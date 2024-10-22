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Почему графика в играх почти не улучшается, а геймерам приходится покупать дорогие видеокарты

Даже с видеокартой за 35 тысяч рублей рассчитывать на максимальные настройки графики в 1080р не приходится, а прирост производительности на видеокартах последних поколений почти остановился
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Многие наши читатели уже несколько десятилетий играют в серию Grand Theft Auto. Если вы запустите Grand Theft Auto IV, то сможете убедиться в том, насколько примитивной и ужасной там кажется графика. Игра вышла в 2008 году, а значит прошло уже 16 лет. Многие наши читатели согласятся, что срок действительно большой, указывая на то, как сильно изменилась графика в играх последних лет. Что же, в таком случае самое время запустить Grand Theft Auto V. На компьютерах продолжение легендарной серии появилось в 2015 году, а значит с момента релиза прошло 9 лет.

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И вот здесь и возникает настоящий диссонанс, ведь Grand Theft Auto V кажется современной и имеет приличную графику. Можно было бы заявить, что разработчики просто хорошо знают своё дело, но это не совсем так. Если обратить внимание на The Witcher 3: Wild Hunt, то можно выяснить, что эта игра также вышла в 2015 году, но продолжает демонстрировать впечатляющую графику. Признаем, что актуальные игры последних лет всё же в этом плане лучше, но с момента выхода The Witcher 3: Wild Hunt прошло 9 лет, а графика не претерпела значительных изменений. Это же касается и других популярных игр прошлых лет. 

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Получается, что какое-то время мы видели постоянное улучшение качества графики, но после определённых событий темпы ощутимо снизились. Можно было бы обвинить во всём ленивых разработчиков видеоигр, но логика подсказывает, что десятки крупных студий не могут действовать заодно, тормозя прогресс при помощи сомнительных решений. А вот претензии к NVIDIA выглядят более справедливо. Сегодня мы убедимся в том, что проблему нужно искать в решениях Дженсена Хуанга, остановившись на тестировании, проведённом на канале Testing Games. Блогер взял несколько видеокарт NVIDIA, сравнив их производительность в самых актуальных играх. В тесте участвовали следующие видеокарты: GeForce GTX 1060, GeForce RTX 2060, GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 4060. Скриншоты с результатами вы можете увидеть ниже и выше. Судя по всему, наиболее значительный прирост произошёл между GeForce GTX 1060 и GeForce RTX 2060, ведь после этого движение вперёд практически замедлилось.

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Во многих играх GeForce RTX 2060 оказывается примерно в 2 раза быстрее GeForce GTX 1060, а всё это отлично укладывается в озвученную выше теорию. Напомним, серия GeForce RTX 20 вышла в 2018, тогда как GeForce GTX 10 заглянула на 2 года раньше. Именно в этот период наблюдаются наиболее значительные изменения в графике игр, после чего наступил полный штиль. Многие эксперты пишут, что в 2021 году реализовать потенциал видеокарт не удалось из-за стечения обстоятельств. Так, вначале майнеры начали скупать графические чипы, после чего во всём мире наступил дефицит полупроводников. Отчасти такие утверждения верны, но они не изменят того факта, что разница между GeForce RTX 2060 и GeForce RTX 3060 достигает скромных 15%. Выход GeForce RTX 4060 стал настоящим разочарованием, но сегодня такую видеокарту покупают только потому, что нет выбора. 

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У рядовых геймеров денег на видеокарты за 2000 долларов просто нет, ну а мы ещё раз вернёмся к результатам теста. Прирост быстродействия выглядит разочаровывающе, но в реальности разница между GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 4060 заметно меньше. Если присмотреться внимательнее, то можно выяснить, что автор использовал процессор Ryzen 7 7800X3D. Скорее всего, такой камень есть у небольшого числа геймеров, ну а более бюджетные решения не способны выжать из видеокарт такое же количество кадров в секунду. В сети можно встретить тесты, в которых между GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 4060 разница в лучшем случае доходит до 10%, а значит многое зависит ещё и от процессора. 

Предположим, что вы собрали очень неплохую систему на базе Ryzen 7 5700X3D. Процессор имеет запас прочности и может раскрыть потенциал мощой видеокарты. Даже в этом случае разница между GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 4060 не превысит 5%, а значит стоимость обеих видеокарт свидетельствует о том, что такая информация на 100% верна. Но это только начало проблем, ведь многие наши читатели владеют процессором, быстродействие которого даже меньше, чем у Ryzen 5 3600X. Камень старый, а найти разницу в играх между различными видеокартами будет проблематично. Это значит, что нет вообще никакого смысла со старым процессором покупать хорошую видеокарту. 

Тесты доказывают, что прирост производительности между видеокартами последних поколений сильно замедлился. Это оказывает негативное влияние на попытки разработчиков игр улучшить графику. Требования к играм постоянно растут, но GeForce RTX 4060 уже даже не способна тянуть все игры в 1080p@60 fps на максимальных настройках графики. А между тем стоит такая видеокарта очень недёшево, а значит многие геймеры могут себе позволить ещё менее скоростные решения. Выхода в ближайшие годы нет, а серия GeForce RTX 50 может оказаться самым настоящим разочарованием. Остаётся небольшая надежда, ведь в последние годы Дженсен Хуанг заработал огромное количество денег на графических ускорителях для центров обработки данных и обучения ИИ. Зависимость NVIDIA от настольных видеокарт сводится к минимуму, поэтому компания может пойти на эксперимент. А вот захочет ли руководство NVIDIA сделать геймерам приятный подарок, пока сказать сложно. 


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