьютеру будет посредством двух кабелей питания на 16 пин. Таким образом в режиме буста флагман NVIDIA легко перевалит за 600 Вт, чего раньше мы никогда не наблюдали. Потенциальным покупателям такой видеокарты потребуется блок питания от 1 кВт, ну а всё это ставит геймеров в сложное положение. Ожидается, что и другие видеокарты следующего поколения окажутся более прожорливыми, чем актуальная серия, а главным вопрос заключается в приросте производительности.

реклама





Напомним, GeForce RTX 4090 стала быстрее GeForce RTX 3090 Ti на 50%, тогда как видеокарты среднего и средневысокого ценового сегмента получили менее впечатляющий прирост. Например, GeForce RTX 4060 почти не отличается от GeForce RTX 3060, а разница с GeForce RTX 2060 за последние два поколения не превышает 20-30%. В прежние времена мы получали каждые два года не меньше 50% буста, тогда как на этот раз можем рассчитывать на такие же цифры за шесть с половиной лет. На страницах аналитических изданий пишут о масштабном полупроводниковом кризисе. Причина замедления прироста производительности называется фундаментальной и кроется в физических ограничениях, с которыми сталкиваются разработчики. Долгое время казалось, что достаточно уменьшить технологический узел, а всё остальное подтянется, но сегодня очевидно, что физика так не работает. Когда будет найден выход из сложившегося тупика, сказать сложно, ведь пока хороших решений нет. Или почти нет, ведь NVIDIA активно продвигает перспективную технологию масштабирования.

Следует сказать, что в 2024 мы ждали релиза настольной графики и от AMD, но по невыясненным причинам Лиза Су решила не бежать впереди паровоза. Эксперты называют такой шаг неверным. Только представьте себе, если бы в середине ноября в продажу поступила бы Radeon RX 9800 ХТ с производительностью аналогичной GeForce RTX 4080 и ценой до 600 долларов, то это стало бы настоящей сенсацией. Видеокарту бы разбирали быстрее, чем пирожки у вокзала, не говоря уже о других представителях новой линейки, предлагающей лучшее соотношение между ценой и производительностью. Вот только Лиза Су предпочитает отмалчиваться, а всё это похоже на какой-то договоряк. Легко представить себе, что Дженсен Хуанг позвонил своей тётушке Су, попросив отложить релиз по семейным обстоятельствам. Как бы там ни было, но настольная графики AMD заглянет к нам в 2025 и точно не будет революционной. Представители красной команды уже заявили о планах отказаться от выпуска флагманов, хотя многие геймеры уже давно ничего от AMD не ждут. По крайней мере в сегменте настольной графики, ведь процессоры Ryzen 9000-й серии входили в число самых важных релизов года.

реклама





Если вы следите за происходящем на рынке полупроводников, то могли слышать о том, что новые процессоры считаются настоящим провалом и вызвали остро негативную реакцию как среди рядовых пользователей, так и технологических экспертов. Если сравнивать серию Ryzen 9000 и Ryzen 7000 в условиях близким к идеальным, то новые процессоры в играх будут примерно на 10% быстрее. Тесты доказывают, что с видеокартой за 60 тысяч рублей (например, Radeon RX 7800 XT) разницу вы можете не увидеть, тогда как владельцы не самой медленной GeForce RTX 4060 не смогут увидеть прироста кадров в секунду даже в синтетических бенчмарках. Ryzen 9 9950Х не стал самым быстрым игровым процессором, но на самом деле он не стал даже самым быстрым процессором для решения рабочих задач. В сети есть сравнительные тесты, в рамках которых новый флагман AMD демонстрирует почти те же показатели, что и Core i9-14900K. Это провал, ведь смысла покупать Ryzen 9 9950Х нет никакого. Он дорогой, но не способен обогнать находящиеся в продаже решения в самых востребованных сценариях. Представители красной команды заявляют, что большая часть геймеров покупает процессоры для игр, поясняя таким образом скромную рабочую производительность. Согласимся, что отчасти эти ребята правы, но в этом случае логика в приобретении Ryzen 9 9950Х вообще отсутствует, ведь в продаже есть более скоростной Ryzen 7 7800X3D.

По крайней мере был. На носу релиз Ryzen 7 9800X3D, который будет стоить те же 450 долларов, но предложит более внушительную производительность в игровых сценариях. Насколько новый камень окажется быстрее Ryzen 7 7800X3D, пока сказать сложно, но инсайдеры настроены оптимистично. Возможно, это последний релиз этого года в сегменте игровых компьютеров, поэтому будем надеяться на то, что инженеры AMD не напрасно едят свой хлеб с красной икрой. Ryzen 7 7800X3D всё сложнее встретить в продаже, ведь камень уже не выпускается, а цены на него поражают воображение. Ещё недавно за самый быстрый игровой процессор просили 40 тысяч рублей, ну а сегодня купить его дешевле 70 тысяч проблематично. В начале материала мы говорили о целом ряде крупных анонсов 2024 года. Как вы уже поняли, большая часть либо перенесена, либо провалена, но до последнего момента надежды геймеров были связаны с Intel. Много месяцев американский чипмейкер сталкивался с сильным давлением рынка. Несколько предыдущих лет руководство компании совершало разрушающий действия, что самым негативным образом сказалось до способности выпускать конкурентоспособные продукты.

реклама





Указанный выше Core i9-14900K выпускается в рамках 10-нм узла, ну а целый год нам скармливали слухи о том, что Core Ultra 200 на архитектуре Arrow Lake будут производиться на 3-нм технологическом процессе собственной разработки. Уже потом стало ясно, что инженеры Intel провалили свою работу. Компания закупила нужное количество оборудования, но так и не смогла заставить всё это работать. Было решено обратиться к TSMC, что позволило выпустить серию процессоров без задержки. Точных данных о внутренних проблемах Intel в прессе нет, но можно предположить, что архитектура Arrow Lake изначально проектировалась под другие нормы, а переход на технологии тайваньского подрядчика оказал разрушительное влияние на итоговые скоростные показатели. Вы уже могли видеть тесты от многочисленных экспертов, вырезающих крайнее разочарование. Традиционные партнёры Intel пытаются сгладить впечатление. Авторы некоторых крупных сайтов признают, что камни получились крайне сомнительными, но продолжают называть их очередным шагом вперёд. В целом, сегодня американский чипмейкер делает уверенные шаги в бездну, где уже поджидают коварные конкуренты. Некоторые крупные компании заявили о планах купить Intel, намереваясь использовать портфолио старейшего производителя процессоров для увеличения собственного технологического превосходства. То и дело в прессе появляются любопытные вбросы, авторы которых указывают на неспособность действующего руководства бороться с вызовами.

Стало известно, что в 2005 Intel могла купить NVIDIA за 20 миллиардов долларов. Тогда сделку посчитали бесперспективной, направив средства на разработку собственной графической архитектуры. Попытка оказалась неудачной, ну а за последние 20 лет Дженсен Хуанг увеличил капитализацию компании с 20 миллиардов до 3.5 триллиона долларов. Будущее Intel живо беспокоит экспертов и рядовых геймеров, но всё идёт к тому, что ближайший год пройдёт в борьбе за выживание. Судя по всему, инженеры компании всё же решили проблемы с выходящими из строя флагманами на архитектуре Raptor Lake. Это хорошая новость, а вот о стабильности Arrow Lake говорить пока рано. Эксперты признают целый ряд проблем, но пока не готовы вынести Core Ultra 200 окончательный вердикт. Некоторые полагают, что причина в не самой удачной совместимости с операционной системой Windows 11. Если это так, то часть проблем удастся решить в ближайшее время, но всё может оказаться не так просто. Авторы тестов указывают на чрезвычайно странную работу материнских плат с флагманским чипсетом, ожидая комментариев от представителей разработчика.

Руководство Intel пока молчит, но отвечать всё равно придётся. Процессоры лежат на прилавках европейских и американских магазинов, но статистики продаж пока нет. Инсайдеры пишут, что к утру субботы Core Ultra 9 285K во многих регионах закончились. Происходящее может показаться настоящей победой, но всё идёт к тому, что таких камней было завезено слишком мало, а находящиеся в продаже разобрали блогеры и состоятельные энтузиасты. Для понимания всей плачевности ситуации предлагаем вам изучить сравнительное тестирование Ryzen 7 7800X3D и Core Ultra 9 285K. На скриншотах можно заметить, что камень AMD оказывается до 10% быстрее, но ведь уже через несколько дней в продаже появится Ryzen 7 9800X3D. Даже если новый игровой процессор окажется всего на 10% быстрее Ryzen 7 7800X3D, то отрыв от флагмана Intel увеличится до 20% и больше. Это полная катастрофа, ведь до конца 2025 американский чипмейкер не сможет представить ничего нового. Как уже было сказано выше, серия Ryzen 9000 вызывает разочарование, но Core Ultra 200 ставит геймеров в тупик. Многие любители видеоигр в 2024 планировали апгрейд. Сегодня такие планы придётся отложить, ведь ничего достойного в продаже нет. Скорее всего, Ryzen 7 9800X3D будет быстрее Ryzen 7 7800X3D на 10-15%, ну а это слишком мало, чтобы владельцы такого процессора захотели делать апгрейд. Многое зависит от NVIDIA, но в последние годы оптимизмом здесь и не пахнет. На каждой презентации Дженсен Хуанг устраивает какой-то цирк. Судя по тому, что графические ускорители прибавляют по 100% каждые два года, потенциал у настольной графики ещё есть, но разработчики упрямо не хотят выпускать действительно прорывные решения. Представители NVIDIA заваливают геймеров странными цифрами, не имеющими никакого отношения к реальности. Официальные сравнения потеряли всякий смысл, а доверия к разработчикам становится всё меньше. Вариантов у нас с вами нет, но всё это сильно удручает, ведь производители пользуются монопольным положением для реализации не самых удачных продуктов по заоблачным ценам.



