Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Intel разучилась делать игровые процессоры – Core Ultra 9 285K с трудом обходит Ryzen 7700X
Серия Core Ultra 200 может считаться самой провальной за всю историю Intel

Многие наши читатели знают, что процессоры AMD серии Ryzen 9000 стали самым большим провалом компании за многие годы. Ещё недавно фанаты красного лагеря высмеивали Intel за крайне медленные темпы увеличения производительности, но теперь вынуждены отмалчиваться, поскольку серия в лучшем случае демонстрирует 10% прирост количества кадров в секунду в игровых сценариях. Это средний показатель по всем выпущенным процессорам, а в реальности всё выглядит намного хуже, чем может показаться. Ryzen 9000 продаются очень плохо, а недавно AMD объявила об официальном снижении стоимости всех новинок. Случилось это спустя месяц после релиза, что может говорить о системных проблемах и осознания неизбежности удешевления процессоров актуального поколения. Эксперты указывают на то, что получить заветные 10% удаётся только владельцам дорогих видеокарт за 2000 долларов, тогда как рядовые геймеры останутся ни с чем. 

Особенно активно критиковали Лизу Су фанаты Intel. Ещё бы, ведь в 2024 году компания с сильно устаревшего 10-нм технологического процесса преходила на 3-нм узел. Проблема лишь в том, что сама Intel занимается только упаковкой готовых чипов, тогда как выпуск доверен TSMC. Тайваньский полупроводниковый гигант предоставил американской компании самый совершенный технологический процесс, а значит налицо трёхкратное повышение эффективности. Задолго до появления первых тестов в сети писали о возможных проблемах, ведь впервые в истории Intel вынуждена была подстраиваться под чужие технологии. Насколько сильно это повлияет на конечную производительность никто не знал, но не так давно представители чипмейкера и вовсе заявили, что не готовы представить самый быстрый игровой процессор на рынке. Якобы, серия Core Ultra 200 станет достаточно быстрой, но не сможет обогнать Ryzen 7 7800X3D в играх. Какое-то время фанаты пытались сохранять оптимистичный настрой, но вчера в сети появились тесты от крупных технологических сайтов, уничтожив слабые надежды даже у самых преданных поклонников американской компании. В сети доступны обзоры от команды Overclock3D, Wccftech, Guru3D, TechSpot, Tom's Hardware и десятки других, но суть всегда сводится к примерно аналогичным выводам. Ниже мы предлагаем вам несколько скриншотов, а в конце материала можно увидеть ссылки на тестовые материалы. 

Прежде всего эксперты приходят к выводу, что по непонятной причине процессоры серии Core Ultra 200 демонстрируют низкую стабильность. Часть проблем пропадает, после отката на версию Windows 11 23H2, а значит вопрос будет решаться при помощи драйверов. Если выяснится, что новая архитектура Arrow Lake имеет те же проблемы, что и Raptor Lake, то Intel могут распродать по частям, а после поглотить более успешные конкуренты. Основное внимание в тестах сосредоточено вокруг Core Ultra 9 285K. Флагман сильно разочаровывает, а авторы TechPowerUp уверяют, что в играх он работает на уровне Ryzen 5 9600X. Следует уточнить, что процессор AMD стоит меньше 250 долларов, тогда как за Core Ultra 9 285K просят больше 600 долларов. 8-ядерный Core Ultra 7 265K с большим трудом обходит Ryzen 5 7600Х, тогда как 6-ядерный Core Ultra 5 245K оказывается примерно равен Ryzen 5 7600. Это критически низкий показатель, а ведь мы говорим о процессорах с разблокированным множителем, а значит менее дорогие камни окажутся ещё медленнее, поскольку получат ограничения по тепловыделению.

Авторам TechSpot удалось заставить Core Ultra 9 285K работать почти также быстро, как и Ryzen 7700X, но это явно не комплимент, ведь процессор AMD вышел больше двух лет назад и стоит дешевле 300 долларов. Нигде новый флагман Intel не способен догнать Core i9-14900K в игровых сценариях, хотя тесты в синтетических приложениях оказались не таким и ужасными. Например, на сайте Tom's Hardware выяснили, что Core Ultra 9 285K всё же быстрее Core i9-14900K в большинстве рабочих сценариев, но немногим уступает Ryzen 9 9950Х. Некоторые эксперты полагают, что низкая производительность Core Ultra 200 может объясняться плохими драйверами. В пример приводится работа Core Ultra 9 285K в одноядерных сценариях в синтетических тестах. Здесь показатели можно назвать высокими. Если присмотреться, то Core i9-14900K оказывается немногим медленнее, но в целом результате бенчмарков вызывают некоторое удивление. Эксперты отмечают, что за счёт перехода на 3-нм узел Intel удалось ощутимо снизить потребление энергии. Возможно, это и так, но рядовым пользователям такая информация не очень интересна. В теории, если бы камни стоили дешевле уже находящихся в продаже и работали на привычном сокете LGA1700, то спрос на них был бы относительно неплохой, но все процессоры дороже аналогов прошлого поколения, не предлагая ничего нового. При этом потребуется купить не только сам камень, но и материнскую плату, что сильно утяжеляет бюджет рядового пользователя. На этом фоне даже провальная серия Ryzen 9000 смотрится лучше, а эксперты уже сегодня спорят о том, какие последствия неудача будет иметь для Intel. Обсуждаются самые пессимистичные сценарии, но пока очевидно, что главный чипмейкер планеты разучился делать процессоры, способные составлять конкуренцию решениям AMD. Почему так произошло, в данном случае уже не важно, ведь это свершившийся факт. По ссылке вы можете найти наиболее интересные и достоверные тесты всех указанных выше процессоров: https://videocardz.com/188838/intel-core-ultra-9-285k-ultra-7-265k-and-ultra-5-245k-review-roundup

#intel #процессоры #тесты #core ultra 9 285k #ore ultra 200
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Перспективный российский авиадвигатель ПД-8 будет в ближайшее время установлен на «летающую лабораторию»
11
Новая глава "Хищника" с Эль Фаннинг выйдет в ноябре 2025 года
8
1 ноября в РФ вступает в силу новое майнинговое законодательство — что нужно знать рядовым фермерам
8
TSMC прекратила поставки чипов клиенту после обнаружения их перепродажи компании Huawei
3
Столкновение с древним гигантским астероидом сыграло ключевую роль в зарождении жизни на Земле
3
Samsung не планирует выпускать дешевую модель Galaxy Z Fold
1
(Обновлено) Пользователям из России и Беларуси запретили загрузку новых драйверов NVIDIA
76
Ученые зафиксировали ускоренную эволюцию у людей на Тибетском плато
5
В 2025 году Samsung представит не только Galaxy S25, но и два необычных флагмана
+
Автобренд «Sollers» выводит две новые модели на российский рынок
1
Глава «Ростеха» Чемезов предложил поменять «Superjet» на русское название
8
Канадский разработчик Питер Тодд внезапно исчез после того, как его назвали создателем Биткоина
+
«Блэйд» исчез из планов Disney на 2025 год
+
Qualcomm представила Snapdragon Game Super Resolution 2 — улучшенную версию технологии масштабирования для GPU Adreno
3
Инсайдеры выяснили, что Core Ultra 9 285K нестабильный и в играх уступает даже Core i9-14900K
12
Состоялась мировая премьера инновационного дисплея Eco Sky Screen от компании Realme
+
Продажи Huawei Pura 70 превысили планку в 6,5 миллионов
+
В Apple объяснили, почему ИИ-редактирование фото на iPhone сильно уступает Google и Samsung
1
Российским разработчикам запретили вносить изменения в ядро Linux
16
Флагманы Oppo Find X8 превзойдут iPhone 16 Pro минимум в четырёх аспектах
+

Популярные статьи

Похоже, что 2024 – последний год оверклокинга на домашнем ПК
56
Игровые консоли Xbox series S массово исчезают с барахолок и растут в цене
4
"Как украсть миллион", "Шарада", "Окно во двор" - краткий обзор фильмов
4
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 8500GT 256Mb GDDR3 - торжество мистера Хуанга
227
OLED и IPS мониторы в SDR и HDR - минусы Mini LED
69
Подделки и брак на маркетплейсах – как не стать жертвой мошенников
4
Собираем оптимальный компьютер для игр в разрешении 2560x1440 без переплаты осенью 2024 года
7
Почему трассировка лучей сырая и бесполезная в играх, и какую видеокарту купать для RTX-ON в 2К и 4К
33
Ryzen 5 7500F vs Ryzen 5 8400F – почему сегодня нет смысла покупать для игр дорогие процессоры
25
Как советский город исчез с лица земли за несколько минут - история Северо-Курильска
3

Сейчас обсуждают

DTS
10:38
Если они будут кому-то продавать свои вооружения они не увеличат свою безопасность, а наоборот уменьшат. Так бы и сказали, что хотят заработать денег на конфликте, а не придумывали всякую ерунду.
Президент Южной Кореи допустил поставки оружия Украине, если КНДР отправит военных в Россию
Всеволод Шевченко
10:38
Только евреям все прощают, несмотря на стотысячные митинги протеста в США и Европе, а нам - нет.
Путин: 2000 украинских военных блокированы в Курской области
SlasheR
10:36
Dante1980 - реализация 5, мат часть 3. дольше 5 суток голодать вредно - уничтожаешь мышцы и замедляешь обмен веществ. Из плюсов - ты пропустил главное - погугли "аутофагия при голодании" , 2-3 раза в ...
Личный опыт лечебного голодания — 168 часов только на воде
Hronysen
10:36
Я строчкой выше писал, что нельзя проверить наличие DRM У ПОКУПАЕМОЙ В СТИМЕ игры.
Почему Steam не способен сделать Linux игровым
FelsheR-RU
10:36
Южная корея домой в северную хочет... подходящее время, дозалупаются. Хозяевам не до них.
Президент Южной Кореи допустил поставки оружия Украине, если КНДР отправит военных в Россию
Всеволод Шевченко
10:34
Что с нашей, что с другой стороны есть население, которое не причастно к войне. Ему-то больше всего и достается. Как и в Газе, Ливане.
Путин: 2000 украинских военных блокированы в Курской области
Yilec
10:34
Это отличная новость, сразу 1-2 млн шулеров с 404-й отвалится.
Роскомнадзор анонсировал блокировку 4,5 миллиона SIM-карт, принадлежащих иностранным гражданам
&lt;TopUpdate&gt;
10:33
мега фейл от синего лагеря) теперь все дружно ждут тестов 9800X3D и все дружно бегут за ним в магаз.
Зеленский анонсировал план по усилению Украины
zloyshkolnik 43
10:31
Вот так и есть чего воздух бомбить
Турецкая компания Baykar завершит строительство своего завода под Киевом к августу 2025 года
FelsheR-RU
10:29
Написано же "планируют запустить в августе 2025 года". А запустят или нет - бабушка надвое... Зачем пустое место бомбить? Так-то фашики каждый день что-то стоют и обещают.)) Вот соберутся в кучку лен...
Турецкая компания Baykar завершит строительство своего завода под Киевом к августу 2025 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем