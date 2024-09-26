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Bublik1
Raptor Lake продолжают гореть, Intel выпустила патч, обвинив в проблеме создателей материнских плат
Intel утверждает, что влияние на производительность в играх у нового микрокода близко к нулю

В августе Intel выпустила финальный патч для процессоров Raptor Lake, исправляющий проблемы с выходом из строя флагманов и всех продуктов, обладающих разблокированным множителем. Представители разработчика уверяли, что смогли полностью устранить все ошибки, хотя и сделали это с большим запозданием. Intel признала вину и заявила, что процессоры больше не будут ломаться. Что же, с тех пор прошло полтора месяца, но в сети продолжают писать о многочисленных возвратах. Якобы, в некоторых странах количество брака так велико, что пользователям вместо нового процессора выдают деньги. Один из владельцев сгоревшего Core i9-13900K в США рассказал, что на складе не осталось флагманов прошлого поколения, поэтому вместо этого процессора теперь выдают Core i9-14900K. Intel увеличила гарантийный срок до пяти лет, но всё говорит о том, что процессоры продолжают ломаться. 

Первые несколько недель после выхода патча казалось, что виноваты сами пользователи. Можно было предположить, что обновление BIOS скачали не все, ну а Intel честно выполняет свои обязательства, принимая повреждённые камни несмотря ни на что. Вот только время идёт, а количество возвратов остаётся высоким. Похоже, вчера даже разработчик признал тот факт, что некоторая часть ошибок в Raptor Lake всё же осталась. На официальном сайте появилась целая статья, в которой анализируются все случаи, способные привести к поломке процессора. Как видите, причины всего четыре. Первая заключается в том, что производитель материнской платы превысил рекомендации Intel по питанию. Формулировка кажется логичной, вот только в продаже есть материнские платы, созданные для разгона, стоимость которых превышает 1000 долларов. Там соблюдены все условия безопасности, а для охлаждения используется СЖО. Кстати, перегрев – это вторая проблема. Якобы, всё те же глупые разработчики установили неправильные параметры, что в некоторых случаях приводило к повышению температурного режима. Делалось это для увеличения конечной производительности, но негативно влияло на сам процессор.

Третья причина кроется в особенностях работы алгоритма SVID, вызывающего повышение напряжения, тогда как четвёртая заключается в материнской плате BIOS и приводит к сдвигу Vmin. Судя по всему, первые три проблемы были решены в начале августа, когда Intel выпустила большой патч для материнских плат, ну а четвёртую проблему исправят в ближайшее время. Инженеры Intel уже провели внутреннее тестирование и выявили близкое к нулевому влияние на скоростные показатели в игровых сценариях. Микрокод 0x12B уже выпущен, а значит дело за производителями материнских плат. Пользователям советуют проверить автоматические обновление, а также поискать патч на сайтах производителей. Сложно сказать, будет ли данное обновление финальным. В августе казалось, что все проблемы решены, но процессоры продолжают горечь. Особенно удивляют заявления Intel, поскольку официальная позиция компании почти не изменилась. Судя по опубликованной таблице, основную вину за сбои возлагают на производителей материнских плат, но эксперты с такой постановкой вопроса не согласны. 

Прежде всего нужно понимать, что производители материнских плат не обладают самостоятельностью в принятии тех или иных решений. Intel выпускает несколько чипсетов, каждый из которых включает те или иные возможности. Реализовать потенциал флагмана в бюджетном сегменте никто не пытается, но когда дело доходит до продвинутых продуктов для энтузиастов, то производители используют только те технологии, которые включены в чипсет самой Intel. Проще говоря, разработчик в начале дал в руки партнёрам все технологии, а после обвинил их в чрезмерном использовании ресурсов собственных процессоров. Если процессоры изначально не должны были работать на повышенных частотах и ломаются при разгоне и повышении напряжения, то нужно было об этом сказать заранее, но даже сегодня Intel не признаёт собственных ошибок. Важно помнить, что все четыре патча крайне важны для безопасности. В сети есть тесты, доказывающие минимальное влияние обновлений BIOS на конечную производительность процессоров. Даже после применения того или иного патча у энтузиастов всё равно останется возможность включить агрессивные настройки на материнской плате. Intel обещает заменять сгоревшие процессоры ещё долго, но нигде открыто не пишет, что оверклокинг убивает флагманы последних двух поколений. Вполне возможно, что такие откровения вызвали бы волну негодования, ведь значительная часть прибыли поступает от реализации процессоров с разблокированным множителем. Если пользователи узнают, что им не рекомендуется такие камни разгонять, то будет сильно удивлены. Кстати, Intel всё ещё заявляет, что процессоры следующего поколения на архитектуре Arrow Lake не подвержены указанным выше ошибкам. Что же, ждать осталось недолго, ведь камни поступят в продажу в конце октября. 

#intel #процессоры #raptor lake
Источник: community.intel.com
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