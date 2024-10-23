Информацией делятся авторы канала Moore's Law Is Dead

Уже завтра начнутся массовые продажи процессоров Intel серии Core Ultra 200. Архитектура Raptor Lake оказалась крайне неудачной, поскольку привела к системному кризису, последствия которого будут ощущаться ещё много лет. Напомним, флагманы постоянно сталкиваются с проблемами во время работы. Процессор может сгореть даже без видимых причин, а несколько попыток исправить положение не решили всех проблем. В какой-то момент Intel пришлось расширить гарантию до пяти лет, а также согласиться на безоговорочную замену всех вышедших из строя процессоров. Несмотря на внутреннюю политику, американская компания готова принимать абсолютно все процессоры, предпочитая забыть о Core i9-14900K как о страшном сне. Представители Intel уверяют что серия Core Ultra 200 получилась на редкость стабильной, называя архитектуру Arrow Lake чрезвычайно удачной. Если верить авторам канала Moore's Law Is Dead, то на самом деле всё обстоит с точностью до наоборот.

Блогеры опросили нескольких пользователей, участвующих в закрытом тестировании и ранее получивших Core Ultra 9 285K. Называть имена своих информаторов блогеры отказались, делясь любопытными подробностями. Оказывается, даже поздние инженерные варианты страдают от многочисленных проблем. Чаще всего вылетает экран смерти (BSOD), но на этом сюрпризы не заканчиваются. Например, при запуске некоторых онлайн-игр на экране появляется предупреждение от встроенной системы безопасности. Оказывается, программное обеспечение принимает флагман Intel за аппаратное читерское оборудование. В результате запуск таких игр невозможен или осложнён, а этот факт сильно не понравится любителям онлайн-шутеров и ММОРПГ. Представители Moore's Law Is Dead полагают, что причина кроется в плохой совместимости оборудования. Не исключено, что драйвер пока работает не так, как планировалось, а значит устранить ошибку можно программным способом.

Блогеры напоминают, что для доступа к Core Ultra 9 285K и всем процессорам на архитектуре Arrow Lake потребуется купить не только сам камень, но и материнскую плату. Причина в использовании нового сокета, ну а это станет неприятным сюрпризом для многих пользователей. В результате число энтузиастов, которые захотят купить новый флагман Intel, может оказаться заметно меньше, чем было годом ранее, ведь многие из них уже успели столкнуться с вылетами, синими экранами и странной работой самого процессора. Авторы Moore's Law Is Dead уверяют, что Core Ultra 9 285K ещё более ужасный, чем его предшественник. Источники сообщают, что провести точные тесты почти невозможно. Причина в том, что в полностью идентичных условиях один и тот же экземпляр Core Ultra 9 285K ведёт себя непредсказуемо. Иногда быстродействие достигает заявленных показателей, но совершенно неожиданно может снизиться на 10%, а после оставаться в таком состоянии довольно долго.

В итоге тесты показывают, что Core Ultra 9 285K не только уступает игровым процессорам AMD, но и очень часто оказывается медленнее Core i9-14900K. На фоне таких проблем смысла переходить на новую платформу нет никакого, а эксперты полагают, что очередной провал будет стоить Intel слишком дорого. Американский чипмейкер уже серьёзно потратился. Вначале значительные средства инвертировались в строительство фабрик в Европе и США. Ни одни завод пока не заработал, но инвестиции на этом не прекратились. Intel купила огромное количество самых продвинутых литографов для выпуска процессоров, но так и не смогла заставить сложные технологии работать. Пришлось заказывать серию Core Ultra 200 у TSMC, а всё это вынудило потратить ещё больше денег, ведь услуги тайваньской компании крайне дорогие. Intel пытается забыть обо всех проблемах, но если озвученные выше слухи подтвердятся, то сценарий с разделом компании на части и продаже конкурентам может оказаться не таким уж и нереалистичным.



