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Авторы Hamster Kombat вынудят платить геймеров за перевод токенов на кошельки

Таким нехитрым образом авторы Hamster Kombat снизят нагрузку на сеть и вынудят десятки или даже сотни миллионов людей отказаться от получения виртуальных монет
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В пятницу 20 сентября завершилась эпопея Hamster Kombat. По данным разработчиков, в игру регулярно заходило порядка 50 миллионов человек, тогда как общее количество аккаунтов давно перевалило за 300 миллионов. Ничего подобного ещё никогда не было, ведь ранее раздача токенов среди различных проектов не превышала сотни тысяч аккаунтов. О том, сколько получат рядовые пользователи, мы поговорим ниже, ну а пока всё внимание привлечено к разработчикам, ведь события 26 августа доказали очевидные проблемы с блокчейном TON. Напомним, месяц назад состоялся выход популярной игры DOGS на биржи. 4.5 миллиона игроков получили токены на свои кошельки, ну а всё это привело к падению блокчейна. Разработчики несколько раз возвращали сеть в рабочее состояние, но каждый раз, когда жалеющие вывести свои два доллара появлялись на горизонте, TON снова падал. 

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Вот только на этот раз масштабы проблемы на несколько порядков превышают проблемы авторов TON. Как уже было сказано выше, монеты получат 300 миллионов пользователей, ну а это способно отправить блокчейн в недельный нокаут. Ожидается, что высокая нагрузка приведёт к самым печальным последствиям, а возможности блокчейна не позволяют масштабировать его работу. Что же, у нас есть одна хорошая новость и сразу несколько плохих. Начнём с того, что миллионы фанатов виртуальных хомяков больше не могут повлиять на количество токенов на своих аккаунтах. Фарминг завершён, ну а 26 сентября состоится раздача монет. Об участии в празднике жизни заявили такие крупные биржи, как Binance, OKX, Bybit, Bitget и многие другие популярные площадки. Торги на премаркет-платформах уже стартовали, но рядовые геймеры должны ещё немного подождать. 

Зачем разработчики взяли такую большую паузу, сказать сложно. Скорее всего, автоматическая система уже подсчитала, кому и сколько токенов положено, а значит авторы Hamster Kombat просто тянут время. Не исключено, что в настоящее время ведутся закулисные переговоры, ну а в результате рядовые геймеры получат ещё меньше, чем можно было ожидать. По словам экспертов, раздача токенов среди миллионов аккаунтов – это крайне дорогостоящее предприятие. Оказывается, чтобы перечислить монеты на один кошелёк, приходится заплатить 0,01705 TON. Это немногим больше 12 центов, а значит эирдроп среди пяти миллионов аккаунтов обходится авторам подобных проектов в 600 тысяч долларов. Для тех, кто намерен за считанные часы заработать десятки миллионов, сумма кажется не очень большой, но логика здесь не совсем привычная. Оказывается, разработчики брали всю финансовую составляющую на себя, а пользователи просто получали свои монеты. Что же, бесплатная раздача виртуальных хомяков завершилась не начавшись, ведь на этот раз будет задействована крайне любопытная технология TON Mintless Jetton. 

Идея заключается в том, что платить за контракт будет непосредственно сам пользователь. Проще говоря, если вы хотите получить свои монеты, то придётся как следует поднапрячься. Прежде всего потребуется пополнить баланс в TON. В теории, хватит и одной десятой монеты, но в реальности не всё так просто, ведь есть ещё и оплата за газ. Ну а это дополнительная комиссия, размер которой сильно зависит от загруженности сети. Эксперты советуют пополнить кошелёк на 1 TON, ну а это 7 долларов. Любой опытный пользователь, который уже не раз имел дело с криптовалютными биржами, легко справится с такой задачей, но что делать миллионам людей, не обладающих нужными знаниями? Ответ простой: забыть о получении токенов и отправиться зарабатывать деньги для очередной команды мошенников. Важно понимать, что изначально авторы Hamster Kombat обещали всем геймерам справедливое вознаграждение и нигде не писали, что для его получения придётся платить деньги. 

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Всё это напоминает практику обмана по телефону. Вам звонят неизвестные лица и предлагают получить деньги на банковский счёт, если вы им переведёте хотя бы 100 рублей. Обычно в таких ситуациях наивная жертва лишается всех накоплений, ну а в данном случае разработчики Hamster Kombat решили таким нехитрым образом ощутимо снизить количество желающих получить свои токены в первые несколько суток. Как уже отмечалось выше, нагрузка на блокчейн может привести к отключению платформы, ну а заставив платить самих пользователей, можно растянуть процесс на многие недели. Если вы сутками напролёт кликали по экрану и заработали значительную сумму денег, то вполне можете получить больше, чем остальные. Сколько именно, вопрос открытый. К примеру, разработчики DOGS выдали активным геймерам, которые выполнили все задания и достигли максимального уровня, по 20 долларов в эквиваленте. За месяц курс токена снизился в 2 раза, а значит на счету рядовых пользователей всего 10 долларов. Но даже такие деньги достались миллионам бесплатно, тогда как в Hamster Kombat придётся платить. Скорее всего, если фанату виртуальных хомяков причитается всего 10 долларов, то он не будет заниматься глупостями, пополняя аккаунт в TON. 

Без разочарования не обойтись, но жизнь полна неприятных сюрпризов. Наиболее активная часть обязательно попробует вывести монеты, но даже в этом случае будут задержки, ведь не все геймеры знают механизм пополнения криптовалютных кошельков. Если масштабировать указанные выше 600 тысяч долларов, которые уходят на выдачу монет 5 миллионам пользователям до 300 миллионов в Hamster Kombat, то можно сделать вывод, что эирдроп стоил бы разработчикам 36 миллионов долларов. Согласитесь, деньги очень большие, ну а переложив их на плечи самих пользователей, можно не только сэкономить, но и получить другие бонусы. Поскольку значительная часть людей не станет тратить время и деньги на пополнение своего кошелька, то и токенов этим ребятам не видать. Сотни миллионов монет останутся в системе и попадут в руки разработчиков. План почти идеальный, ну а о судьбе рядовых геймеров никто и не думает. Вообще, если хорошенько подумать, то понять логику постоянных геймеров Hamster Kombat становится сложно.

Давайте перейдём к уже известным нам цифрам. Сегодня капитализация DOGS составляет 437 миллионов долларов, а значит на момент раздачи криптовалюта была в 2 раза дороже. Очевидно, что потенциал Hamster Kombat выше, чем у любой другой подобной игры, поэтому мы предположим, что 26 сентября капитализация токена достигнет 2 миллиардов долларов. Если разработчики будут также щедры, как обещали ранее, то пользователям выделят 50% всех монет. 1 миллиард на 300 миллионов – выходит по 3 доллара. Ясно, что наиболее активные получат больше, тогда как рядовым геймерам дадут не больше 1 доллара. Можно только предполагать, как распределится сумма в ходе эирдропа, но уже ясно, что много фанатам виртуальных хомяков не дадут. В сети пишут, что первая тысяча наиболее активных использовала не самые честные методы накручивания очков, но даже в этом случае сумма вознаграждения не будет соответствовать потраченным усилиям. Относительно много получат только те, кто принимал участие в рекламных акциях, ну а раздача токенов Hamster Kombat может стать самой скандальной за всю историю криптовалют. Пожалуй, в таких масштабах рядовых пользователей ещё никто и никогда не обманывал. 

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