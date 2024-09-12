Всё это подаётся под соусом заботы о здоровье рядовых американцев

После начала СВО правительство РФ отказалось от идеи снижения порога беспошлинного ввоза товаров и позволило гражданам страны не платить налоги с посылок, оценочная стоимость которых не превышает €1000. Идея понравилась рядовым потребителям, а особенно активно её использовали представители малого бизнеса. Таким образом в РФ ввозились товары на десятки тысяч евро, а разницу в стоимости предприниматели благополучно клали себе в карман. В 2024 ставка беспошлинного ввоза была снижена до €200, что тут же отразилось на стоимости самых различных товаров на маркетплейсах. Крупные торговые сети не пострадали, поскольку ввозили в страну товары по официальным каналам. Оказали ли изменения в законе негативное влияние на покупательскую способность населения, могут рассказать только аналитики, но потребуется дождаться итогов 2024 года, а пока в США разворачивается настоящая детективная история, которая также связана с беспошлинным порогом таможенного взноса.

До 2015 года в Америку разрешалось ввозить товаров без оплаты пошлины до $200, ну а уже 9 лет рядовые жители страны могут тратить на иностранных площадках без оплаты налогов $800. Какое-то время лазейкой пользовалось небольшое количество людей, но в последние годы рост популярности категории de minimis продолжает расти опасными темпами. По мнению целого ряда местных политиков, порочную практику нужно как можно скорее прекратить. Эксперты пишут, что возможностью ввозить товары без всяких пошлин и ограничений пользуются китайские бизнесмены. Несмотря на все попытки остановить поток дешёвой китайской электроники, сделать это не выходит, а главная причина кроется именно в беспошлинном пороге до €800, в который укладывается значительная часть посылок. Проще говоря, несмотря на давление со стороны правительства, китайские производители продолжают процветать, умело используя законодательную базу США в своих целях. Но это мнение экспертов, тогда как сами политики такого сказать просто не могут. Причина простая: миллионы жителей США покупают дешёвую электронику из Поднебесной и не готовы платить больше за товары, облагаемые полноценным налогом.

Отказ от беспошлинного ввоза в размере $800 – это непопулярная мера, которая встретит на пути реализации сопротивление потребителей и даже крупных маркетплейсов. Оказывается, лазейкой пользуются Amazon и Walmart, а политики просят у старины Байдена принять меры. Утверждается, что китайцы не просто поставляют в США электронику, а убивают подрастающее поколение. Якобы, высоким спросом среди американцев пользуются различные таблетки, содержащие фентанил и другие опиоидные добавки. Всё это доставляется на пороги обычных американцев, обходя контроль в рамках существующего законодательства. Особенности импорта de minimis таковы, что к ним не применимы тарифы раздела 301, а значит привлечь за мошенничество поставщиков не удаётся. Политики призывают пересмотреть существующие нормы и закрыть товарам из Китая доступ на американский рынок. Отмечается, что за 2023 год в США поступило 4 миллиона таких посылок, а в 2024 количество беспошлинных посылок из Китая достигнет очередного рекорда. И вот здесь и возникает самый настоящий диссонанс, ведь вместо того, чтобы бороться с проблемой точечно, запретив ввоз лекарственных препаратов и любых пищевых добавок, политики предлагают остановить весь экспорт. Может показаться, что это явный перебор, но на самом деле всё не совсем так, как пытаются представить ястребы Вашингтона.

В рамках обращения к Белому дому есть любопытная информация, на которую следует обратить внимание. Оказывается, из Китая импортируется так много текстиля в посылках до $800, что в США в 2023 закрылось сразу 18 заводов, ранее выпускавших одежду. Получается, что рядовые американцы предпочитают покупать дешёвую электронику и одежду из Поднебесной, ну а это вредит бизнесу, а значит причина не в таблетках, а в финансовых потерях крупных предпринимателей. Политики в данном случае выступают в качестве лоббистов интересов промышленников, а всё это проявления обычного протекционизма. Согласно озвученным данным, за 2023 при помощи посылок de minimis в США было ввезено товаров на $23.4 миллиарда. Представители Национального совета по внешней торговле и торговой группы, представляющей интересы широкого круга американских компаний, заявляют о том, что снижение беспошлинного порога станет настоящим ударом по рядовым американцам. Инфляция в стране продолжает расти, а всё это крайне непопулярные меры, предпринимать которые перед выборами не рекомендуется. Многие эксперты отмечают, что усиление мер контроля в портах и повышение безопасности грузов потребует огромных инвестиций. Это могут быть десятки миллиардов долларов, а значит потенциальная выгода может оказаться меньше того ущерба, о котором говорят недовольные лоббисты. Добавим, что даже после того, как беспошлинный порог будет снижен до $200, поставкам указанных выше таблеток это никак не помешает.