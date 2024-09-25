Процессоры AMD серии Ryzen 9000 так и не стали хитами продаж. Крупные магазины отмечают, что спрос на новинки остаётся крайне низким, поскольку пользователи не видят смысла тратить деньги на подобную продукцию от тётушки Су. Камни не попали даже в 20 самых продаваемых на европейских и американских площадках, ну а сегодня мы разберём итоги опроса, проведённого на сайте 3DCenter.org. Количество респондентов составило чуть менее 1000 человек, ну а по большей части речь идёт о рядовых пользователях, которые живо интересуются новинками на компьютерном рынке.

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Как удалось установить, примерно половина всех респондентов считает Ryzen 9000 недостаточно быстрыми. Камни не вызывают восторга и считаются посредственными на фоне релизов прошлых поколений. Довольно много пользователей уверены, что цены слишком высокие, поскольку прироста производительности почти нет, тогда как почти 24% оценивают Ryzen 9000 крайне отрицательно. Что любопытно, 21% респондентов процессоры понравились, вот только неясно, почему же тогда эти ребята не спешат в магазины.

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Можно сделать ввод, что мнение пользователей разделилось, но большая часть оценивает продукцию AMD либо как посредственную, либо называет её плохой. Таких ответов чуть меньше 80%, ну а это ставит крест на хороших продажах. Неясно, как данная проблема будет решаться, ведь на носу выход новой линейки Intel, но сегодня нас тревожат цены в российской рознице. Серия Ryzen 9000 приехала в РФ уже достаточно давно, но вызвала примерно такую же реакцию, как и по всему миру. Вот только если в США за Ryzen 5 9600X действительно просят меньше 280 долларов, то российские ритейлеры хотят получить 34 640 рублей. Это 370 долларов, а значит дело не только в налогах и таможенной ставке. Процессоры последнего поколения действительно дорогие, а особенно всё это заметно на фоне решений прошлого поколения. Например, за Ryzen 5 7600X просят 22 тысяч рублей. А между тем в тестах оба камня демонстрируют почти одинаковую производительность. Разница заметна только при использовании видеокарты за 250 тысяч рублей, но если вы купили середняк за 35 тысяч, то в играх более новый не принесёт вам ни одного дополнительного кадра в секунду.

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За 8-ядерный Ryzen 7 9700X придётся вывалить 45 тысяч рублей, но это действительно много для процессора такого уровня. В тестах камень демонстрирует очень высокие показатели, но превосходит Ryzen 7 7700X в играх всего на 10%. И вот здесь выясняется, что купить 8-ядерник прошлого поколения можно на 8 тысяч рублей дешевле. Переплата за Ryzen 7 9700X кажется неоправданной, ну а AMD даже не старается убеждать пользователей в обратном. Ничего нового камень последнего поколения предложить не может, а значит если вам нужен мощный процессор для игровых и рабочих задач, то можно купить менее дорогой Ryzen 7 7700X. На самом деле за 26 тысяч на прилавке лежит Ryzen 7 7700. Этот камень может и уступает указанным выше процессорам, но в играх показывает себя самым лучшим образом. Он позволяет сэкономить солидную сумму денег и справится с видеокартой до 80 тысяч рублей.

12-ядерный Ryzen 9 9900X считается одним из самых низкооценённых процессоров новой серии. Причина в том, что зажиточным энтузиастам нужны только флагманы, ну а рядовые пользователи не видят пользы от увеличенного количества ядер. В итоге выбор падает на менее дорогие камни, тогда как Ryzen 9 9900X остаётся не востребованным. Учитывая его цену, удивляться не стоит, ведь 62 тысячи – это какой-то новый рекорд для продукции AMD. Ryzen 9 7900X на целых 15 тысяч рублей дешевле, ну а мы не видим ни одной причины переплачивать такие деньги за процессор, который не способен реализовать преимущество в реальных задачах. На самом деле правда в том, что никакого преимущества у Ryzen 9 9900X нет, а значит пока он не подешевеет, покупать его никто не станет.

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Особняком стоит Ryzen 9 9950X. За новый флагман AMD просят почти 100 тысяч рублей. На первый взгляд такая сумма кажется слишком высокой, но если как следует подумать, то всё становится на свои места, ведь флагман – это эксклюзивное предложение для энтузиастов. Право обладания самым быстрым процессором серии не может стоить дёшево, ну а Ryzen 9 9950X обходит все решения Intel как в играх, так и в рабочих задачах. Процессор чрезвычайно быстрый, но прирост быстродействия в рабочих задах немного удручает. Эксперты пишут, что AMD не видит причин тратиться на усиление производительности в сложных сценариях, поскольку чаще всего здесь используются специализированные процессоры. Ryzen 9 9950X больше игровой, чем рабочий, но вместе с тем он позволяет добиваться очень значительных результатов в любых сценариях. Если вы хотели купить флагман, но планировали сэкономить, то обратите внимание на Ryzen 9 7950X. За 53 тысячи рублей вы найдёте всё те же 16 ядер, а быстродействие здесь действительно высокое.

Эксперты пишут, что релиз процессоров Ryzen 9000 серии сыграл с рынком злую шутку. Многие аналитики полагали, что новинки окажутся более скоростными, ожидая очередного снижения цен на серию Ryzen 7000. Вот только из-за низкого спроса на Ryzen 9000, ранее находящиеся в продаже камни не подешевели, а значит выбор стоит между дорогими новинками и уже хорошо себя зарекомендовавшими камнями по привычной цене. Возможно, в наше бурное время, когда полупроводники то и дело дорожают, немного стабильности не помешает.