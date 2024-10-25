Серия Core Ultra 200 может считаться самой провальной за всю историю Intel

Многие наши читатели знают, что процессоры AMD серии Ryzen 9000 стали самым большим провалом компании за многие годы. Ещё недавно фанаты красного лагеря высмеивали Intel за крайне медленные темпы увеличения производительности, но теперь вынуждены отмалчиваться, поскольку серия в лучшем случае демонстрирует 10% прирост количества кадров в секунду в игровых сценариях. Это средний показатель по всем выпущенным процессорам, а в реальности всё выглядит намного хуже, чем может показаться. Ryzen 9000 продаются очень плохо, а недавно AMD объявила об официальном снижении стоимости всех новинок. Случилось это спустя месяц после релиза, что может говорить о системных проблемах и осознания неизбежности удешевления процессоров актуального поколения. Эксперты указывают на то, что получить заветные 10% удаётся только владельцам дорогих видеокарт за 2000 долларов, тогда как рядовые геймеры останутся ни с чем.

Особенно активно критиковали Лизу Су фанаты Intel. Ещё бы, ведь в 2024 году компания с сильно устаревшего 10-нм технологического процесса преходила на 3-нм узел. Проблема лишь в том, что сама Intel занимается только упаковкой готовых чипов, тогда как выпуск доверен TSMC. Тайваньский полупроводниковый гигант предоставил американской компании самый совершенный технологический процесс, а значит налицо трёхкратное повышение эффективности. Задолго до появления первых тестов в сети писали о возможных проблемах, ведь впервые в истории Intel вынуждена была подстраиваться под чужие технологии. Насколько сильно это повлияет на конечную производительность никто не знал, но не так давно представители чипмейкера и вовсе заявили, что не готовы представить самый быстрый игровой процессор на рынке. Якобы, серия Core Ultra 200 станет достаточно быстрой, но не сможет обогнать Ryzen 7 7800X3D в играх. Какое-то время фанаты пытались сохранять оптимистичный настрой, но вчера в сети появились тесты от крупных технологических сайтов, уничтожив слабые надежды даже у самых преданных поклонников американской компании. В сети доступны обзоры от команды Overclock3D, Wccftech, Guru3D, TechSpot, Tom's Hardware и десятки других, но суть всегда сводится к примерно аналогичным выводам. Ниже мы предлагаем вам несколько скриншотов, а в конце материала можно увидеть ссылки на тестовые материалы.

Прежде всего эксперты приходят к выводу, что по непонятной причине процессоры серии Core Ultra 200 демонстрируют низкую стабильность. Часть проблем пропадает, после отката на версию Windows 11 23H2, а значит вопрос будет решаться при помощи драйверов. Если выяснится, что новая архитектура Arrow Lake имеет те же проблемы, что и Raptor Lake, то Intel могут распродать по частям, а после поглотить более успешные конкуренты. Основное внимание в тестах сосредоточено вокруг Core Ultra 9 285K. Флагман сильно разочаровывает, а авторы TechPowerUp уверяют, что в играх он работает на уровне Ryzen 5 9600X. Следует уточнить, что процессор AMD стоит меньше 250 долларов, тогда как за Core Ultra 9 285K просят больше 600 долларов. 8-ядерный Core Ultra 7 265K с большим трудом обходит Ryzen 5 7600Х, тогда как 6-ядерный Core Ultra 5 245K оказывается примерно равен Ryzen 5 7600. Это критически низкий показатель, а ведь мы говорим о процессорах с разблокированным множителем, а значит менее дорогие камни окажутся ещё медленнее, поскольку получат ограничения по тепловыделению.

Авторам TechSpot удалось заставить Core Ultra 9 285K работать почти также быстро, как и Ryzen 7700X, но это явно не комплимент, ведь процессор AMD вышел больше двух лет назад и стоит дешевле 300 долларов. Нигде новый флагман Intel не способен догнать Core i9-14900K в игровых сценариях, хотя тесты в синтетических приложениях оказались не таким и ужасными. Например, на сайте Tom's Hardware выяснили, что Core Ultra 9 285K всё же быстрее Core i9-14900K в большинстве рабочих сценариев, но немногим уступает Ryzen 9 9950Х. Некоторые эксперты полагают, что низкая производительность Core Ultra 200 может объясняться плохими драйверами. В пример приводится работа Core Ultra 9 285K в одноядерных сценариях в синтетических тестах. Здесь показатели можно назвать высокими. Если присмотреться, то Core i9-14900K оказывается немногим медленнее, но в целом результате бенчмарков вызывают некоторое удивление. Эксперты отмечают, что за счёт перехода на 3-нм узел Intel удалось ощутимо снизить потребление энергии. Возможно, это и так, но рядовым пользователям такая информация не очень интересна. В теории, если бы камни стоили дешевле уже находящихся в продаже и работали на привычном сокете LGA1700, то спрос на них был бы относительно неплохой, но все процессоры дороже аналогов прошлого поколения, не предлагая ничего нового. При этом потребуется купить не только сам камень, но и материнскую плату, что сильно утяжеляет бюджет рядового пользователя. На этом фоне даже провальная серия Ryzen 9000 смотрится лучше, а эксперты уже сегодня спорят о том, какие последствия неудача будет иметь для Intel. Обсуждаются самые пессимистичные сценарии, но пока очевидно, что главный чипмейкер планеты разучился делать процессоры, способные составлять конкуренцию решениям AMD. Почему так произошло, в данном случае уже не важно, ведь это свершившийся факт. По ссылке вы можете найти наиболее интересные и достоверные тесты всех указанных выше процессоров: https://videocardz.com/188838/intel-core-ultra-9-285k-ultra-7-265k-and-ultra-5-245k-review-roundup