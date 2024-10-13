11 октября 2019 года за одну акцию NVIDIA давали 4.69 доллара. Если учитывать, что сегодня точно такая же ценная бумага оценивается в 123.3 доллара, то капитализация компании всего за 5 лет увеличилась в 26.3 раза. Таким образом, если сегодня американская компания оценивается в 3.3 триллиона долларов, то всего пять лет назад она стоила не больше 125 миллионов. Даже тогда NVIDIA входила в число крупнейших технологических компаний на планете, ну а сегодня перешла на совершенно другой уровень. Состояние Дженсена Хуанга перевалило за 110 миллиардов долларов, а сам он из авторитетного эксперта в области полупроводников вдруг превратился в культовую фигуру. Появления такой важной персоны на крупных мероприятиях превращается в настоящее шоу, хотя дядюшка Хуанг и предпочитает скромно держаться в тени. Он рассказывает, что так и не нанял личного визажиста, а одежду и имидж ему выбирают дочка с женой. Личная жизнь основателя одной из самых крупных компаний на планете нечасто попадает в поле зрения журналистов, а сам Дженсен Хуанг предпочитает разговаривать на совершенно другие темы.

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Например, его живо интересуют технологии будущего. Глава и основатель NVIDIA видит мир под особым углом. Так, он говорит о важности разработки систем на базе искусственного интеллекта и верит, что умные алгоритмы помогут человечеству решить все существующие проблемы. Презентации Дженсена Хуанга интересно слушать, но найти значительные отличия между подобными выступлениями бывает непросто. Сам он может говорить часами, но не сказать ничего важного. Если последние пять лет вы провели в далёком космосе и ничего не знаете о наступлении эры ИИ, то самое время понять, что мир вокруг нас стремительно меняется. Умные технологии проникают повсюду. Что говорить если даже авторы материалов на нашем и других сайтах пишут новости при помощи специальных ботов. На самом деле всё зашло куда дальше, чем можно было ожидать за такой короткий срок. Так, только благодаря единой позиции актёрам Голливуда удалось добиться того, что студии не станут заменять людей на сгенерированных нейросетями копии. Потребуется получить специальное разрешение, но даже в этом сегменте попытки внедрения умных технологий продолжаются.

Под угрозой увольнения миллионы программистов. Сегодня ИИ не может взять на себя полное написание кода, но способен ощутимо ускорить работу людей, сократив большую команду до нескольких специалистов. Алгоритмы на основе искусственного интеллекта широко применяются в систематизации больших объёмов данных, а также уже начали проникать в военную сферу. Подобные инструменты позволяют операторам дронов получать больше информации, а сами беспилотники не только наводятся на цели, но и способны находить скрытые объекты по заданным маркерам намного быстрее человека. Всё это реализуется уже сегодня, а триггером для новой волны стал именно Дженсен Хуанг. В настоящее время в портфолио NVIDIA числится несколько популярных продуктов, позволяющих обучать ИИ и использовать вычислительные возможности умных алгоритмов для самых различных целей. Наиболее мощным является H200, который получил 141 Гб с самой скоростной видеопамятью стандарта HBM3e. Благородя невероятно высокой пропускной способности до 4.8 Тб/с удалось повысить быстродействие в некоторых сценариях до двух раз, ну а стоит один графический ускоритель H200 около 50 тысяч долларов.

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Спрос на подобное оборудование настолько большой, что удовлетворить всех клиентов просто невозможно. В некоторых случаях заказчикам приходится ждать полгода, ну а особые условия предоставляются крупным клиентам. Известно, что Илон Маск купил 100 000 подобных устройств, потратив на них невероятные 5 миллиардов долларов. Миллиардер уверяет, что хотел бы купить ещё несколько сотен тысяч H200, но поставка задерживается. У AMD есть неплохой графический ускоритель, но по целому ряду причин красные пока не могут рассчитывать на заметную долю рынка. Intel регулярно рассказывает о готовности ворваться на рынок графических ускорителей и потеснить NVIDIA, но пока американская компания вынуждена решать целый ряд накопившихся проблем и не способна составить реальную конкуренцию Дженсену Хуангу. Может показаться, что дела у производителя самого востребованного оборудования на планете идут просто отлично, но на самом деле это не совсем так. Прежде всего нужно напомнить, что NVIDIA сталкивается с ограничениями собственного правительство по поставкам графических чипов в Китай. Пока проблема решается, но Китай является вторым по величине рынком после США, а ощутить всю силу ограничений рынку предстоит только в 2025 году.

Причина в том, что в документах указана максимальная производительность графического чипа, которую NVIDIA имеет право поставлять в Поднебесную. Даже H200 в строгие нормы не укладывается, поэтому для Китая была разработана специальная версия графического ускорителя. Это же касается и настольной GeForce RTX 4090, но уже совсем скоро уходить от ограничений будет не так просто. Сегодня в Китай поставляется версия GeForce RTX 4090D, но серия GeForce RTX 50 меняет правила игры. Судя по всему, на этот раз запрещено поставлять в Китай будет не только флагман GeForce RTX 5090, но и GeForce RTX 5080, ведь эта видеокарта окажется быстрее GeForce RTX 4090. Как будет решаться вопрос с ограничениями, пока сказать сложно, но есть все основания полагать, что в 2025 году сформируется огромный спрос на флагманские настольные видеокарты. Прежде всего нужно понимать, что Дженсен Хуанг не только успешный бизнесмен и руководитель крупной компании, но и талантливый маркетолог. Он хорошо оценивает рынок, поэтому делает всё для повышения маржи. В последние годы этот показатель снизился, но главу зелёных такое положение вещей не устраивается, а происходящие сегодня анонсы намекают на то, что дешёвых видеокарт не будет.

Итак, вчера стала известна стоимость графической системы DGX B200, которая обещает произвести настоящую революцию в сфере облачных вычислений и обучения ИИ. Каждый B200 в несколько раз быстрее H200, но продавать графические ускорители по отдельности дядюшка Хуанг не намерен. Вместо этого клиентам предлагается готовая система DGX B200, состоящая из восьми графических ускорителей. Стоимость полноценной серверной стойки стартует с 500 тысяч долларов, ну а это немногим больше, чем просят за графический ускоритель текущего поколения. Каждая серверная стойка включает до 14 Тб видеопамяти HBM3E с пропускной способностью памяти до 64 Тб/с. Учитывается каждый графический ускоритель, тогда как пропускная способность каждого отдельного чипа равна 8 Тб/с. Поставки первым клиентам уже начались, ну а крупные технологические гиганты готовы платить любые деньги за доступ к оборудованию нового поколения. А вот небольшим стартапам будет сложно. Сегодня такие компании могут купить нужное им количество графических ускорителей, собрав сервер по своему усмотрению, но уже в 2025 вынуждены будут где-то искать лишние деньги.

Купить H200 по рекомендованной цене не так просто, ну а дефицит уже вынудил целый ряд компаний использовать для обучения ИИ настольные GeForce RTX 4090. До производительности графического ускорителя обычной видеокарте далеко, но благодаря масштабированию удаётся добиваться поразительных результатов. Одна полноценная серверная стойка из восьми GeForce RTX 4090 способна демонстрировать чудеса техники, но обходится в несколько раз дешевле одного графического ускорителя H200. Для небольших компаний покупка настольных видеокарт – это хорошая инвестиция, но такой подход не годится для крупных игроков. Причина в том, что H200 потребляет 700 Вт, тогда как 8 видеокарт GeForce RTX 4090 будут требовать не меньше 3500 Вт. В конечном итоге именно высокие показатели TDP спасают настольные видеокарты от массового использования в серверах, но с появлением DGX B200 правила игры могут измениться. H200 останется в дефиците, ну а 500 тысяч долларов – это слишком большая сумма для многих начинающих стартапов.

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GeForce RTX 4090 ничего не угрожает, ведь видеокарта уже снята с производства, а вот серия GeForce RTX 50 может стать жертвой повышенного спроса. Даже в текущем поколении фиксировался дефицит флагманов NVIDIA, ну а в 2025 году всё станет только хуже. Несколько дней назад инсайдеры назвали приблизительные цены нескольких графических чипов настольного сегмента. Предполагается, что за GeForce RTX 5090 намерены просить до 2500 долларов, тогда как GeForce RTX 5080 оценивается в 1500 долларов. На первый взгляд такие цифры кажутся нереалистичными, но если учитывать всё указанное выше, то можно сделать вывод, что обе видеокарты будут разбирать даже лучше, чем горячие пирожки у вокзала. На этом фоне мы вам можем только посоветовать обратить свои взоры в магазины. Если вы намерены заняться обучением умных алгоритмов, то самое время купить несколько мощных видеокарт, ведь уже завтра они окажутся дороже, чем сегодня.

Что же, если вы хотите ворваться в область обучения ИИ, то начинать с GeForce RTX 4090 производства ASUS мы вам категорически не рекомендуем. Эта видеокарта создана для геймеров, которые могут себе позволить потратить лишние деньги на бренд. Данное решение получило улучшенную систему охлаждения и повышенные тактовые частоты. Всё это не даёт никакой пользы в играх, но очень приятно смотрится и греет душу любителям дорогого и очень мощного железа. Для обучения ИИ лучше обратить внимание на Palit GameRock. Эта модель на базе графического чипа GeForce RTX 4090 стоит почти на 100 тысяч рублей дешевле и представляет повышенный интерес для тех, кто планирует собрать несколько серверов по 8 видеокарт. Подобную видеокарту мы рекомендуем и геймерам, ведь она имеет достаточно охлаждение и предлагает ультимативную производительность.

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А вот GeForce RTX 4080 SUPER для обучения ИИ не годится. Видеокарта получила узкую 256-битную шину и всего 16 Гб памяти. Подобные операции требуют много быстрой памятью с огромной пропускной способностью, поэтому субфлагман NVIDIA лучше оставить геймерам. Не подходит для обучения ИИ даже Radeon RX 7900 XTX. Здесь проблема не только в не самой скоростной видеопамяти, но и в отсутствие нужных алгоритмов. Дженсен Хуанг купирует все разработки энтузиастов, позволяющие адаптировать инструментарий NVIDIA для решений AMD. В результате настольные видеокарты от тётушки Су может и неплохие, но решительно не годятся для облачных вычислений.

Не забывайте, что для игровых сценариев лучше подходит процессор Ryzen 9 7900X3D. Это один из самых быстрых камней на планете, который отличается высокой стабильностью и позволяет раскрыть даже самую скоростную видеокарту на рынке. До релиза Ryzen 9 7950X3D указанный выше Ryzen 9 7900X3D останется лучшим выбором и будет быстрее Core Ultra 9 285K. А вот для обучения ИИ вам лучше подойдёт Core i9-14900K. Судя по всему, флагманы на архитектуре Raptor Lake горят намного реже, чем это было ещё пару месяцев назад. Патч Intel даёт плоды, а максимальная производительность действующего флагмана позволяет использовать его в самых сложных рабочих сценариях. Можно подождать выхода Core Ultra 9 285K, но в данном случае это уже не так важно, ведь решающее значение имеет производительного графической части.