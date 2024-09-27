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Ryzen 7 9800X3D выйдет в октябре и может обесценить многие игровые процессоры Intel и AMD

Даже сегодня многие процессоры слишком дорогие, но энтузиастам нужно немного подождать.
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Известно, что новая серия процессоров Intel на архитектуре Arrow Lake появится в продаже в конце октября 2024 года. В сети пишут, что ранние инженерные экземпляры уже можно купить с рук, но подобные камни бесполезны, поскольку в рознице всё равно нет подходящих материнских плат. На этот раз Intel переходит на новый сокет LGA 1851, с которым связана череда слухов. Поговаривают, что так называемой архитектуры Arrow Lake Refresh в 2025 году не будет, а вместо этого новое поколение настольных процессоров Intel появится только в 2026 году. Делается это для экономии ресурсов, а также потому, что именно тогда AMD выпустит свою линейку. 

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2025 может показаться скучным, но на самом деле мы не знаем, как обстоят дела с архитектурой Nova Lake, и какое решение в итоге примет Intel. Судя по всему, серия Core Ultra 200 не принесёт значительного прогресса. В лучшем случае флагман окажется чуть быстрее Ryzen 9 9950Х в играх, но разница точно не будет значительной. Многие эксперты считают, что производительность процессоров упёрлась в явные недостатки видеокарт, поэтому в ближайшие годы будет наблюдаться период застоя. Кажется, что обе компании будут спокойно продавать свои продукты, но в реальности всё может оказаться для Intel не так радужно. Ранее в прессе писали, что AMD планирует начать продажи процессоров с технологией X3D только в 2025 году, но инсайдеры уверяют, что удар по позициям синих будет нанесён этим октябрём.

Оказывается, недавно прошла презентация, в рамках которой Gigabyte показала флагманскую материнскую плату на базе чипсета Х870. Предполагается, что новая плата включала процессор Ryzen 7 9800X3D, который и станет самым быстрым в игровом сегменте. Также указывается, что Ryzen 9 9900X3D и Ryzen 9 9950X3D действительно появятся только в начале 2025 и получат некие новые функции. Ryzen 7 9800X3D будет прямым наследником Ryzen 7 7800X3D, а значит стоимость его окажется не выше 450 долларов. Камень называется перспективным, а его производительность снова станет рекордной. А вот разгонный потенциал решено приберечь для Ryzen 9 9900X3D и Ryzen 9 9950X3D, которые будут дороже и смогут работать на повышенных тактовых частотах. 

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Насколько всё это соответствует реальности, сказать трудно, но положение на рынке процессоров действительно запутанное. В продаже есть несколько решений, которые ни в коем случае не стоит покупать, ну а сегодня мы разберёмся в этом вопросе детальнее.

Давайте начнём с Ryzen 7 7800X3D. Ещё пару месяцев назад этот камень стоил до 45 тысяч рублей и отлично продавался. Перед нами один из самых быстрых игровых процессоров, но после релиза серии Ryzen 9000 геймеры по всему миру бросились скупать Ryzen 7 7800X3D. Возник дефицит, а российские ритейлеры не могли пройти мимо. Как видите, за 8-ядерный камень просят больше 60 тысяч, что вызывает удивление и даже улыбку. Если вы планировали купить мощный камень, который будет долго тянуть любые игры с самой прокачанной видеокартой, то брать сегодня Ryzen 7 7800X3D мы не советуем. Лучше подождать пару месяцев, ведь после выхода Ryzen 7 9800X3D стоимость Ryzen 7 7800X3D точно пойдёт на убыль.

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Немного дешевле, но от этого ничуть не лучше Ryzen 7 9700X. Процессор нового поколения не дотягивает до своей цены и плохо продаётся. На самом деле мы не советуем покупать всю новую линейку Ryzen 9000, о чём подробнее вы можете прочесть по ссылке. 

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Стремительно теряет почву под ногами и флагман Intel. Мало того, что такие процессоры до сих пор продолжают гореть по всему миру, так Core i9-14900K ещё и является тупиковой ветвью. Как уже отмечалось выше, настольные процессоры следующего поколения Core Ultra 200 будут работать с сокетом LGA 1851, а значит сделать апгрейд компьютера с Core i9-14900K без замены материнской платы не удастся. А ведь процессор стоит 60 тысяч рублей, но явно не оправдывает ожиданий энтузиастов. Мы также не рекомендуем покупать Core i7-14700KF и Core i5-14600KF. Оба процессора слишком дорогие и уже совсем скоро получат более мощные аналоги нового поколения. Цены начнут снижаться, а удачных решений для любителей высоких скоростей у нас пока нет. 

Именно поэтому мы рекомендуем немного подождать. В худшем случае купите Ryzen 7 7800X3D со скидкой, ну а в лучшем вам достанется более производительный Ryzen 7 9800X3D. На самом деле оба камня интересны только небольшому количеству энтузиастов, тогда как рядовые геймеры предпочитают менее дорогие решения.

Например, хорошим соотношением между ценой и производительностью обладает Ryzen 7 7700. Камень справится даже с дорогой видеокартой, но чаще всего его покупают те, кто планирует взять графический чип до 65 тысяч рублей. В этом случае можно рассчитывать на запуск любых игр в 2К на максимальных графических настройках, а Ryzen 7 7700 справится здесь с поставленными задачами не хуже самого скоростного Ryzen 7 7800X3D.

Под Ryzen 7 7700 вам не понадобится дорогая материнская плата, а производительность окажется ограничена только видеокартой. За счёт экономии на процессоре появится возможность добавить часть денег к видеокарте, что в конечном итоге сделает систему более быстрой, чем с флагманским процессором. 

Владельцам компьютеров на базе сокета АМ4 мы рекомендуем никуда не спешить, поскольку менять им придётся не только процессор, но и оперативную память с материнской платой. Это дорого и не экономично, ведь в наличии Ryzen 7 5700X3D. Камень уступает новинкам последних поколений, но он и не создан для конкуренции с Ryzen 7 7800X3D. Он примерно равен по скорости с Ryzen 7 7700, но гораздо дешевле в апгрейде, ведь вам понадобится только заменить процессор, тогда как на сокете АМ5 замене подлежат все три ключевых компонента. 

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процессоры оптимальные ценовые предложения ryzen 7 9800x3d
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