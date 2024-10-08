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Как защитить деньги на криптовалютном кошельке, и что должны знать владельцы токенов Hamster Kombat

Мошенники не дремлют, но знание нескольких простых правил поможет сохранить деньги в безопасности
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Аналитики пишут, что 2021 год стал крайне важен для популяризации криптовалюты в мире. Ещё не так давно подобные активы считались близкими к мусорным, но сегодня они входят в число фьючерсных и находятся на балансе крупнейших фондов с мировым именем. Без определённой доли разочарование не обошлось, ведь огромное количество людей не только получило негативный опыт владения цифровыми активами, но и лишилось накоплений. В 2021 появлялись и исчезали десятки мошеннических токенов, авторы которых растворялись с деньгами доверчивых вкладчиков. Несмотря на то, что проблема существует и сегодня, нормального законодательства для её решения так и не создано, а альткоины продолжают появляться, вводя в заблуждение или даже открыто обманывая миллионы людей по всему миру. 

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Пожалуй, самым громким скандалом сопровождался листинг токена HMSTR. Речь и внутреннем активе игры Hamster Kombat. Больше 300 миллионов людей принимали участие в новом проекте, ну а больше 100 миллионов смогла получить несколько монет. На момент эйрдропа курс токена составлял 1 цент, ну а спустя несколько недель за 1 HMSTR дают в два раза меньше. Таким образом геймеры, которые не вывели свои 30 долларов, сегодня располагают состоянием до 15 долларов, ну а более активные пользователи получили в 2 раза больше, чем могли бы выручить здесь и сейчас. Мнение экспертного сообщества относительно действий разработчиков Hamster Kombat разделилось. Кто-то называет команду мошенниками, тогда как другие указывают, что рассчитывать на значительную прибыль мог только слишком наивный человек. Всё просто, ведь общее количество токенов во время раздачи делилось на число активных геймеров. Ну а поскольку людей в проекте было слишком много, то и денег каждый отдельно взятый пользователь получил мало. Нужно было всего лишь посмотреть на проблему здраво, но сделать это способны далеко не все люди. 

И всё же, если не учитывать негативный опыт и сильное разочарование, то Hamster Kombat и несколько аналогичных проектов сделали куда больше, чем может показаться. Прежде всего больше 100 миллионов людей на нашей планете сегодня имеют опыт владения криптовалютой. Не все геймеры заберут свои монеты, но это уже не так важно, ведь эти люди ознакомились с рынком, попытались вникнуть в проблему, а некоторые и вовсе решили уделить криптовалюте больше внимания. Многие считали цифровые активы несерьёзными, но сегодня научились торговать на бирже. Вводить и выводить туда средства, а также думать о сохранности своих активов. И вот здесь выясняется, что большая часть ворвавшихся на новый рынок новичков ничего не знает о том, как обезопасить свои инвестиции. Например, вы решили, что Hamster Kombat – это очень перспективный актив. Не так важно, почему вы так считаете, ведь сегодня огромное количество людей продаёт и покупает данный токен. Не исключено, что через год за 1 HMSTR будут давать 10 центов, а значит ваши инвестиции не только окупятся, но и позволит вам увеличить личный капитал в 20 раз. Приятно, но потерять все деньги ещё проще. 

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Первым делом рекомендуется подумать о безопасности личного аккаунта в Telegram. Мошенники не дремлют, а ведь именно к мессенджеру привязан внутренний кошелёк Hamster Kombat. Если злоумышленники получат доступ к вашему аккаунту, то вместе с перепиской смогут вывести все накопленные средства. Эксперты рекомендуют подумать о том, чтобы хранить токены на более защищённых платформах. Например, вы можете использовать крупные биржи. Binance российским гражданам недоступна, но остаются и другие аналоги, предлагающие точно такие же услуги. Как правило, хакеры не пытаются взламывать крупные биржи, поскольку уровень защиты там слишком высокий. Намного проще увести деньги другим способом, поэтому биржи остаются отличным способом для хранения средств. Отличным, но не идеальным. Проблема в том, что порой сами пользователи не выполняют всех предписаний, довольствуясь обычным логином и паролем. Например, можно сделать так, чтобы без доступа к вашему смартфону нельзя было провести ни одну операцию. В этом случае, даже если мошенник каким-то образом получит доступ к аккаунту на бирже, то не сможет заполучить находящиеся там средства. 

Существуют самые различные способы защиты, включающие цифровые ключи и другие идентификаторы, а эксперты настаивают на том, что использовать хотя бы один из них необходимо. Есть и другие способы защиты, например, вы можете поставить приложение на смартфон, в котором и будет храниться вся криптовалюта. Открыть ярлык сможет только человек, у которого есть доступ к вашим отпечаткам пальцев, ну а без смартфона вытянуть средства не выйдет. Некоторые используют для доступа набор случайных слов. В этом случае, если вы даже потеряете телефон, то можете тут же восстановить доступ к кошельку с другого аппарата при помощи правильной комбинации. Защита не 100%, но полную гарантию даёт только холодный кошелёк. Если денег у вас много, а вы действительно переживаете об их сохранности, то можно купить специальное хранилище в виде флешки или твердотельного накопителя. Многое зависит от уровня защиты, но без специального пароля хранилище не открыть. Здесь нет доступа к интернету, а значит украсть деньги можно только в том случае, если преступники физически завладеют самим накопителем. 

Нередко и сами преступники пользуются подобными инструментами. Простой пример, человеку нужно пересечь границу, но провести с собой большую сумму средств нет никакой возможности. Никто и никогда не станет проверять, что записано на вашей флешке, поэтому можно без опасений залить туда любое количество средств. В большинстве государств существуют обменные компании, которые готовы предложить вам деньги в обмен на разумный процент. Пересечение границ и уход от налогов ещё никогда не было таким простым, ну а рядовым пользователям советуют начинать защиту с социальных сетей. Прежде всего рекомендуется не переходить по ссылкам, которые вам отправили друзья. Это же касается и мессенджеров. К примеру, аккаунт вашего знакомого взломан. Вы никогда не узнаете о том, что произошло, но можете обладать высоким уровнем доверия ко всей информации, поступающей от знакомых. Как только вы перешли по ссылке, то могли уже начать закачку на свой смартфон опасного вируса. Взломать защищённые программы вредоносный объект не сможет, но в зависимости от вашей активности получит доступ к информации о счетах, паролях и многих других конфиденциальных данных. Взлом электронной почти грозит потерей доступа ко всем привязанным приложениям, ну а в результате переход по ссылке от друга может привести к печальным последствиям. Важно помнить, что мы живём в эпоху цифровых денег. Всё больше людей доверяет оплате за товары и услуги при помощи смартфонов. Это значит, что мошенники будут на этом направлении становиться всё более активными. Вариантов нет, а в итоге каждый владелец криптовалютного счёта должен понимать, что именно он ответственен на его безопасность. Надеяться на то, что программа сама себя защитит можно с большой натяжкой, ну а фанатам виртуальных хомяков вообще следовало бы следить за любыми ссылками, по которым производится переход с мобильного устройства. 

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