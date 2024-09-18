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Bublik1
В России наблюдается повышенный спрос на iPhone 16, поскольку заказы в 4.8 раза выше прошлогодних
Фанаты Apple готовы покупать смартфоны нового поколения несмотря на то, что инноваций там нет

Продажи смартфонов серии iPhone 16 начнутся уже 20 сентября. В Россию аппараты прибудут с небольшим запозданием, тогда как по всему миру релиз пройдёт без сюрпризов. Ключевой фишкой аппарата считается система Apple Intelligence. Технология была скопирована у Google и позволяет распознавать объекты на экране при помощи камеры. По словам представителей яблочной компании, за счёт умных алгоритмов удалось значительно повысить интеллектуальную составляющую. В результате программа не только сможет распознавать изображения, но и выполнять множество других задач. Больше о том, удалось ли Apple совершить большой прорыв, мы узнаем в ближайшие дни, а пока аналитики фиксируют падение спроса на смартфоны нового поколения. Главная причина заключается в том, что технология Apple Intelligence не появится на большей части рынков и станет доступна в Китае только в 2025 году. 

По некоторым позициям наблюдается падение количества предзаказов на 12-13%, ну а период ожидания снизился до двух раз. Эксперты отмечают, что многие фанаты яблочной продукции разочаровались iPhone 16, поскольку аппарат содержит минимальное количество новшеств. Умные алгоритмы интересны и понятны только энтузиастам, а Apple потребуется время, чтобы убедить массового пользователя в том, что определение объекта по фотографии крайне нужная функция. Возможно, со временем Apple Intelligence превратиться во что-то более серьёзное, но пока технология не кажется прорывом. Аналитики уже рекомендуют Тиму Куку уменьшить заказы и пересмотреть планы относительно количества проданных аппаратов на Рождество. Ситуация называется сложной, но положение Apple кажется стабильным, поэтому о падении курса ценных бумаг речь не идёт. Что любопытно, пока китайские фанаты яблочной продукции воротят носом, в России происходят прямо противоположные события. 

По данным МТС, количество предзаказов смартфонов Apple нового поколения превосходит показатели прошлого года в 4.8 раза. Потенциальные клиенты спешат оформить заказ заранее, ну а наиболее популярным остаётся базовая версия iPhone 16. Здесь сосредоточено 54% заказов, что также противоречит общемировой тенденции. В США и Китае предпочитают iPhone 16 Pro Max и iPhone 16 Pro, но в России процент заказов этих моделей равен 11% и 28% соответственно. На последнем месте находится iPhone 16 Plus, купить который готовы только 7% россиян. Модель с накопителем на 256 Гб пользуется высоким спросом, но сильно отстаёт от базовой на 128 Гб, что также противоречит мировым тенденциям. Обычно фанаты предпочитают более серьёзные модели, количество встроенной памяти в которых равно 256 и 512 Гб. Очевидно, что причина не в самых высоких доходах жителей России. Известно, что iPhone давно стал символом достатка и принадлежностью к зажиточной прослойке общества. Вот только у многих фанатов яблочной компании нет денег на iPhone 16 Pro Max с накопителем ёмкостью 512 Гб, поэтому остаётся только купить самую бюджетную модель. 

По данным МТС, 43% всех заказов сделаны в Москве. На втором месте Санкт-Петербург (11%), на третьем – Краснодарский край (8%), тогда как остальные регионы отстают с большим разрывом. Предоплата производится на сайте компании и предполагает частичное или полное внесение средств. Базовый купон стоит 25 тысяч рублей и позволяет надеяться на получение новенького смартфона в первой волне. После того как заказчик получит сообщение, он может доплатить оставшуюся сумму, а после получить телефон в салоне связи или по почте. Пока неясно, когда в России станет доступна функция Apple Intelligence. 

#смартфоны #apple #iphone 16
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15:27
1155 сложнее гнать по памяти, 1150 в пару кликов. Редко 2666 но встречаются, 2400 чаще, 2133 вообще на изи найти ддр3 Эти данные разбора кучки китайского самсунгорефаба
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Шава на Коммунистической
15:23
Не сделает. Нет у него 4090 и даже 12400. Только древнее амуде типа 1600af на бомж-доске и какой-нибудь некрорадеон вроде 6850 с алика. https://vk.com/video-83304459_171703724
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Робин Гудеичь
15:22
Если брошкена-неброшкина куда-то и тянет экономику - то на ДНО.
Трудовая миграция по-прежнему необходима для экономики страны
Cowboy Huggies
15:17
Тут у всех i9 14900K и 4090, а все у кого слабее железо тут считаются нищебродами и бичами. Хочешь быть крутым чуваком? Беги в ситилинк! Ну что ты пялишься? А ну бегом!
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Несбыточная Мечта Шешенбека
15:13
Десять дизов тебе навтыкали. Ты уже сел статью писать?
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Dimkovski
15:12
Нах 4090 в FHD сделай скрины в 4К 3-5 фпс будет разница? Или один
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FelsheR-BANz
15:09
Эти просто по умолчанию россиянами становятся. Пусть живут. Для женщин тоже работа есть. Лишь бы со своим менталитетом к другим не лезли. А про многодетность и пр., ты херню пишешь - если оба родители...
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Прикинь, 12400 по цене порезан в 4 раза от 7800x3d
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Жили - жили, работали - работали и тут на, Сидоров рассказывает что "МЫ" понимаешь работать не будем... Нашим рабочим платить нужно по человечески, а не как мигрантам. А ещё на западе пропагандирует д...
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