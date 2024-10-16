Как сделать так, чтобы старая Radeon RX 580 за 8000р в новых играх не уступала GeForce RTX 4060
Если вы всё ещё полагаете, что NVIDIA находится впереди технологического прогресса, а AMD плетётся в хвосте, то вам стоит изучить материал по ссылке. Если не вдаваться в сложные подробности, то красная команда имеет в своём распоряжении крайне интересные решения, опережающие все разработки конкурентов на несколько лет. Почему Лизе Су не удаётся всё это эффективно продавать, в данном случае не так важно, ведь нас с вами интересует исключительно реализация в игровом сегменте.
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Начнём с того, что NVIDIA первой представила технологию масштабирования, позволяющую увеличить количество кадров в секунду за счёт умных алгоритмов. В те времена прогресс двигался крайне медленно, ну а первая версия DLSS оказалась спорной и сильно разочаровала геймеров. AMD отстала на целое поколение, ведь FSR 2 вышла с большим опозданием и отличалась способом реализации данной технологии. Так, если у зелёных ключевую роль выполняют умные алгоритмы, то у красных всё иначе. Результат примерно равный, хотя в некоторых случаях визуальная разница явно на стороне дядюшки Хуанга. DLSS 3 стала эксклюзивной для графических чипов серии GeForce RTX 40, ну а ждать релиза FSR 3 пришлось больше года. Новая технология масштабирования принесла значительные улучшения и уже доступна на большом количестве игр. DLSS 3 берёт количеством, поскольку появилась раньше, ну а представители AMD уверяют, что в 2025 году всё будет иначе. Например, на этот раз FSR 4 также будет обучаться при помощи умных алгоритмов. Кроме того, она появится на рынке без задержек.
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Как будет на самом деле, пока сказать сложно, но сегодня конкуренция строится вокруг противостояния DLSS 3 и FSR 3. И вот здесь самое время заметить, что технологии AMD не только имеют открытый код, но и являются более дружелюбными. Например, финальная версия FSR 3.1 не только поддерживает видеокарты красной команды, но и заработает на всех видеокартах серии GeForce, а также Intel Arc. Охват поражает, а особенно это полезно в том случае, если речь идёт о видеокартах, которые выпущены слишком давно и не имеют поддержки технологий масштабирования. Сегодня мы рассмотрим тестирование, проведённое на канале NJ Tech. Автор сравнил старые Radeon RX 580 и GeForce GTX 1660 SUPER, увеличив количество кадров за счёт технологии масштабирования AMD. Ознакомиться со скриншотами вы можете выше и ниже.
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Как видите, после включения FSR 3.1 происходят важные изменения, позволяющие расшевелить даже старые видеокарты. Например, в God of War Ragnarök Radeon RX 580 выдаёт всего 43 кадра в секунду, но после активации технологии масштабирования способна обеспечить стабильные 97 fps. Ещё более впечатляющие результаты демонстрирует GeForce GTX 1660 SUPER, фрамрейт которой в этой же игре повышается с 53 кадров в секунду, до 136 fps. Важно отметить, что никакого критического влияния на игровой процесс мы не видим. Почти, ведь нужно признать, что технология масштабирования действительно искажает визуальную составляющую. В некоторых играх влияния заметно больше, тогда как в других приходится присматриваться. Бывают случаи, когда играть с активной FSR 3 и вовсе неприятно, но всё познаётся в сравнении.
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Смотрите, если вы сегодня хотите запускать все игры в разрешении 1080р, то вам понадобится видеокарта уровня GeForce RTX 4060. Стоит такое решение от 36 тысяч рублей, а значит немалая часть геймеров не сможет себе позволить ничего подобного. Долгое время геймерам приходилось запускать игры на низких настройках с менее дорогими видеокартами, но FSR 3.1 меняет правила. NVIDIA официально не поддерживает ни одну версию DLSS для видеокарты GeForce GTX 1660 SUPER, но AMD без проблем включает такую старую видеокарту в перечень актуальных. В требовательных играх, где даже на средних настройках графики в 1080 можно получить меньше 60 кадров в секунду (например, в Horizon Forbidden West), активация технологии масштабирования приводит к увеличению фрамрейта выше 70 fps. Пока технологии не идеальны, но даже сегодня имея всего 9 тысяч рублей вы можете играть в любые требовательные новинки в 1080р, выжимая из своего компьютера почти всегда больше 60 кадров в секунду.
Если обратить внимание на стоимость GeForce GTX 1660 SUPER, то можно сделать несколько выводов. Прежде всего бывшая в употреблении обходится почти в 18 тысяч рублей. Это в 2 раза дороже Ragnarök Radeon RX 580, хотя максимальный фрамрейт и оказывается до 50% выше. Стоит учитывать, что многие геймеры предпочитают покупать только новые видеокарты, ну а за GeForce GTX 1660 SUPER с гарантией просят 24 тысяч рублей. Данный графический чип не производится, поэтому уже скоро найти в продаже такую видеокарту не удастся. На самом деле даже сегодня GeForce GTX 1660 SUPER не является идеальным выбором. Обратите внимание, всего 22 тысячи просят за GeForce RTX 3050. Видеокарта может и не быстрее, но она имеет 8 Гб видеопамяти. В качестве ещё одного плюса можно занести поддержку технологии масштабирования NVIDIA DLSS 2 из коробки, но мы с вами уже видели, что AMD FSR 3 справляется аналогичной задачей очень хорошо.
К сожалению, не все геймеры смогут получить фремрейт, который оказался доступен автору тестирования. Причина в том, что здесь использовался процессор Ryzen 5 7600X, ну а он достаточно дорогой. Кроме того, он построен на сокете АМ5, а это значит только одно: вам потребуется новая материнская плата и оперативная память DDR5. Инвестиции немаленькие и неподъёмные для тех, у кого есть средства только на бюджетную видеокарту. Именно поэтому основная масса любителей видеоигр может позволить себе в лучшем случае Ryzen 5 5600X. Этот процессор поддерживает материнские платы с сокетом АМ4, но уже не считается современным.
Многие эксперты полагают, что в будущем основной прирост быстродействия графических чипов будет реализовываться посредством программных компонентов. Аппаратная часть себя практически исчерпала, о чём неоднократно заявлял и сам Дженсен Хуанг. Глава NVIDIA полагает, что будущее за умными технологиями, но сегодня результат использования DLSS и FSR нельзя назвать идеальным. В некоторых играх наблюдаются заметные огрехи, а использовать старушку Radeon RX 580 для бюджетной замены GeForce RTX 4060 хотят немногие любители видеоигр. В теории, при правильном подходе даже Radeon RX 580 может обеспечить комфортные 60 кадров в секунду во многих актуальных играх, но на практике получить такой результат могут только владельцы довольно новых компьютеров. Насколько слабее Ryzen 5 7600Х окажется старый Ryzen 5 1600Х, сказать сложно, ведь для этого нам нужно изучить итогу другого тестирования.
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