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Bublik1
iPhone 16 разочаровали потенциальных покупателей и уступают по заказам прошлогодним iPhone 15
Аналитики ожидают низкий спрос на смартфоны Apple нового поколения

Каждый раз, когда в продажу поступает новая серия смартфонов Apple, появляется инсайдер, рассказывающий о скорой революции в жанре. Якобы, следующая версия iPhone получит уникальные функции и станет настоящим прорывом для рынка. Вот только время идёт, но ничего не меняется. Смартфоны яблочной компании разных поколений плохо отличимы друг от друга, а технологических новшеств почти нет.

Только не на этот раз, ведь внутри каждого iPhone 16 скрывается технология Apple Intelligence. Речь об умном алгоритме, который должен оказаться намного эффективнее привычного помощника и будет полагаться на ИИ во время анализа поступающей информации и выдачи ответов. Пока неясно, насколько реализация данной функции будет эффективна, поскольку аппараты ещё не начали продаваться. Стоит учитывать, что в большинстве стран Apple Intelligence не заработает. Например, в Китае она станет доступна только в 2025 году, а между прочим это второй после США рынок сбыта. 

По данным инсайдеров, происходящее уже отразилось на спросе со стороны рядовых покупателей. Оказывается, предварительные заказы на новую серию выглядят разочаровывающе, а особенно всё плохо, если сравнивать с прошлогодними iPhone 15. Apple уже три дня принимает заказы, ну а ниже вы можете увидеть разницу в спросе на две последние серии мобильных телефонов этой компании. Аналитики полагают, что к настоящему моменту значительная часть фанатов яблочной продукции уже сделала заказ, а значит в ближайшее время мы увидим ещё более удручающие цифры.

По данным BofA Global Research, собирающей информацию о сроках доставки по всему миру, на самом деле дела обстоят ещё хуже. Так, вместе с предварительным заказом срок доставки iPhone 16 Pro сегодня составляет 14 дней, тогда как в прошлом году iPhone 15 Pro приходилось ждать 24 дня. Сроки ожидания iPhone 16 Pro Max достигают 19 дней, но годом ранее iPhone 15 Pro Max задерживался на 32 дня. На фоне этого аналитики ожидают значительного падения продаж, а акции Apple уже отреагировали падением на 3%.

Больше информации на этот счёт мы узнаем только в начале ноября, но уже сегодня эксперты советуют яблочной компании сократить производство. 

На самом деле многие рядовые пользователи не сильно интересуются умными функциями, и проблемы могут быть связаны с тем, что всё больше людей полагается на мнение известных блогеров. А популярные лица в интернете разгромили iPhone 16, называя его настоящим провалом. Для понимания происходящего мы приведём только один пример, полностью отражающий наплевательское отношение к рядовым потребителям продукции Apple со стороны руководства компании.

Не так давно автор данного материала на поезде путешествовал в незнакомый город. Удалось увидеть массу интересного, а в итоге аккумулятор смартфона разрядился до 10%. А между тем нужно было ещё использовать карту и банковские приложения. Обычно для таких случаев используется повербанк. Устройство медленно, но уверенно заряжает аппарат, позволяя оставаться на связи. На этот раз удалось найти небольшое кафе с розеткой. После 15 или 20 минут аккумулятор получил заряд до 70%, что позволило не волноваться о нехватке питания.

Представьте себе, что вы хотите купить iPhone 16. Не так важно, какую именно модель, ведь информации о скорости зарядки нигде нет. А между прочим речь о ключевой технологии, которая сегодня очень востребована. Большая часть покупателей iPhone 16 получит коробку без блока питания, а значит воспользуется старым устройством, мощность которого равна 9 Вт. 

В лучшем случае речь идёт о фирменном блоке питания мощностью 20 Вт, который придётся дополнительно купить. Один из известных инсайдеров уверяет, что абсолютно все модели iPhone 16 в этом году поддерживают зарядку мощностью 45 Вт, но нигде больше эта информация не подтверждается. Скорее всего, если 45 Вт и станут доступны, то только на iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Даже в это верится с большим трудом, а значит большая часть владельцев смартфонов за 1500 долларов и дороже будет и дальше сидеть у розетки 2 часа. Прибавьте к этому старый дизайн и задержки с выходом Apple Intelligence, и вы получите полный комплект от Тима Кука, для которого самое главное – это маржа. 

#смартфоны #apple #iphone 16
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