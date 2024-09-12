Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
В США потребовали у Байдена отменить щадящие тарифы беспошлинного ввоза товаров из Китая
Всё это подаётся под соусом заботы о здоровье рядовых американцев

После начала СВО правительство РФ отказалось от идеи снижения порога беспошлинного ввоза товаров и позволило гражданам страны не платить налоги с посылок, оценочная стоимость которых не превышает €1000. Идея понравилась рядовым потребителям, а особенно активно её использовали представители малого бизнеса. Таким образом в РФ ввозились товары на десятки тысяч евро, а разницу в стоимости предприниматели благополучно клали себе в карман. В 2024 ставка беспошлинного ввоза была снижена до €200, что тут же отразилось на стоимости самых различных товаров на маркетплейсах. Крупные торговые сети не пострадали, поскольку ввозили в страну товары по официальным каналам. Оказали ли изменения в законе негативное влияние на покупательскую способность населения, могут рассказать только аналитики, но потребуется дождаться итогов 2024 года, а пока в США разворачивается настоящая детективная история, которая также связана с беспошлинным порогом таможенного взноса. 

До 2015 года в Америку разрешалось ввозить товаров без оплаты пошлины до $200, ну а уже 9 лет рядовые жители страны могут тратить на иностранных площадках без оплаты налогов $800. Какое-то время лазейкой пользовалось небольшое количество людей, но в последние годы рост популярности категории de minimis продолжает расти опасными темпами. По мнению целого ряда местных политиков, порочную практику нужно как можно скорее прекратить. Эксперты пишут, что возможностью ввозить товары без всяких пошлин и ограничений пользуются китайские бизнесмены. Несмотря на все попытки остановить поток дешёвой китайской электроники, сделать это не выходит, а главная причина кроется именно в беспошлинном пороге до €800, в который укладывается значительная часть посылок. Проще говоря, несмотря на давление со стороны правительства, китайские производители продолжают процветать, умело используя законодательную базу США в своих целях. Но это мнение экспертов, тогда как сами политики такого сказать просто не могут. Причина простая: миллионы жителей США покупают дешёвую электронику из Поднебесной и не готовы платить больше за товары, облагаемые полноценным налогом. 

Отказ от беспошлинного ввоза в размере $800 – это непопулярная мера, которая встретит на пути реализации сопротивление потребителей и даже крупных маркетплейсов. Оказывается, лазейкой пользуются Amazon и Walmart, а политики просят у старины Байдена принять меры. Утверждается, что китайцы не просто поставляют в США электронику, а убивают подрастающее поколение. Якобы, высоким спросом среди американцев пользуются различные таблетки, содержащие фентанил и другие опиоидные добавки. Всё это доставляется на пороги обычных американцев, обходя контроль в рамках существующего законодательства. Особенности импорта de minimis таковы, что к ним не применимы тарифы раздела 301, а значит привлечь за мошенничество поставщиков не удаётся. Политики призывают пересмотреть существующие нормы и закрыть товарам из Китая доступ на американский рынок. Отмечается, что за 2023 год в США поступило 4 миллиона таких посылок, а в 2024 количество беспошлинных посылок из Китая достигнет очередного рекорда. И вот здесь и возникает самый настоящий диссонанс, ведь вместо того, чтобы бороться с проблемой точечно, запретив ввоз лекарственных препаратов и любых пищевых добавок, политики предлагают остановить весь экспорт. Может показаться, что это явный перебор, но на самом деле всё не совсем так, как пытаются представить ястребы Вашингтона. 

В рамках обращения к Белому дому есть любопытная информация, на которую следует обратить внимание. Оказывается, из Китая импортируется так много текстиля в посылках до $800, что в США в 2023 закрылось сразу 18 заводов, ранее выпускавших одежду. Получается, что рядовые американцы предпочитают покупать дешёвую электронику и одежду из Поднебесной, ну а это вредит бизнесу, а значит причина не в таблетках, а в финансовых потерях крупных предпринимателей. Политики в данном случае выступают в качестве лоббистов интересов промышленников, а всё это проявления обычного протекционизма. Согласно озвученным данным, за 2023 при помощи посылок de minimis в США было ввезено товаров на $23.4 миллиарда. Представители Национального совета по внешней торговле и торговой группы, представляющей интересы широкого круга американских компаний, заявляют о том, что снижение беспошлинного порога станет настоящим ударом по рядовым американцам. Инфляция в стране продолжает расти, а всё это крайне непопулярные меры, предпринимать которые перед выборами не рекомендуется. Многие эксперты отмечают, что усиление мер контроля в портах и повышение безопасности грузов потребует огромных инвестиций. Это могут быть десятки миллиардов долларов, а значит потенциальная выгода может оказаться меньше того ущерба, о котором говорят недовольные лоббисты. Добавим, что даже после того, как беспошлинный порог будет снижен до $200, поставкам указанных выше таблеток это никак не помешает. 

#сша #политика
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Команда «Вояджера-1» успешно заменила двигатель после 47 лет пребывания в космосе
8
Эксперты XDA назвали 8 худших игровых видеокарт в истории производства NVIDIA и AMD
13
Sony прекращает бесплатную подписку PS Plus для украинцев с ноября
10
Ученые представили короткое видео в котором поместилось движение тектонических плит за 1,8 млрд лет
3
К югу от Сатурна нашли необычную экзопланету, которая ставит под сомнение законы планетообразования
4
Ростех начал поставки станций тропосферной связи «Гроза»
+
Япония построит суперкомпьютер, который будет в 1000 раз быстрее, чем самые мощные машины в мире
2
Объявлены группы BLAST Premier: Fall Final 2024
+
Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West и Spider-Man 2 сравнили на PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro
+
Warhammer 40,000: Space Marine 2 за первые дни продаж разошелся тиражом в два миллиона копий
+
Обновление KB5041872 для Windows 11 загружает процессор на 100 % и вызывает зависания ОС
3
За день до запуска смартфона Vivo T3 Ultra стали известны его характеристики
+
Цены на арендную недвижимость в Москве достигли 100 тысяч рублей за однокомнатную квартиру
1
Новый чип AMD получил 60 вычислительных блоков и усовершенствованную трассировку лучей
7
Эти 5 старых телефонов получат обновление до Android 14 благодаря LineageOS 21
+
Samsung Galaxy A55 5G получит сентябрьское обновление Android 2024
+
NVIDIA выпустила драйвер Game Ready 561.09 с поддержкой God of War Ragnarök, Frostpunk 2 и FF XVI
3
Motorola представила первый смартфон с пятью годами обновлений
+
Процессоры Ryzen 9000 уступают по популярности «проблемным» флагманам Intel 13-го и 14-го поколений
23
Минобороны: ВС РФ сорвали попытку ВСУ захватить буровую установку «Крым-2» в Чёрном море
3

Популярные статьи

"Союз", "Наемный убийца", "Смерч 2" - обзор фильмов 2024 года
6
Remnant: From the Ashes - воспоминание о былом (субъективный обзор игры)
3
Какие электроприборы могут привести к возгоранию в доме, и как защититься от короткого замыкания
4
6 слишком дорогих и медленных процессоров AMD и Intel, которые не подходят для игрового ПК в 2024г
50
Когда наступит сезон альткоинов, и почему даже Илон Маск перестал влиять на курс мемного Dogecoin
2
Анонс PlayStation 5 Pro - шедевр 12 из 10 на кончиках костлявых пальцев
31
Eurasian Times: ВВС Китая стремительно развиваются и вскоре станут самыми мощными в мире
9
8 захватывающих и красивых игр на ПК, ради которых не жалко купить мощную видеокарту в 2024 году
1
Concord - лакмусовая бумажка современной игровой индустрии
5
Популярные заблуждения о правилах зарядки смартфона, о существовании которых знать необязательно
+

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
16:28
Как оказалось бомбы с крыльями то же нужны. С появлением ФАБов формировать какие то крупные ударные силы ВСУ стало проблематично.
«Ростех» расширит серийный выпуск Су-57 — ОАК строит новое здание для производства истребителей
Gamandril
16:28
1. Что это было Пух? Мне вот хватает 12900К за глаза настолько, что я не уверен что и через 10 лет его будет повод обновлять ради игорь дома. DDR5 объема 64 гига тоже должно хватать. По большому счету...
6 слишком дорогих и медленных процессоров AMD и Intel, которые не подходят для игрового ПК в 2024г
Nvidia&Intel Hater
16:26
он и выше показывает фейковое гавно,я его в это игре от 3 до 5-6 кадров в одном месте и том же обошел при одних настройках.клоун просто клоун
5 неудачных игровых видеокарт на рынке РФ, которые геймерам стоит оставить пылиться на прилавках
OhOtNiChEk
16:26
GDDR6 лучше, она холодная, карта долго жить будет
GeForce RTX 4070 с памятью GDDR6 сравнили в играх и бенчмарках с базовой версией на GDDR6X
Nvidia&Intel Hater
16:25
То ты мне в это игре от 10 до 15 процентов просрал.табличики дело хорошее ток в реальности твой огрызок оказался обсос и кончита как всегда.так что свой фековый тест забей в очендырь себе.реальность ...
5 неудачных игровых видеокарт на рынке РФ, которые геймерам стоит оставить пылиться на прилавках
OgoGoLog
16:25
Я сначала подумал, что это Панорама балуется. А вон оно как выходит...
Зеленский подтвердил начало контрнаступления ВС РФ в Курской области и заявил, что всё идёт «по украинскому плану»
slikts
16:23
"...И это решение безвозвратна". Не говори хоп, пока не перепрыгнул.
Гендиректор IBM: китайский отдел исследований и разработок закрыт, и это решение безвозвратно
Nvidia&Intel Hater
16:23
у него карта просерает всем и каждому .ну кроме разве что 6500,но очко горит так сказать
5 неудачных игровых видеокарт на рынке РФ, которые геймерам стоит оставить пылиться на прилавках
Ссу на рекламистов
16:22
Естественно и так предсказуемо, что даже скучно. Ну что взять с просто конченного сонибоя?
Concord - лакмусовая бумажка современной игровой индустрии
slikts
16:20
Мы же не дураки, дураки не мы.
«Мы же не дураки»: Зеленский прокомментировал мирные инициативы Китая и Бразилии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем